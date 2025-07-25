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23 июля 13:21ГлавнаяПрогнозыТеннисТурниры WTA

Эмма Радукану — Наоми Осака, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

Шансы соперниц абсолютно равны
Руслан Ипполитов

24 июля во втором круге турнира в Вашингтоне категории WTA 500 встречаются Эмма Рудукану и Наоми Осака. Дамы впервые встретятся на корте в одиночном разряде. В первом раунде британка выбила украинку Марту Костюк, а японка заставила зачехлить ракетку представляющую Казахстан Юлию Путинцеву. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

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Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров. 

Турнирная сетка

Эмма Радукану (22 года, 46-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Марта Костюк (Украина, 26) — 7:6, 6:4

Наоми Осака (27 лет, 51-я ракетка мира)

  • 1-й круг: Юлия Путинцева (Казахстан, 34) — 6:2, 7:5

Эмма Радукану (Великобритания)

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В 2021 году Эмма одержала свою первую и пока единственную победу на турнирах WTA. Первую, но какую - US Open-2021. На следующий год Радукану вошла в топ-10 мирового рейтинга, заняв десятое место, выше которого в карьере еще не поднималась. 

В 2025 году в 33 матчах одержала 19 побед при 14 поражениях. Четвертьфиналистка турниров в Лондоне (трава) и Майами (хард). 

На Уимблдоне в 3-м круге проиграла первой ракетке мира - Арине Соболенко. На «Ролан Гаррос» во втором круге уступила Иге Швентек. На Australian Open играла в третьем круге все с той же Швентек, и вновь проиграла полячке.

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК НА ТЕННИС С ТЕЛЕФОНА

Наоми Осака (Япония)

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Победительница четырёх турниров Большого шлема в одиночном разряде. Победительница семи турниров WTA в одиночном разряде. Экс-первая ракетка мира.

В 2025 году провела 31 матч: 21 победа - 10 поражений. 

На Уимблдоне в 3-м круге проиграла Анастасии Павлюченковой. На «Ролан Гаррос» вылетела в первом раунде. На Открытом чемпионате Австралии в 3-м круге уступила Белинде Бенчич.  

ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ ДЛЯ СТАВОК ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Личные встречи

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Британская и японская спортсменки впервые встретятся в рамках турниров WTA.

Ставки на исход

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WINLINE в линии на победителя не выделяет фаворита, предлагая равные котировки на успех каждой из спортсменок. На выигрыш Радукану можно заключить пари за 1.92. Вероятность победы Фернандес котируется за весомые 1.88. 

ЗАБРАТЬ БОНУС ОТ WINLINE

Ставки на тоталы

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БК WINLINE предлагает котировку 2.01 за тотал меньше 21.5 (не больше 21 гейма в матче). Тотал больше 21.5 идет за 1.79.

ПРОМОКОД ОТ БУКМЕКЕРСКОЙ КОМПАНИИ WINLINE

Коэффициенты букмекеров

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Победа Радукану

Победа Осаки

ТБ (21,5)

ТМ (21,5)

WINLINE

1.92

1.88

1.79

2.01

Прогноз и ставка

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Букмекеры не могут определить фаворита в этом матче, предлагая практически идентичные котировки на каждую из соперниц, что обещает напряженную борьбу в каждом гейме. Согласна с этим и Рудукану, перед матчем говорившую, что ее ждет серьезное испытание. Эмма не забыла восхититься былыми достижениями Осаки, четыре раза побеждавшую на турнирах Большого шлема. Британка сравнила предстоящую игру со своим недавним матчем 3-го круга на Уимблдоне  с Ариной Соболенко. Первую ракетку мира, напомним, Эмма пройти тогда не смогла. Радукану отметила, что Осака в текущем сезоне демонстрирует хорошую игру, а ей самой будет интересно сыграть со столь именитой соперницей.

На предыдущем этапе Радукану выбила крепкую украинку Марту Костюк, занимающую 26-ю строчку в мировом женском табеле о рангах. Осака сняла с пробега Юлию Путинцеву из Казахстана, расположившуюся в рейтинге на 34-м месте. Японка мощно провела первый сет, а во втором позволила себе немного отпустить вожжи, дожав-таки конкурентку в самой концовке (6:2, 7:5).

Радукану играет здорово, но противостоять ей будет очень серьезная соперница. 1.88 за победу Осаки выглядят крайне привлекательно. Не станем упускать такой шанс. Выбор редакции - победа японки с любым счетом.    

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