Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

Соперницей Анастасии Павлюченковой в 3-м круге Уимблдона станет Наоми Осака. Японская спортсменка выиграла три из четырех встреч с россиянкой, но на траве раньше дамам отношения друг с другом выяснять не доводилось. Удастся ли Насте улучшить статистику в матчах с Наоми и пройти в следующий раунд?

Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени

Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Наоми Осака (27 лет, 53-я ракетка мира)

1-й круг: Талия Гибсон (Австралия, 128) — 6:4, 7:6

2-й круг: Катержина Синякова (Чехия, 62) — 6:3, 6:2

Анастасия Павлюченкова (33 года, 50-я ракетка мира)