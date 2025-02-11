Порту - Рома, 13 февраля: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 13 февраля, будут сыграны первые стыковые матчи Лиги Европы. Самой привлекательной афишей дня является встреча «Порту» и «Ромы», которые сразятся за путевку в 1/8 финала. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Порту» (Португалия)
13.02.2025, Чт
23:00 МСК
«Рома» (Италия)
|П1 - 7.40
Турнир: Лига Европы УЕФА, первый стыковой матч
Стадион: «Драгау» (Порту, Португалия)
Судья: Тобиас Штилер (Германия)
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Порту»
|3
|2
|1
|10-4
|«Рома»
|1
|2
|3
|4-10
Последние пять игр «Порту»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.02.2025
|«Порту»
|1:1
|«Спортинг»
|Примейра
|03.02.2025
|«Риу Аве»
2:2
«Порту»
Примейра
|30.01.2025
|«Маккаби Т-А»
|0:1
|«Порту»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Порту»
1:1
«Санта-Клара»
Примейра
|23.01.2025
|«Порту»
0:1
«Олимпиакос»
Лига Европы
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.02.2025
|«Венеция»
|0:1
|«Рома»
|Серия А
|05.02.2025
|«Милан»
|3:1
|«Рома»
|Кубок Италии
|02.02.2025
|«Рома»
|1:1
|«Наполи»
|Серия А
|30.01.2025
|«Рома»
|2:0
|«Айнтрахт»
|Лига Европы
|26.01.2025
|«Удинезе»
|1:2
|«Рома»
|Серия А
Последние матчи «Порту» и «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|06.03.2019
|«Порту»
|3:1 ДВ
|«Рома»
|Лига чемпионов
|12.02.2019
|«Рома»
|2:1
|«Порту»
|Лига чемпионов
|23.08.2016
|«Рома»
|0:3
|«Порту»
|Лига чемпионов
|17.08.2016
|«Порту»
|1:1
|«Рома»
|Лига чемпионов
Из трех последних матчей на своем поле «Порту» не выиграл ни одного и ни разу не забил больше одного мяча. На этот раз хозяевам «Драгау» придется постараться, ведь экономить силы перед ответной игре в Риме не имеет смысла. Португальский клуб обречен идти вперед, что может обернуться если не впечатляющей, то приличной результативностью. Игра пойдет, как принято говорить в таких случаях, на три исхода, а мы сделаем выбор в пользу ставки, что каждая из команд сумеет отличиться в атаке как минимум единожды.
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|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери
«Порту»: Фернандеш, Груич (оба - травма)
«Рома»: Марин (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Порту» - «Рома»:
|Позиция
|«Порту»
|«Рома»
|Позиция
|Вратарь
|99. Кошта
|99. Свилар
|Вратарь
|Защитник
|3. Джало
|19. Челик
|Защитник
|Защитник
|24. Перес
|23. Манчини
|Защитник
|Защитник
|97. Зе Педру
|5. Н'Дика
|Защитник
|Защитник
|74. Моура
|2. Ренш
|Защитник
|Защитник
|23. Мариу
|3. Анхелиньо
|Защитник
|Полузащитник
|11. Пепе
|27. Гурна-Дуат
|Полузащитник
|Полузащитник
|86. Мора
|4. Кристанте
|Полузащитник
|Полузащитник
|22. Варела
|21. Дибала
|Полузащитник
|Полузащитник
|6. Эуштакио
|92. Эль-Шаарави
|Полузащитник
|Нападающий
|9. Омородион
|11. Довбик
|Нападающий
|Главный тренер
|Мартин Ансельми
|Клаудио Раньери
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент (7.50) предлагают за ничью 1:1. Минимальная победа «Порту» со счетом 1:0 котируется за 8.50.
На сайтах букмекерских контор и в соцсетях можно отслеживать ситуацию в матче онлайн.
Тройка фаворитов первенства от PARI выглядит так:
«Манчестер Юнайтед» - 5.50
«Тоттенхэм» и «Атлетик» - по 6.00
«Лацио» - 8.50
Партнерский проект