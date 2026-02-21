Джессика Пегула – Аманда Анисимова, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

Партнерский проект
В полуфинале хардового турнира WTA-1000 в Дубае встретятся американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Кто из них продолжит борьбу за титул? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.
Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 16:00 по московскому времени
Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, БК Winline
Джессика Пегула (31 год, 5-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Аманда Анисимова (24 года, 6-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в финале встретится с сильнейшей из пары Элина Свитолина (Украина, 7) – Коко Гауфф (США, 3)
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде, в том числе шесть хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до полуфинала на Australian Open и в Брисбене. Всего в 2026 г. одержала 11 побед при двух поражениях. На турнире в Дубае уже повторила лучший результат, ранее показанный в 2023 г. В прошлом сезоне вылетела в третьем круге.
Победительница четырех турниров WTA в одиночном разряде, в том числе трех хардовых. В нынешнем сезоне на этом покрытии дошла до четвертьфинала Australian Open. Всего в 2026 г. одержала семь побед при трех поражениях. На турнире в Дубае уже показала лучший результат, в прошлом сезоне вылетела в первом круге..
Спортсменки ранее провели четыре официальных очных матча: три – на харде, один – на грунте. Во всех случаях выигрывала Пегула.
Букмекеры считают фавориткой более опытную американку. В WINLINE предлагают коэффициенты 1,65 на победу Пегулы и 2,36 на успех Анисимовой.
Все очные матчи спортсменок продлились не менее 20 геймов. Сейчас WINLINE предлагает коэффициенты 1,78 на ТБ (21,5) и 2,02 на ТМ (21,5).
Недавно эти спортсменки уже встречались в четвертьфинале Australian Open. Матч ожидаемо получился непростым, хотя Пегула в итоге уложилась в два сета. Пока у нее идеальная история личных встреч с Анисимовой, и есть высокая вероятность того, что статистика не ухудшится. В Дубае Пегула выглядит более надежно, тогда как её соотечественница допускает большое количество невынужденных ошибок.
Полагаем, на опыте Джессика сумеет и в этот раз пройти Аманду, которая выступает на фоне недавних проблем со здоровьем. Коэффициент на победу Пегулы достаточно хороший, чтобы заиграть простой маркет П1.