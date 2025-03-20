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20 марта 11:40ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Торонто, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Панарин и Шестеркин еще могут затащить «Синерубашечников» в плей-офф
Руслан Ипполитов

 

19 марта, в 02.:00 по Москве, в рамках регулярного чемпионата Национальной Лиги на лед «Мэдисон Сквер Гарден» выйдут хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто». Ведомые Артемием Панариным хозяева еще сохраняют надежду пробиться в плей-офф. Путевку в кубковую стадию канадский клуб себе уже забронировал.

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

21.03.2025, Пт

02:00 МСК

«Торонто Мэйпл Лифс»

П1 - 2.16

Х - 4.12

П2 - 2.63

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»2823165-139
«Торонто»2328139-165

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

19.03.2025«Рейнджерс»

1:1

«Калгари»

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

14.03.2025«Миннесота»

2:3 ОТ

«Рейнджерс»

12.03.2025«Виннипег»

2:1

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.03.2025«Торонто»

2:1

«Колорадо»

18.03.2025«Торонто»

6:2

«Калгари»

16.03.2025«Торонто»

2:4

«Оттава»

14.03.2025«Торонто»

2:3

«Флорида»

11.03.2025«Юта»

3:4 Б

«Торонто»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Торонто»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

01.03.2025«Рейнджерс»

2:3

«Торонто»

20.10.2024«Торонто»

1:4

«Рейнджерс»

03.03.2024«Торонто»

4:3 Б

«Рейнджерс»

20.12.2023«Торонто»

2:5

«Рейнджерс»

13.12.2023«Рейнджерс»

3:7

«Торонто»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Торонто»

Показатель

Бомбардир (очки)Панарин73

Марнер

83

Снайпер (голы)Панарин30

Нюландер

38

Ассистент (передачи)Фокс44

Марнер

62

Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.76

Столарц

2.43

Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6838613515248-17698
2. Каролина6736502222217-17886
3. Флорида6835240324221-18485
4. Торонто6833711224218-20085
5. Тампа-Бэй6734412323236-17983
6. Нью-Джерси6933311526206-17880
7. Оттава6727812326198-19377
8. Монреаль6724722527203-21973
9. Рейнджерс6930210630205-20672
10. Айлендерс6725421728183-19870
11. Коламбус6723441728218-22370
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон6923701830186-22169
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия6917653533191-23464
16. Баффало6621331533209-23260

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег6938811318239-16298
2. Даллас6735621221229-17789
3. Вегас6736213520222-18486
4. Колорадо6935512125229-19985
5. Эдмонтон68291101324221-19584
6. Миннесота6931532325191-19483
7. Лос-Анджелес6631413621186-17281
8. Ванкувер68255211025191-20575
9. Сент-Луис6925541628206-20375
10. Калгари6725332925173-19773
11. Юта6822713827191-20571
12. Анахайм6821532631182-21566
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6721310834172-21858
15. Чикаго6817212739184-24349
16. Сан-Хосе6813414541178-25545

Потери

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«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)

«Торонто»: Хаканпяя, Пасиоретти (оба - травма)

Прогноз на матч

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Каждая очковая потеря уменьшает шансы «синерубашеников» на выход в плей-офф. «Рейнджеры», традиционно играющие довольно агрессивно в атаке, имеют не лучшую статистику с рациональным «Торонто» на своей площадке, в последнее время чаще добывая зачетные баллы в Канаде, чем в Нью-Йорке. Но проигрывать команда Панарина права не имеет.

Многое будет зависеть от работы в воротах Игоря Шестеркина. Если голкипер проведет хороший матч, то хозяева вполне могут рассчитывать на победу, а российский вратарь на звание одной из главных звезд встречи.

Делаем выбор в пользу удачного для «Нью-Йорка» исхода, предполагая, что совместными усилиями соперники не превысят планку результативности в пять голов.

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок не выделяют очевидного фаворита в предстоящей встрече. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.16. Вероятность успеха гостей котируется за 2.63. На ничью можно заключить пари за 4.12.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Рейнджерс» - «Торонто»?

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В канадском клубе представителей российской хоккейной школы нет. В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, уже набравший в этом сезоне 73 (30+43) результативных балла. В воротах должен сыграть Игорь Шестеркин, в 51-м матче регулярки пропустивший 127 шайб. 

Будет ли много голов в матче «Рейнджерс» - «Торонто»?

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Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.70 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за 1.97.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Рейнджерс» есть возможность с коэффициентом 37.00, а на «Торонто» ставки принимаются за 12.00.

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