Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
11 февраля 15:57ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Порту - Рома, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Кто из именитых клубов останется без еврокубковой весны
Руслан Ипполитов

В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги Европы. Самой привлекательной афишей дня является встреча «Порту» и «Ромы», которые сразятся за путевку в 1/8 финала. Разбираемся в предматчевых раскладах.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Порту» (Португалия)

13.02.2025, Чт

23:00 МСК

 «Рома» (Италия)

П1 - 7.40

Х - 4.60

П2 - 1.43

Турнир: Лига Европы УЕФА, первый стыковой матч

Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)

Судья: Тобиас Штилер (Германия)

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Порту»32110-4
«Рома»1234-10

Последние пять игр «Порту»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.02.2025«Порту»1:1«Спортинг»Примейра
03.02.2025«Риу Аве»

2:2

«Порту»

Примейра

30.01.2025«Маккаби Т-А»0:1«Порту»Лига Европы
26.01.2025«Порту»

1:1

«Санта-Клара»

Примейра

23.01.2025«Порту»

0:1

«Олимпиакос»

Лига Европы

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.02.2025«Венеция»0:1«Рома»Серия А
05.02.2025«Милан»3:1«Рома»Кубок Италии
02.02.2025«Рома»1:1«Наполи»Серия А
30.01.2025«Рома»2:0«Айнтрахт»Лига Европы
26.01.2025«Удинезе»1:2«Рома»Серия А

Последние матчи «Порту» и «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

06.03.2019«Порту»3:1 ДВ«Рома»Лига чемпионов
12.02.2019«Рома»2:1«Порту»Лига чемпионов
23.08.2016«Рома»0:3«Порту»Лига чемпионов
17.08.2016«Порту»1:1«Рома»Лига чемпионов

Прогноз на матч

Свернуть

Из трех последних матчей на своем поле «Порту» не выиграл ни одного и ни разу не забил больше одного мяча. На этот раз хозяевам «Драгау» придется постараться, ведь экономить силы перед ответной игре в Риме не имеет смысла. Португальский клуб обречен идти вперед, что может обернуться если не впечатляющей, то приличной результативностью. Игра пойдет, как принято говорить в таких случаях, на три исхода, а мы сделаем выбор в пользу ставки, что каждая из команд сумеет отличиться в атаке как минимум единожды.   

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

Найти трансляции можно на сайтах букмекеров и спортивных медиа. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

Свернуть

Потери

«Порту»: Фернандеш, Груич (оба - травма)

«Рома»: Марин (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Порту» - «Рома»:

Позиция«Порту»«Рома»Позиция
Вратарь99. Кошта99. СвиларВратарь
Защитник3. Джало19. ЧеликЗащитник
Защитник24. Перес23. МанчиниЗащитник
Защитник97. Зе Педру5. Н'ДикаЗащитник
Защитник74. Моура2. РеншЗащитник
Защитник 23. Мариу3. АнхелиньоЗащитник
Полузащитник 11. Пепе27. Гурна-ДуатПолузащитник 
Полузащитник86. Мора4. КристантеПолузащитник
Полузащитник22. Варела21. ДибалаПолузащитник
Полузащитник6. Эуштакио92. Эль-ШааравиПолузащитник
Нападающий9. Омородион11. ДовбикНападающий
Главный тренерМартин АнсельмиКлаудио РаньериГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI предлагают довольно щедрые коэффициенты н6а победу каждой из команд. На выигрыш гостей можно поставить за 2.95. На успех хозяев поля - за 2.35. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.50.

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом завершится матч «Порту» - «Рома»?

Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за ничью 1:1. Минимальная победа «Порту» со счетом 1:0 котируется за 8.50.

Где бесплатно смотреть матч «Порту» - «Рома»?

На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.

Кто выиграет Лигу Европы?

Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:

«Манчестер Юнайтед» - 5.50

«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00

«Лацио» - 8.50

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров