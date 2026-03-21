Реал Мадрид - Атлетико, 22 марта: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

29-й тур чемпионата Испании по футболу увенчает главное мадридское дерби. В гости к «Реалу» едет «Атлетико»? Рассмотрим котировки крупнейших легальных букмекеров на битву столичных грандов.
Турнир: испанская Примера, 29-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|118
|63
|62
|402-314
|«Атлетико»
|62
|63
|118
|314-402
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|17.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Реал»
4:1
«Эльче»
Ла Лига
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|06.03.2026
|«Сельта»
1:2
«Реал»
Ла Лига
|02.03.2026
|«Реал»
0:1
«Хетафе»
Ла Лига
Последние пять матчей «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.03.2026
|«Тоттенхэм»
3:2
«Атлетико»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Атлетико»
1:0
«Хетафе»
Ла Лига
|10.03.2026
|«Атлетико»
5:2
«Тоттенхэм»
Лига чемпионов
|07.03.2026
|«Атлетико»
3:2
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|03.03.2026
|«Барселона»
3:0
«Атлетико»
Кубок Испании
«Реал» отстает от «Барселоны» на четыре очка, «Атлетико» - на 13.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Барселона
|28
|23
|1
|4
|77-28
|70
|2
|Реал Мадрид
|28
|21
|3
|4
|60-24
|66
|3
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|47-25
|57
|4
|Вильярреал
|28
|17
|4
|7
|51-33
|55
|5
|Бетис
|28
|11
|11
|6
|43-35
|44
|6
|Сельта
|28
|10
|11
|7
|38-31
|41
|7
|Реал Сосьедад
|28
|10
|8
|10
|43-42
|38
|8
|Эспаньол
|28
|10
|7
|11
|35-42
|37
|9
|Хетафе
|28
|10
|5
|13
|23-30
|35
|10
|Атлетик
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|11
|Жирона
|28
|8
|10
|10
|31-43
|34
|12
|Осасуна
|28
|9
|7
|12
|33-35
|34
|13
|Райо Вальекано
|28
|7
|11
|10
|28-34
|32
|14
|Валенсия
|28
|8
|8
|12
|30-42
|32
|15
|Севилья
|28
|8
|7
|13
|37-47
|31
|16
|Мальорка
|28
|7
|7
|14
|33-45
|28
|17
|Алавес
|28
|7
|7
|14
|26-38
|28
|18
|Эльче
|28
|5
|11
|12
|36-45
|26
|19
|Леванте
|28
|5
|8
|15
|30-46
|23
|20
|Овьедо
|28
|4
|9
|15
|18-44
|21
За последние 10 матчей «Реал» ни разу не сыграл вничью: восемь побед (в том числе четыре подряд) и два поражения. «Атлетико» на том же временном отрезке уступил трижды и раз разошелся с соперником миром.
В шести из 10 предыдущих игр оба мадридских клуба забивали и пропускали. У «сливочных» за это время скопилось семь «верховых» матчей, у «красно-белых» - восемь.
За 13 последних дерби ставка на «обе забьют» не сыграла только раз (1:0 в пользу «матрасников» в марте 2025 года). А травмы обоих основных вратарей команд только повышают вероятность обмена голами в воскресенье.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Алаба, Менди, Милитао, Беллингем, Себальос, Родриго, Каррерас, Куртуа (все - травмы)
«Атлетико»: Облак, Мендоса, Барриос (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Атлетико»
|Позиция
|Вратарь
|13. Лунин
|1. Муссо
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|17. Ганцко
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|3. Руджери
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|18. Пубиль
|Защитник
|Защитник
|6. Камавинга
|14. Льоренте
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|6. Коке
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|5. Кардозо
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|22. Лукман
|Полузащитник
|Полузащитник
|45. Питарч
|10. Баэна
|Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус
|19. Альварес
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|7. Гризманн
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Диего Симеоне
|Главный тренер
Эксперты отдают предпочтение хозяевам поля. Последнее дерби на «Сантьяго Бернабеу» состоялось в марте прошлого года в рамках Лиги чемпионов и завершилось победой «Реала» - 2:1. После этого земляки трижды играли на территории «Атлетико» (два успеха хозяев и один - гостей).
Лучший бомбардир «Реала» восстановился от травмы и посреди недели сыграл полтайма в Манчестере против «Сити». Таким образом, в дерби Килиан наверняка примет участие.