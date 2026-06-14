Португалия - ДР Конго, 17 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Проанализировав форму команд и статистические тренды, мы подготовили для любителей международного футбола три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.

Консервативный. Сборная Португалии считается третьим-четвертым фаворитом турнира наряду с англичанами. Коэффициент на их триумф в Америке составляет 8.50. Выше котируются шансы на успех только команд Франции и Испании. На старте чемпионата кандидат в чемпионы обязан забирать три очка у андердога.

Самый высокий коэффициент на победу Португалии предлагает PARI - 1.30.

Сбалансированный. Средняя результативность португальцев за последние 10 матчей составляет 2.6 гола. В трех предыдущих спаррингах они забивали ровно по два мяча. Поэтому комбинация из победы европейцев и индивидуальным тоталом голов больше 1.5 выглядит вполне реалистичным сценарием.

Рискованный. Сборная ДР Конго немного забивает, но еще меньше пропускает: всего пять мячей за 10 матчей. За это время «Леопарды» собрали целых шесть «сухарей». Португальцы же вряд ли станут тратить на победу больше сил, чем для этого требуется. При таких вводных можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 2.5.