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17 февраля 4:12ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСЖ - Брест, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Дебютант красиво уйдет из турнира?
Валентин Васильев

Турнирная интрига во французском междусобойчике плей-офф Лиги чемпионов умерла еще неделю назад. Трудно вообразить, что «ПСЖ» дома способен разбазарить преимущество в три мяча над «Брестом». Но интересные варианты для пари даже здесь можно найти - о них и поговорим.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж, Франция) 

19.02.2025, Ср

23:00 МСК

«Брест» (Франция)

П1 - 1.19

Х - 7.50

П2 - 13.00

Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч

Стадион: Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: еще не определен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»2813487-37
«Брест»4132837-87

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025«Тулуза»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

11.02.2025«Брест»

0:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

07.02.2025«ПСЖ»

4:1

«Монако»

Лига 1

04.02.2025«Ле Ман»

0:2

«ПСЖ»

Кубок Франции

01.02.2025«Брест»

2:5

«ПСЖ»

Лига 1

Последние пять матчей «Бреста»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.02.2025«Брест»

2:2

«Осер»

Лига 1

11.02.2025«Брест»

0:3

«ПСЖ»

Лига чемпионов

07.02.2025«Нант»

0:2

«Брест»

Лига 1

04.02.2025«Труа»

1:2

«Брест»

Кубок Франции

01.02.2025«Брест»

2:5

«ПСЖ»

Лига 1

Расписание и результаты матчей

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Плей-офф. Ответные матчи

18.02.2025.  20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025.  23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025.  23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025.  23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025.  20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025.  23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2  
19.02.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025.  23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0

Прогноз на матч

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Третья встреча команд за неполный месяц. Две предыдущие завершились крупными победами парижан в гостях - 5:2 в чемпионате и 3:0 - в Лиге чемпионов. Сохранить предельную концентрацию внимания еще и в среду фавориту будет невероятно сложно. При таком комфортном заделе (+3) чрезвычайно сложно не расслабиться. А для дебютанта турнира должно быть делом чести красиво выйти из игры, оставить о себе добрую память. Для «Бреста» игра в столице приобретает вопрос чести. 

В шести из семи противостояний этих команд забитыми мячами отличались обе. А команда Эрика Руа в последнее время, как ни странно, увереннее себя чувствует на чужих полях, чем на своем. Три подряд победы на выезде о чем-то да говорят. В общем, рискнем и возьмем в этой паре гостевой гол за 1.82.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Составы команд

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Потери:

«ПСЖ»: Заир-Эмери (травма)

«Брест»: Мартен, Амави, Локо  (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Брест»:

Позиция«ПСЖ»«Брест»

Позиция

Вратарь39. Сафонов40. Бизот

Вратарь

Защитник2. Хакими7. Лала

Защитник

Защитник5. Маркиньос5. Шардонне

Защитник

Защитник51. Пачо3. Ндиайе

Защитник

Защитник87. Невеш34. Салах

Защитник

Полузащитник 17. Витинья45. Камара

Полузащитник 

Полузащитник 8. Руис6. Фернандеш

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли8. Маньетти

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия9. Думбия

Полузащитник

Нападающий10. Дембеле14. Бальде

Полузащитник

Нападающий29. Баркола19. Ажорк

Нападающий

Главный тренерЛуис ЭнрикеЭрик Руа

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Линия FONBET выглядит пугающе для гостей. Победа «Бреста» оценена огромной котировкой как для плей-офф Лиги чемпионов - 13.00, что соответствует примерно 7,5% вероятности. Соответственно, на хозяев кэф минимальный - 1.19. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 7.5.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «ПСЖ» - «Брест»?

«Брест» не побеждает «ПСЖ» уже 40 лет и вряд ли оборвет в среду эту кошмарную для себя серию. 

Сыграет ли Матвей Сафонов?

На выходные в Тулузе российский голкипер сделал уже пятый «сухарь» в новом клубе, а после поразил микст-зону интервью на французском языке. По-хорошему Луис Энрике и в среду должен включить Сафонова в старт.

Где смотреть бесплатно матч «ПСЖ» - «Брест»?

FONBET предложит пользователям цифровую трансляцию матчей Лиги чемпионов. Для доступа к легальным видеотрансляциям можно оформить временную подписку на Okko за 1 рубль.

С кем сыграет «ПСЖ» в 1/8 финала?

Если не случится сенсации, в следующем раунде парижане встретятся с «Ливерпулем» или «Барселоной».

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