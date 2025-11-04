Карабах - Челси, 5 ноября: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В среду, 5 ноября, сильнейший клуб Азербайджана проведет второй домашний матч Общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Первый «Карабах» выиграл. Повторить этот номер в четвертом туре ему будет невероятно сложно - очень уж гость классный. Что противопоставят парни Гурбанова победителю Клубного чемпионата мира?
Турнир: Лига чемпионов, Общий этап, 4-й тур
Стадион: «Тофик Бахрамов» (Баку, Азербайджан)
Главный судья: Себастьян Гисхамер (Австрия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Карабах»
|0
|0
|2
|0-10
|«Челси»
|2
|0
|0
|10-0
Последние пять матчей «Карабаха»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|31.10.2025
|«Карабах»
2:0
«Имишли»
Чемпионат Азербайджана
|26.10.2025
|«Карабах»
0:0
«Шамахы»
Чемпионат Азербайджана
|22.10.2025
|«Атлетик»
3:1
«Карабах»
Лига чемпионов
|17.10.2025
|«Туран»
1:2
«Карабах»
Чемпионат Азербайджана
|04.10.2025
|«Карабах»
1:0
«Кяпаз»
Чемпионат Азербайджана
Последние пять матчей «Челси»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.11.2025
|«Тоттенхэм»
0:1
«Челси»
АПЛ
|29.10.2025
|«Вулверхэмптон»
3:4
«Челси»
Кубок лиги
|25.10.2025
|«Челси»
1:2
«Сандерленд»
АПЛ
|22.10.2025
|«Челси»
5:1
«Аякс»
Лига чемпионов
|18.10.2025
|«Ноттингем Форест»
0:3
«Челси»
АПЛ
Общий этап. 4-й тур
04.11.2025, 20:45. «Наполи» (Италия) – «Айнтрахт» (Германия)
04.11.2025, 20:45. «Славия» (Чехия) – «Арсенал» (Англия)
04.11.2025, 23:00. «Олимпиакос» (Греция) – «ПСВ Эйндховен» (Нидерланды)
04.11.2025, 23:00. «Тоттенхэм Хотспур» (Англия) – «Копенгаген» (Дания)
04.11.2025, 23:00. «Атлетико» (Испания) – «Юнион» (Бельгия)
04.11.2025, 23:00. «Буде-Глимт» (Норвегия) – «Монако» (Монако)
04.11.2025, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Спортинг» (Португалия)
04.11.2025, 23:00. «Ливерпуль» (Англия) – «Реал Мадрид» (Испания)
04.11.2025, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Бавария» (Германия)
05.11.2025, 20:45. «Пафос» (Кипр) – «Вильярреал» (Испания)
05.11.2025, 20:45. «Карабах» (Азербайджан) – «Челси» (Англия)
05.11.2025, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Атлетик» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Аякс» (Нидерланды) – «Галатасарай» (Турция)
05.11.2025, 23:00. «Марсель» (Франция) – «Аталанта» (Италия)
05.11.2025, 23:00. «Бенфика» (Португалия) – «Байер» (Германия)
05.11.2025, 23:00. «Брюгге» (Бельгия) – «Барселона» (Испания)
05.11.2025, 23:00. «Интер» (Италия) – «Кайрат» (Казахстан)
05.11.2025, 23:00. «Манчестер Сити» (Англия) – «Боруссия» (Германия)
Довольно неожиданно видеть «Карабах» с «Челси» соседями по таблице, но именно так и обстоит дело после трех игровых дней Общего этапа.
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. ПСЖ
|3
|3
|0
|0
|13-3
|9
|2. Бавария
|3
|3
|0
|0
|12-2
|9
|3. Интер
|3
|3
|0
|0
|9-0
|9
|4. Арсенал
|3
|3
|0
|0
|8-0
|9
|5. Реал Мадрид
|3
|3
|0
|0
|8-1
|9
|6. Боруссия Д
|3
|2
|1
|0
|12-7
|7
|7. Манчестер Сити
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|8. Ньюкасл
|3
|2
|0
|1
|8-2
|6
|9. Барселона
|3
|2
|0
|1
|9-4
|6
|10. Ливерпуль
|3
|2
|0
|1
|8-4
|6
|11. Спортинг
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|12. Челси
|3
|2
|0
|1
|7-4
|6
|13. Карабах
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|14. Галатасарай
|3
|2
|0
|1
|5-6
|6
|15. Тоттенхэм
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|16. ПСВ
|3
|1
|1
|1
|8-6
|4
|17. Аталанта
|3
|1
|1
|1
|2-5
|4
|18. Марсель
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|19. Атлетико
|3
|1
|0
|2
|7-8
|3
|20. Брюгге
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|21. Атлетик
|3
|1
|0
|2
|4-7
|3
|22. Айнтрахт
|3
|1
|0
|2
|7-11
|3
|23. Наполи
|3
|1
|0
|2
|4-9
|3
|24. Юнион
|3
|1
|0
|2
|3-9
|3
|25. Ювентус
|3
|0
|2
|1
|6-7
|2
|26. Буде-Глимт
|3
|0
|2
|1
|5-7
|2
|27. Монако
|3
|0
|2
|1
|3-6
|2
|28. Славия Прага
|3
|0
|2
|1
|2-5
|2
|29. Пафос
|3
|0
|2
|1
|1-5
|2
|30. Байер
|3
|0
|2
|1
|5-10
|2
|31. Вильярреал
|3
|0
|1
|2
|2-5
|1
|32. Копенгаген
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|33. Олимпиакос
|3
|0
|1
|2
|1-8
|1
|34. Кайрат
|3
|0
|1
|2
|1-9
|1
|35. Бенфика
|3
|0
|0
|3
|2-7
|0
|36. Аякс
|3
|0
|0
|3
|1-11
|0
Восемь лет назад «Челси» в два захода набросал «Карабаху» 10 безответных мячей в Лиге чемпионов - шесть дома и четыре в гостях. На этот раз шансов если не на положительный, то как минимум на достойный результат у команды Гурбана Гурбанова значительно больше. Победами над «Бенфикой» и «Копенгагеном» она удивила всю Европу и дала понять, что одного только участия в групповом турнире ей мало. «Карабах» явно настроен побороться за плей-офф!
Понятно, что «Челси» в этой паре явный фаворит, но заведомо обреченными на поражение хозяева совсем не выглядят. Лондонцы тоже периодически оступаются, причем там, где от них этого не ждешь - например, в домашних матчах с «Брайтоном» (1:3), «Сандерлендом» (1:2).
За 10 матчей «синие» только трижды сыграли на ноль в обороне. Есть надежда, что аура родной арены вдохновит «Карабах» как минимум на один гол. Наш прогноз на среду: обе забьют.
Потери
«Карабах»: нет
«Челси»: Бадьяшиль, Колвилл, Эссуго, Палмер (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Карабах» - «Челси»:
|Позиция
|«Карабах»
|«Челси»
|Позиция
|Вратарь
|99. Кошальски
|1. Санчес
|Вратарь
|Защитник
|81. Медина
|24. Джеймс
|Защитник
|Защитник
|13. Мусатфазаде
|34. Чалоба
|Защитник
|Защитник
|2. Матеус
|3. Кукурелья
|Защитник
|Защитник
|44. Джафаркулиев
|34. Ачимпонг
|Защитник
|Полузащитник
|35. Бикальо
|25. Кайседо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Янкович
|8. Фернандес
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Андраде
|7. Нету
|Полузащитник
|Нападающий
|20. Кади
|20. Жоау Педру
|Полузащитник
|Нападающий
|10. Зубир
|49. Гарначо
|Полузащитник
|Нападающий
|17. Дуран
|38. Гиу
|Нападающий
|Главный тренер
|Гурбан Гурбанов
|Энцо Мареска
|Главный тренер
