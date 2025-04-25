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14 ноября 9:49ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваBellator

Ярослав Амосов — Джейсон Джексон, 18 ноября: прогноз на главный бой турнира Bellator, трансляция и полный кард

Непобежденный украинец приближается к рекорду Хабиба Нурмагомедов
Александр Бокулёв
Источник: Bellator MMA
Источник: Bellator MMA

В ночь на субботу, 18 ноября, по московскому времени Bellator проведет крупный турнир в Чикаго. Главным событием вечера назначен титульный поединок в полусреднем весе (до 77,1 кг) между украинцем Ярославом Амосовым и ямайцем Джейсоном Джексоном. Сумеет ли действующий чемпион защитить свой пояс?

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Статистика

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Амосов

 

Джексон

Украина

Страна

Ямайка

30

Возраст

33

27

Бои

20

27 (9 / 10 / 8)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

16 (4 / 3 / 9)

0

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

4 (2 / 0 / 2)

Чемпион

Место в рейтинге полусреднего дивизиона Bellator

2

180

Рост (см)

185

191

Размах рук (см)

198

Ярослав Амосов

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Уроженец Киевской области, в 15-летнем возрасте начал активно заниматься боевым самбо, впоследствии стал четырехкратным чемпионом мира в этой дисциплине. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, в 2016-м завоевал пояс Tech-Rep в полусреднем весе и дважды его защитил, после чего перешел в Bellator. Одержав шесть побед в американском промоушене, в 2021-м отобрал у Дугласа Лимы титул в полусредней категории. В последнем поединке в феврале впервые защитил пояс, одолев Логана Сторли единогласным решением судей. На данный момент Амосов занимает второе место в рейтинге лучших бойцов Bellator вне зависимости от весовой категории, уступая только россиянину Вадиму Немкову.

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Джейсон Джексон

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В школе начал заниматься борьбой, а в 19-летнем возрасте перешел в смешанные единоборства. В профессиональных MMA выступает с 2012 года, был чемпионом VFC, Titan FC и LFA в полусреднем весе. Под эгидой Bellator бьется с 2018-го, в лиге одержал семь побед при одном поражении. В последнем поединке в июле прошлого года одолел Дугласа Лиму единогласным решением судей. На данный момент Джексон идет на серии из шести побед.

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Сравнение коэффициентов

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 Победа АмосоваПобеда ДжексонаТМ (4,5)ТБ (4,5)
PARI1,253,952,751,40

Прогноз на бой

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Оба соперника универсальны, но общий уровень Амосова кажется заметно более высоким. У Джексона не наблюдается ни одного явного козыря, который может загнать действующего чемпиона в тупик. Вероятно, мы увидим, как украинец будет планомерно разбирать оппонента и зарабатывать очки.

Собственно, финишировать ямайца непросто, а восемь его последних боев дошли до судейских записок. У Амосова тенденция похожая - шесть поединков на этом же отрезке завершились подсчетом очков.

Таким образом, в условиях ограниченных линий российских букмекеров оптимальной выглядит комбинация П1 + ТБ (4,5). Захватывающего зрелища ждать не приходится, но расчетливое доминирование во всех компонентах мы наверняка увидим.

UPD: результат

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Джексон нокаутировал Амосова в третьем раунде.

Полный кард, где смотреть бой Амосов - Джексон

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Турнир Bellator 301 стартует на «Wintrust Arena» в Чикаго (штат, Иллинойс, США) в субботу, 18 ноября, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 05:00 мск, поэтому главный бой вечера Амосов - Джексон стоит ожидать около 07:00 мск.

Легальных прямых трансляций турниров Bellator в России не проводится.

Основной кард

  • Ярослав Амосов (Украина) - Джейсон Джексон (Ямайка). Полусредний вес. Титульный бой;
  • Серхио Петтис (США) - Патрик «Патчи» Микс (США). Легчайший вес. Титульный бой;
  • Рауфьон Стотс (США) - Дэнни Сабателло (США). Легчайший вес. Претендентский бой;
  • Эй-Джей МакКи (США) - Сидни Аутло (США). Легкий вес. Претендентский бой;
  • Патрики «Питбуль» Фрейре (Бразилия) - Александр Шаблий (Россия). Легкий вес. Полуфинал Гран-при;

Прелимы

  • Тайрелл Форчун (США) - Марсело Голм (Бразилия). Тяжелый вес;
  • Дениз Кильхольц (Нидерланды) - Сумико Инаба (США). Женский минимальный вес;
  • Тимур Хизриев (Россия) - Джастин Гонсалес (США). Полулегкий вес;
  • Арчи Колган (США) - Питер Буист (Нидерланды). Легкий вес;
  • Кери Тейлор-Мелендес (США) - Сабрие Сенгул (Турция). Женский минимальный вес;
  • Матеус Маттос (Бразилия) - Ричард Паленсия (США). Легчайший вес;
  • Майк Хэмел (США) - Тим Уайлд (Великобритания). Легкий вес;
  • Ислам Мамедов (Россия) - Киллис Мота (Бразилия). Промежуточный вес;
  • Коди Лоу (США) - Джефферсон Понтес (Бразилия). Полулегкий вес;
  • Рамазан Курамагомедов (Россия) - Рэндалл Уоллес (США). Полусредний вес;
  • Ив Ланду (Франция) - Исао Кобаяши (Япония). Полулегкий вес.

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