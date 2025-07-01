ПСЖ - Бавария, 5 июля: где смотреть четвертьфинал клубного чемпионата мира, прогноз на матч, составы

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На клубном чемпионате мира по футболу грядет первый суперматч европейских топов. «Пари Сен-Жермен» - «Бавария» - ярче вывески на турнире еще не было. Действующий чемпион Европы против самого титулованного клуба Германии - пропустить такое действо истинный любитель игры никак не может. Тем более что пройдет оно в субботу в максимально удобное для нашего болельщика время. Мы же разберем предстоящее противостояние на предмет интересных вариантов для пари.
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, ¼ финала
Стадион: «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США)
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|ПСЖ
|6
|0
|8
|15-19
|«Бавария»
|8
|0
|6
|19-15
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Интер Майами»
Клубный чемпионат мира
|23.06.2025
|«Сиэтл Саундерс»
0:2
ПСЖ
Клубный чемпионат мира
|20.06.2025
|ПСЖ
0:1
«Ботафого»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|ПСЖ
4:0
«Атлетико»
Клубный чемпионат мира
|31.05.2025
|ПСЖ
5:0
«Интер»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.06.2025
|«Фламенго»
2:4
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|24.06.2025
|«Бенфика»
1:0
«Бавария»
Клубный чемпионат мира
|21.06.2025
|«Бавария»
2:1
«Бока Хуниорс»
Клубный чемпионат мира
|15.06.2025
|«Бавария»
10:0
«Окленд Сити»
Клубный чемпионат мира
|17.05.2025
|«Хоффенхайм»
0:4
«Бавария»
Бундеслига
Последние пять матчей ПСЖ и «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.11.2024
|«Бавария»
1:0
ПСЖ
Лига чемпионов
|08.03.2023
|«Бавария»
2:0
ПСЖ
Лига чемпионов
|14.02.2023
|ПСЖ
0:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|13.04.2021
|ПСЖ
0:1
«Бавария»
Лига чемпионов
|07.04.2021
|«Бавария»
2:3
ПСЖ
Лига чемпионов
«Бавария» - крайне неприятный соперник для ПСЖ. За три последних столкновения в Лиге чемпионов парижане не то что очка не набрали - ни разу ворота мюнхенского клуба не поразили. Как итог - три «сухих» поражения - дважды по 0:1 и раз 0:2. Обращает на себя внимание и еще один статистический тренд в паре: за 14 матчей команды ни разу не расходились миром: восемь побед на счету немцев, шесть - у французов.
Цифры цифрами, но здесь и сейчас фаворитом считается «Пари Сен-Жермен». Команда Луиса Энрике играет так, будто и не было позади тяжелейшего сезона и побед во всех турнирах. За последние пять выступлений ПСЖ разнес два «Интера» (итальянский - 5:0, американский - 4:0) и один «Атлетико» (4:0). Придавать большое значение минимальному поражению в Штатах все же не стоит. После этого недоразумения европейцы забили в общей сложности шесть мячей паре представителей MLS. Так что к четвертьфиналу команда подходит в замечательной форме. Очень кстати поправился и набрал форму лидер атак ПСЖ Усман Дембеле.
В пользу французов говорит и фактор - поля. Они снова сыграют в Атланте, где разгромили команду Месси. Приспосабливаться к газону и атмосфере «Мерседес-Бенц Стэдиум» им точно не придется.
«Бавария» тоже не избежала одной осечки в США. И тоже со счетом 0:1. Как нетрудно сообразить, поражение от «Бенфики» не помешало мюнхенцам выйти из группы. Они же отправили домой «Фламенго», который первым завоевал путевку в плей-офф.
В пяти последних играх ПСЖ голами отличалась только одна команда. Но есть ощущение, что в четвертьфинале этот тренд будет нарушен - очень уж хороша атака у Венсана Компани и Луиса Энрике. Исходя из вышесказанного, нам представляется перспективной комбинация: 1Х и обе забьют. В PARI такой вариант котируется за 2.05.
Потери
ПСЖ: Мукьеле (травма)
«Бавария»: Ким, Дэвис (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Бавария»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|25. Мендеш
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|44. Станишич
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|22. Геррейру
|Защитник
|Защитник
|2. Хакими
|23. Боэ
|Защитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|45. Павлович
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|25. Мюллер
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|17. Олисе
|Полузащитник
|Нападающий
|14. Дуэ
|11. Коман
|Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
|9. Кейн
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Венсан Компани
|Главный тренер
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|Приветственный
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Трансляция из Атланты запланирована в онлайн-кинотеатре Okko. Там же все матчи турнира можно посмотреть в записи.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 1 рубля в месяц)
|PARI
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Редчайший случай, когда коэффициент на победу клубного чемпиона Европы превышает двойку (2.05). Впрочем, на «Баварию» он еще больше - 3.15. Выше всего традиционно котируется ничья - за 3.60.
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В линии на точный счет самый низкий коэффициент - 8.00 - установлен на ничью 1:1.
Естественно, что на итоговый успех французов коэффициент ниже - 1.70. Поставить на проход «Баварии» в следующий раунд в прематче можно по котировке 2.17.
Российский вратарь еще не провел на турнире ни минуты. Его появление на поле возможно только в случае форс-мажора - травмы или удаления основного голкипера ПСЖ Доннаруммы.
Два первых места в топе фаворитов от PARI занимают «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити». Команды находятся в разных половинах сетки, поэтому их встреча в финале возможна.