ПСЖ - Ливерпуль, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
Во второй игровой день1/8 финала Лиги чемпионов встретится пара соперников с самой яркой афишей на этой стадии турнира. Под Парижем встретятся лидеры французского и английского чемпионатов. Победителя пары автоматически назовут фаворитом всего турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСЖ» (Франция)
05.03.2025, Ср
23:00 МСК
«Ливерпуль» (Англия)
|П1 - 2.38
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|2
|0
|2
|7-6
|«Ливерпуль»
|2
|0
|2
|6-7
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«ПСЖ»
4:1
«Лилль»
Лига 1
|26.02.202
|«Стад Брьошен»
0:7
«ПСЖ»
Кубок Франции
|23.02.2025
|«Лион»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
|19.02.2025
|«ПСЖ»
7:0
«Брест»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Тулуза»
0:1
«ПСЖ»
Лига 1
Последние пять матчей «Ливерпуля»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.02.2025
|«Ливерпуль»
2:0
«Ньюкасл»
АПЛ
|23.02.2025
|«Манчестер Сити»
0:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|19.02.2025
|«Астон Вилла»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
|16.02.2025
|«Ливерпуль»
2:1
«Вулверхэмптон»
АПЛ
|12.02.2025
|«Эвертон»
2:2
«Ливерпуль»
АПЛ
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
Именитые соперники во второй раз в истории встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Дебют случился в полуфинале главного европейского клубного турнира в 1997-м году. Тогда парижане в первой встрече добились крупной победы на своем поле (3:0), а на выезде уступили с дозволительным счетом (0:2).
Два гранда могут разыграть практически любой сценарий в первом матче в борьбе за путевку в четвертьфинал. Соперники обладают выдающимися исполнителями в атакующих линиях. Вполне вероятно, что искры на поле будут лететь в ответной встрече, когда и будет решаться судьба путевки в четвертьфинал. Но есть надежда, что именитые соперники с именитыми футболистами не оставят зрителей в первой встрече без голов. Хороши соперники в первую очередь в атаке. Предположим, что совместными усилиями команды смогут преодолеть планку в три гола за матч.
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Потери
«ПСЖ»: нет травмированных
«Ливерпуль»: Гомес, Брэдли (оба - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»:
|Позиция
|«ПСЖ»
«Ливерпуль»
Позиция
|Вратарь
|1. Доннарумма
1. Алисон Бекер
Вратарь
|Защитник
|2. Хакими
26. Робертсон
Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
4. ван Дейк
Защитник
|Защитник
|51. Пачо
5. Конате
Защитник
|Защитник
|87. Невеш
21. Цимикас
Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
10. Мак Аллистер
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Руис
3. Эндо
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Ли
19. Эллиотт
Полузащитник
|Нападающий
|7. Кварацхелия
11. Салах
Нападающий
|Нападающий
|10. Дембеле
8. Собослаи
Нападающий
|Нападающий
|29. Баркола
7. Диас
Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
Арне Слот
Главный тренер
В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.38. На гостей предлагается поставить за 2.65. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.65.
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Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.40. Сыгравшая ставка на победу хозяев 2:1 будет умножена на 8.40. Зеркальный счет в пользу гостей - на 9.00.
На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.
Российский голкипер при здоровом и готовом играть Джанлуиджи Доннарумме все же остается номером два в парижском м клубе. На данный момент на счету Матвея участие в шести матчах Лиги 1.
Партнерский проект