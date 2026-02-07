ПСЖ – Марсель, 8 февраля: где смотреть матч Лиги 1, прогноз, составы

Обе команды остались разочарованы итогами Общего этапа Лиги чемпионов. Действующий победитель турнира не сумел подняться в первую восьмерку и избежать стыковых матчей. «Марсель» же только по дополнительным показателям оказался ниже «Буде-Глимта» и «Бенфики», завершив свою европейскую кампанию.

Как для клубного чемпиона Европы «ПСЖ» допускает многовато потерь в 2026 году: тут и поражения от «Парижа» и «Спортинга», и ничья с «Ньюкаслом». Да, позиции гегемона на внутренней арене по-прежнему незыблемы, но такие осечки порождают нервозность даже в непоколебимо уверенных в себе коллективах.

Всего месяц назад команды выдали забойный триллер в финале Суперкубка: фаворит вел 1:0, а в итоге спасся от поражения только на пятой компенсированной минуте. Трофей «ПСЖ» вырвал только в серии пенальти.

Нечто подобное зритель вправе ожидать и на этот раз. BETBOOM оценил вероятность обмена голами на «Парк де Пренс» коэффициентом 1.61.