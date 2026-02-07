ПСЖ – Марсель, 8 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Партнерский проект
21-й тур французской Лиги 1 увенчает увлекательное противостояние в столице. «Пари Сен-Жермен» принимает «Марсель». Крупнейшие легальные букмекеры России представили широкие линии на матч. Рассмотрим их в поиске интересных вариантов для прогноза.
Турнир: Лига 1, 21-й тур
Стадион: «Парк де Пренс» (Париж, Франция)
Главный судья: Вилли Делажо (Франция)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Пари Сен-Жермен»
|53
|23
|35
|172-130
|«Марсель»
|35
|23
|53
|130-172
Последние пять матчей ПСЖ:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.02.2026
|«Страсбур»
1:2
ПСЖ
Лига 1
|28.01.2026
|ПСЖ
1:1
«Ньюкасл»
Лига чемпионов
|23.01.2026
|«Осер»
0:1
ПСЖ
Лига 1
|20.01.2026
|«Спортинг»
2:1
ПСЖ
Лига чемпионов
|16.01.2026
|ПСЖ
3:0
«Лилль»
Лига 1
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.02.2026
|«Марсель»
3:0
«Ренн»
Лига 1
|31.01.2026
|«Париж»
2:2
«Марсель»
Лига 1
|28.01.2026
|«Брюгге»
3:0
«Марсель»
Лига чемпионов
|24.01.2026
|«Марсель»
3:1
«Ланс»
Лига 1
|21.01.2026
|«Марсель»
0:3
«Ливерпуль»
Лига 1
Перед очной встречей чемпион опережает ближайшего соперника на девять очков и две позиции в таблице.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|ПСЖ
|20
|15
|3
|2
|43-16
|48
|2
|Ланс
|20
|15
|1
|4
|34-16
|46
|3
|Марсель
|20
|12
|3
|5
|46-22
|39
|4
|Лион
|20
|12
|3
|5
|33-20
|39
|5
|Лилль
|20
|10
|2
|8
|34-30
|32
|6
|Ренн
|20
|8
|7
|5
|30-31
|31
|7
|Страсбур
|20
|9
|3
|8
|33-25
|30
|8
|Тулуза
|20
|8
|6
|6
|31-23
|30
|9
|Лорьян
|20
|7
|7
|6
|27-31
|28
|10
|Монако
|20
|8
|3
|9
|32-33
|27
|11
|Анже
|20
|7
|5
|8
|21-25
|26
|12
|Брест
|20
|6
|5
|9
|26-33
|23
|13
|Ницца
|20
|6
|4
|10
|27-38
|22
|14
|Париж
|20
|5
|6
|9
|26-34
|21
|15
|Гавр
|20
|4
|8
|8
|16-25
|20
|16
|Нант
|20
|3
|5
|12
|19-36
|14
|17
|Осер
|20
|3
|4
|13
|14-29
|13
|18
|Мец
|20
|3
|3
|14
|21-46
|12
Обе команды остались разочарованы итогами Общего этапа Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира не сумел подняться в первую восьмерку и избежать стыковых матчей. «Марсель» же только по дополнительным показателям оказался ниже «Буде-Глимта» и «Бенфики», завершив свою европейскую кампанию.
Как для клубного чемпиона Европы «ПСЖ» допускает многовато потерь в 2026 году: тут и поражения от «Парижа» и «Спортинга», и ничья с «Ньюкаслом». Да, позиции гегемона на внутренней арене по-прежнему незыблемы, но такие осечки порождают нервозность даже в непоколебимо уверенных в себе коллективах.
Всего месяц назад команды выдали забойный триллер в финале Суперкубка: фаворит вел 1:0, а в итоге спасся от поражения только на пятой компенсированной минуте. Трофей «ПСЖ» вырвал только в серии пенальти.
Нечто подобное зритель вправе ожидать и на этот раз. BETBOOM оценил вероятность обмена голами на «Парк де Пренс» коэффициентом 1.61.
Следить за ходом матча онлайн можно на платформе Okko, а также у легальных букмекеров и в тематических пабликах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|BETBOOM
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
ПСЖ: Хакими (дисквалификация), Руис, Нджанту (оба – травмы)
«Марсель»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч ПСЖ - «Ньюкасл»:
|Позиция
|ПСЖ
|«Марсель»
|Вратарь
|39. Сафонов
|1. Рулли
|Защитник
|4. Бералдо
|4. Иган-Райли
|Защитник
|5. Маркиньос
|21. Агуэрд
|Защитник
|51. Пачо
|28. Павар
|Защитник
|25. Мендеш
|33. Эмерсон
|Полузащитник
|33. Заир-Эмери
|23. Хейбьерг
|Полузащитник
|17. Витинья
|18. Вермеерен
|Полузащитник
|24. Маюлу
|22. Веа
|Нападающий
|7. Кварацхелия
|10. Гринвуд
|Нападающий
|10. Дембеле
|14. Пайшао
|Нападающий
|14. Дуэ
|97. Обамеянг
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Роберто Де Дзерби
БК BETBOOM установила коэффициент 1.40 на победу парижан и более чем в четыре раза выше - на их соперника (6.67). Ничья котируется в конторе за 5.24.
Коэффициент 1.44 на тотал больше 2.5 выглядит как предвестник яркого, результативного футбола в столице Франции.
Онлайн-трансляцию предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. Легально Лигу 1 в России показывает Okko.
Российский уже вернулся в строй после травмы руки и даже успел отразить очередной пенальти. Выход Сафонова против «Марселя» более чем вероятен.