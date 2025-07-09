РБ Лейпциг — Бавария, 30 сентября: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

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В центральной игре шестого тура чемпионата Германии по футболу встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Сумеют ли мюнхенцы взять реванш за разгром в Суперкубке? Анализируем расклады и линии букмекеров.
Турнир: чемпионат Германии по футболу, 6-й тур
Стадион: «Ред Булл Арена - Центральштадион» (Лейпциг, Германия)
Судьи: пока не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«РБ Лейпциг»
|3
|6
|9
|24-35
|«Бавария»
|9
|6
|3
|35-24
Последние пять игр «РБ Лейпциг»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|27.09.2023
|«Веэн»
2:3
«РБ Лейпциг»
Кубок Германии
|23.09.2023
|«Боруссия М»
0:1
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
|19.09.2023
|«Янг Бойз»
1:3
«РБ Лейпциг»
Лига чемпионов
|16.09.2023
|«РБ Лейпциг»
3:0
«Аугсбург»
Бундеслига
|03.09.2023
|«Унион»
0:3
«РБ Лейпциг»
Бундеслига
Последние пять игр «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.09.2023
|«Пройссен»
0:4
«Бавария»
Кубок Германии
|23.09.2023
|«Бавария»
7:0
«Бохум»
Бундеслига
|20.09.2023
|«Бавария»
4:3
«Манчестер Юнайтед»
Лига чемпионов
|15.09.2023
|«Бавария»
2:2
«Байер»
Бундеслига
|02.09.2023
|«Боруссия М»
1:2
«Бавария»
Бундеслига
После пяти туров «Бавария» по дополнительным показателям возглавляет Бундеслигу, «РБ Лейпциг» идет четвертым, отставая на одно очко.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Бавария
|5
|4
|1
|0
|18-4
|13
|2. Байер
|5
|4
|1
|0
|17-6
|13
|3. Штутгарт
|5
|4
|0
|1
|17-7
|12
|4. РБ Лейпциг
|5
|4
|0
|1
|14-4
|12
|5. Хоффенхайм
|5
|4
|0
|1
|12-6
|12
|6. Боруссия Д
|5
|3
|2
|0
|9-5
|11
|7. Вольфсбург
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|8. Айнтрахт
|5
|1
|4
|0
|4-3
|7
|9. Фрайбург
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|10. Унион
|5
|2
|0
|3
|9-9
|6
|11. Вердер
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|12. Аугсбург
|5
|1
|2
|2
|9-13
|5
|13. Хайденхайм
|5
|1
|1
|3
|9-13
|4
|14. Бохум
|5
|0
|3
|2
|4-16
|3
|15. Боруссия М
|5
|0
|2
|3
|8-13
|2
|16. Кёльн
|5
|0
|1
|4
|4-9
|1
|17. Дармштадт
|5
|0
|1
|4
|6-16
|1
|18. Майнц
|5
|0
|1
|4
|4-14
|1
«РБ Лейпциг» и «Бавария» приучили к тому, что их встречи обычно получаются захватывающими и верховыми. Например, ТБ (2,5) был пробит в четырех из пяти последних очных матчей соперников. В нынешнем сезоне команды не растеряли атакующий потенциал. «Бавария» - самая результативный клуб Бундеслиги на данный момент. «РБ Лейпциг» в семи из восьми встреч сезона забивал минимум дважды.
Разумеется, котировки на тотал в этот раз специфические. Но, полагаем, есть смысл заиграть ТБ (3). И коэффициенты рабочие, и возможность возврата имеется.
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БУКМЕКЕРЫ С ЛУЧШИМИ БОНУСАМИ В 2023 ГОДУ
В прямом эфире встречу «РБ Лейпциг» и «Баварии» бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
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|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
КАК СТАВИТЬ ВО ВРЕМЯ ТРАНСЛЯЦИИ? ЛУЧШИЕ БУКМЕКЕРЫ С ЛАЙВ-СТАВКАМИ
Потери
«РБ Лейпциг»: Орбан, Битшиабу, Хайдара, Ольмо (все - травмы), Вернер (под вопросом)
«Бавария»: Нойер, Бухманн, Хюльсманн, Мюллер, Гнабри, де Лигт (все - травмы), Ким, Упамекано (оба - под вопросом)
Ориентировочные стартовые составы на матч «РБ Лейпциг» - «Бавария»:
|Позиция
|«РБ Лейпциг»
|«Бавария»
|Вратарь
|21. Бласвих
|26. Ульрайх
|Защитник
|39. Хенрихс
|40. Мазрауи
|Защитник
|23. Люкеба
|20. Сарр
|Защитник
|2. Симакан
|8. Горецка
|Защитник
|22. Раум
|19. Дэвис
|Полузащитник
|24. Шлагер
|27. Лаймер
|Полузащитник
|44. Кампль
|6. Киммих
|Полузащитник
|18. Карвалью
|11. Коман
|Полузащитник
|20. Симонс
|10. Зане
|Нападающий
|30. Шешко
|13. Шупо-Мотинг
|Нападающий
|17. Опенда
|9. Кейн
|Главный тренер
|Марко Розе
|Томас Тухель
Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение гостям.
Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира - 19:25 по московскому времени.
Мюнхенцы - действующие победители Бундеслиги. Они выигрывали турнир в 11 предыдущих сезонах. Всего на счету «Баварии» 33 победы в чемпионате Германии - это самый титулованный клуб страны.
Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 2:2. У «РБ Лейпциг» отличились Опенда (20 минута) и Люкеба (26), у «Баварии» - Кейн (57, с пенальти) и Зане (70).