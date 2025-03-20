Рейнджерс — Торонто, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Каждая очковая потеря уменьшает шансы «синерубашеников» на выход в плей-офф. «Рейнджеры», традиционно играющие довольно агрессивно в атаке, имеют не лучшую статистику с рациональным «Торонто» на своей площадке, в последнее время чаще добывая зачетные баллы в Канаде, чем в Нью-Йорке. Но проигрывать команда Панарина права не имеет.

Многое будет зависеть от работы в воротах Игоря Шестеркина. Если голкипер проведет хороший матч, то хозяева вполне могут рассчитывать на победу, а российский вратарь на звание одной из главных звезд встречи.

Делаем выбор в пользу удачного для «Нью-Йорка» исхода, предполагая, что совместными усилиями соперники не превысят планку результативности в пять голов.