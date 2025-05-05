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4 мая 8:09ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Пари Сен-Жермен - Арсенал, 7 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Будет ли российский вратарь в финале ЛЧ?
Валентин Васильев

В среду, 7 мая, окончательно сформируется состав участников финального матча Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25. Неделю назад в Лондоне «ПСЖ» сделал серьезную заявку на путевку в Мюнхен. Но ответный матч с «Арсеналом» обещает быть не менее, а быть может, даже более тяжелым для парижан. В ожидании встречи пробежимся по линиям легальных букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция) 

07.05.2025, Ср

22:00 МСК

«Арсенал» (Лондон, Англия)

П1 - 2.11

Х - 3.65

П2 - 3.40

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, ответный полуфинал

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
ПСЖ1347-14
«Арсенал»43114-7

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Страсбург»

2:1

ПСЖ

Лига 1

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

25.04.2025ПСЖ

1:3

«Ницца»

Лига 1

22.04.2025«Нант»

1:1

ПСЖ

Лига 1

19.04.2025ПСЖ

2:1

«Гавр»

Лига 1

Последние пять матчей «Арсенала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.05.2025«Арсенал»

1:2

«Борнмут»

АПЛ

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

23.04.2025«Арсенал»

2:2

«Кристал Пэлас»

АПЛ

20.04.2025«Ипсвич»

0:4

«Арсенал»

АПЛ

16.04.2025«Реал»

1:2

«Арсенал»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Арсенала» и  ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.04.2025«Арсенал»

0:1

ПСЖ

Лига чемпионов

01.10.2025«Арсенал»

2:0

ПСЖ

Лига чемпионов

28.07.2018«Арсенал»

5:1

ПСЖ

Международный кубок

23.11.2016«Арсенал»

2:2

ПСЖ

Лига чемпионов

13.09.2016ПСЖ 

1:1

«Арсенал»

АПЛ

Календарь игр

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1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025.  22:00. «Арсенал»  – ПСЖ
30.04.2025.  22:00. «Барселона»  – «Интер»  

1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025.  22:00. «Интер»  – «Барселона» 
07.05.2025.  22:00. ПСЖ – «Арсенал» 

Финал
31.05.2025.  22:00

Прогноз на матч

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«Пари Сен-Жермен» в этом евросезоне - главный кошмар футбольной Англии. Французский топ уже высадил из Лиги чемпионов «Ливерпуль» с «Астон Виллой» и близок к тому, чтобы тормознуть еще и «Арсенал». Гостевая победа со счетом 1:0 приблизила парижан к мюнхенскому финалу.

Понятно, что в последние дни все мысли футболистов обеих команд были заняты предстоящим полуфиналом. Этим и объясняются одинаковые, будто под копирку (1:2), поражения в национальных лигах. ПСЖ в гостях уступил «Страсбургу», «Арсенал» - дома «Борнмуту». Вряд ли эти неудачи хоть сколько-нибудь их огорчили. Прямо сейчас главный матч весны для команд Эмери и Артеты - в среду на «Парк де Пренс». О финале победитель франко-английского противостояния подумает после. 

Колоссальная значимость игры наверняка отразится на ее характере. Соперники постараются свести к минимуму риски в обороне и не станут ввязываться в откровенные авантюры. Есть подозрение, что дело в столице Франции может ограничиться одним-двумя голами, а то и вовсе нулевой ничьей. Тотал меньше трех тут выглядит вполне реальным вариантом. 

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Онлайн-кинотеатр Okko транслирует  игры Лиги чемпионов на территории Российской Федерации.

ВещательТип трансляцииУсловия
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WinlineГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

ПСЖ: нет

«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - ПСЖ:

ПозицияПСЖ«Арсенал»Позиция
Вратарь1. Доннарумма22. РайяВратарь
Защитник2. Хакими49. Льюис-СкеллиЗащитник
Защитник25. Мендеш15. КиверЗащитник
Защитник51. Пачо2. СалибаЗащитник
Защитник87. Невеш12. ТимберЗащитник
Полузащитник 17. Витинья5. ПартиПолузащитник
Полузащитник 8. Руис41. РайсПолузащитник 
Полузащитник10. Ли8. ЭдегорПолузащитник
Полузащитник7. Кварацхелия53. НванериПолузащитник
Нападающий10. Дембеле19. ТроссардПолузащитник
Нападающий29. Баркола30. СтерлингНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеМикель АртетаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline  дают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.11 на победу хозяев по итогам полутора часов игрового времени, 3.40 - на гостей и 3.65 - на ничью. 

На квалификацию в финал котировки такие: ПСЖ - 1.20, «Арсенал» - 4.60.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче ПСЖ - «Арсенал»?

Неделю назад парижане впервые в истории одолели лондонцев. Судя по котировкам букмекеров, и вторая победа ПСЖ в паре сенсацией не станет.

Сыграет ли Сафонов?

Сафонов получил игровое время от Луиса Энрике в игре Лиги 1, но распорядился им не лучшим образом. По итогам игры со «Страсбургом» (1:2) российский вратарь удостоился одной из низших оценок среди гостей от интернет-портала Flashscore (5.8). Так что его выход в среду на поле «Парк де Пренс» возможен только в случае форс-мажора - травмы или удаления Доннаруммы.

С кем сыграет победитель пары ПСЖ - «Арсенал» в финале?

В соперничестве «Интера» и «Барселоны»  все еще более запутано, чем в этой паре. У них первый матч завершился вничью - 3:3.

Когда и где финал Лиги чемпионов?  

Заключительный матч розыгрыша пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия). 

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На карте:googleyandex
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных