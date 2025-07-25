Эмма Радукану — Наоми Осака, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

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24 июля во втором круге турнира в Вашингтоне категории WTA 500 встречаются Эмма Рудукану и Наоми Осака. Дамы впервые встретятся на корте в одиночном разряде. В первом раунде британка выбила украинку Марту Костюк, а японка заставила зачехлить ракетку представляющую Казахстан Юлию Путинцеву. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.
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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени
Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»
Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.
Эмма Радукану (22 года, 46-я ракетка мира)
Наоми Осака (27 лет, 51-я ракетка мира)
В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась.
В 2025 году в 33 матчах одержала 19 побед при 14 поражениях. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард).
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.
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Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.
В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 10 поражений.
На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.
ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА
Британская и японская спортсменки впервые встретятся в рамках турниров WTA.
WINLINE в линии на победителя не выделяет фаворита, предлагая равные котировки на успех каждой из спортсменок. На выигрыш Радукану можно заключить пари за 1.92. Вероятность победы Фернандес котируется за весомые 1.88.
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БК WINLINE предлагает котировку 2.01 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.79.
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Букмекеры не могут определить фаворита в этом матче, предлагая практически идентичные котировки на каждую из соперниц, что обещает напряженную борьбу в каждом гейме. Согласна с этим и Рудукану, перед матчем говорившую, что ее ждет серьезное испытание. Эмма не забыла восхититься былыми достижениями Осаки, четыре раза побеждавшую на турнирах Большого шлема. Британка сравнила предстоящую игру со своим недавним матчем 3-го круга на Уимблдоне с Ариной Соболенко. Первую ракетку мира, напомним, Эмма пройти тогда не смогла. Радукану отметила, что Осака в текущем сезоне демонстрирует хорошую игру, а ей самой будет интересно сыграть со столь именитой соперницей.
На предыдущем этапе Радукану выбила крепкую украинку Марту Костюк, занимающую 26-ю строчку в мировом женском табеле о рангах. Осака сняла с пробега Юлию Путинцеву из Казахстана, расположившуюся в рейтинге на 34-м месте. Японка мощно провела первый сет, а во втором позволила себе немного отпустить вожжи, дожав-таки конкурентку в самой концовке (6:2, 7:5).
Радукану играет здорово, но противостоять ей будет очень серьезная соперница. 1.88 за победу Осаки выглядят крайне привлекательно. Не станем упускать такой шанс. Выбор редакции - победа японки с любым счетом.