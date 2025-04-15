Анастасия Потапова — Клара Таусон, 14 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

В целом соперницы на данный момент выглядят примерно равными. Однако Таусон в нынешнем сезоне в среднем сталкивается с более серьезным уровнем сопротивления, а проигрывала она исключительно топовым теннисисткам и Даяне Ястремской.

Потапова же до сих пор остается довольно нестабильной спортсменкой. На кураже она может показывать очень качественный теннис, но и спады случаются регулярно. Трудно предсказать, насколько россиянка перегрузилась после не лучшего завершения хардового отрезка сезона.

При этом и Потапова, и Таусон на грунте пока не стартовали, так что можно ожидать и обоюдные ошибки, и довольно вязкую игру. Рискнем предположить, что уже первый сет получится тягучим и конкурентным и затянется как минимум на десять геймов.