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6 июня 8:40ГлавнаяПрогнозыФутболЛига наций УЕФА

Португалия - Испания, 8 июня: где смотреть финал Лиги наций УЕФА, прогноз на матч, составы

Роналду близок к очередному трофею!
Валентин Васильев

В четвертом розыгрыше Лиги наций УЕФА осталось провести два матча. Решающих. В главном финале сойдутся географические соседи - сборные Португалии и Испании. Обе команды уже первенствовали в турнире. «Красная фурия» владеет титулом сейчас. А это значит, что у молодого турнира гарантированно появится первый двукратный победитель. Прикинем шансы пиренейских топов на успех.

Команда 1

Время начала

Команда 2

Португалия

Место в рейтинге ФИФА: 7

08.06.2025, Вс

22:00 МСК

Испания

Место в рейтинге ФИФА: 2

П1 - 3.90

Х - 3.85

П2 - 1.90

Турнир: Лига наций УЕФА, финал

Стадион: «Арена Мюнхен»  (Мюнхен, Германия)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
Португалия6171845-79
Испания1817679-45

Последние пять игр сборной Португалии:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.06.2025

Германия

1:2

Португалия

Лига наций

23.03.2025

Португалия

5:2 д. в.

Дания

Лига наций

20.03.2025

Дания

1:0

Португалия

Лига наций

18.11.2024

Хорватия

1:1

Португалия

Лига наций

15.11.2024

Португалия

5:1

Польша

Лига наций

Последние пять игр сборной Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.06.2025Испания

5:4

Франция

Лига наций

23.03.2025Испания

3:3, пен. 5:4

Нидерланды

Лига наций

20.03.2025Нидерланды

2:2

Испания

Лига наций

18.11.2024Испания

3:2

Швейцария

Лига наций

15.11.2024Дания

1:2

Испания

Лига наций

Последние пять игр сборных Португалии и Испании:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2022Португалия 

0:1

Испания

Лига наций

02.06.2022Испания

1:1

Португалия 

Лига наций

04.06.2021Испания

0:0

Португалия 

Товарищеский матч

07.10.2020Португалия 

0:0

Испания

Товарищеский матч

15.06.2018Португалия 

3:3

Испания

ЧМ-2018

Расписание матчей

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Матч за третье место

08.06.2025.  16:00. Германия - Франция  

Финал

08.06.2025.  21:45. Португалия - Испания

Прогноз на матч

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Португальцы донельзя расстроили футбольную Германию. Все-таки хозяева турнира четырех ждали свою сборную в финале, а благодаря Роналду и компании вынуждены будут довольствоваться лишь игрой за третье место. Мюнхенское поражение стало для бундестим первым с Евро-2024, где она только в дополнительное время уступила в четвертьфиналу будущим чемпионам - испанцам.

А действующий обладатель трофея продолжает развлекать публику невероятными сюжетами. Сборная Испании второй раз подряд завершила матч с хоккейным счетом 5:4, но есть нюанс. В четвертьфинале она так завершила серию пенальти с Нидерландами после веселой ничьей 3:3 в игровое время, а в полуфинале девять голов вместили 90 минут!

Между собой пиренейские гранды в последнее время играют более сдержанно. Четыре предыдущих матча у них были «низовыми». Но есть ощущение, что в воскресенье они нарушат традицию. Команда де ла Фуэнте и сама забивает много, и сопернику позволяет немало. Тотал больше 2.5 в финале выглядит вполне реалистичным сценарием.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Официальными правами на трансляцию матчей Лиги наций УЕФА в РФ обладает онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
FONBETГрафическая-
Официальный сайт УЕФАТекстовая и графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ

Составы команд

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Потери

Португалия: нет 

Испания: нет

Сборная Португалии

Вратари: Диогу Кошта («Порту»), Руй Силва («Спортинг»), Жозе Са («Вулверхэмптон»).

Защитники: Диогу Дало («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»), Ренату Вейга («Ювентус»), Антониу Силва («Бенфика»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Нуну Тавареш («Лацио»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»).

Полузащитники: Жоау Невеш («ПСЖ»), Витинья («ПСЖ»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Жоау Пальинья («Бавария»), Педру Гонсалвеш («Спортинг»), Жоау Феликс («Милан»).

Нападающие: Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Рафаэл Леау («Милан»), Педру Нету («Челси»), Франсиску Тринкан («Спортинг»), Родригу Мора («Порту»), Франсишку Консейсау («Ювентус»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»).

Сборная Испании

Вратари: Унаи Симон («Атлетик»), Давид Райя («Арсенал»), Алекс Ремиро («Реал Сосьедад»).

Защитники: Оскар Мингеса («Сельта»), Педро Порро («Тоттенхэм»), Дави Вивиан («Атлетик»), Пау Кубарси («Барселона»), Робин Ле Норман («Атлетико»), Дин Хейсен («Реал»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Марк Кукурелья («Челси»).

Полузащитники: Мартин Зубименди («Реал Сосьедад»), Гави, Фермин Лопес, Педри, Дани Ольмо (все - «Барселона»), Иско («Бетис»), Микель Мерино («Арсенал»), Фабиан Руис («ПСЖ»), Алекс Баэна («Вильярреал»).

Нападающие: Ламин Ямаль («Барселона»), Нико Уильямс («Атлетик), Ереми Пино («Вильярреал»), Микель Оярсабаль («Реал Сосьедад»), Саму Омородион («Порту»), Альваро Мората («Галатасарай»).

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET оценили вероятность победы испанцев в основное время коэффициентом 1.90. Победа португальцев котируется более чем в два раза выше (3.90). Ничья идет за 3.85.

Вопросы и ответы

Кто выиграет Лигу наций?

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Эксперты отдают предпочтение в пиренейском дерби сборная Испании. Поставить на успешную защиту ею чемпионского титула можно по котировке 1.48. Вероятность итогового триумфа Португалии оценивается коэффициентом 2.70.

Где смотреть бесплатно матч Португалия - Испании?

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Легально смотреть матчи Лиги наций в России можно на платформе Okko. Спортивный контент в онлайн-кинотеатре доступен по подписке.

Будет ли играть Криштиану Роналду?

В этом нет никаких сомнений. Игрой и голом в полуфинале 40-летний ветеран показал, что он по-прежнему в полном порядке. 

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