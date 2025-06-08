Португалия - Испания, 8 июня: где смотреть финал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

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В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА осталось провести два матча. Решающих. В главном финале сойдутся географические соседи - сборные Португалии и Испании. Обе команды уже первенствовали в турнире. «Красная фурия» владеет титулом сейчас. А это значит, что у молодого турнира гарантированно появится первый двукратный победитель. Прикинем шансы пиренейских топов на успех.
Турнир: Лига наций УЕФА, финал
Стадион: «Арена Мюнхен» (Мюнхен, Германия)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|Португалия
|6
|17
|18
|45-79
|Испания
|18
|17
|6
|79-45
Последние пять игр сборной Португалии:
Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
04.06.2025
|Германия
1:2
Португалия
Лига наций
23.03.2025
|Португалия
5:2 д. в.
Дания
Лига наций
20.03.2025
|Дания
1:0
Португалия
Лига наций
18.11.2024
|Хорватия
1:1
Португалия
Лига наций
15.11.2024
|Португалия
5:1
Польша
Лига наций
Последние пять игр сборной Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.06.2025
|Испания
5:4
Франция
Лига наций
|23.03.2025
|Испания
3:3, пен. 5:4
Нидерланды
Лига наций
|20.03.2025
|Нидерланды
2:2
Испания
Лига наций
|18.11.2024
|Испания
3:2
Швейцария
Лига наций
|15.11.2024
|Дания
1:2
Испания
Лига наций
Последние пять игр сборных Португалии и Испании:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2022
|Португалия
0:1
Испания
Лига наций
|02.06.2022
|Испания
1:1
Португалия
Лига наций
|04.06.2021
|Испания
0:0
Португалия
Товарищеский матч
|07.10.2020
|Португалия
0:0
Испания
Товарищеский матч
|15.06.2018
|Португалия
3:3
Испания
ЧМ-2018
Матч за третье место
08.06.2025. 16:00. Германия - Франция
Финал
08.06.2025. 21:45. Португалия - Испания
Португальцы донельзя расстроили футбольную Германию. Все-таки хозяева турнира четырех ждали свою сборную в финале, а благодаря Роналду и компании вынуждены будут довольствоваться лишь игрой за третье место. Мюнхенское поражение стало для бундестим первым с Евро-2024, где она только в дополнительное время уступила в четвертьфиналу будущим чемпионам - испанцам.
А действующий обладатель трофея продолжает развлекать публику невероятными сюжетами. Сборная Испании второй раз подряд завершила матч с хоккейным счетом 5:4, но есть нюанс. В четвертьфинале она так завершила серию пенальти с Нидерландами после веселой ничьей 3:3 в игровое время, а в полуфинале девять голов вместили 90 минут!
Между собой пиренейские гранды в последнее время играют более сдержанно. Четыре предыдущих матча у них были «низовыми». Но есть ощущение, что в воскресенье они нарушат традицию. Команда де ла Фуэнте и сама забивает много, и сопернику позволяет немало. Тотал больше 2.5 в финале выглядит вполне реалистичным сценарием.
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Потери
Португалия: нет
Испания: нет
Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).
Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).
Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»).
Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).
Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).
Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Дави Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).
Полузащитники: Мартин Зубименди («Реал Сосьедад»), Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо (все - «Барселона»), Иско («Бетис»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»).
Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик), Ереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Саму Омородион («Порту»), Альваро Мората («Галатасарай»).
Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы испанцев в основное время коэффициентом 1.90. Победа португальцев котируется более чем в два раза выше (3.90). Ничья идет за 3.85.
Эксперты отдают предпочтение в пиренейском дерби сборная Испании. Поставить на успешную защиту ею чемпионского титула можно по котировке 1.48. Вероятность итогового триумфа Португалии оценивается коэффициентом 2.70.
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В этом нет никаких сомнений. Игрой и голом в полуфинале 40-летний ветеран показал, что он по-прежнему в полном порядке.