Камилла Рахимова — Коко Гауфф, 26 сентября: прогноз на матч турнира в Пекине

Россиянка Камилла Рахимова уже во втором круге хардового турнира WTA 1000 в Пекине встретится с американкой Коко Гауфф. Случится ли сенсация в матче с третьей ракеткой мира?

Дата / Время: 26.09.2025, не ранее 06:00 по московскому времени

Арена: Национальный теннисный центр (Пекин, Китай)