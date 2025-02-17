ПСЖ - Брест, 19 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Турнирная интрига во французском междусобойчике плей-офф Лиги чемпионов умерла еще неделю назад. Трудно вообразить, что «ПСЖ» дома способен разбазарить преимущество в три мяча над «Брестом». Но интересные варианты для пари даже здесь можно найти - о них и поговорим.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСЖ» (Париж, Франция)
19.02.2025, Ср
23:00 МСК
«Брест» (Франция)
|П1 - 1.19
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, плей-офф, ответный матч
Стадион: Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не определен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|28
|13
|4
|87-37
|«Брест»
|4
|13
|28
|37-87
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.02.2025
|«Тулуза»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
|11.02.2025
|«Брест»
0:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|07.02.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Монако»
Лига 1
|04.02.2025
|«Ле Ман»
0:2
«ПСЖ»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Брест»
2:5
«ПСЖ»
Лига 1
Последние пять матчей «Бреста»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.02.2025
|«Брест»
2:2
«Осер»
Лига 1
|11.02.2025
|«Брест»
0:3
«ПСЖ»
Лига чемпионов
|07.02.2025
|«Нант»
0:2
«Брест»
Лига 1
|04.02.2025
|«Труа»
1:2
«Брест»
Кубок Франции
|01.02.2025
|«Брест»
2:5
«ПСЖ»
Лига 1
18.02.2025. 20:45. «Милан» (Италия) – «Фейеноорд» (Нидерланды). Первый матч - 0:1
18.02.2025. 23:00. «Аталанта» (Италия) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 1:2
18.02.2025. 23:00. «Бавария» (Германия) – «Селтик» (Шотландия). Первый матч - 2:1
18.02.2025. 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Монако» (Монако). Первый матч - 1:0
19.02.2025. 20:45. «Боруссия» Д (Германия) – «Спортинг» (Португалия). Первый матч - 3:0
19.02.2025. 23:00. «Реал» Мадрид (Испания) – «Манчестер Сити» (Англия). Первый матч - 3:2
19.02.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды) – «Ювентус» (Италия). Первый матч - 1:2
19.02.2025. 23:00. ПСЖ (Франция) – «Брест» (Франция). Первый матч - 3:0
Третья встреча команд за неполный месяц. Две предыдущие завершились крупными победами парижан в гостях - 5:2 в чемпионате и 3:0 - в Лиге чемпионов. Сохранить предельную концентрацию внимания еще и в среду фавориту будет невероятно сложно. При таком комфортном заделе (+3) чрезвычайно сложно не расслабиться. А для дебютанта турнира должно быть делом чести красиво выйти из игры, оставить о себе добрую память. Для «Бреста» игра в столице приобретает вопрос чести.
В шести из семи противостояний этих команд забитыми мячами отличались обе. А команда Эрика Руа в последнее время, как ни странно, увереннее себя чувствует на чужих полях, чем на своем. Три подряд победы на выезде о чем-то да говорят. В общем, рискнем и возьмем в этой паре гостевой гол за 1.82.
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Потери:
«ПСЖ»: Заир-Эмери (травма)
«Брест»: Мартен, Амави, Локо (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Брест»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Брест»
Позиция
|Вратарь
|39. Сафонов
|40. Бизот
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
|7. Лала
Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|5. Шардонне
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|3. Ндиайе
Защитник
|Защитник
|87. Невеш
|34. Салах
Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|45. Камара
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
|6. Фернандеш
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
|8. Маньетти
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|9. Думбия
Полузащитник
|Нападающий
|10. Дембеле
|14. Бальде
Полузащитник
|Нападающий
|29. Баркола
|19. Ажорк
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Эрик Руа
Главный тренер
Линия FONBET выглядит пугающе для гостей. Победа «Бреста» оценена огромной котировкой как для плей-офф Лиги чемпионов - 13.00, что соответствует примерно 7,5% вероятности. Соответственно, на хозяев кэф минимальный - 1.19. В случае ничьей букмекер умножит номинал пари на 7.5.
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«Брест» не побеждает «ПСЖ» уже 40 лет и вряд ли оборвет в среду эту кошмарную для себя серию.
На выходные в Тулузе российский голкипер сделал уже пятый «сухарь» в новом клубе, а после поразил микст-зону интервью на французском языке. По-хорошему Луис Энрике и в среду должен включить Сафонова в старт.
FONBET предложит пользователям цифровую трансляцию матчей Лиги чемпионов. Для доступа к легальным видеотрансляциям можно оформить временную подписку на Okko за 1 рубль.
Если не случится сенсации, в следующем раунде парижане встретятся с «Ливерпулем» или «Барселоной».
Партнерский проект