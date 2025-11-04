Ведомости
Карабах - Челси, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Клубный чемпион мира - в столице Азербайджана!
Валентин Васильев

В среду, 5 ноября, сильнейший клуб Азербайджана проведет второй домашний матч Общего этапа  Лиги чемпионов УЕФА. Первый «Карабах» выиграл. Повторить этот номер в четвертом туре ему будет невероятно сложно - очень уж гость классный. Что противопоставят парни Гурбанова победителю Клубного чемпионата мира?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Карабах» (Агдам, Азербайджан) 

16.09.2025, Вт

22:00 МСК

«Челси» (Лондон, Англия)

П1 - 7.90

Х - 5.30

П2 - 1.35

Турнир:  Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур 

Стадион: «Тофик Бахрамов»  (Баку, Азербайджан)

Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Карабах»0020-10
«Челси»20010-0

Последние пять матчей «Карабаха»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

31.10.2025«Карабах»

2:0

«Имишли»

Чемпионат Азербайджана

26.10.2025«Карабах»

0:0

«Шамахы»

Чемпионат Азербайджана

22.10.2025«Атлетик»

3:1

«Карабах»

Лига чемпионов

17.10.2025«Туран»

1:2

«Карабах»

Чемпионат Азербайджана

04.10.2025«Карабах»

1:0

«Кяпаз»

Чемпионат Азербайджана

Последние пять матчей «Челси»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.11.2025«Тоттенхэм»

0:1

«Челси»

АПЛ

29.10.2025«Вулверхэмптон»

3:4

«Челси»

Кубок лиги

25.10.2025«Челси»

1:2

«Сандерленд»

АПЛ

22.10.2025«Челси»

5:1

«Аякс»

Лига чемпионов

18.10.2025«Ноттингем Форест»

0:3

«Челси»

АПЛ

Календарь матчей

Общий этап. 4-й тур

04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)  
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)  
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)  
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)  
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)  
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)  
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)  
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)  
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)  
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)  
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)  
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)  
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)  
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)  
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)  
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)  
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)

Место в турнирной таблице

Довольно неожиданно видеть «Карабах» с «Челси» соседями по таблице, но именно так и обстоит дело после трех игровых дней Общего этапа.

КомандаИВНПМО
1. ПСЖ330013-39
2. Бавария330012-29
3. Интер33009-09
4. Арсенал33008-09
5. Реал Мадрид33008-19
6. Боруссия Д321012-77
7. Манчестер Сити32106-27
8. Ньюкасл32018-26
9. Барселона32019-46
10. Ливерпуль32018-46
11. Спортинг32017-46
12. Челси32017-46
13. Карабах32016-56
14. Галатасарай32015-66
15. Тоттенхэм31203-25
16. ПСВ31118-64
17. Аталанта31112-54
18. Марсель31026-43
19. Атлетико31027-83
20. Брюгге31025-73
21. Атлетик31024-73
22. Айнтрахт31027-113
23. Наполи31024-93
24. Юнион31023-93
25. Ювентус30216-72
26. Буде-Глимт30215-72
27. Монако30213-62
28. Славия Прага30212-52
29. Пафос30211-52
30. Байер30215-102
31. Вильярреал30122-51
32. Копенгаген30124-81
33. Олимпиакос30121-81
34. Кайрат30121-91
35. Бенфика30032-70
36. Аякс30031-110

Прогноз на матч

Восемь лет назад «Челси» в два захода набросал «Карабаху» 10 безответных мячей в Лиге чемпионов - шесть дома и четыре в гостях. На этот раз шансов если не на положительный, то как минимум на достойный результат у команды Гурбана Гурбанова значительно больше. Победами над «Бенфикой» и «Копенгагеном» она удивила всю Европу и дала понять, что одного только участия в групповом турнире ей мало. «Карабах» явно настроен побороться за плей-офф!

Понятно, что «Челси» в этой паре явный фаворит, но заведомо обреченными на поражение хозяева совсем не выглядят. Лондонцы тоже периодически оступаются, причем там, где от них этого не ждешь - например, в домашних матчах с «Брайтоном» (1:3), «Сандерлендом» (1:2).

За 10 матчей «синие» только трижды сыграли на ноль в обороне. Есть надежда, что аура родной арены вдохновит «Карабах» как минимум на один гол. Наш прогноз на среду: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
«Бетбум»До 7 тысяч рублейПриветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ!

Трансляции

Игру в прямом эфире можно посмотреть на Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
PARIГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Карабах»: нет

«Челси»: Бадьяшиль, Колвилл, Эссуго, Палмер (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Карабах» - «Челси»:

Позиция«Карабах»«Челси»Позиция
Вратарь99. Кошальски1. СанчесВратарь
Защитник81. Медина24. ДжеймсЗащитник
Защитник13. Мусатфазаде34. ЧалобаЗащитник
Защитник2. Матеус3. КукурельяЗащитник
Защитник44. Джафаркулиев34. АчимпонгЗащитник
Полузащитник 35. Бикальо25. КайседоПолузащитник
Полузащитник 8. Янкович8. ФернандесПолузащитник 
Полузащитник15. Андраде7. НетуПолузащитник
Нападающий20. Кади20. Жоау ПедруПолузащитник
Нападающий10. Зубир49. ГарначоПолузащитник
Нападающий17. Дуран38. ГиуНападающий
Главный тренерГурбан ГурбановЭнцо МарескаГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI  оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 7.90. Успех гостей котируется за 1.35, ничья - за 5.30.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом закончится матч «Карабах» - «Челси»?

Наиболее вероятным исходом матча аналитики считают победу англичан со счетом 2:0. В БК RARI она котируется за 7.50.

Будет ли матч «Карабах» - «Челси» результативным?

Коэффициент 2.45 на тотал меньше 2.5 говорит о высокой вероятности «верховой» игры в Баку.

«Карабах» выйдет из группы?

Ставки на попадание азербайджанцев в первую восьмерку таблицы PARI принимает с коэффициентом 43.00. Если агдамцы финишируют с девятого по 24 место, букмекер рассчитает соответствующее пари по котировке 1.62.

Смотреть всё
Смотреть всё
