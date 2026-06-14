Португалия - ДР Конго, 17 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

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В среду, 17 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года стартует сборная Португалии. В первом матче группы K Роналду и его товарищи встретятся с командой ДР Конго. Гарантированные три очка для европейцев? Аналитики совсем не верят в делегата Африки.
Сборную Португалии относят к числу фаворитов ЧМ-2026, но при этом отобралась она в Америку не без труда. Роналду и компания с большим трудом обыграли венгров в гостях и ирландцев дома (соответственно, 3:2 и 1:0), а последним еще и уступили в Дублине (0:2). За тур до конца квалификации еще оставалась гипотетическая вероятность невыхода фаворита в финальную стадию с первого места. Впрочем, она была только чисто математической. Разъяренные поражением от ирландцев, португальцы устроили разнос команде Армении в Порту (9:1) и квалифицировались в Америку.
В апрельском рейтинге ФИФА сборная Португалии поднялась на одну - с шестого места на пятое.
Последние пять матчей сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
10.06.2026
|Португалия
2:1
Нигерия
Товарищеский матч
06.06.2026
|Португалия
2:1
Чили
Товарищеский матч
01.04.2026
|США
0:2
Португалия
Товарищеский матч
29.03.2026
|Мексика
0:0
Португалия
Товарищеский матч
13.11.2025
|Ирландия
2:0
Португалия
Отбор ЧМ-2026
Сборной ДР Конго пришлось пройти непростой и достаточно длинный путь до своего первого в этом веке Кубка мира. В своей отборочной группе команда заняла второе место следом за Сенегалом и отправилась в стыковой плей-офф. В полуфинале «Леопарды» минимально обыграли Камерун (1:0), а в решающем матче - Нигерию в серии пенальти. Команда ДР Конго впервые в 21-м веке квалифицировалась на первенство планеты. В прошлый раз этого права она добивалась в далеком 1974 году, когда страна называлась Заиром.
В мировой табели о рангах конголезцы занимают 46-ю позицию.
Последние пять матчей сборной ДР Конго:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|09.06.2026
|ДР Конго
1:2
Чили
Товарищеский матч
|03.06.2026
|Дания
0:0
ДР Конго
Товарищеский матч
|31.03.2026
|ДР Конго
1:0
Ямайка
Товарищеский матч
|25.03.2026
|ДР Конго
2:0
Бермуды
Товарищеский матч
|06.01.2025
|Алжир
1:0
ДР Конго
Кубок африканских наций
Между собой представители Европы и Африки сыграют впервые.
Проанализировав форму команд и статистические тренды, мы подготовили для любителей международного футбола три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный.
Консервативный. Сборная Португалии считается третьим-четвертым фаворитом турнира наряду с англичанами. Коэффициент на их триумф в Америке составляет 8.50. Выше котируются шансы на успех только команд Франции и Испании. На старте чемпионата кандидат в чемпионы обязан забирать три очка у андердога.
Самый высокий коэффициент на победу Португалии предлагает PARI - 1.30.
Сбалансированный. Средняя результативность португальцев за последние 10 матчей составляет 2.6 гола. В трех предыдущих спаррингах они забивали ровно по два мяча. Поэтому комбинация из победы европейцев и индивидуальным тоталом голов больше 1.5 выглядит вполне реалистичным сценарием.
Рискованный. Сборная ДР Конго немного забивает, но еще меньше пропускает: всего пять мячей за 10 матчей. За это время «Леопарды» собрали целых шесть «сухарей». Португальцы же вряд ли станут тратить на победу больше сил, чем для этого требуется. При таких вводных можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 2.5.
В БЕТСИТИ поставить этот исход можно за 2.17.
Учитывая результативность европейцев в последних матчах, можно ожидать от них и на старте ЧМ-2026 как минимум пары забитых голов.
Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Португалии.
На официальном сайте БЕТСИТИ этот вариант котируется за 5.60.