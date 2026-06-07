Алекс Перейра – Сирил Ган, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

Крайне сложный поединок для прогноза. Перейра – удивительный атлет с физическими навыками, близкими к уникальным. Но есть вопрос, как они сработают в тяжелом весе. В этом дивизионе бразилец еще не выступал, и его брутальная мощь может играть меньшую роль. А тактически обыгрывать Перейру сложно, но реально – тем более Гану, который умеет держать дистанцию и технично перебивать соперников, сохраняя хорошие функциональные кондиции.

Для француза важно не форсировать события и максимально замедлить оппонента, увеличив преимущество в скорости. На ногах Ган работает очень качественно, и Перейре придется активно прессинговать, а то и буквально догонять противника. При этом рисковать с первых минут бразилец в этот раз вряд ли будет. На кону слишком много, да и соперник очень хитер.

Резюмируя, видим небольшим фаворитом Гана. Он прекрасно понимает, насколько важно будет защитить себя даже от одиночных панчей. Французу не привыкать работать вторым номером на топовом уровне. А тут задачу облегчит, вероятно, полное отсутствие угрозы борьбы от Перейры.

Впрочем, бразилец уже не раз слишком доходчиво показывал, как умеет создавать нокауты. Играть против него рука не поднимается. Попробуем пари на ТБ (2,5) – коэффициент появится ближе к турниру.