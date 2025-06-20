Патрики Фрейре — Александр Шаблий, 18 ноября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

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Американский промоушен Bellator проведет турнир в Чикаго в ночь на субботу, 18 ноября, по московскому времени. Основной кард шоу откроет полуфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между бразильцем Патрики «Питбулем» Фрейре и россиянином Александром Шаблием. Анализируем расклады на этот бой.
Питбуль
Шаблий
|Бразилия
Страна
Россия
|37
Возраст
30
|36
Бои
26
|25 (17 / 1 / 7)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
23 (12 / 7 / 4)
|11 (3 / 1 / 7)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
3 (0 / 1 / 2)
|1
Место в рейтинге легкого дивизиона Bellator
2
|170
Рост (см)
173
|180
Размах рук (см)
179
Старший брат действующего чемпиона Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2005 года, в Bellator - с 2011-го. В 2016-м бился за пояс в легком весе, но уступил Майклу Чендлеру. В 2021-м завоевал титул, одолев Питера Куэлли, однако через год уступил Усману Нурмагомедову. В последнем поединке в июле нокаутировал Роберто де Соузу в четвертьфинале Гран-при в легком весе.
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Уроженец Ростова-на-Дону, в первом классе начал заниматься карате. Впоследствии освоил бокс, муай-тай, боевое самбо и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в Bellator - с 2021-го. Под эгидой американского промоушена выиграл все четыре поединка. В последнем бою в марте нокаутировал Тофика Мусаева в четвертьфинале Гран-при в легком весе.
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Карьера Питбуля постепенно идет на спад. Изначально в четвертьфинале Гран-при он должен был биться с Эй-Джеем МакКи, но то выбыл, и бразилец воспользовался своим шансом. Однако зайти дальше Фрейре будет очень трудно. Шаблий выносливее и крепче в стойке, на нижнем этаже потенциальное преимущество также на его стороне.
При этом финишировать бразильца непросто, так что быстрой развязки вряд ли стоит ждать. Полагаем, резонно заиграть, например, комбинацию П2 + Второй раунд начнется (так было в последних семи поединках Шаблия). Мы обновим коэффициент, когда российские букмекеры расширят линию на этот бой.
Наша ставка выиграла. Шаблий по итогам пяти раундов победил единогласным решением судей (все арбитры - 50-45).
Турнир Bellator 301 стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат, Иллинойс, США) в субботу, 18 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет бой Питбуль - Шаблий.
Легальных прямых трансляций мероприятий Bellator в России не проводится.