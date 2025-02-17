ПСЖ - Брест, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Третья встреча команд за неполный месяц. Две предыдущие завершились крупными победами парижан в гостях - 5:2 в чемпионате и 3:0 - в Лиге чемпионов. Сохранить предельную концентрацию внимания еще и в среду фавориту будет невероятно сложно. При таком комфортном заделе (+3) чрезвычайно сложно не расслабиться. А для дебютанта турнира должно быть делом чести красиво выйти из игры, оставить о себе добрую память. Для «Бреста» игра в столице приобретает вопрос чести.

В шести из семи противостояний этих команд забитыми мячами отличались обе. А команда Эрика Руа в последнее время, как ни странно, увереннее себя чувствует на чужих полях, чем на своем. Три подряд победы на выезде о чем-то да говорят. В общем, рискнем и возьмем в этой паре гостевой гол за 1.82.