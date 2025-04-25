Ярослав Амосов — Джейсон Джексон, 18 ноября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

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В ночь на субботу, 18 ноября, по московскому времени Bellator проведет крупный турнир в Чикаго. Главным событием вечера назначен титульный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между украинцем Ярославом Амосовым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Сумеет ли действующий чемпион защитить свой пояс?
Амосов
Джексон
|Украина
Страна
Ямайка
|30
Возраст
33
|27
Бои
20
|27 (9 / 10 / 8)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
16 (4 / 3 / 9)
|0
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
4 (2 / 0 / 2)
|Чемпион
Место в рейтинге полусреднего дивизиона Bellator
2
|180
Рост (см)
185
|191
Размах рук (см)
198
Уроженец Киевской области, в 15-летнем возрасте начал активно заниматься боевым самбо, впоследствии стал четырехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в 2016-м завоевал пояс Tech-Rep в полусреднем весе и дважды его защитил, после чего перешел в Bellator. Одержав шесть побед в американском промоушене, в 2021-м отобрал у Дугласа Лимы титул в полусредней категории. В последнем поединке в феврале впервые защитил пояс, одолев Логана Сторли единогласным решением судей. На данный момент Амосов занимает второе место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории, уступая только россиянину Вадиму Немкову.
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В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. Под эгидой Bellator бьется с 2018-го, в лиге одержал семь побед при одном поражении. В последнем поединке в июле прошлого года одолел Дугласа Лиму единогласным решением судей. На данный момент Джексон идет на серии из шести побед.
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Оба соперника универсальны, но общий уровень Амосова кажется заметно более высоким. У Джексона не наблюдается ни одного явного козыря, который может загнать действующего чемпиона в тупик. Вероятно, мы увидим, как украинец будет планомерно разбирать оппонента и зарабатывать очки.
Собственно, финишировать ямайца непросто, а восемь его последних боев дошли до судейских записок. У Амосова тенденция похожая - шесть поединков на этом же отрезке завершились подсчетом очков.
Таким образом, в условиях ограниченных линий российских букмекеров оптимальной выглядит комбинация П1 + ТБ (4,5). Захватывающего зрелища ждать не приходится, но расчетливое доминирование во всех компонентах мы наверняка увидим.
Джексон нокаутировал Амосова в третьем раунде.
Турнир Bellator 301 стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат, Иллинойс, США) в субботу, 18 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Амосов - Джексон стоит ожидать около 07:00 мск.
Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.
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