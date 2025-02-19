Питтсбург — Вашингтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
22 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбургом». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Это будет первый игровой день в НХЛ после перерыва, который был связан с проведением Турнира четырех наций.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Питтсбург Пингвинз»
22.02.2025, Сб
21:00 МСК
«Вашингтон Кэпиталз»
|П1 - 2.85
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург, США)
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История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Питтсбург»
|49
|45
|277-292
|«Вашингтон»
|45
|49
|292-277
Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 Б
|«Юта»
|07.02.2025
|«Филадельфия»
|3:4
|«Вашингтон»
|05.02.2025
|«Вашингтон»
|6:3
|«Флорида»
|02.02.2025
|«Вашингтон»
|4:5 ОТ
|«Виннипег»
|31.01.2025
|«Оттава»
|5:4 ОТ
|«Вашингтон»
Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|09.02.2025
|«Филадельфия»
3:2
«Питтсбург»
|08.02.2025
|«Рейнджерс»
2:3
«Питтсбург»
|05.02.2025
|«Питтсбург»
2:3 Б
«Нью-Джерси»
|02.02.2025
|«Питтсбург»
3:0
«Нэшвилл»
|30.01.2025
|«Юта»
2:3 ОТ
«Питтсбург»
Последние пять матчей «Питтсбурга» и «Вашингтона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.01.2025
|«Вашингтон»
|4:1
|«Питтсбург»
|09.11.2024
|«Вашингтон»
|2:4
|«Питтсбург»
|05.04.2024
|«Вашингтон»
|1:4
|«Питтсбург»
|08.03.2024
|«Питтсбург»
|0:6
|«Вашингтон»
|03.01.2024
|«Питтсбург»
|3:4
|«Вашингтон»
«Питтсбург»
|Показатель
«Вашингтон»
|Показатель
|Бомбардир (очки)
|Кросби
|58
|Строум
|54
|Снайпер (голы)
|Ракелль
|25
|Овечкин
|26
|Ассистент (передачи)
|Кросби
|41
|Строум
|38
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Неделькович
|2.93
|Томпсон
|2.23
Восточная конференция
«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Питтсбург» - 14-е.
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|55
|31
|5
|0
|3
|5
|11
|196-140
|80
|2. Флорида
|57
|28
|2
|4
|0
|3
|20
|192-165
|71
|3. Каролина
|56
|29
|4
|0
|2
|2
|19
|184-154
|70
|4. Торонто
|55
|28
|5
|0
|0
|2
|20
|169-156
|68
|5. Нью-Джерси
|57
|27
|3
|1
|1
|5
|20
|175-142
|68
|6. Тампа-Бэй
|55
|26
|4
|1
|1
|3
|20
|197-153
|66
|7. Оттава
|56
|22
|6
|1
|1
|3
|23
|158-156
|62
|8. Детройт
|55
|21
|4
|3
|0
|5
|22
|160-171
|61
|9. Коламбус
|56
|18
|4
|4
|1
|7
|22
|184-186
|60
|10. Бостон
|57
|20
|7
|0
|1
|5
|24
|157-182
|60
|11. Рейнджерс
|55
|25
|1
|1
|0
|4
|24
|165-168
|58
|12. Айлендерс
|55
|19
|4
|2
|1
|6
|23
|152-162
|57
|13. Монреаль
|56
|18
|5
|2
|2
|3
|26
|163-194
|55
|14. Питтсбург
|57
|16
|6
|1
|5
|4
|25
|164-201
|55
|15. Филадельфия
|57
|15
|6
|3
|3
|4
|26
|161-192
|55
|16. Баффало
|54
|18
|2
|2
|1
|4
|27
|171-185
|49
«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)
«Питтсбург»: Малкин (травма)
Месяц назад «Вашингтон» и «Питтсбург» нарушили довольно странную традицию в личных встречах. Впервые за почти два года в матче этих соперников победили хозяева площадки - на «Кэпитал-Уан Арене» тогда вверх взяли «столичные» (4:1).
«Пингвины» проводят неудачный сезон. Команда из Питтсбурга располагается в подвале турнирной таблицы, а букмекеры не верят в кубковые перспективы «Пингвинз», предлагая за ставку на выход команды в плей-офф кричащий коэффициент - 12.00.
Есть у гостей предстоящей встречи и кадровые проблемы. Если Сидни Кросби уже вернулся на лед после повреждения, то Евгений Малкин все еще значится в списке травмированных. Инсайдеры сообщают, что опытный россиянин уже приступил к тренировкам с основным составом, но его выход на лед под большим вопросом.
С Малкиным или без него, фаворитом в игре с «Вашингтоном» «пингвины» не будут. Лидер Востока крайне уверенно идет по турнирной дистанции и имеет значительно больше шансов на победу в предстоящей встрече.
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Букмекеры считают шансы лидера Восточной конференции на победу более высокими. Вероятность выигрыша «Пингвинз» эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.85, в то время как на победу гостей можно поставить за 2.15. На ничью в основное время можно заключить пари за 4.30.
Лидер «Вашингтона» обязательно выйдет на лед. На счету россиянина за карьеру в лиге уже 879 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 15 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 16.
«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Питтсбурга» дела складываются гораздо хуже. «Пингвины» занимают 14-е место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.
Партнерский проект