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28 марта 9:19ГлавнаяПрогнозыФутболЭредивизи

ПСВ Эйндховен - Аякс, 30 марта: где смотреть матч чемпионата Нидерландов, прогноз, составы

Классика нидерландского футбола
Валентин Васильев

Ключевое событие последней недели марта в нидерландском футболе - столкновение «ПСВ Эйндховен» и «Аякса». Игры топов всегда вызывают огромный интерес в стране, и новая - не исключение. Рассмотрим суперматч сквозь призму статистики и букмекерских котировок. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«ПСВ Эйндховен»

30.03.2025, Вс

15:30 МСК

«Аякс» (Амстердам)

П1 - 1.66

Х - 4.10

П2 - 4.30

Турнир: Эредивизи, 27-й тур

Стадион: «Филипс»  (Эйндховен, Нидерланды)

Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем, Нидерланды)

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияМячи
«ПСВ» 663467275-276
«Аякс»673466276-275

Последние пять матчей ПСВ:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.03.2025«Валвейк» 

0:3

ПСВ

Эредивизи

12.03.2025«Арсенал» 

2:2

ПСВ

Лига чемпионов

08.03.2025ПСВ

2:1

«Херенвен»

Эредивизи

04.03.2025ПСВ

1:7

«Арсенал»

Лига чемпионов

01.03.2025«Гоу Эхед Иглз» 

3:2

ПСВ

Кубок Нидерландов

Последние пять матчей «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.03.2025«Аякс»

2:2

АЗ

Эредевизи

13.03.2025«Айнтрахт»

4:1

«Аякс»

Лига Европы

09.03.2025«Зволле»

0:1

«Аякс»

Эредевизи

06.03.2025«Аякс»

1:2

«Айнтрахт»

Лига Европы

02.02.2025«Альмере Сити»

0:1

«Аякс»

Эредивизи

Последние пять матчей ПСВ и «Аякса»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.11.2024«Аякс»

3:2

ПСВ

Эредивизи

03.02.2024«Аякс»

1:1

ПСВ

Эредивизи

29.10.2023ПСВ

5:2

«Аякс»

Эредивизи

30.04.2023«Аякс»

1:1, пен. 2:3

ПСВ

Кубок Нидерландов

23.04.2023ПСВ

3:0

«Аякс»

Эредивизи

Место в таблице

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После 26 матчей «ПСВ Эйндховен» с «Аяксом» традиционно ведут борьбу за первенство в таблице.

КлубИВНПМячиОчки
1. Аякс26204255-2064
2. ПСВ26184478-3058
3. Утрехт26147546-3949
4. Фейеноорд25138454-2947
5. Твенте26137652-3746
6. АЗ Алкмаар25135742-2644
7. Гоу Эхед Иглс26135847-4044
8. Фортуна26951232-4332
9. Гронинген25871024-3331
10. Херенвен26871132-4631
11. НЕК Неймеген26851337-3729
12. НАК Бреда26851328-4429
13. Хераклес266101033-4728
14. Зволле26681230-4126
15. Спарта265101125-3525
16. Виллем II26661428-4224
17. Валвейк25451632-5217
18. Алмере Сити26361716-5015

Прогноз на матч

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  • Обе команды синхронно вылетели из еврокубков: «Эйндховен» от «Арсенала» из Лиги чемпионов, «Аякс» - от «Айнтрахта» из Лиги Европы.
  • Забивная серия ПСВ во всех турнирах насчитывает 20 матчей, а его соперника - 12.
  • Девять последних матчей «Эйндховена» были «верховыми» (не менее трех забитых голов).
  • В четырех предыдущих междусобойчиках топов отличались обе стороны.

Прогноз: обе забьют.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Российские ТВ-каналы не транслируют чемпионат Нидерландов по футболу. Следить за матчем можно по графическим трансляциям у букмекеров и по текстовым - в спортивных СМИ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Лига Ставок»ГрафическаяРегистрация в БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«ПСВ Эйндховен»: Жуниор, Схаутен, Тильман, Ледесма, Перес, Пепи (все - травмы)

«Аякс»: Гоэи, Пасвер, Расмуссен,  Вегорст, Регер, Аксел-Донген (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»:

Позиция«ПСВ»«Аякс»Позиция
Вратарь1. Бенитес16. МатеусВратарь
Защитник17. Жуниор2. РосаЗащитник
Защитник6. Фламинго24. РуганиЗащитник
Защитник18. Боскальи15. БасЗащитник
Защитник8. Дест31. МокиоЗащитник
Полузащитник 3. Маласиа18. КлассенПолузащитник
Полузащитник 5. Перишич8. ТейлорПолузащитник 
Полузащитник20. Тиль28. Фитц-ДжимПолузащитник
Полузащитник11. Бакайоко20. ТраореПолузащитник
Полузащитник9. де Йонг9. БроббиПолузащитник
Нападающий10. Ланг23. БергейсНападающий
Главный тренерПетер БошФранческо ФариолиГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок» наделила вторую команду сезона статусом фаворита в противостоянии с первой. Коэффициент на победу хозяев установлен на отметке 1.66, тогда как успех гостей котируется за 4.30. При ничьей букмекер умножит номинал пари на 4.10.

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