Джессика Пегула – Аманда Анисимова, 20 февраля: прогноз на полуфинал турнира в Дубае

В полуфинале хардового турнира WTA-1000 в Дубае встретятся американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова. Кто из них продолжит борьбу за титул? Анализируем расклады и коэффициенты букмекеров.

Дата / Время: 20.02.2026, не ранее 16:00 по московскому времени

Арена: Aviation Club Tennis Centre, Центральный корт (Дубай, ОАЭ)