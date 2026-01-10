Джессика Пегула – Марта Костюк, 10 января: прогноз на полуфинал турнира в Брисбене

Партнерский проект
Вторыми полуфиналистками турнира в Брисбене стали американка Джессика Пегула и украинка Марта Костюк. У кого больше шансов выйти в решающую стадию и побороться за трофей?
Дата / Время: 10.01.2026, не ранее 08:00 по московскому времени
Арена: Queensland Tennis Center, Корт №1 (Брисбен, Австралия)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, WINLINE
Джессика Пегула (31 год, 6-я ракетка мира, 4-й номер посева)
Марта Костюк (23 года, 26-я ракетка мира, 16-й номер посева)
Победительница этого матча в финале сыграет с сильнейшей из пары Арина Соболенко - Каролина Мухова
Бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде. За карьеру выиграла 16 турниров WTA и стала победительницей командного турнира United Cup в 2023 году. В минувшей кампании представительница США завоевала по одному трофею на турнирах в Остине, Чарльстоне и Бад Хомбурге.
Победительница трех турниров WTA. Лучшим достижением спортсменки на ТБШ является выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии в 2024 году. В прошлом сезоне провела 48 официальных матчей, одержав 28 побед при 20 поражениях. Сейчас украинка занимает 26-е место в мировом рейтинге.
Теннисистки провели между собой пять матчей, четыре из которых завершились в пользу американки. Единственную победу Костюк добыла на турнире в Сан-Диего в марте 2024 года.
Эксперты PARI отдали небольшое предпочтение Пегуле в предстоящем матче, предложив за ее победу коэффициент 1,70. Проход Костюк оценивается с вероятностью 2,15.
Букмекеры PARI не исключили, что эта встреча растянется на три сета. Коэффициент на ТМ 20,5 по геймам составляет 2,25. ТБ 20,5 оценивается в 1,57.
Костюк по ходу турнира в Брисбене совершила несколько сенсаций. Сначала украинка расправилась со второй сеянной Анисимовой, а затем в принципиальной встрече одолела Андрееву. Примечательно, что обе соперницы были повержены в двух партиях. Пегула суммарно провела на корте чуть больше времени, однако американка часто растягивает свои матчи и все равно успевает должным образом восстанавливаться.
Считаем, что в этой встрече рискованно лезть в исходы. Воспользуемся статистическими закономерностями: Пегула в последних десяти официальных матчей пробила тотал в 20 геймов. Украинку также нельзя назвать любительницей коротких баталий. Напрашивается аккуратная ставка на ТБ 20,5 по геймам за рабочий коэффициент 1,57.