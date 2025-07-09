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28 сентября 10:46ГлавнаяПрогнозыФутболБундеслига

РБ Лейпциг — Бавария, 30 сентября: прогноз на матч Бундеслиги, трансляция, составы

Одна из главных афиш немецкого футбола
Александр Бокулёв

В центральной игре шестого тура чемпионата Германии по футболу встретятся «РБ Лейпциг» и «Бавария». Сумеют ли мюнхенцы взять реванш за разгром в Суперкубке? Анализируем расклады и линии букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«РБ Лейпциг» (Лейпциг) 

30.09.2023, Сб

19:30 МСК

«Бавария» (Мюнхен)

П1 - 3,75

Х - 4,25

П2 - 1,99

Турнир: чемпионат Германии по футболу, 6-й тур

Стадион: «Ред Булл Арена - Центральштадион» (Лейпциг, Германия)

Судьи: пока не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«РБ Лейпциг»36924-35
«Бавария»96335-24

Последние пять игр «РБ Лейпциг»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

27.09.2023«Веэн»

2:3

«РБ Лейпциг»

Кубок Германии

23.09.2023«Боруссия М»

0:1

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

19.09.2023«Янг Бойз»

1:3

«РБ Лейпциг»

Лига чемпионов

16.09.2023«РБ Лейпциг»

3:0

«Аугсбург»

Бундеслига

03.09.2023«Унион»

0:3

«РБ Лейпциг»

Бундеслига

Последние пять игр «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.09.2023«Пройссен»

0:4

«Бавария»

Кубок Германии

23.09.2023«Бавария»

7:0

«Бохум»

Бундеслига

20.09.2023«Бавария»

4:3

«Манчестер Юнайтед»

Лига чемпионов

15.09.2023«Бавария»

2:2

«Байер»

Бундеслига

02.09.2023«Боруссия М»

1:2

«Бавария»

Бундеслига

Турнирная таблица

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После пяти туров «Бавария» по дополнительным показателям возглавляет Бундеслигу, «РБ Лейпциг» идет четвертым, отставая на одно очко.

КлубИВНПМячиОчки
1. Бавария541018-413
2. Байер541017-613
3. Штутгарт540117-712
4. РБ Лейпциг540114-412
5. Хоффенхайм540112-612
6. Боруссия Д53209-511
7. Вольфсбург53027-69
8. Айнтрахт51404-37
9. Фрайбург52125-107
10. Унион52039-96
11. Вердер52038-106
12. Аугсбург51229-135
13. Хайденхайм51139-134
14. Бохум50324-163
15. Боруссия М50238-132
16. Кёльн50144-91
17. Дармштадт50146-161
18. Майнц50144-141

Прогноз на матч

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«РБ Лейпциг» и «Бавария» приучили к тому, что их встречи обычно получаются захватывающими и верховыми. Например, ТБ (2,5) был пробит в четырех из пяти последних очных матчей соперников. В нынешнем сезоне команды не растеряли атакующий потенциал. «Бавария» - самая результативный клуб Бундеслиги на данный момент. «РБ Лейпциг» в семи из восьми встреч сезона забивал минимум дважды.

Разумеется, котировки на тотал в этот раз специфические. Но, полагаем, есть смысл заиграть ТБ (3). И коэффициенты рабочие, и возможность возврата имеется.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«Олимп»До 30,5 тысячи рублейПриветственный
«Марафон»До 10,5 тысячи рублейСтраховка
WinlineДо 10 тысяч рублейПриветственный (в мобильном приложении)
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Трансляции

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В прямом эфире встречу «РБ Лейпциг» и «Баварии» бесплатно покажет федеральный телеканал «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Лига Ставок»ВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«РБ Лейпциг»: Орбан, Битшиабу, Хайдара, Ольмо (все - травмы), Вернер (под вопросом)

«Бавария»: Нойер, Бухманн, Хюльсманн, Мюллер, Гнабри, де Лигт (все - травмы), Ким, Упамекано (оба - под вопросом)

Ориентировочные стартовые составы на матч «РБ Лейпциг» - «Бавария»:

Позиция«РБ Лейпциг»«Бавария»
Вратарь21. Бласвих26. Ульрайх
Защитник39. Хенрихс40. Мазрауи
Защитник23. Люкеба20. Сарр
Защитник2. Симакан8. Горецка
Защитник22. Раум19. Дэвис
Полузащитник24. Шлагер27. Лаймер
Полузащитник 44. Кампль6. Киммих
Полузащитник18. Карвалью11. Коман
Полузащитник20. Симонс10. Зане
Нападающий30. Шешко13. Шупо-Мотинг
Нападающий17. Опенда9. Кейн
Главный тренерМарко РозеТомас Тухель

Коэффициенты букмекеров

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 Победа «РБ Лейпциг»НичьяПобеда «Баварии»
«Марафон»3,754,251,99
Winline3,504,201,95
«Олимп»3,504,201,96

Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «РБ Лейпциг» - «Бавария»?

Букмекеры ожидают конкурентную встречу, но отдают предпочтение гостям.

Где бесплатно смотреть матч «РБ Лейпциг» - «Бавария»?

Прямую трансляцию игры покажет федеральный телеканал «Матч ТВ». Начало эфира - 19:25 по московскому времени.

Сколько раз «Бавария» выигрывала чемпионат Германии

Мюнхенцы - действующие победители Бундеслиги. Они выигрывали турнир в 11 предыдущих сезонах. Всего на счету «Баварии» 33 победы в чемпионате Германии - это самый титулованный клуб страны.

UPD: результат

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Наша ставка выиграла, матч завершился со счетом 2:2. У «РБ Лейпциг» отличились Опенда (20 минута) и Люкеба (26), у «Баварии» - Кейн (57, с пенальти) и Зане (70).

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