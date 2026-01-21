Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



13 января 15:56ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Питтсбург – Тампа-Бэй, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

В состоянии ли «Питтсбург» совладать с таким соперником?
Валентин Васильев

«Тампа-Бэй» прямо сейчас – одна из самых грозных команд НХЛ. «Молнии» одержали десять побед подряд, в списке поверженных были соперники из разной части таблицы. «Питтсбург», в свою очередь, демонстрирует средние показатели. Анализируем предстоящую встречу и выбираем оптимальную ставку.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Питтсбург Пингвинз»

14.01.2026, Ср

03:00 МСК

«Тампа-Бэй»

П1 - 2.70

Х - 4.30

П2 - 2.20

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «ППГ Пэйнтс Арена» (Питтсбург, США)

ПОЛУЧИТЬ ДО 3 000 РУБЛЕЙ БЕЗ ДЕПОЗИТА ОТ WINLINE

Форма команд

Свернуть

История личных встреч:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Питтсбург»35028217-190
«Тампа-Бэй»28035190-217

Последние пять матчей «Питтсбурга»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

12.01.2026«Бостон»

1:0

«Питтсбург»

10.01.2026«Питтсбург»

1:2

«Калгари»

09.01.2026«Питтсбург»

4:1

«Нью-Джерси»

04.01.2026«Коламбус»

4:5 (ОТ)

«Питтсбург»

03.01.2026«Детройт»

1:4

«Питтсбург»

Последние пять матчей «Тампа-Бэй»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

13.01.2026«Филадельфия»

1:5

«Тампа-Бэй»

11.01.2026«Филадельфия»

2:7

«Тампа-Бэй»

07.01.2026«Тампа-Бэй»

4:2

«Колорадо»

04.01.2026«Сан-Хосе»

3:7

«Тампа-Бэй»

02.01.2026«Лос-Анджелес»

3:5

«Тампа-Бэй»

Прогноз на матч

Свернуть

Понятно, что любая серия имеет свойство прерываться. Однако рискнем предположить, что это не про предстоящий матч «Тампы» против «Питтсбурга». Судите сами: подопечные Джона Купера в каждом матче создают массу моментов у чужих ворот, увеличили процент реализации большинства и действуют слаженнее в обороне. 

«Питтсбург» тяжело пережил отрезок с большим количеством травмированных. Малкин после возвращения пока не может выйти на прежний уровень результативности, чего не скажешь о его соотечественнике из «Тампы». Кучеров ранее абсолютно заслуженно был признан второй раз подряд лучшим игроком недели в НХЛ. Нет предпосылок к тому, что россиянин собирается останавливаться.

Считаем, что «Тампа-Бэй» одержит 11-ю победу подряд. Учитывая игру на выезде, подстрахуемся и возьмем успех «Лайтнинг» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,75.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WINLINEДо 3 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
БЕТСИТИДо 15 тысяч рублейПриветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Эксперты WINLINE выбрали гостей фаворитами встречи. Коэффициент на победу «Тампы» составляет 2,20. Успех «Питтсбурга» котируется за 2,70. На ничью можно поставить за 4,30.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

Свернуть

БК WINLINE выделила тройку фаворитов на победу в плей-офф НХЛ сезона 2025/26:

«Колорадо» - 3.60

«Тампа-Бэй» - 7.75

«Каролина» - 8.25

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрациюhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_fonbet_promocode_f5dfa7707a.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_fonbet_a76a08d3ac.svgдо 15 000 ₽
Промокод Фонбет на сумму до 15 000 рублей за регистрацию
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_promo_c38b7e307e.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 25 000 ₽
Промокод Мелбет на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx25
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.6
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение другаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_leon_akcii_afb3508572.jpg
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_leon_501ad805a9.svgдо 18 000 ₽
Бонус БК Леон на сумму до 18 000 рублей за приглашение друга
Получить бонусПодробнее
bonus timer38 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer160 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer69 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer344 дней 19 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё