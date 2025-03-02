ПСЖ - Ливерпуль, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Именитые соперники во второй раз в истории встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Дебют случился в полуфинале главного европейского клубного турнира в 1997-м году. Тогда парижане в первой встрече добились крупной победы на своем поле (3:0), а на выезде уступили с дозволительным счетом (0:2).

Два гранда могут разыграть практически любой сценарий в первом матче в борьбе за путевку в четвертьфинал. Соперники обладают выдающимися исполнителями в атакующих линиях. Вполне вероятно, что искры на поле будут лететь в ответной встрече, когда и будет решаться судьба путевки в четвертьфинал. Но есть надежда, что именитые соперники с именитыми футболистами не оставят зрителей в первой встрече без голов. Хороши соперники в первую очередь в атаке. Предположим, что совместными усилиями команды смогут преодолеть планку в три гола за матч.