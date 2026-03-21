Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Реал Мадрид - Атлетико, 22 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на мадридское дерби
Валентин Васильев

29-й тур чемпионата Испании по футболу увенчает главное мадридское дерби. В гости к  «Реалу» едет «Атлетико»? Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на битву столичных грандов. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид)  

22.03.2026, Вс

23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид)

П1 - 2.00

Х - 3.80

П2 - 3.70

Турнир:  испанская Примера, 29-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»   (Мадрид, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1186362402-314
«Атлетико»6263118314-402

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

17.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Реал»

4:1

«Эльче»

Ла Лига

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

06.03.2026«Сельта»

1:2

«Реал»

Ла Лига

02.03.2026«Реал»

0:1

«Хетафе»

Ла Лига

Последние пять матчей «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.03.2026«Тоттенхэм»

3:2

«Атлетико»

Лига чемпионов

14.03.2026«Атлетико»

1:0

«Хетафе»

Ла Лига

10.03.2026«Атлетико»

5:2

«Тоттенхэм»

Лига чемпионов

07.03.2026«Атлетико»

3:2

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

03.03.2026«Барселона» 

3:0

«Атлетико»

Кубок Испании

Место в турнирной таблице

«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка, «Атлетико» - на 13.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Барселона28231477-2870
2Реал Мадрид28213460-2466
3Атлетико28176547-2557
4Вильярреал28174751-3355
5Бетис281111643-3544
6Сельта281011738-3141
7Реал Сосьедад281081043-4238
8Эспаньол281071135-4237
9Хетафе281051323-3035
10Атлетик281051330-4035
11Жирона288101031-4334
12Осасуна28971233-3534
13Райо Вальекано287111028-3432
14Валенсия28881230-4232
15Севилья28871337-4731
16Мальорка28771433-4528
17Алавес28771426-3828
18Эльче285111236-4526
19Леванте28581530-4623
20Овьедо28491518-4421

Прогноз на матч

За последние 10 матчей «Реал» ни разу не сыграл вничью: восемь побед (в том числе четыре подряд) и два поражения. «Атлетико» на том же временном отрезке уступил трижды и раз разошелся с соперником миром.

В шести из 10 предыдущих игр оба мадридских клуба забивали и пропускали. У «сливочных» за это время скопилось семь «верховых» матчей, у «красно-белых» - восемь. 

За 13 последних дерби ставка на «обе забьют» не сыграла только раз (1:0 в пользу «матрасников» в марте 2025 года). А травмы обоих основных вратарей команд только повышают вероятность обмена голами  в воскресенье.

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
«БЕТСИТИ» ГрафическаяРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Мадрид»: Алаба, Менди, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас, Куртуа (все - травмы)

«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (травма)


Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:

Позиция«Реал Мадрид»«Атлетико»Позиция
Вратарь13. Лунин1. МуссоВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд17. ГанцкоЗащитник
Защитник24. Хейсен3. РуджериЗащитник
Защитник22. Рюдигер18. ПубильЗащитник
Защитник6. Камавинга14. ЛьорентеЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени6. КокеПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер5. КардозоПолузащитник
Полузащитник8. Вальверде22. ЛукманПолузащитник
Полузащитник45. Питарч10. БаэнаПолузащитник
Нападающий7. Винисиус19. АльваресНападающий
Нападающий10. Мбаппе7. ГризманнНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаДиего СимеонеГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

«БЕТСИТИ» удвоит номинал сыгравшей ставки на победу хозяев поля. Коэффициенты на ничью и викторию гостей близки - 3.80 и 3.70 соответственно.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Реал» - «Атлетико»?

Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. Последнее дерби на «Сантьяго Бернабеу»  состоялось в марте прошлого года в рамках Лиги чемпионов и завершилось победой «Реала» - 2:1. После этого земляки трижды играли на территории  «Атлетико» (два успеха хозяев и один - гостей).

Где смотреть матч «Реал» - «Атлетико»?

Федеральный канал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Будет ли играть Мбаппе?

Лучший бомбардир «Реала» восстановился от травмы и посреди недели сыграл полтайма в Манчестере против «Сити». Таким образом, в дерби Килиан наверняка примет участие.   

