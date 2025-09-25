Камилла Рахимова — Коко Гауфф, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Партнерский проект
Россиянка Камилла Рахимова уже во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретится с американкой Коко Гауфф. Случится ли сенсация в матче с третьей ракеткой мира?
Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени
Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)
Прямая трансляция: телеканал Eurosport, его платформа Eurosport Player, Winline
Камилла Рахимова (24 года, 89-я ракетка мира)
Коко Гауфф (21 год, 3-я ракетка мира, 2-й номер посева)
Победительница этого матча в третьем круге сыграет с сильнейшей из пары Лейла Фернандес (Канада, 25) — Мария Саккари (Греция)
В одиночном разряде не поднималась выше 60-го места в мировом рейтинге и не брала титулов на уровне WTA. В нынешнем сезоне дошла до четвертьфинала на траве в Истбурне. На Уимблдоне вылетела в третьем круге, на US Open — во втором, на Australian Open и «Ролан Гаррос» — в первом. Всего в 2025 году одержала 26 побед при 28 поражениях. На турнире в Пекине уже повторила свой лучший результат, ранее показанный в прошлом сезоне.
Бывшая первая ракетка мира в парном разряде. Победительница восьми турниров WTA в одиночном разряде, в том числе семи хардовых, а также US Open 2023 года и последнего «Ролан Гаррос». В нынешнем сезоне на грунте дошла до финала в Мадриде и Риме, на Australian Open вылетела в четвертьфинале, на Уимблдоне — в первом круге, на US Open — в четвертом. Всего в 2025 году одержала 38 побед при 13 поражениях. Турнир в Пекине выиграла в прошлом сезоне.
Спортсменки ранее не проводили официальных очных встреч.
Букмекеры считают американку явной фавориткой. Так, WINLINE предлагает коэффициенты 1,09 на её победу и 7,50 на успех россиянки.
Букмекеры полагают, что матч не продлится более двух десятков геймов. Сейчас компания WINLINE дает коэффициенты 1,91 на ТБ (18,5) и 1,89 на ТМ (18,5).
Гауфф пока не выступала после US Open. Можно ожидать, что из-за потери соревновательного тонуса она не сумеет стартовать в Пекине идеально. Рахимова умеет пользоваться такими шансами и как минимум доставлять соперницам проблемы. До побед над топами дело почти не доходит, но периодически россиянка действительно навязывает качественную борьбу.
Полагаем, в Пекине будет как раз такой случай. Рискнем заиграть плюсовую фору по геймам через Рахимова, которой по силам избежать разгрома.