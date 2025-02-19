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19 февраля 9:32ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Питтсбург — Вашингтон, 22 февраля: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Первый игровой день в регулярке НХЛ после перерыва
Руслан Ипполитов

 

22 февраля в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» на выезде сыграет с «Питтсбургом». Начало встречи в 21:00 по московскому времени. Это будет первый игровой день в НХЛ после перерыва, который был  связан с проведением Турнира четырех наций. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Питтсбург Пингвинз»

22.02.2025, Сб

21:00 МСК

«Вашингтон Кэпиталз»

П1 - 2.85

Х - 4.20

П2 - 2.15

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» (Питтсбург, США)

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Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Питтсбург»4945277-292
«Вашингтон»4549292-277

Последние пять матчей «Вашингтона» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.02.2025«Вашингтон»4:5 Б«Юта»
07.02.2025«Филадельфия»3:4«Вашингтон»
05.02.2025«Вашингтон»6:3«Флорида»
02.02.2025«Вашингтон»4:5 ОТ«Виннипег»
31.01.2025«Оттава»5:4 ОТ«Вашингтон»

Последние пять матчей «Питтсбурга» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

09.02.2025«Филадельфия»

3:2

«Питтсбург»

08.02.2025«Рейнджерс»

2:3

«Питтсбург»

05.02.2025«Питтсбург»

2:3 Б

«Нью-Джерси»

02.02.2025«Питтсбург»

3:0

«Нэшвилл»

30.01.2025«Юта»

2:3 ОТ

«Питтсбург»

Последние пять матчей «Питтсбурга» и «Вашингтона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.01.2025«Вашингтон»4:1«Питтсбург»
09.11.2024«Вашингтон»2:4«Питтсбург»
05.04.2024«Вашингтон»1:4«Питтсбург»
08.03.2024«Питтсбург»0:6«Вашингтон»
03.01.2024«Питтсбург»3:4«Вашингтон»

Лидеры

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«Питтсбург»

Показатель

«Вашингтон»

Показатель
Бомбардир (очки)Кросби58Строум54
Снайпер (голы)Ракелль25Овечкин26
Ассистент (передачи)Кросби41Строум38
Вратарь (коэфф. надежности)Неделькович2.93Томпсон2.23

Турнирное положение

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Восточная конференция

«Вашингтон» занимает 1-е место в турнирной таблице, «Питтсбург» - 14-е.

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон5531503511196-14080
2. Флорида5728240320192-16571
3. Каролина5629402219184-15470
4. Торонто5528500220169-15668
5. Нью-Джерси5727311520175-14268
6. Тампа-Бэй5526411320197-15366
7. Оттава5622611323158-15662
8. Детройт5521430522160-17161
9. Коламбус5618441722184-18660
10. Бостон5720701524157-18260
11. Рейнджерс5525110424165-16858
12. Айлендерс5519421623152-16257
13. Монреаль5618522326163-19455
14. Питтсбург5716615425164-20155
15. Филадельфия5715633426161-19255
16. Баффало5418221427171-18549

Потери

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«Вашингтон»: Бекстрем, Оши, Милано (все - травма)

«Питтсбург»: Малкин (травма)

Прогноз на матч

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Месяц назад «Вашингтон» и «Питтсбург» нарушили довольно странную традицию в личных встречах. Впервые за почти два года в матче этих соперников победили хозяева площадки - на «Кэпитал-Уан Арене» тогда вверх взяли «столичные» (4:1).

«Пингвины» проводят неудачный сезон. Команда из Питтсбурга располагается в подвале турнирной таблицы, а букмекеры не верят в кубковые перспективы «Пингвинз», предлагая за ставку на выход команды в плей-офф кричащий коэффициент - 12.00.

Есть у гостей предстоящей встречи и кадровые проблемы. Если Сидни Кросби уже вернулся на лед после повреждения, то Евгений Малкин все еще значится в списке травмированных. Инсайдеры сообщают, что опытный россиянин уже приступил к тренировкам с основным составом, но его выход на лед под большим вопросом.

С Малкиным или без него, фаворитом в игре с «Вашингтоном» «пингвины» не будут. Лидер Востока крайне уверенно идет по турнирной дистанции и имеет значительно больше шансов на победу в предстоящей встрече. 

Бонусы на матч

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Трансляции

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Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Букмекеры считают шансы лидера Восточной конференции на победу более высокими. Вероятность выигрыша «Пингвинз» эксперты БК PARI оценивают коэффициентом 2.85, в то время как на победу гостей можно поставить за 2.15. На ничью в основное время можно заключить пари за 4.30.

Вопросы и ответы

Сыграет ли Александр Овечкин?

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Лидер «Вашингтона» обязательно выйдет на лед. На счету россиянина за карьеру в лиге уже 879 шайб. До великого рекорда Уэйна Гретцки Ови осталось всего 15 точных бросков, а до звания лучшего снайпера НХЛ всех времен - 16.

Выйдут ли «Питтсбург» и «Вашингтон» в плей-офф?

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«Столичные» с приличным отрывом лидируют в турнирной таблице Восточной конференции. Букмекеры не сомневаются, что команда Овечкина примет участие в розыгрыше Кубка Стэнли, предлагая коэффициент за выход «Вашингтона» в плей-офф - 1.01. У «Питтсбурга» дела складываются гораздо хуже. «Пингвины» занимают 14-е место на Востоке, и букмекеры оценивают вероятность их попадания в плей-офф кэфом 12.00.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Эдмонтон Ойлерз» - 7.00

«Каролина Харрикейнз» - 7.00

«Флорида Пантерз» - 10.50 

«Даллас Старз» - 10.50

На победу в плей-офф «Вашингтона» можно поставить с коэффициентом 15.00, на «Пингвинз» за 200.00.

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