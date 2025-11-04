Карабах - Челси, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Восемь лет назад «Челси» в два захода набросал «Карабаху» 10 безответных мячей в Лиге чемпионов - шесть дома и четыре в гостях. На этот раз шансов если не на положительный, то как минимум на достойный результат у команды Гурбана Гурбанова значительно больше. Победами над «Бенфикой» и «Копенгагеном» она удивила всю Европу и дала понять, что одного только участия в групповом турнире ей мало. «Карабах» явно настроен побороться за плей-офф!

Понятно, что «Челси» в этой паре явный фаворит, но заведомо обреченными на поражение хозяева совсем не выглядят. Лондонцы тоже периодически оступаются, причем там, где от них этого не ждешь - например, в домашних матчах с «Брайтоном» (1:3), «Сандерлендом» (1:2).

За 10 матчей «синие» только трижды сыграли на ноль в обороне. Есть надежда, что аура родной арены вдохновит «Карабах» как минимум на один гол. Наш прогноз на среду: обе забьют.