Эмма Радукану — Наоми Осака, 24 июля: прогноз на матч 2-го круга турнира в Вашингтоне

24 июля во втором круге турнира в Вашингтоне категории WTA 500 встречаются Эмма Рудукану и Наоми Осака. Дамы впервые встретятся на корте в одиночном разряде. В первом раунде британка выбила украинку Марту Костюк, а японка заставила зачехлить ракетку представляющую Казахстан Юлию Путинцеву. Оцениваем шансы спортсменок и коэффициенты в букмекерских линиях.

Дата / Время: 24.07.2025, не ранее 17:00 по московскому времени

Арена: «Теннисный центр имени Уильяма Фитцджеральда»

Прямая трансляция: Следить за ходом матча можно на платформах некоторых официальных букмекеров.

Турнирная сетка

Эмма Радукану (22 года, 46-я ракетка мира)

1-й круг: Марта Костюк (Украина, 26) — 7:6, 6:4

Наоми Осака (27 лет, 51-я ракетка мира)