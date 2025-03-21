Рейнджерс — Ванкувер, 22 марта: где смотреть матч НХЛ, прогноз, статистика

Партнерский проект
22 марта, в 20.:00 по Москве, начнется матч НХ «Нью-Йорк Рейнджерс» - «Ванкувер». Обе команды находятся на грани попадания в розыгрыш Кубка Стэнли, еще сохраняя шансы вскочить на подножку уходящего в плей-офф поезда. Цена очков достигла своего пика, и драка на льду «Мэдисон Сквер Гарден» ожидается знатная.
🎁 ПРОМОКОД НА 7 777 РУБЛЕЙ ОТ ЛИГИ СТАВОК
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Нью-Йорк Рейнджерс»
22.03.2025, Сб
20:00 МСК
«Ванкувер Кэнакс»
|П1 - 2.21
Турнир: регулярный чемпионат НХЛ
Стадион: «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США)
История личных встреч:
|Победы
|Поражения
|Разница голов
|«Рейнджерс»
|14
|11
|81-75
|«Ванкувер»
|11
|14
|75-81
Последние пять матчей «Рейнджерс» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Рейнджерс»
3:4
«Торонто»
|19.03.2025
|«Рейнджерс»
1:2
«Калгари»
|17.03.2025
|«Рейнджерс»
1:3
«Эдмонтон»
|16.03.2025
|«Коламбус»
0:4
«Рейнджерс»
|14.03.2025
|«Миннесота»
2:3 ОТ
«Рейнджерс»
Последние пять матчей «Ванкувера» в регулярном чемпионате:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|21.03.2025
|«Сент-Луис»
4:3 ОТ
«Ванкувер»
|19.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Виннипег»
|17.03.2025
|«Ванкувер»
1:3
«Юта»
|16.03.2025
|«Ванкувер»
6:2
«Чикаго»
|13.03.2025
|«Калгари»
3:4 Б
«Ванкувер»
Последние пять матчей «Рейнджерс» и «Ванкувера»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
|20.11.2024
|«Ванкувер»
3:4
«Рейнджерс»
|09.01.2024
|«Рейнджерс»
3:6
«Ванкувер»
|29.10.2023
|«Ванкувер»
3:4 ОТ
«Рейнджерс»
|16.02.2023
|«Ванкувер»
4:6
«Рейнджерс»
|09.02.2023
|«Рейнджерс»
4:3
«Ванкувер»
«Рейнджерс»
|Показатель
«Ванкувер»
Показатель
|Бомбардир (очки)
|Панарин
|75
Хьюз
66
|Снайпер (голы)
|Панарин
|31
Дебраск
23
|Ассистент (передачи)
|Фокс
|45
Хьюз
50
|Вратарь (коэфф. надежности)
|Шестеркин
|2.79
Ланкинен
2.55
Прогноз на матч «Вашингтон» - «Флорида»
Восточная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Вашингтон
|69
|39
|6
|1
|3
|5
|15
|251-178
|100
|2. Каролина
|68
|37
|5
|0
|2
|2
|22
|220-179
|88
|3. Флорида
|69
|35
|3
|4
|0
|3
|24
|222-184
|87
|4. Торонто
|69
|34
|7
|1
|1
|2
|24
|222-203
|87
|5. Тампа-Бэй
|68
|34
|4
|2
|2
|3
|23
|239-181
|85
|6. Нью-Джерси
|70
|33
|3
|1
|1
|5
|27
|209-183
|80
|7. Оттава
|68
|27
|8
|1
|2
|3
|27
|199-198
|77
|8. Монреаль
|68
|24
|7
|2
|2
|6
|27
|206-223
|74
|9. Айлендерс
|68
|25
|5
|2
|1
|7
|28
|187-201
|72
|10. Рейнджерс
|70
|30
|2
|1
|0
|6
|31
|208-210
|72
|11. Коламбус
|68
|23
|4
|4
|1
|8
|28
|218-224
|71
|12. Детройт
|68
|24
|5
|3
|0
|6
|30
|195-215
|70
|13. Бостон
|70
|23
|7
|0
|1
|8
|31
|187-226
|69
|14. Питтсбург
|70
|19
|8
|1
|5
|5
|32
|204-254
|66
|15. Филадельфия
|70
|17
|6
|5
|3
|5
|34
|193-237
|64
|16. Баффало
|67
|21
|3
|3
|1
|5
|34
|211-237
|60
Западная конференция
|Клуб
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. Виннипег
|70
|38
|9
|1
|1
|3
|18
|243-165
|100
|2. Даллас
|68
|35
|6
|2
|2
|2
|21
|231-180
|90
|3. Вегас
|68
|37
|2
|1
|3
|5
|20
|227-185
|88
|4. Колорадо
|70
|36
|5
|1
|2
|1
|25
|234-200
|87
|5. Эдмонтон
|69
|29
|11
|0
|1
|4
|24
|224-199
|85
|6. Лос-Анджелес
|67
|32
|4
|1
|3
|6
|21
|189-173
|83
|7. Миннесота
|69
|31
|5
|3
|2
|3
|25
|191-194
|83
|8. Сент-Луис
|70
|25
|6
|4
|1
|6
|28
|210-206
|77
|9. Ванкувер
|69
|25
|5
|2
|1
|11
|25
|194-209
|76
|10. Калгари
|68
|26
|3
|3
|2
|9
|25
|178-200
|75
|11. Юта
|69
|23
|7
|1
|3
|8
|27
|196-207
|73
|12. Анахайм
|69
|22
|5
|3
|2
|6
|31
|186-216
|68
|13. Сиэтл
|70
|24
|5
|1
|3
|2
|35
|209-227
|65
|14. Нэшвилл
|68
|21
|3
|1
|0
|8
|35
|173-222
|58
|15. Чикаго
|69
|17
|2
|1
|2
|7
|40
|185-246
|49
|16. Сан-Хосе
|69
|13
|4
|1
|4
|5
|42
|179-258
|45
«Рейнджерс»: Калиев, Эдстрем (оба - травма)
«Ванкувер»: Гарланд, Юульсен, Демко, Хитил (оба - травма)
Обе команды занимают в турнирных таблицах своих конференций девятые места и пока остаются за границами зоны плей-офф. Шансы принять участие в кубковой стадии сезона есть, но последние результаты «Рейнджерс» и «Ванкувера» заставляют усомниться в итоговом успехе на финише регулярки.
В своей предыдущей встрече «Кэнакс» очень некстати уступили в овертайме «Сент-Луису». Той самой команде, которая на данный момент и занимает на Западе последнюю проходную в плей-офф проходную восьмую строчку. «Синерубашечники» и вовсе проиграли три своих предыдущих матча. Теперь отставание от восьмой команды Восточной конференции («Монреаля») составляет 2 очка, но у канадской команды еще и два матча в запасе.
Все три уже упомянутых проигранных матча «Рейнджеры» проводили на своей площадке. Панарин и его партнеры не очень успешно разыгрывают домашнюю карту. Кстати, не приносит фактор своего льда дивидендов и в матчах между ближайшими соперниками - в четырех предыдущих встречах между «Рейнджерс» и «Ванкувером» всегда побеждали гости (по две победы на чужой площадке у каждого).
У хозяев предстоящей встречи есть игровые проблемы, но кризисом сложившуюся ситуацию не назвать. Довольно сложно поверить, что команда Питера Лавиолетта проиграет четвертый домашний матч подряд. Наш выбор - победа «Рейнджерс» в основное время.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2025 ГОДУ
Найти трансляции можно на ресурсах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Эксперты Лиги Ставок отдают в предстоящей встрече минимальное преимущество гостям. За победу «Рейнджерс» в основное время предлагается коэффициент 2.21. Вероятность успеха канадцев котируется за 2.63. На ничью можно заключить пари за 4.04.
В канадском клубе российских игроков нет. В составе «Рейнджерс» на лед выйдет первый бомбардир и снайпер команды Артемий Панарин, а место в воротах должен занять Игорь Шестеркин.
Партнерский проект