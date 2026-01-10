Джессика Пегула – Марта Костюк, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Вторыми полуфиналистками турнира в Брисбене стали американка Джессика Пегула и украинка Марта Костюк. У кого больше шансов выйти в решающую стадию и побороться за трофей?

Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени

Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)