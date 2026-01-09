ПСЖ – Марсель, 8 января: где смотреть матч за Суперкубок Франции, прогноз, составы

В последние годы «ПСЖ» охотно завоевывает титулы, где их судьба определяется по итогам одной единственной встречи. В частности, парижане выиграли три последних Суперкубка Франции, одолев поочередно «Нант», «Тулузу» и «Монако». Команда Луиса Энрике подходит к этой встрече в игровом тонусе – в минувшие выходные команда одолела «Париж» (2:1) в непростом матче Лиги 1. Отличился и один из лидеров парижан – обладатель «Золотого мяча» Усман Дембеле.

«Марсель», в свою очередь, неважно начал 2026-й год. «Провансальцы» умудрились «Нанту» (0:2), который ведет отчаянную борьбу за выживание. Интересно, что команда Де Дзерби также уступила и по ключевым статистическим показателям, нанеся меньше ударов (11 против 15, створ 4-9).

Полагаем, «Марсель» сейчас находится не в том положении, чтобы на равных конкурировать с лидером французского футбола. Тем не менее, атака «Марселя» может преподнести сюрприз и добиться одного минимум забитого мяча. Попробуем заиграть вариант «обе забьют» за коэффициент 1,70.