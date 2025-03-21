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21 марта 8:24ГлавнаяПрогнозыХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)

Рейнджерс — Ванкувер, 22 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Битва за последние места в пле-офф
Руслан Ипполитов

 

22 марта, в 20.:00 по Москве, начнется матч НХ «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Ванкувер». Обе команды находятся на грани попадания в розыгрыш Кубка Стэнли, еще сохраняя шансы вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда. Цена очков достигла своего пика, и драка на льду «Мэдисон Сквер Гарден» ожидается знатная.  

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Команда 1

Время начала

Команда 2

«Нью-Йорк Рейнджерс»

22.03.2025, Сб

20:00 МСК

«Ванкувер Кэнакс»

П1 - 2.21

Х - 4.04

П2 - 2.63

Турнир: регулярный чемпионат НХЛ

Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)

Форма команд

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История личных встреч:

 ПобедыПораженияРазница голов
«Рейнджерс»141181-75
«Ванкувер»111475-81

Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Рейнджерс»

3:4

«Торонто»

19.03.2025«Рейнджерс»

1:2

«Калгари»

17.03.2025«Рейнджерс»

1:3

«Эдмонтон»

16.03.2025«Коламбус»

0:4

«Рейнджерс»

14.03.2025«Миннесота»

2:3 ОТ

«Рейнджерс»

Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

21.03.2025«Сент-Луис»

4:3 ОТ

«Ванкувер»

19.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Виннипег»

17.03.2025«Ванкувер»

1:3

«Юта»

16.03.2025«Ванкувер»

6:2

«Чикаго»

13.03.2025«Калгари»

3:4 Б

«Ванкувер»

Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Ванкувера»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

20.11.2024«Ванкувер»

3:4

«Рейнджерс»

09.01.2024«Рейнджерс»

3:6

«Ванкувер»

29.10.2023«Ванкувер»

3:4 ОТ

«Рейнджерс»

16.02.2023«Ванкувер»

4:6

«Рейнджерс»

09.02.2023«Рейнджерс»

4:3

«Ванкувер»

Лидеры

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«Рейнджерс»

Показатель

«Ванкувер»

Показатель

Бомбардир (очки)Панарин75

Хьюз

66

Снайпер (голы)Панарин31

Дебраск

23

Ассистент (передачи)Фокс45

Хьюз

50

Вратарь (коэфф. надежности)Шестеркин2.79

Ланкинен

2.55

Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»

Турнирное положение

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Восточная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Вашингтон6939613515251-178100
2. Каролина6837502222220-17988
3. Флорида6935340324222-18487
4. Торонто6934711224222-20387
5. Тампа-Бэй6834422323239-18185
6. Нью-Джерси7033311527209-18380
7. Оттава6827812327199-19877
8. Монреаль6824722627206-22374
9. Айлендерс6825521728187-20172
10. Рейнджерс7030210631208-21072
11. Коламбус6823441828218-22471
12. Детройт6824530630195-21570
13. Бостон7023701831187-22669
14. Питтсбург7019815532204-25466
15. Филадельфия7017653534193-23764
16. Баффало6721331534211-23760

Западная конференция

КлубИВВОВБПБПОПШО
1. Виннипег7038911318243-165100
2. Даллас6835622221231-18090
3. Вегас6837213520227-18588
4. Колорадо7036512125234-20087
5. Эдмонтон69291101424224-19985
6. Лос-Анджелес6732413621189-17383
7. Миннесота6931532325191-19483
8. Сент-Луис7025641628210-20677
9. Ванкувер69255211125194-20976
10. Калгари6826332925178-20075
11. Юта6923713827196-20773
12. Анахайм6922532631186-21668
13. Сиэтл7024513235209-22765
14. Нэшвилл6821310835173-22258
15. Чикаго6917212740185-24649
16. Сан-Хосе6913414542179-25845

Потери

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«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)

«Ванкувер»: Гарланд, Юульсен, Демко, Хитил (оба - травма)

Прогноз на матч

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Обе команды занимают в турнирных таблицах своих конференций девятые места и пока остаются за границами зоны плей-офф. Шансы принять участие в кубковой стадии сезона есть, но последние результаты «Рейнджерс» и «Ванкувера» заставляют усомниться в итоговом успехе на финише регулярки.

В своей предыдущей встрече «Кэнакс» очень некстати уступили в овертайме «Сент-Луису». Той самой команде, которая на данный момент и занимает на Западе последнюю проходную в плей-офф проходную восьмую строчку. «Синерубашечники» и вовсе проиграли три своих предыдущих матча. Теперь отставание от восьмой команды Восточной конференции («Монреаля») составляет 2 очка, но у канадской команды еще и два матча в запасе.

Все три уже упомянутых проигранных матча «Рейнджеры» проводили на своей площадке. Панарин и его партнеры не очень успешно разыгрывают домашнюю карту. Кстати, не приносит фактор своего льда дивидендов и в матчах между ближайшими соперниками - в четырех предыдущих встречах между «Рейнджерс» и «Ванкувером» всегда побеждали гости (по две победы на чужой площадке у  каждого).

У хозяев предстоящей встречи есть игровые проблемы, но кризисом сложившуюся ситуацию не назвать. Довольно сложно поверить, что команда Питера Лавиолетта проиграет четвертый домашний матч подряд. Наш выбор - победа «Рейнджерс» в основное время.      

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

 

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Коэффициенты букмекеров

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Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече минимальное преимущество гостям. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.21. Вероятность успеха канадцев котируется за 2.63. На ничью можно заключить пари за 4.04.

Вопросы и ответы

Какие российские хоккеисты сыграют в матче «Рейнджерс» - «Ванкувер»?

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В канадском клубе российских игроков нет. В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, а место в воротах должен занять Игорь Шестеркин. 

Будет ли много голов в матче «Рейнджерс» - «Ванкувер»?

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Эксперты ожидают примерно 5-6 заброшенных шайб. Букмекер предлагает коэффициент 1.66 за то, что зрители увидят не меньше шести голов (ТБ 5.5). ТМ 5.5 идет за 2.10.

Кто выиграет Кубок Стэнли?

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Топ фаворитов, по версии экспертов Лиги Ставок, выглядит так:

«Флорида» - 8.00 

«Даллас» - 8.00

«Эдмонтон» - 8.50

Поставить на победу в плей-офф «Рейнджерс» есть возможность с коэффициентом 37.00, а на «Ванкувер» ставки принимаются за 83.00.

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