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13 апреля 19:27ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Анастасия Потапова — Клара Таусон, 14 апреля: прогноз на матч турнира в Штутгарте

Обе теннисистки пока не стартовали на грунте
Александр Бокулёв

В первом круге грунтового турнира WTA 500 в немецком Штутгарте россиянка Анастасия Потапова встретится с датчанкой Кларой Таусон. Кто продолжит борьбу за титул? 

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Дата / Время: 14.04.2025, 19:30 по московскому времени

Арена: «Porsche Arena», Центральный корт (Штутгарт, Германия)

Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player и Winline

Турнирная сетка

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Победительница этого матча во втором круге встретится с Ариной Соболенко (Беларусь, 1).

Анастасия Потапова

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24 года, 38-я ракетка мира

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. На уровне WTA выиграла три турнира в одиночном разряде — один на грунте, два на харде. В нынешнем сезоне взяла титул на харде в Клуж-Напоке, дошла до четвертьфинала в Линце, на Australian Open вылетела во втором круге. Всего в 2025 году одержала 12 побед при шести поражениях. Лучший результат в Штутгарте показала в 2023-м, когда дошла до полуфинала. В прошлом сезоне вылетела во втором круге.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Клара Таусон

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22 года, 21-я ракетка мира

Бывшая первая ракетка мира среди юниоров. Выиграла три турнира WTA, все — на харде. В нынешнем сезоне взяла титул в Окленде, дошла до финала в Дубае, на Australian Open вылетела в третьем круге. Всего в 2025 году одержала 17 побед при шести поражениях. На турнире в Штутгарте ранее не выступала.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Соперницы провели два официальных очных матча на харде. На US Open в 2023 году выиграла Таусон, в Кливленде-2024 победу одержала Потапова.

Ставки на исход

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Букмекеры считают фавориткой датчанку. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,59 на её победу и 2,37 на успех россиянки.

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Ставки на тоталы

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Последний очный матч спортсменок продлился 16 геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,87 на ТБ (21,5) и 1,94 на ТМ (21,5).

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Сравнение коэффициентов букмекеров

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 Победа ПотаповойПобеда ТаусонТБ (21,5)ТМ (21,5)
WINLINE2,371,591,871,94

Прогноз и ставка

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В целом соперницы на данный момент выглядят примерно равными. Однако Таусон в нынешнем сезоне в среднем сталкивается с более серьезным уровнем сопротивления, а проигрывала она исключительно топовым теннисисткам и Даяне Ястремской.

Потапова же до сих пор остается довольно нестабильной спортсменкой. На кураже она может показывать очень качественный теннис, но и спады случаются регулярно. Трудно предсказать, насколько россиянка перегрузилась после не лучшего завершения хардового отрезка сезона.

При этом и Потапова, и Таусон на грунте пока не стартовали, так что можно ожидать и обоюдные ошибки, и довольно вязкую игру. Рискнем предположить, что уже первый сет получится тягучим и конкурентным и затянется как минимум на десять геймов.

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