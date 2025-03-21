Рейнджерс — Ванкувер, 22 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Обе команды занимают в турнирных таблицах своих конференций девятые места и пока остаются за границами зоны плей-офф. Шансы принять участие в кубковой стадии сезона есть, но последние результаты «Рейнджерс» и «Ванкувера» заставляют усомниться в итоговом успехе на финише регулярки.

В своей предыдущей встрече «Кэнакс» очень некстати уступили в овертайме «Сент-Луису». Той самой команде, которая на данный момент и занимает на Западе последнюю проходную в плей-офф проходную восьмую строчку. «Синерубашечники» и вовсе проиграли три своих предыдущих матча. Теперь отставание от восьмой команды Восточной конференции («Монреаля») составляет 2 очка, но у канадской команды еще и два матча в запасе.

Все три уже упомянутых проигранных матча «Рейнджеры» проводили на своей площадке. Панарин и его партнеры не очень успешно разыгрывают домашнюю карту. Кстати, не приносит фактор своего льда дивидендов и в матчах между ближайшими соперниками - в четырех предыдущих встречах между «Рейнджерс» и «Ванкувером» всегда побеждали гости (по две победы на чужой площадке у каждого).

У хозяев предстоящей встречи есть игровые проблемы, но кризисом сложившуюся ситуацию не назвать. Довольно сложно поверить, что команда Питера Лавиолетта проиграет четвертый домашний матч подряд. Наш выбор - победа «Рейнджерс» в основное время.