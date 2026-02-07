Ведомости
ПСЖ – Марсель, 8 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

На «Парк де Пренс» намечается страстное шоу!
Валентин Васильев

21-й тур французской Лиги 1 увенчает увлекательное противостояние в столице. «Пари Сен-Жермен» принимает «Марсель». Крупнейшие легальные букмекеры России представили широкие линии на матч. Рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Пари Сен-Жермен» (Париж)

08.02.2026, Вс

22:45 МСК

«Марсель»

П1 - 1.40

Х - 5.24

П2 - 6.67

Турнир: Лига 1, 21-й тур

Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)

Главный судья: Вилли Делажо (Франция)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Пари Сен-Жермен» 532335172-130
«Марсель»352353130-172

Последние пять матчей ПСЖ:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.02.2026«Страсбур»

1:2

              ПСЖ

Лига 1

28.01.2026ПСЖ

1:1

«Ньюкасл»

 Лига чемпионов

23.01.2026«Осер»

0:1

              ПСЖ

Лига 1

20.01.2026«Спортинг»

2:1

              ПСЖ

 Лига чемпионов

16.01.2026ПСЖ

3:0

«Лилль»

Лига 1

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.02.2026«Марсель»

3:0

«Ренн»

Лига 1

31.01.2026«Париж»

2:2

«Марсель»

Лига 1

28.01.2026«Брюгге»

3:0

«Марсель»

 Лига чемпионов

24.01.2026«Марсель»

3:1

«Ланс»

Лига 1

21.01.2026«Марсель»

0:3

«Ливерпуль»

Лига 1

Место в турнирной таблице

Свернуть

Перед очной встречей чемпион опережает ближайшего соперника на девять очков и две позиции в таблице.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1ПСЖ20153243-1648
2Ланс20151434-1646
3Марсель20123546-2239
4Лион20123533-2039
5Лилль20102834-3032
6Ренн2087530-3131
7Страсбур2093833-2530
8Тулуза2086631-2330
9Лорьян2077627-3128
10Монако2083932-3327
11Анже2075821-2526
12Брест2065926-3323
13Ницца20641027-3822
14Париж2056926-3421
15Гавр2048816-2520
16Нант20351219-3614
17Осер20341314-2913
18Мец20331421-4612

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды остались разочарованы итогами Общего этапа Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира не сумел подняться в первую восьмерку и избежать стыковых матчей. «Марсель» же только по дополнительным показателям оказался ниже «Буде-Глимта» и «Бенфики», завершив свою европейскую кампанию.

Как для клубного чемпиона Европы «ПСЖ» допускает многовато потерь в 2026 году: тут и поражения от «Парижа» и «Спортинга», и ничья с «Ньюкаслом». Да, позиции гегемона на внутренней арене по-прежнему незыблемы, но такие осечки порождают нервозность даже в непоколебимо уверенных в себе коллективах.

Всего месяц назад команды выдали забойный триллер в финале Суперкубка: фаворит вел 1:0, а в итоге спасся от поражения только на пятой компенсированной минуте. Трофей «ПСЖ» вырвал только в серии пенальти. 

Нечто подобное зритель вправе ожидать и на этот раз. BETBOOM оценил вероятность обмена голами  на «Парк де Пренс» коэффициентом 1.61.

Трансляции

Свернуть

Следить за ходом матча онлайн можно на платформе Okko, а также у легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
BETBOOMГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Свернуть

Потери

ПСЖ: Хакими (дисквалификация), Руис, Нджанту (оба – травмы)

«Марсель»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:

ПозицияПСЖ«Марсель»
Вратарь39. Сафонов1. Рулли
Защитник4. Бералдо4. Иган-Райли
Защитник5. Маркиньос21. Агуэрд
Защитник51. Пачо28. Павар
Защитник25. Мендеш33. Эмерсон
Полузащитник33.  Заир-Эмери23. Хейбьерг
Полузащитник17. Витинья18. Вермеерен
Полузащитник24. Маюлу22. Веа
Нападающий7. Кварацхелия10. Гринвуд
Нападающий10. Дембеле14. Пайшао
Нападающий14. Дуэ97. Обамеянг
Главный тренерЛуис ЭнрикеРоберто Де Дзерби

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

БК BETBOOM установила коэффициент 1.40 на победу парижан и более чем в четыре раза выше - на их соперника (6.67). Ничья котируется в конторе за 5.24.

Вопросы и ответы

Сколько голов будет в матче «ПСЖ» «Марсель»?

Свернуть

Коэффициент 1.44 на тотал больше 2.5 выглядит как предвестник яркого, результативного футбола в столице Франции.

Где смотреть матч «ПСЖ» «Марсель»

Свернуть

Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально Лигу 1 в России показывает Okko.

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Свернуть

Российский уже вернулся в строй после травмы руки и даже успел отразить очередной пенальти. Выход Сафонова против «Марселя» более чем вероятен.

