ПСЖ – Марсель, 8 января: где смотреть матч за Суперкубок Франции, прогноз, составы

Партнерский проект
В четверг, 8 января, в Кувейте состоится матч за Суперкубок Франции между заклятыми соперниками – «ПСЖ» и «Марселем». В прошлом сезоне парижане начали календарный год с победы именно в этом турнире. Сможет ли «Марсель» остановить подопечных Луиса Энрике?
Турнир: Суперкубок Франции, финал
Стадион: «Международный стадион» (Кувейт)
Главный судья: еще не назначен
Получить до 25 000 рублей от PARI
История матчей:
Ранее команды не встречались.
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«ПСЖ»
|53
|22
|35
|170:128
|«Марсель»
|35
|22
|53
|128:170
Последние пять матчей «ПСЖ»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|«ПСЖ»
2:1
«Париж»
Лига 1
|20.12.2025
|«Фонтеней»
0:4
«ПСЖ»
Кубок Франции
|17.12.2025
|«ПСЖ»
1:1 (серия пенальти 2-1)
«Фламенго»
Межконтинентальный кубок
|13.12.2025
|«Мец»
2:3
«ПСЖ»
Лига 1
|10.12.2025
|«Атлетик»
0:0
«ПСЖ»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Марселя»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.01.2026
|«Марсель»
0:2
«Нант»
Лига 1
|21.12.2025
|«Бур-ан-Бресс»
0:6
«Марсель»
Кубок Франции
|14.12.2025
|«Марсель»
1:0
«Монако»
Лига 1
|09.12.2025
|«Юнион Сент-Жиллуа»
2:3
«Марсель»
Лига чемпионов
|05.12.2025
|«Лилль»
1:0
«Марсель»
Лига 1
В последние годы «ПСЖ» охотно завоевывает титулы, где их судьба определяется по итогам одной единственной встречи. В частности, парижане выиграли три последних Суперкубка Франции, одолев поочередно «Нант», «Тулузу» и «Монако». Команда Луиса Энрике подходит к этой встрече в игровом тонусе – в минувшие выходные команда одолела «Париж» (2:1) в непростом матче Лиги 1. Отличился и один из лидеров парижан – обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.
«Марсель», в свою очередь, неважно начал 2026-й год. «Провансальцы» умудрились «Нанту» (0:2), который ведет отчаянную борьбу за выживание. Интересно, что команда Де Дзерби также уступила и по ключевым статистическим показателям, нанеся меньше ударов (11 против 15, створ 4-9).
Полагаем, «Марсель» сейчас находится не в том положении, чтобы на равных конкурировать с лидером французского футбола. Тем не менее, атака «Марселя» может преподнести сюрприз и добиться одного минимум забитого мяча. Попробуем заиграть вариант «обе забьют» за коэффициент 1,70.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
|«Бетбум»
|До 7 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов (все - травмы)
«Марсель»: Балерди (неактивный)
Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Марсель»:
|Позиция
|«ПСЖ»
|«Марсель»
|Позиция
|Вратарь
|30. Шевалье
|1. Рулли
|Вратарь
|Защитник
|33. Заир-Эмери
|4. Иган-Райли
|Защитник
|Защитник
|51. Пачо
|21. Агуэрд
|Защитник
|Защитник
|5. Маркиньос
|28. Павар
|Защитник
|Защитник
|25. Мендеш
|33. Эмерсон
|Защитник
|Полузащитник
|17. Витинья
|23. Хейбьерг
|Полузащитник
|Полузащитник
|87. Невеш
|18. Вермеерен
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Маюлю
|22. Веа
|Полузащитник
|Полузащитник
|29. Барколя
|10. Гринвуд
|Нападающий
|Полузащитник
|7. Кварацхелия
|14. Пайшао
|Нападающий
|Нападающий
|14. Дуэ
|97. Обамеянг
|Нападающий
|Главный тренер
|Луис Энрике
|Роберто Де Дзерби
|Главный тренер
PARI установила коэффициент 1.57 на победу парижан. Успех «провансальцев» котируется за 5.70. На ничью можно поставить за 4.15.
Эксперты PARI считают наиболее вероятным точным счетом победу номинальных хозяев с разницей в два мяча - 8.50 за котировку 2:0.
Выберите лучшего букмекера, используя удобный рейтинг букмекерских контор на сайте «Советского спорта».
Онлайн-трансляцию из Кувейта предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России.
Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в ходе матча за Межконтинентальный кубок ФИФА. Ожидается, что Сафонов вернется в строй в ближайшие недели.