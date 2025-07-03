Анастасия Павлюченкова — Наоми Осака, 4 июля: прогноз на матч 3-го круга Уимблдона

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Соперницей Анастасии Павлюченковой в 3-м круге Уимблдона станет Наоми Осака. Японская спортсменка выиграла три из четырех встреч с россиянкой, но на траве раньше дамам отношения друг с другом выяснять не доводилось. Удастся ли Насте улучшить статистику в матчах с Наоми и пройти в следующий раунд?
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Дата / Время: 02.07.2025, не ранее 13:00 по московскому времени
Арена: «Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Наоми Осака (27 лет, 53-я ракетка мира)
Анастасия Павлюченкова (33 года, 50-я ракетка мира)
Экс-первая ракетка мира. Победительница четырех турниров Большого шлема в одиночном разряде. Чемпионка семи турниров WTA в одиночном разряде. В 2025 году в 27 матчах одержала 18 побед при 9 поражениях. На «Ролан Гаррос» вылетела по итогам первого круга. На Australian Open вылетела в третьем круге, проиграв Белинде Бенчич.
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Опытная россиянка четыре года назад была близка к попаданию в первую десятку мирового рейтинга, но выше 11-й строчки подняться так и не смогла. На счету Насти 12 побед в одиночном разряде на турнирах WTA. Олимпийская чемпиона-2020 в миксте. Обладательница Кубка Билли Джин Кинга-2021. На юниорском уровне побеждала в трех турнирах Большого шлема в одиночном и пяти в парном разрядах. Экс-первая ракетка мира в юниорском рейтинге. В нынешнем сезоне провела всего 16 матчей - 8 побед, 8 поражений. На Australian Open дошла до четвертьфинала, в котором в довольно напряженной борьбе проиграла первой ракетке турнира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» вылетела в 1-м круге, уступив восьмой ракетке турнира - китаянке Чжэн Циньвэнь.
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Это уже пятая встреча соперниц на корте. В трех из четырех предыдущих побеждала Осака. Россиянке удалось обыграть японку лишь однажды - в 2017-м в четвертьфинале турнира в Гонконге (хард). На травяных кортах спортсменки еще друг с другом не играли.
WINLINE отдает в котировках предпочтение Осаке. Коэффициент на победу экс-первой ракетки мира - 1.41. Вероятность победы Павлюченковой котируется за 2.90.
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БК WINLINE предлагает коэффициент 2.03 за тотал больше 22.5, а тотал меньше 22.5 идет за 1,77.
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Обе спортсменки довольно спокойно добрались до третьего круга, демонстрируя довольно уверенную игру. Психологическое преимущество на стороне японки, которая имеет приятный для себя баланс личных встреч с Павлюченковой. Россиянка из четырех очных матчей с Осакой выиграла лишь один - самый первый, состоявшийся восемь лет назад.
Букмекеры не сильно верят в Анастасию, предлагая за ее победу коэффициент, более чем вдвое превышающий котировку на Наоми, что, пожалуй, объективно отражает шансы соперниц на успех. Мы же предположим, что в этом матче точно потребуется третий сет. Кто в нем победит - гадать не станем. Выбор редакции три сета в матче.