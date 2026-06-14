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ГлавнаяПрогнозыПортугалия - ДР Конго, 17 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Португалия - ДР Конго, 17 июня: где смотреть матч ЧМ-2026, прогноз, составы

Обновлено:
Конголезцы спустя полвека возвращаются на Кубок мира
Валентин Васильев
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Португалия - ДР Конго
Команды

17 июня 2026 (20:00) МСК

Начало

Стадион «Эн-Эр-Джи Стэдиум»    (Хьюстон, США)

Место проведения

Winline

Прямая трансляция

Победа Португалии и ИТ1 больше 1.5
Прогноз

1.52
Коэффициент

PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Матч ЧМ-2026: Португалия - ДР Конго

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В среду, 17 июня, на чемпионате мира по футболу 2026 года стартует сборная Португалии. В первом матче группы K Роналду и его товарищи встретятся с командой ДР Конго. Гарантированные три очка для европейцев? Аналитики совсем не верят в делегата Африки.

Коэффициенты букмекеров

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КонтораП1ХП2ТБ 2.5ТМ 2.5
Winline1.285.409.801.692.11
PARI 1.305.5011.001.702.15
БЕТСИТИ1.295.7011.001.702.17

Португалия

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Сборную Португалии относят к числу фаворитов ЧМ-2026, но при этом отобралась она в Америку не без труда. Роналду и компания с большим трудом обыграли венгров в гостях и ирландцев дома (соответственно, 3:2 и 1:0), а последним еще и уступили в Дублине (0:2). За тур до конца квалификации еще оставалась гипотетическая вероятность невыхода фаворита в финальную стадию с первого места. Впрочем, она была только чисто математической. Разъяренные поражением от ирландцев, португальцы устроили разнос команде Армении в Порту (9:1) и квалифицировались в Америку. 

В апрельском рейтинге ФИФА сборная Португалии поднялась на одну - с шестого места на пятое.

Последние пять матчей сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

10.06.2026

Португалия

2:1

Нигерия

Товарищеский матч

06.06.2026

Португалия

2:1

Чили

Товарищеский матч

01.04.2026

США

0:2

Португалия

Товарищеский матч

29.03.2026

Мексика

0:0

Португалия

Товарищеский матч

13.11.2025

Ирландия

2:0

Португалия

Отбор ЧМ-2026

ДР Конго

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Сборной ДР Конго пришлось пройти непростой и достаточно длинный путь до своего первого в этом веке Кубка мира. В своей отборочной группе команда заняла второе место следом за Сенегалом и  отправилась в стыковой плей-офф. В полуфинале «Леопарды» минимально обыграли Камерун (1:0), а в решающем матче - Нигерию в серии пенальти. Команда ДР Конго впервые в 21-м веке квалифицировалась на первенство планеты. В прошлый раз этого права она добивалась в далеком 1974 году, когда страна называлась Заиром. 

В мировой табели о рангах конголезцы занимают 46-ю позицию.

Последние пять матчей сборной ДР Конго:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

09.06.2026ДР Конго

1:2

Чили

Товарищеский матч

03.06.2026Дания

0:0

ДР Конго

Товарищеский матч

31.03.2026ДР Конго

1:0

Ямайка

Товарищеский матч

25.03.2026ДР Конго

2:0

Бермуды

Товарищеский матч

06.01.2025Алжир

1:0

ДР Конго

Кубок африканских наций

Личные встречи

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Между собой представители Европы и Африки сыграют впервые. 

Прогнозы на матч

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Проанализировав форму команд и статистические тренды, мы подготовили для любителей международного футбола три варианта прогноза на игру: консервативный, сбалансированный и рискованный. 

Консервативный. Сборная Португалии считается третьим-четвертым фаворитом турнира наряду с англичанами. Коэффициент на их триумф в Америке составляет 8.50. Выше котируются шансы на успех только команд Франции и Испании. На старте чемпионата кандидат в чемпионы обязан забирать три очка у андердога. 

Самый высокий коэффициент на победу Португалии предлагает PARI  - 1.30.

Сбалансированный. Средняя результативность португальцев за последние 10 матчей составляет 2.6 гола. В трех предыдущих спаррингах они забивали ровно по два мяча. Поэтому комбинация из победы европейцев и индивидуальным тоталом голов больше 1.5 выглядит вполне реалистичным сценарием.

Рискованный. Сборная ДР Конго немного забивает, но еще меньше пропускает: всего пять мячей за 10 матчей. За это время «Леопарды» собрали целых шесть «сухарей». Португальцы же вряд ли станут тратить на победу больше сил, чем для этого требуется. При таких вводных можно рассмотреть вариант с общим количеством голов не более 2.5. 

В БЕТСИТИ поставить этот исход можно за 2.17.

Прогноз на точный счет

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Учитывая результативность европейцев в последних матчах, можно ожидать от них и на старте ЧМ-2026 как минимум пары забитых голов.

Ожидаемый счет — 2:0 в пользу Португалии.

На официальном сайте БЕТСИТИ этот вариант котируется за 5.60.

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