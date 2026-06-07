Алекс Перейра – Сирил Ган, 15 июня: прогноз на титульный бой UFC, трансляция и полный кард

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Соглавным событием турнира UFC в Белом доме станет бой за временный пояс в тяжелом весе (до 120,2 кг) между бразильцем Алексом Перейрой и французом Сирилом Ганом. Кто окажется ближе к объединительному поединку с англичанином Томом Аспиналлом?
Перейра
Ган
|Бразилия
Страна
Франция
|38
Возраст
36
|16
Бои
16
|13 (11 / 0 / 2)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
13 (6 / 3 / 4)
|3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
2 (0 / 1 / 1)
|0
Без результата
1
|2 (полутяжелый вес)
Место в рейтинге UFC
1 (тяжелый вес)
|193
Рост (см)
193
|200,5
Размах рук (см)
206
|112
Размах ног (см)
107
Мировая звезда кикбоксинга, в этом виде спорта был чемпионом статусного промоушена Glory в средней и полутяжелой категориях. С 2015 по 2016 гг. провел три боя в MMA, выиграв два из них. Вернулся в смешанные единоборства в 2020-м и вскоре подписал контракт с UFC. В сильнейшей лиге мира выиграл три боя, после чего получил титульный шанс. В ноябре 2022 года в чемпионском поединке нокаутировал Исраэля Адесанью в пятом раунде и завоевал пояс. В реванше в апреле 2023-го проиграл нокаутом и потерял титул.
В июле того же года дебютировал в полутяжелом весе в рамках MMA. В ноябре нокаутировал Иржи Прохазку во втором раунде и выиграл вакантный пояс UFC в этом дивизионе. Трижды защитил его. В марте 2025 г. потерял титул после поражения от Магомеда Анкалаева единогласным решением судей. В последнем поединке в октябре в реванше нокаутировал россиянина в первом раунде и вернул пояс. В 2026 г. освободи титул ради перехода в тяжелый дивизион. На данный момент занимает четвертое место в мужском рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
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В детстве занимался футболом и баскетболом, после чего переключился на боевые искусства. Профессионально выступал в тайском боксе, а в 2018 г. начал карьеру в MMA. В первом же бою забрал пояс TKO в тяжелом весе. Защитив титул дважды, в 2019 г. перешел в UFC. После семи подряд побед в промоушене забрал временный пояс, но уступил в объединительном поединке Фрэнсису Нганну. В марте 2023 г. получил новый титульный шанс, но удушающим приемом проиграл Джону Джонсу в первом раунде. Затем вышел на серию из двух побед. В последнем поединке в октябре бился с Томом Аспиналлом за пояс, но бой признали несостоявшимся из-за тычка в глаз в первом раунде.
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Крайне сложный поединок для прогноза. Перейра – удивительный атлет с физическими навыками, близкими к уникальным. Но есть вопрос, как они сработают в тяжелом весе. В этом дивизионе бразилец еще не выступал, и его брутальная мощь может играть меньшую роль. А тактически обыгрывать Перейру сложно, но реально – тем более Гану, который умеет держать дистанцию и технично перебивать соперников, сохраняя хорошие функциональные кондиции.
Для француза важно не форсировать события и максимально замедлить оппонента, увеличив преимущество в скорости. На ногах Ган работает очень качественно, и Перейре придется активно прессинговать, а то и буквально догонять противника. При этом рисковать с первых минут бразилец в этот раз вряд ли будет. На кону слишком много, да и соперник очень хитер.
Резюмируя, видим небольшим фаворитом Гана. Он прекрасно понимает, насколько важно будет защитить себя даже от одиночных панчей. Французу не привыкать работать вторым номером на топовом уровне. А тут задачу облегчит, вероятно, полное отсутствие угрозы борьбы от Перейры.
Впрочем, бразилец уже не раз слишком доходчиво показывал, как умеет создавать нокауты. Играть против него рука не поднимается. Попробуем пари на ТБ (2,5) – коэффициент появится ближе к турниру.
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Турнир UFC Freedom 250 пройдет на арене у Белого дома в Вашингтоне (США). Шоу стартует в понедельник, 15 июня, в 03:00 по московскому времени, поэтому соглавный бой Перейра – Ган стоит ожидать не ранее 05:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и телеканал «Матч! Боец».
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