ПСЖ - Бавария, 5 июля: где смотреть четвертьфинал клубного чемпионата мира, прогноз на матч, составы

«Бавария» - крайне неприятный соперник для ПСЖ. За три последних столкновения в Лиге чемпионов парижане не то что очка не набрали - ни разу ворота мюнхенского клуба не поразили. Как итог - три «сухих» поражения - дважды по 0:1 и раз 0:2. Обращает на себя внимание и еще один статистический тренд в паре: за 14 матчей команды ни разу не расходились миром: восемь побед на счету немцев, шесть - у французов.

Цифры цифрами, но здесь и сейчас фаворитом считается «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике играет так, будто и не было позади тяжелейшего сезона и побед во всех турнирах. За последние пять выступлений ПСЖ разнес два «Интера» (итальянский - 5:0, американский - 4:0) и один «Атлетико» (4:0). Придавать большое значение минимальному поражению в Штатах все же не стоит. После этого недоразумения европейцы забили в общей сложности шесть мячей паре представителей MLS. Так что к четвертьфиналу команда подходит в замечательной форме. Очень кстати поправился и набрал форму лидер атак ПСЖ Усман Дембеле.

В пользу французов говорит и фактор - поля. Они снова сыграют в Атланте, где разгромили команду Месси. Приспосабливаться к газону и атмосфере «Мерседес-Бенц Стэдиум» им точно не придется.

«Бавария» тоже не избежала одной осечки в США. И тоже со счетом 0:1. Как нетрудно сообразить, поражение от «Бенфики» не помешало мюнхенцам выйти из группы. Они же отправили домой «Фламенго», который первым завоевал путевку в плей-офф.

В пяти последних играх ПСЖ голами отличалась только одна команда. Но есть ощущение, что в четвертьфинале этот тренд будет нарушен - очень уж хороша атака у Венсана Компани и Луиса Энрике. Исходя из вышесказанного, нам представляется перспективной комбинация: 1Х и обе забьют. В PARI такой вариант котируется за 2.05.