Питтсбург — Вашингтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Месяц назад «Вашингтон» и «Питтсбург» нарушили довольно странную традицию в личных встречах. Впервые за почти два года в матче этих соперников победили хозяева площадки - на «Кэпитал-Уан Арене» тогда вверх взяли «столичные» (4:1).

«Пингвины» проводят неудачный сезон. Команда из Питтсбурга располагается в подвале турнирной таблицы, а букмекеры не верят в кубковые перспективы «Пингвинз», предлагая за ставку на выход команды в плей-офф кричащий коэффициент - 12.00.

Есть у гостей предстоящей встречи и кадровые проблемы. Если Сидни Кросби уже вернулся на лед после повреждения, то Евгений Малкин все еще значится в списке травмированных. Инсайдеры сообщают, что опытный россиянин уже приступил к тренировкам с основным составом, но его выход на лед под большим вопросом.

С Малкиным или без него, фаворитом в игре с «Вашингтоном» «пингвины» не будут. Лидер Востока крайне уверенно идет по турнирной дистанции и имеет значительно больше шансов на победу в предстоящей встрече.