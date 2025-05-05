Пари Сен-Жермен - Арсенал, 7 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Пари Сен-Жермен» в этом евросезоне - главный кошмар футбольной Англии. Французский топ уже высадил из Лиги чемпионов «Ливерпуль» с «Астон Виллой» и близок к тому, чтобы тормознуть еще и «Арсенал». Гостевая победа со счетом 1:0 приблизила парижан к мюнхенскому финалу.

Понятно, что в последние дни все мысли футболистов обеих команд были заняты предстоящим полуфиналом. Этим и объясняются одинаковые, будто под копирку (1:2), поражения в национальных лигах. ПСЖ в гостях уступил «Страсбургу», «Арсенал» - дома «Борнмуту». Вряд ли эти неудачи хоть сколько-нибудь их огорчили. Прямо сейчас главный матч весны для команд Эмери и Артеты - в среду на «Парк де Пренс». О финале победитель франко-английского противостояния подумает после.

Колоссальная значимость игры наверняка отразится на ее характере. Соперники постараются свести к минимуму риски в обороне и не станут ввязываться в откровенные авантюры. Есть подозрение, что дело в столице Франции может ограничиться одним-двумя голами, а то и вовсе нулевой ничьей. Тотал меньше трех тут выглядит вполне реальным вариантом.