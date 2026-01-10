Ведомости
Джессика Пегула – Марта Костюк, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

У американки подавляющее преимущество в личных встречах.
Валентин Васильев
Джессика Пегула. Источник: WTA
Джессика Пегула. Источник: WTA

Вторыми полуфиналистками турнира в Брисбене стали американка Джессика Пегула и украинка Марта Костюк. У кого больше шансов выйти в решающую стадию и побороться за трофей?

Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE

Турнирная сетка

Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Анна Калинская (Россия) – 6:2, 2:6, 6:4
  • 3-й круг: Даяна Ястремская (Украина) – 5:7, 6:2, 6:3
  • ¼ финала: Людмила Самсонова (Россия) – 6:3, 7:6

Марта Костюк (23 года, 26-я ракетка мира, 16-й номер посева)

  • 1-й круг: –
  • 2-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан) – 6:7, 6:1, 6:0
  • 3-й круг: Аманда Анисимова (США) – 6:4, 6:3
  • ¼ финала: Мирра Андреева (Россия) – 7:6, 6:3

Победительница этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Арина Соболенко - Каролина Мухова

Джессика Пегула

Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру выиграла 16 турниров WTA и стала победительницей командного турнира United Cup в 2023 году. В минувшей кампании представительница США завоевала по одному трофею на турнирах в Остине, Чарльстоне и Бад Хомбурге.

Марта Костюк

Победительница трех турниров WTA. Лучшим достижением спортсменки на ТБШ является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В прошлом сезоне провела 48 официальных матчей, одержав 28 побед при 20 поражениях. Сейчас украинка занимает 26-е место в мировом рейтинге.

Личные встречи

Теннисистки провели между собой пять матчей, четыре из которых завершились в пользу американки. Единственную победу Костюк добыла на турнире в Сан-Диего в марте 2024 года.

Ставки на исход

Эксперты PARI отдали небольшое предпочтение Пегуле в предстоящем матче, предложив за ее победу коэффициент 1,70. Проход Костюк оценивается с вероятностью 2,15.

Ставки на тоталы

Букмекеры PARI не исключили, что эта встреча растянется на три сета. Коэффициент на ТМ 20,5 по геймам составляет 2,25. ТБ 20,5 оценивается в 1,57.

Сравнение коэффициентов букмекеров

 Победа ПегулыПобеда КостюкТБ (20,5)ТМ (20,5)
PARI1,702,151,572,25

Прогноз и ставка

Костюк по ходу турнира в Брисбене совершила несколько сенсаций. Сначала украинка расправилась со второй сеянной Анисимовой, а затем в принципиальной встрече одолела Андрееву. Примечательно, что обе соперницы были повержены в двух партиях. Пегула суммарно провела на корте чуть больше времени, однако американка часто растягивает свои матчи и все равно успевает должным образом восстанавливаться.

Считаем, что в этой встрече рискованно лезть в исходы. Воспользуемся статистическими закономерностями: Пегула в последних десяти официальных матчей пробила тотал в 20 геймов. Украинку также нельзя назвать любительницей коротких баталий. Напрашивается аккуратная ставка на ТБ 20,5 по геймам за рабочий коэффициент 1,57.

