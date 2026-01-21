Питтсбург – Тампа-Бэй, 14 января: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Понятно, что любая серия имеет свойство прерываться. Однако рискнем предположить, что это не про предстоящий матч «Тампы» против «Питтсбурга». Судите сами: подопечные Джона Купера в каждом матче создают массу моментов у чужих ворот, увеличили процент реализации большинства и действуют слаженнее в обороне.

«Питтсбург» тяжело пережил отрезок с большим количеством травмированных. Малкин после возвращения пока не может выйти на прежний уровень результативности, чего не скажешь о его соотечественнике из «Тампы». Кучеров ранее абсолютно заслуженно был признан второй раз подряд лучшим игроком недели в НХЛ. Нет предпосылок к тому, что россиянин собирается останавливаться.

Считаем, что «Тампа-Бэй» одержит 11-ю победу подряд. Учитывая игру на выезде, подстрахуемся и возьмем успех «Лайтнинг» с учетом овертайма и буллитов за коэффициент 1,75.