Порту - Рома, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Из трех последних матчей на своем поле «Порту» не выиграл ни одного и ни разу не забил больше одного мяча. На этот раз хозяевам «Драгау» придется постараться, ведь экономить силы перед ответной игре в Риме не имеет смысла. Португальский клуб обречен идти вперед, что может обернуться если не впечатляющей, то приличной результативностью. Игра пойдет, как принято говорить в таких случаях, на три исхода, а мы сделаем выбор в пользу ставки, что каждая из команд сумеет отличиться в атаке как минимум единожды.