ПСЖ – Марсель, 8 января: где смотреть матч за Суперкубок Франции, прогноз, составы

Парижане могут в четвертый раз подряд стать обладателями трофея
Валентин Васильев
ПСЖ - Марсель.jpg
ПСЖ - Марсель.jpg

В четверг, 8 января, в Кувейте состоится матч за Суперкубок Франции между заклятыми соперниками – «ПСЖ» и «Марселем». В прошлом сезоне парижане начали календарный год с победы именно в этом турнире. Сможет ли «Марсель» остановить подопечных Луиса Энрике?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСЖ» (Париж, Франция)

08.01.2026, Чт

21:00 МСК

«Марсель» (Франция)

П1 - 1.57

Х - 4.15

П2 - 5.70

Турнир: Суперкубок Франции, финал

Стадион: «Международный стадион» (Кувейт)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

Ранее команды не встречались.

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«ПСЖ»532235170:128
«Марсель»352253128:170

Последние пять матчей «ПСЖ»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026«ПСЖ»

2:1

«Париж»

Лига 1

20.12.2025«Фонтеней»

0:4

«ПСЖ»

Кубок Франции

17.12.2025«ПСЖ»

1:1 (серия пенальти 2-1)

«Фламенго»

Межконтинентальный кубок

13.12.2025«Мец»

2:3

«ПСЖ»

Лига 1

10.12.2025«Атлетик»

0:0

«ПСЖ»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Марселя»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.01.2026«Марсель»

0:2

«Нант»

Лига 1

21.12.2025«Бур-ан-Бресс»

0:6

«Марсель»

Кубок Франции

14.12.2025«Марсель»

1:0

«Монако»

Лига 1

09.12.2025«Юнион Сент-Жиллуа»

2:3

«Марсель»

Лига чемпионов

05.12.2025«Лилль»

1:0

«Марсель»

Лига 1

Прогноз на матч

В последние годы «ПСЖ» охотно завоевывает титулы, где их судьба определяется по итогам одной единственной встречи. В частности, парижане выиграли три последних Суперкубка Франции, одолев поочередно «Нант», «Тулузу» и «Монако». Команда Луиса Энрике подходит к этой встрече в игровом тонусе – в минувшие выходные команда одолела «Париж» (2:1) в непростом матче Лиги 1. Отличился и один из лидеров парижан – обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

«Марсель», в свою очередь, неважно начал 2026-й год. «Провансальцы» умудрились «Нанту» (0:2), который ведет отчаянную борьбу за выживание. Интересно, что команда Де Дзерби также уступила и по ключевым статистическим показателям, нанеся меньше ударов (11 против 15, створ 4-9).

Полагаем, «Марсель» сейчас находится не в том положении, чтобы на равных конкурировать с лидером французского футбола. Тем не менее, атака «Марселя» может преподнести сюрприз и добиться одного минимум забитого мяча. Попробуем заиграть вариант «обе забьют» за коэффициент 1,70.

Свернуть
Трансляции

Следить за ходом матча онлайн можно на платформах легальных букмекеров и в тематических пабликах.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIГрафическая-
«Чемпионат»Текстовая-
Составы команд

Потери

«ПСЖ»: Ли, Нджанту, Сафонов (все - травмы)

«Марсель»: Балерди (неактивный)

Ориентировочные стартовые составы на матч «ПСЖ» - «Марсель»:

Позиция«ПСЖ»«Марсель»Позиция
Вратарь30. Шевалье1. РуллиВратарь
Защитник33. Заир-Эмери4. Иган-РайлиЗащитник
Защитник51. Пачо21. АгуэрдЗащитник
Защитник5. Маркиньос28. ПаварЗащитник
Защитник25. Мендеш33. ЭмерсонЗащитник
Полузащитник17. Витинья23. ХейбьергПолузащитник
Полузащитник 87. Невеш18. ВермееренПолузащитник 
Полузащитник24. Маюлю22. ВеаПолузащитник
Полузащитник29. Барколя10. ГринвудНападающий
Полузащитник7. Кварацхелия14. ПайшаоНападающий
Нападающий14. Дуэ97. ОбамеянгНападающий
Главный тренерЛуис ЭнрикеРоберто Де ДзербиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

PARI установила коэффициент 1.57 на победу парижан. Успех «провансальцев» котируется за 5.70. На ничью можно поставить за 4.15.

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «ПСЖ» - «Марсель»?

Эксперты PARI считают наиболее вероятным точным счетом победу номинальных хозяев с разницей в два мяча - 8.50 за котировку 2:0.

Где смотреть матч «ПСЖ» - «Марсель»?

Онлайн-трансляцию из Кувейта предложат своим клиентам крупнейшие букмекерские компании России. 

Будет ли играть Матвей Сафонов?

Российский голкипер продолжает восстанавливаться от травмы руки, полученной в ходе матча за Межконтинентальный кубок ФИФА. Ожидается, что Сафонов вернется в строй в ближайшие недели.

