ПСВ Эйндховен - Аякс, 30 марта: где смотреть матч чемпионата Нидерландов, прогноз, составы

Партнерский проект
Ключевое событие последней недели марта в нидерландском футболе - столкновение «ПСВ Эйндховен» и «Аякса». Игры топов всегда вызывают огромный интерес в стране, и новая - не исключение. Рассмотрим суперматч сквозь призму статистики и букмекерских котировок.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«ПСВ Эйндховен»
30.03.2025, Вс
15:30 МСК
«Аякс» (Амстердам)
|П1 - 1.66
Турнир: Эредивизи, 27-й тур
Стадион: «Филипс» (Эйндховен, Нидерланды)
Главный судья: Сердар Гезюбююк (Харлем, Нидерланды)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|«ПСВ»
|66
|34
|67
|275-276
|«Аякс»
|67
|34
|66
|276-275
Последние пять матчей ПСВ:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.03.2025
|«Валвейк»
0:3
ПСВ
Эредивизи
|12.03.2025
|«Арсенал»
2:2
ПСВ
Лига чемпионов
|08.03.2025
|ПСВ
2:1
«Херенвен»
Эредивизи
|04.03.2025
|ПСВ
1:7
«Арсенал»
Лига чемпионов
|01.03.2025
|«Гоу Эхед Иглз»
3:2
ПСВ
Кубок Нидерландов
Последние пять матчей «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.03.2025
|«Аякс»
2:2
АЗ
Эредевизи
|13.03.2025
|«Айнтрахт»
4:1
«Аякс»
Лига Европы
|09.03.2025
|«Зволле»
0:1
«Аякс»
Эредевизи
|06.03.2025
|«Аякс»
1:2
«Айнтрахт»
Лига Европы
|02.02.2025
|«Альмере Сити»
0:1
«Аякс»
Эредивизи
Последние пять матчей ПСВ и «Аякса»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|02.11.2024
|«Аякс»
3:2
ПСВ
Эредивизи
|03.02.2024
|«Аякс»
1:1
ПСВ
Эредивизи
|29.10.2023
|ПСВ
5:2
«Аякс»
Эредивизи
|30.04.2023
|«Аякс»
1:1, пен. 2:3
ПСВ
Кубок Нидерландов
|23.04.2023
|ПСВ
3:0
«Аякс»
Эредивизи
После 26 матчей «ПСВ Эйндховен» с «Аяксом» традиционно ведут борьбу за первенство в таблице.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Аякс
|26
|20
|4
|2
|55-20
|64
|2. ПСВ
|26
|18
|4
|4
|78-30
|58
|3. Утрехт
|26
|14
|7
|5
|46-39
|49
|4. Фейеноорд
|25
|13
|8
|4
|54-29
|47
|5. Твенте
|26
|13
|7
|6
|52-37
|46
|6. АЗ Алкмаар
|25
|13
|5
|7
|42-26
|44
|7. Гоу Эхед Иглс
|26
|13
|5
|8
|47-40
|44
|8. Фортуна
|26
|9
|5
|12
|32-43
|32
|9. Гронинген
|25
|8
|7
|10
|24-33
|31
|10. Херенвен
|26
|8
|7
|11
|32-46
|31
|11. НЕК Неймеген
|26
|8
|5
|13
|37-37
|29
|12. НАК Бреда
|26
|8
|5
|13
|28-44
|29
|13. Хераклес
|26
|6
|10
|10
|33-47
|28
|14. Зволле
|26
|6
|8
|12
|30-41
|26
|15. Спарта
|26
|5
|10
|11
|25-35
|25
|16. Виллем II
|26
|6
|6
|14
|28-42
|24
|17. Валвейк
|25
|4
|5
|16
|32-52
|17
|18. Алмере Сити
|26
|3
|6
|17
|16-50
|15
Прогноз: обе забьют.
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Российские ТВ-каналы не транслируют чемпионат Нидерландов по футболу. Следить за матчем можно по графическим трансляциям у букмекеров и по текстовым - в спортивных СМИ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Лига Ставок»
|Графическая
|Регистрация в БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«ПСВ Эйндховен»: Жуниор, Схаутен, Тильман, Ледесма, Перес, Пепи (все - травмы)
«Аякс»: Гоэи, Пасвер, Расмуссен, Вегорст, Регер, Аксел-Донген (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Арсенал» - «ПСВ Эйндховен»:
|Позиция
|«ПСВ»
|«Аякс»
|Позиция
|Вратарь
|1. Бенитес
|16. Матеус
|Вратарь
|Защитник
|17. Жуниор
|2. Роса
|Защитник
|Защитник
|6. Фламинго
|24. Ругани
|Защитник
|Защитник
|18. Боскальи
|15. Бас
|Защитник
|Защитник
|8. Дест
|31. Мокио
|Защитник
|Полузащитник
|3. Маласиа
|18. Классен
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Перишич
|8. Тейлор
|Полузащитник
|Полузащитник
|20. Тиль
|28. Фитц-Джим
|Полузащитник
|Полузащитник
|11. Бакайоко
|20. Траоре
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. де Йонг
|9. Бробби
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Ланг
|23. Бергейс
|Нападающий
|Главный тренер
|Петер Бош
|Франческо Фариоли
|Главный тренер
«Лига Ставок» наделила вторую команду сезона статусом фаворита в противостоянии с первой. Коэффициент на победу хозяев установлен на отметке 1.66, тогда как успех гостей котируется за 4.30. При ничьей букмекер умножит номинал пари на 4.10.
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Партнерский проект