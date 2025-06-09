Перу - Эквадор, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Сборную Эквадора уже можно назвать главной сенсацией отбора ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Даже чемпионы мира, аргентинцы, в этой квалификации проигрывали чаще - трижды! У Эквадора же за весь цикл набралось всего два поражения, от Аргентины с Бразилией, и оба - с минимальным счетом 0:1. Аргентинский тренер Себастьян Беккасесе уверенно ведет «триколор» на ЧМ-2026.

Перуанцы еще сохраняют математические шансы на выход в межконтинентальный плей-офф. Но для этого им мало побеждать трех оставшихся соперников - нужны еще поражения Венесуэлы. Расклад, объективно, не слишком реалистичный для Перу. Но одному из лидеров отбора хозяева точно дадут бой.

Сборная Эквадора очень мало как для лидера забивает (всего 13 мячей), но пропускает меньше всех в отборе. У перуанцев оборона тоже превосходит атаку. Наш выбор в этой паре: Эквадор не проиграет и тотал меньше 2.5. В PARI такое комбо можно выбрать с коэффициентом 1.90.