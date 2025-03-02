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2 марта 13:39ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

ПСЖ - Ливерпуль, 5 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Самая яркая афиша 1/8 финала
Руслан Ипполитов

Во второй игровой день1/8 финала Лиги чемпионов встретится пара соперников с самой яркой афишей на этой стадии турнира. Под Парижем встретятся лидеры французского и английского чемпионатов. Победителя пары автоматически назовут фаворитом всего турнира. Разбираемся в предматчевых раскладах. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

 «ПСЖ» (Франция)

05.03.2025, Ср

23:00 МСК

«Ливерпуль» (Англия)

П1 - 2.38

Х - 3.65

П2 - 2.65

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Парк де Пренс»  (Париж, Франция)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ» 2027-6
«Ливерпуль»2026-7

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«ПСЖ»

4:1

«Лилль»

Лига 1

26.02.202«Стад Брьошен»

0:7

«ПСЖ»

Кубок Франции

23.02.2025«Лион»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

19.02.2025«ПСЖ»

7:0

«Брест»

Лига чемпионов

15.02.2025«Тулуза»

0:1

«ПСЖ»

Лига 1

Последние пять матчей «Ливерпуля»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.02.2025«Ливерпуль»

2:0

«Ньюкасл»

АПЛ

23.02.2025«Манчестер Сити»

0:2

«Ливерпуль»

АПЛ

19.02.2025«Астон Вилла»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

16.02.2025«Ливерпуль»

2:1

«Вулверхэмптон»

АПЛ

12.02.2025«Эвертон»

2:2

«Ливерпуль»

АПЛ

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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Именитые соперники во второй раз в истории встречаются в плей-офф Лиги чемпионов. Дебют случился в полуфинале главного европейского клубного турнира в 1997-м году. Тогда парижане в первой встрече добились крупной победы на своем поле (3:0), а на выезде уступили с дозволительным счетом (0:2).

Два гранда могут разыграть практически любой сценарий в первом матче в борьбе за путевку в четвертьфинал. Соперники обладают выдающимися исполнителями в атакующих линиях. Вполне вероятно, что искры на поле будут лететь в ответной встрече, когда и будет решаться судьба путевки в четвертьфинал. Но есть надежда, что именитые соперники с именитыми футболистами не оставят зрителей в первой встрече без голов. Хороши соперники в первую очередь в атаке. Предположим, что совместными усилиями команды смогут преодолеть планку в три гола за матч.  

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
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Трансляции

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В онлайн-кинотеатре Okko доступны трансляции всех матчей Лиги чемпионов.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСЖ»:  нет травмированных

«Ливерпуль»: Гомес, Брэдли (оба - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»:

Позиция«ПСЖ»

«Ливерпуль»

Позиция

Вратарь1. Доннарумма

1. Алисон Бекер

Вратарь

Защитник2. Хакими

26. Робертсон

Защитник

Защитник5. Маркиньос

4. ван Дейк

Защитник

Защитник51. Пачо

5. Конате

Защитник

Защитник87. Невеш

21. Цимикас

Защитник

Полузащитник 17. Витинья

10. Мак Аллистер

Полузащитник

Полузащитник 8. Руис

3. Эндо

Полузащитник 

Полузащитник10. Ли

19. Эллиотт

Полузащитник

Нападающий7. Кварацхелия

11. Салах

Нападающий

Нападающий10. Дембеле

8. Собослаи

Нападающий

Нападающий29. Баркола

7. Диас

Нападающий

Главный тренерЛуис Энрике

Арне Слот

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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В основной линии Winline коэффициент на победу хозяев - 2.38. На гостей предлагается поставить за 2.65. Если встреча завершится вничью, букмекер умножит номинал пари на 3.65.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»?

Минимальный коэффициент при ставке на точный счет предлагается за результативную ничью 1:1 - 6.40. Сыгравшая ставка на победу хозяев 2:1 будет умножена на 8.40. Зеркальный счет в пользу гостей - на 9.00.

Где бесплатно смотреть матч «ПСЖ» - «Ливерпуль»?

На российском ТВ Лига чемпионов не транслируется. Легально смотреть трансляции можно на Okko.

Сыграет ли Матвей Сафонов?

Российский голкипер при здоровом и готовом играть Джанлуиджи Доннарумме все же остается номером два в парижском м клубе. На данный момент на счету Матвея участие в шести матчах Лиги 1.

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