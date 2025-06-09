Перу - Эквадор, 11 июня: где смотреть отборочный матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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На этой неделе в южноамериканском кластере квалификации ЧМ-2026 по футболу пройдут матчи 16-го тура. В Лиме сойдутся сборные Перу и Эквадора. Разберем эту игру на предмет перспективных вариантов для пари.
Турнир: отборочный турнир ЧМ-2026, Южная Америка, 16-й тур
Стадион: «Насьональ Хосе Диас» (Лима, Перу)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Перу
|21
|16
|17
|81-69
|Эквадор
|17
|16
|21
|69-81
Последние пять игр сборной Перу:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Колумбия
0:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|26.03.2025
|Венесуэла
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|21.03.2025
|Перу
3:1
Боливия
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Аргентина
1:0
Перу
Отбор ЧМ-2026
|16.11.2024
|Перу
0:0
Чили
Отбор ЧМ-2026
Последние пять игр сборной Эквадора:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.06.2025
|Эквадор
0:0
Бразилия
Отбор ЧМ-2026
26.03.2025
Чили
0:0
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|22.03.2025
|Эквадор
2:1
Венесуэла
Отбор ЧМ-2026
|20.11.2024
|Колумбия
0:1
Эквадор
Отбор ЧМ-2026
|15.11.2024
|Эквадор
4:0
Боливия
Отбор ЧМ-2026
После 15 туров эквадорцы занимают второе место в таблице, а перуанцы - предпоследнее.
|Команды
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Аргентина
|15
|11
|1
|3
|27-8
|34
|2. Эквадор
|15
|7
|6
|2
|13-5
|24
|3. Парагвай
|15
|6
|6
|3
|13-9
|24
|4. Бразилия
|15
|6
|4
|5
|20-16
|22
|5. Уругвай
|15
|5
|6
|4
|17-12
|21
|6. Колумбия
|15
|5
|6
|4
|18-14
|21
|7. Венесуэла
|15
|4
|6
|5
|15-17
|18
|8. Боливия
|15
|4
|2
|9
|14-32
|14
|9. Перу
|15
|2
|5
|8
|6-17
|11
|10. Чили
|15
|2
|4
|9
|9-22
|10
* Со сборной Эквадора сняты три очка.
Сборную Эквадора уже можно назвать главной сенсацией отбора ЧМ-2026 в южноамериканской зоне. Даже чемпионы мира, аргентинцы, в этой квалификации проигрывали чаще - трижды! У Эквадора же за весь цикл набралось всего два поражения, от Аргентины с Бразилией, и оба - с минимальным счетом 0:1. Аргентинский тренер Себастьян Беккасесе уверенно ведет «триколор» на ЧМ-2026.
Перуанцы еще сохраняют математические шансы на выход в межконтинентальный плей-офф. Но для этого им мало побеждать трех оставшихся соперников - нужны еще поражения Венесуэлы. Расклад, объективно, не слишком реалистичный для Перу. Но одному из лидеров отбора хозяева точно дадут бой.
Сборная Эквадора очень мало как для лидера забивает (всего 13 мячей), но пропускает меньше всех в отборе. У перуанцев оборона тоже превосходит атаку. Наш выбор в этой паре: Эквадор не проиграет и тотал меньше 2.5. В PARI такое комбо можно выбрать с коэффициентом 1.90.
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