Питтсбург – Тампа-Бэй, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
«Тампа-Бэй» прямо сейчас – одна из самых грозных команд НХЛ. «Молнии» одержали десять побед подряд, в списке поверженных были соперники из разной части таблицы. «Питтсбург», в свою очередь, демонстрирует средние показатели. Анализируем предстоящую встречу и выбираем оптимальную ставку.
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «ППГ Пэйнтс Арена» (Питтсбург, США)
История личных встреч:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Питтсбург»
|35
|0
|28
|217-190
|«Тампа-Бэй»
|28
|0
|35
|190-217
Последние пять матчей «Питтсбурга»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|12.01.2026
|«Бостон»
1:0
«Питтсбург»
|10.01.2026
|«Питтсбург»
1:2
«Калгари»
|09.01.2026
|«Питтсбург»
4:1
«Нью-Джерси»
|04.01.2026
|«Коламбус»
4:5 (ОТ)
«Питтсбург»
|03.01.2026
|«Детройт»
1:4
«Питтсбург»
Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|13.01.2026
|«Филадельфия»
1:5
«Тампа-Бэй»
|11.01.2026
|«Филадельфия»
2:7
«Тампа-Бэй»
|07.01.2026
|«Тампа-Бэй»
4:2
«Колорадо»
|04.01.2026
|«Сан-Хосе»
3:7
«Тампа-Бэй»
|02.01.2026
|«Лос-Анджелес»
3:5
«Тампа-Бэй»
Понятно, что любая серия имеет свойство прерываться. Однако рискнем предположить, что это не про предстоящий матч «Тампы» против «Питтсбурга». Судите сами: подопечные Джона Купера в каждом матче создают массу моментов у чужих ворот, увеличили процент реализации большинства и действуют слаженнее в обороне.
«Питтсбург» тяжело пережил отрезок с большим количеством травмированных. Малкин после возвращения пока не может выйти на прежний уровень результативности, чего не скажешь о его соотечественнике из «Тампы». Кучеров ранее абсолютно заслуженно был признан второй раз подряд лучшим игроком недели в НХЛ. Нет предпосылок к тому, что россиянин собирается останавливаться.
Считаем, что «Тампа-Бэй» одержит 11-ю победу подряд. Учитывая игру на выезде, подстрахуемся и возьмем успех «Лайтнинг» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,75.
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
Эксперты WINLINE выбрали гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Тампы» составляет 2,20. Успех «Питтсбурга» котируется за 2,70. На ничью можно поставить за 4,30.
БК WINLINE выделила тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:
«Колорадо» - 3.60
«Тампа-Бэй» - 7.75
«Каролина» - 8.25