Реал Мадрид - Атлетико, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Трудно найти в мире лучше знающую друг друга пару команд. Мало того что «Реала» с «Атлетико» живут в одном городе, они еще и играют между собой везде, где только можно: Примера, Кубок Испании, Лига чемпионов. Карло Анчелотти с Диего Симеоне так часто встречаются на кромке поля, что уже, наверное, успели друг другу надоесть. Предстоящая дуэль станет для тренеров уже 27-й по счету. И здесь у них равенство: по девять побед каждого при восьми ничьих.

Видимо, «реалисты» были настолько поглощены мыслями о предстоящем дерби, что провалились в Севилье. Встреча с бывшими одноклубниками вдохновила Иско на один из самых ярких перформансов в сезоне: 32-летний полузащитник передал Мадриду двойной привет в виде результативной передачи и гола с пенальти. Это поражение отбросило «сливочных» на третье место в таблице.

«Атлетико» свои очки в субботу аккуратно забрал. Меткого удара Хулиана Альвареса «матрасникам» хватило для победы над «Атлетиком». Но все это не имеет особого отношения к предстоящему противостоянию. Дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. На что обратим особое внимание: за пять последних столкновений земляки ни разу не выиграли в основное время! В Суперкубке «Реал» вырвал победу в экстра-тайме, в Кубке Испании - «Атлетико», а три следующих встречи в чемпионате закончились одинаково - 1:1. Пари на обоюдное взятие ворот напрашивается в этом случае.