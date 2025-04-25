Ярослав Амосов — Джейсон Джексон, 18 ноября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

Оба соперника универсальны, но общий уровень Амосова кажется заметно более высоким. У Джексона не наблюдается ни одного явного козыря, который может загнать действующего чемпиона в тупик. Вероятно, мы увидим, как украинец будет планомерно разбирать оппонента и зарабатывать очки.

Собственно, финишировать ямайца непросто, а восемь его последних боев дошли до судейских записок. У Амосова тенденция похожая - шесть поединков на этом же отрезке завершились подсчетом очков.

Таким образом, в условиях ограниченных линий российских букмекеров оптимальной выглядит комбинация П1 + ТБ (4,5). Захватывающего зрелища ждать не приходится, но расчетливое доминирование во всех компонентах мы наверняка увидим.