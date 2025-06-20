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14 ноября 13:19ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Патрики Фрейре — Александр Шаблий, 18 ноября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Кто выйдет в финал Гран-при в легком весе?
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

Американский промоушен Bellator проведет турнир в Чикаго в ночь на субботу, 18 ноября, по московскому времени. Основной кард шоу откроет полуфинал Гран-при в легком весе (до 70,3 кг) между бразильцем Патрики «Питбулем» Фрейре и россиянином Александром Шаблием. Анализируем расклады на этот бой.

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Статистика

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Питбуль

 

Шаблий

Бразилия

Страна

Россия

37

Возраст

30

36

Бои

26

25 (17 / 1 / 7)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

23 (12 / 7 / 4)

11 (3 / 1 / 7)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

3 (0 / 1 / 2)

1

Место в рейтинге легкого дивизиона Bellator

2

170

Рост (см)

173

180

Размах рук (см)

179

Патрики Фрейре

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Старший брат действующего чемпиона Bellator в полулегком весе Патрисио Фрейре, обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных MMA выступает с 2005 года, в Bellator - с 2011-го. В 2016-м бился за пояс в легком весе, но уступил Майклу Чендлеру. В 2021-м завоевал титул, одолев Питера Куэлли, однако через год уступил Усману Нурмагомедову. В последнем поединке в июле нокаутировал Роберто де Соузу в четвертьфинале Гран-при в легком весе.

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Александр Шаблий

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Уроженец Ростова-на-Дону, в первом классе начал заниматься карате. Впоследствии освоил бокс, муай-тай, боевое самбо и рукопашный бой. В профессиональных MMA выступает с 2010 года, в Bellator - с 2021-го. Под эгидой американского промоушена выиграл все четыре поединка. В последнем бою в марте нокаутировал Тофика Мусаева в четвертьфинале Гран-при в легком весе.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа ПитбуляПобеда ШаблияТМ (3,5)ТБ (3,5)
PARI4,551,201,931,77

Прогноз на бой

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Карьера Питбуля постепенно идет на спад. Изначально в четвертьфинале Гран-при он должен был биться с Эй-Джеем МакКи, но то выбыл, и бразилец воспользовался своим шансом. Однако зайти дальше Фрейре будет очень трудно. Шаблий выносливее и крепче в стойке, на нижнем этаже потенциальное преимущество также на его стороне.

При этом финишировать бразильца непросто, так что быстрой развязки вряд ли стоит ждать. Полагаем, резонно заиграть, например, комбинацию П2 + Второй раунд начнется (так было в последних семи поединках Шаблия). Мы обновим коэффициент, когда российские букмекеры расширят линию на этот бой.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла. Шаблий по итогам пяти раундов победил единогласным решением судей (все арбитры - 50-45).

Полный кард, где смотреть бой Питбуль - Шаблий

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Турнир Bellator 301 стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат, Иллинойс, США) в субботу, 18 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, его откроет бой Питбуль - Шаблий.

Легальных прямых трансляций мероприятий Bellator в России не проводится.

Основной кард

Прелимы

  • Тайрелл Форчун (США) - Марсело Голм (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Дениз Кильхольц (Нидерланды) - Сумико Инаба (США). Женский минимальный вес;
  • Тимур Хизриев (Россия) - Джастин Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Арчи Колган (США) - Питер Буист (Нидерланды). Легкий вес;
  • Кери Тейлор-Мелендес (США) - Сабрие Сенгул (Турция). Женский минимальный вес;
  • Матеус Маттос (Бразилия) - Ричард Паленсия (США). Легчайший вес;
  • Майк Хэмел (США) - Тим Уайлд (Великобритания). Легкий вес;
  • Ислам Мамедов (Россия) - Киллис Мота (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Коди Лоу (США) - Джефферсон Понтес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Рамазан Курамагомедов (Россия) - Рэндалл Уоллес (США). Полусредний вес;
  • Ив Ланду (Франция) - Исао Кобаяши (Япония). Полулегкий вес.

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