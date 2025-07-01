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30 июня 6:10ГлавнаяНовостиФутболКлубный чемпионат мира по футболу

ПСЖ - Бавария, 5 июля: где смотреть четвертьфинал клубного чемпионата мира, прогноз на матч, составы

Крайне бескомпромиссное противостояние: за 14 встреч ни одной ничьей!
Валентин Васильев

На  клубном чемпионате мира по футболу грядет первый суперматч европейских топов. «Пари Сен-Жермен» - «Бавария» - ярче вывески на турнире еще не было. Действующий чемпион Европы против самого титулованного клуба Германии - пропустить такое действо истинный любитель игры никак не может. Тем более что пройдет оно в субботу в максимально удобное для нашего болельщика время. Мы же разберем предстоящее противостояние на предмет интересных вариантов для пари. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

ПСЖ (Париж, Франция)

05.06.2025, Вс

19:00 МСК

  «Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 2.20

Х - 3.60

П2 - 3.15

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, ¼ финала

Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
ПСЖ60815-19
  «Бавария»80619-15

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2025ПСЖ

4:0

«Интер Майами»

Клубный чемпионат мира

23.06.2025«Сиэтл Саундерс»

0:2

ПСЖ

Клубный чемпионат мира

20.06.2025ПСЖ

0:1

«Ботафого»

Клубный чемпионат мира

15.06.2025ПСЖ

4:0

«Атлетико»

Клубный чемпионат мира

31.05.2025ПСЖ

5:0

«Интер»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.06.2025«Фламенго»

2:4

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

24.06.2025«Бенфика»

1:0

«Бавария»

Клубный чемпионат мира

21.06.2025«Бавария»

2:1

«Бока Хуниорс» 

Клубный чемпионат мира

15.06.2025«Бавария»

10:0

«Окленд Сити»

Клубный чемпионат мира

17.05.2025«Хоффенхайм»

0:4

«Бавария»

Бундеслига

Последние пять матчей ПСЖ и «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.11.2024«Бавария»

1:0

ПСЖ

Лига чемпионов

08.03.2023«Бавария»

2:0

ПСЖ

Лига чемпионов

14.02.2023ПСЖ

0:1

«Бавария»

Лига чемпионов

13.04.2021ПСЖ

0:1

«Бавария»

Лига чемпионов

07.04.2021«Бавария»

2:3

ПСЖ

Лига чемпионов

Прогноз на матч

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«Бавария» - крайне неприятный соперник для ПСЖ. За три последних столкновения в Лиге чемпионов парижане не то что очка не набрали - ни разу ворота мюнхенского клуба не поразили. Как итог - три «сухих» поражения - дважды по 0:1 и раз 0:2. Обращает на себя внимание и еще один статистический тренд в паре: за 14 матчей команды ни разу не расходились миром: восемь побед на счету немцев, шесть - у французов.

Цифры цифрами, но здесь и сейчас фаворитом считается «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике играет так, будто и не было позади тяжелейшего сезона и побед во всех турнирах. За последние пять выступлений ПСЖ разнес два «Интера» (итальянский - 5:0, американский - 4:0) и один «Атлетико» (4:0). Придавать большое значение минимальному поражению в Штатах все же не стоит. После этого недоразумения европейцы забили в общей сложности шесть мячей паре представителей MLS. Так что к четвертьфиналу команда подходит в замечательной форме. Очень кстати поправился и набрал форму лидер атак ПСЖ Усман Дембеле.

В пользу французов говорит и фактор - поля. Они снова сыграют в Атланте, где разгромили команду Месси. Приспосабливаться к газону и атмосфере «Мерседес-Бенц Стэдиум» им точно не придется.

«Бавария» тоже не избежала одной осечки в США. И тоже со счетом 0:1. Как нетрудно сообразить, поражение от «Бенфики» не помешало мюнхенцам выйти из группы. Они же отправили домой «Фламенго», который первым завоевал путевку в плей-офф. 

В пяти последних играх ПСЖ голами отличалась только одна команда. Но есть ощущение, что в четвертьфинале этот тренд будет нарушен - очень уж хороша атака у Венсана Компани и Луиса Энрике. Исходя из вышесказанного, нам представляется перспективной комбинация: 1Х и обе забьют. В PARI такой вариант котируется за 2.05.

Составы команд

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Потери

ПСЖ: Мукьеле (травма)

«Бавария»: Ким, Дэвис (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Бавария»:

ПозицияПСЖ«Бавария»Позиция
Вратарь1. Доннарумма1. НойерВратарь
Защитник25. Мендеш4. ТаЗащитник
Защитник51. Пачо44. СтанишичЗащитник
Защитник5. Маркиньос22. ГеррейруЗащитник
Защитник2. Хакими23. БоэЗащитник
Полузащитник 87. Невеш6. КиммихПолузащитник 
Полузащитник 17. Витинья45. ПавловичПолузащитник 
Полузащитник8. Руис25. МюллерПолузащитник
Нападающий7. Кварацхелия17. ОлисеПолузащитник
Нападающий14. Дуэ11. КоманНападающий
Нападающий10. Дембеле9. КейнНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеВенсан КомпаниГлавный тренер

Бонусы на матч

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Трансляции

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Трансляция из Атланты запланирована в онлайн-кинотеатре Okko. Там же все матчи турнира можно посмотреть в записи. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Редчайший случай, когда коэффициент на победу клубного чемпиона Европы превышает двойку (2.05). Впрочем, на «Баварию» он еще больше - 3.15. Выше всего традиционно котируется ничья - за 3.60. 

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч ПСЖ - «Бавария»?

В линии на точный счет самый низкий  коэффициент - 8.00 - установлен на ничью 1:1. 

Кто выйдет в полуфинал?

Естественно, что на итоговый успех французов коэффициент ниже - 1.70. Поставить на проход «Баварии» в следующий раунд в прематче можно по котировке 2.17.

Будет ли играть Сафонов? 

Российский вратарь еще не провел на турнире ни минуты. Его появление на поле возможно только в случае форс-мажора - травмы или удаления основного голкипера ПСЖ Доннаруммы.

Кто сыграет в финале Клубного чемпионата мира 2025 года?

Два первых места в топе фаворитов от PARI занимают «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Команды находятся в разных половинах сетки, поэтому их встреча в финале возможна.

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