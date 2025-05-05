Пари Сен-Жермен - Арсенал, 7 мая: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

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В среду, 7 мая, окончательно сформируется состав участников финального матча Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2024/25. Неделю назад в Лондоне «ПСЖ» сделал серьезную заявку на путевку в Мюнхен. Но ответный матч с «Арсеналом» обещает быть не менее, а быть может, даже более тяжелым для парижан. В ожидании встречи пробежимся по линиям легальных букмекеров.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, ответный полуфинал
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|ПСЖ
|1
|3
|4
|7-14
|«Арсенал»
|4
|3
|1
|14-7
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Страсбург»
2:1
ПСЖ
Лига 1
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|25.04.2025
|ПСЖ
1:3
«Ницца»
Лига 1
|22.04.2025
|«Нант»
1:1
ПСЖ
Лига 1
|19.04.2025
|ПСЖ
2:1
«Гавр»
Лига 1
Последние пять матчей «Арсенала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.05.2025
|«Арсенал»
1:2
«Борнмут»
АПЛ
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|23.04.2025
|«Арсенал»
2:2
«Кристал Пэлас»
АПЛ
|20.04.2025
|«Ипсвич»
0:4
«Арсенал»
АПЛ
|16.04.2025
|«Реал»
1:2
«Арсенал»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Арсенала» и ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.04.2025
|«Арсенал»
0:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|01.10.2025
|«Арсенал»
2:0
ПСЖ
Лига чемпионов
|28.07.2018
|«Арсенал»
5:1
ПСЖ
Международный кубок
|23.11.2016
|«Арсенал»
2:2
ПСЖ
Лига чемпионов
|13.09.2016
|ПСЖ
1:1
«Арсенал»
АПЛ
1/2 финала. Первые матчи
29.04.2025. 22:00. «Арсенал» – ПСЖ
30.04.2025. 22:00. «Барселона» – «Интер»
1/2 финала. Ответные матчи
06.05.2025. 22:00. «Интер» – «Барселона»
07.05.2025. 22:00. ПСЖ – «Арсенал»
Финал
31.05.2025. 22:00
«Пари Сен-Жермен» в этом евросезоне - главный кошмар футбольной Англии. Французский топ уже высадил из Лиги чемпионов «Ливерпуль» с «Астон Виллой» и близок к тому, чтобы тормознуть еще и «Арсенал». Гостевая победа со счетом 1:0 приблизила парижан к мюнхенскому финалу.
Понятно, что в последние дни все мысли футболистов обеих команд были заняты предстоящим полуфиналом. Этим и объясняются одинаковые, будто под копирку (1:2), поражения в национальных лигах. ПСЖ в гостях уступил «Страсбургу», «Арсенал» - дома «Борнмуту». Вряд ли эти неудачи хоть сколько-нибудь их огорчили. Прямо сейчас главный матч весны для команд Эмери и Артеты - в среду на «Парк де Пренс». О финале победитель франко-английского противостояния подумает после.
Колоссальная значимость игры наверняка отразится на ее характере. Соперники постараются свести к минимуму риски в обороне и не станут ввязываться в откровенные авантюры. Есть подозрение, что дело в столице Франции может ограничиться одним-двумя голами, а то и вовсе нулевой ничьей. Тотал меньше трех тут выглядит вполне реальным вариантом.
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Потери
ПСЖ: нет
«Арсенал»: Жоржиньо, Калафьори, Магальяйнс, Томиясу, Жезус, Хаверц (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - ПСЖ:
|Позиция
|ПСЖ
|«Арсенал»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|22. Райя
|Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|49. Льюис-Скелли
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|15. Кивер
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|2. Салиба
|Защитник
|Защитник
|87. Невеш
|12. Тимбер
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|5. Парти
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|41. Райс
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
|8. Эдегор
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|53. Нванери
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|19. Троссард
|Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|30. Стерлинг
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Микель Артета
|Главный тренер
Аналитики Winline дают высокие коэффициенты на все основные исходы встречи: 2.11 на победу хозяев по итогам полутора часов игрового времени, 3.40 - на гостей и 3.65 - на ничью.
На квалификацию в финал котировки такие: ПСЖ - 1.20, «Арсенал» - 4.60.
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Неделю назад парижане впервые в истории одолели лондонцев. Судя по котировкам букмекеров, и вторая победа ПСЖ в паре сенсацией не станет.
Сафонов получил игровое время от Луиса Энрике в игре Лиги 1, но распорядился им не лучшим образом. По итогам игры со «Страсбургом» (1:2) российский вратарь удостоился одной из низших оценок среди гостей от интернет-портала Flashscore (5.8). Так что его выход в среду на поле «Парк де Пренс» возможен только в случае форс-мажора - травмы или удаления Доннаруммы.
В соперничестве «Интера» и «Барселоны» все еще более запутано, чем в этой паре. У них первый матч завершился вничью - 3:3.
Заключительный матч розыгрыша пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).
Партнерский проект