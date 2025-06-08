Португалия - Испания, 8 июня: где смотреть финал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Португальцы донельзя расстроили футбольную Германию. Все-таки хозяева турнира четырех ждали свою сборную в финале, а благодаря Роналду и компании вынуждены будут довольствоваться лишь игрой за третье место. Мюнхенское поражение стало для бундестим первым с Евро-2024, где она только в дополнительное время уступила в четвертьфиналу будущим чемпионам - испанцам.

А действующий обладатель трофея продолжает развлекать публику невероятными сюжетами. Сборная Испании второй раз подряд завершила матч с хоккейным счетом 5:4, но есть нюанс. В четвертьфинале она так завершила серию пенальти с Нидерландами после веселой ничьей 3:3 в игровое время, а в полуфинале девять голов вместили 90 минут!

Между собой пиренейские гранды в последнее время играют более сдержанно. Четыре предыдущих матча у них были «низовыми». Но есть ощущение, что в воскресенье они нарушат традицию. Команда де ла Фуэнте и сама забивает много, и сопернику позволяет немало. Тотал больше 2.5 в финале выглядит вполне реалистичным сценарием.