Патрики Фрейре — Александр Шаблий, 18 ноября: прогноз на турнир Bellator, трансляция и полный кард

Карьера Питбуля постепенно идет на спад. Изначально в четвертьфинале Гран-при он должен был биться с Эй-Джеем МакКи, но то выбыл, и бразилец воспользовался своим шансом. Однако зайти дальше Фрейре будет очень трудно. Шаблий выносливее и крепче в стойке, на нижнем этаже потенциальное преимущество также на его стороне.

При этом финишировать бразильца непросто, так что быстрой развязки вряд ли стоит ждать. Полагаем, резонно заиграть, например, комбинацию П2 + Второй раунд начнется (так было в последних семи поединках Шаблия). Мы обновим коэффициент, когда российские букмекеры расширят линию на этот бой.