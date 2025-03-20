Рейнджерс — Торонто, 21 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
19 марта, в 02.:00 по Москве, в рамках регулярного чемпионата Национальной Лиги на лед «Мэдисон Сквер Гарден» выйдут хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Торонто». Ведомые Артемием Панариным хозяева еще сохраняют надежду пробиться в плей-офф. Путевку в кубковую стадию канадский клуб себе уже забронировал.
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|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
21.03.2025, Пт
02:00 МСК
«Торонто Мэйпл Лифс»
|П1 - 2.16
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|28
|23
|165-139
|«Торонто»
|23
|28
|139-165
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|19.03.2025
|«Рейнджерс»
1:1
«Калгари»
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
|14.03.2025
|«Миннесота»
2:3 ОТ
«Рейнджерс»
|12.03.2025
|«Виннипег»
2:1
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Торонто» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.03.2025
|«Торонто»
2:1
«Колорадо»
|18.03.2025
|«Торонто»
6:2
«Калгари»
|16.03.2025
|«Торонто»
2:4
«Оттава»
|14.03.2025
|«Торонто»
2:3
«Флорида»
|11.03.2025
|«Юта»
3:4 Б
«Торонто»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Торонто»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|01.03.2025
|«Рейнджерс»
2:3
«Торонто»
|20.10.2024
|«Торонто»
1:4
«Рейнджерс»
|03.03.2024
|«Торонто»
4:3 Б
«Рейнджерс»
|20.12.2023
|«Торонто»
2:5
«Рейнджерс»
|13.12.2023
|«Рейнджерс»
3:7
«Торонто»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Торонто»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|73
Марнер
83
|Снайпер (голы)
|Панарин
|30
Нюландер
38
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|44
Марнер
62
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.76
Столарц
2.43
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Филадельфия»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|68
|38
|6
|1
|3
|5
|15
|248-176
|98
|2. Каролина
|67
|36
|5
|0
|2
|2
|22
|217-178
|86
|3. Флорида
|68
|35
|2
|4
|0
|3
|24
|221-184
|85
|4. Торонто
|68
|33
|7
|1
|1
|2
|24
|218-200
|85
|5. Тампа-Бэй
|67
|34
|4
|1
|2
|3
|23
|236-179
|83
|6. Нью-Джерси
|69
|33
|3
|1
|1
|5
|26
|206-178
|80
|7. Оттава
|67
|27
|8
|1
|2
|3
|26
|198-193
|77
|8. Монреаль
|67
|24
|7
|2
|2
|5
|27
|203-219
|73
|9. Рейнджерс
|69
|30
|2
|1
|0
|6
|30
|205-206
|72
|10. Айлендерс
|67
|25
|4
|2
|1
|7
|28
|183-198
|70
|11. Коламбус
|67
|23
|4
|4
|1
|7
|28
|218-223
|70
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|69
|23
|7
|0
|1
|8
|30
|186-221
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|69
|17
|6
|5
|3
|5
|33
|191-234
|64
|16. Баффало
|66
|21
|3
|3
|1
|5
|33
|209-232
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|69
|38
|8
|1
|1
|3
|18
|239-162
|98
|2. Даллас
|67
|35
|6
|2
|1
|2
|21
|229-177
|89
|3. Вегас
|67
|36
|2
|1
|3
|5
|20
|222-184
|86
|4. Колорадо
|69
|35
|5
|1
|2
|1
|25
|229-199
|85
|5. Эдмонтон
|68
|29
|11
|0
|1
|3
|24
|221-195
|84
|6. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|7. Лос-Анджелес
|66
|31
|4
|1
|3
|6
|21
|186-172
|81
|8. Ванкувер
|68
|25
|5
|2
|1
|10
|25
|191-205
|75
|9. Сент-Луис
|69
|25
|5
|4
|1
|6
|28
|206-203
|75
|10. Калгари
|67
|25
|3
|3
|2
|9
|25
|173-197
|73
|11. Юта
|68
|22
|7
|1
|3
|8
|27
|191-205
|71
|12. Анахайм
|68
|21
|5
|3
|2
|6
|31
|182-215
|66
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|67
|21
|3
|1
|0
|8
|34
|172-218
|58
|15. Чикаго
|68
|17
|2
|1
|2
|7
|39
|184-243
|49
|16. Сан-Хосе
|68
|13
|4
|1
|4
|5
|41
|178-255
|45
«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)
«Торонто»: Хаканпяя, Пасиоретти (оба - травма)
Каждая очковая потеря уменьшает шансы «синерубашеников» на выход в плей-офф. «Рейнджеры», традиционно играющие довольно агрессивно в атаке, имеют не лучшую статистику с рациональным «Торонто» на своей площадке, в последнее время чаще добывая зачетные баллы в Канаде, чем в Нью-Йорке. Но проигрывать команда Панарина права не имеет.
Многое будет зависеть от работы в воротах Игоря Шестеркина. Если голкипер проведет хороший матч, то хозяева вполне могут рассчитывать на победу, а российский вратарь на звание одной из главных звезд встречи.
Делаем выбор в пользу удачного для «Нью-Йорка» исхода, предполагая, что совместными усилиями соперники не превысят планку результативности в пять голов.
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КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок не выделяют очевидного фаворита в предстоящей встрече. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.16. Вероятность успеха гостей котируется за 2.63. На ничью можно заключить пари за 4.12.
В канадском клубе представителей российской хоккейной школы нет. В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, уже набравший в этом сезоне 73 (30+43) результативных балла. В воротах должен сыграть Игорь Шестеркин, в 51-м матче регулярки пропустивший 127 шайб.
Партнерский проект