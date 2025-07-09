РБ Лейпциг — Бавария, 30 сентября: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

«РБ Лейпциг» и «Бавария» приучили к тому, что их встречи обычно получаются захватывающими и верховыми. Например, ТБ (2,5) был пробит в четырех из пяти последних очных матчей соперников. В нынешнем сезоне команды не растеряли атакующий потенциал. «Бавария» - самая результативный клуб Бундеслиги на данный момент. «РБ Лейпциг» в семи из восьми встреч сезона забивал минимум дважды.

Разумеется, котировки на тотал в этот раз специфические. Но, полагаем, есть смысл заиграть ТБ (3). И коэффициенты рабочие, и возможность возврата имеется.