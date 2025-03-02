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2 марта 11:26ГлавнаяПрогнозыФутболЛига чемпионов УЕФА

Реал Мадрид - Атлетико, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Снова будет 1:1?

В 1/8 финала Лиги чемпионов нас ждут сразу два национальных междусобойчика - испанский и немецкий. Первый из них пройдет во вторник, 4 марта, в Мадриде. Классическое дерби Примеры «Реал» - «Атлетико» снова выходит на европейский уровень!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)

04.03.2025, Вт
23:00 МСК

«Атлетико» (Мадрид, Испания)

П1 - 1.87

Х - 3.55

П2 - 4.20

Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1156257386-292
«Атлетико»5762115292-386

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Бетис»

2:1

«Реал»

Примера

26.02.2025«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Кубок Испании

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

Последние пять игр «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.03.2025«Атлетико»

1:0

«Атлетик»

Примера

25.02.2025«Атлетико»

4:4

«Барселона»

Кубок Испании

22.02.2025«Валенсия»

0:3

«Атлетико»

Примера

15.02.2025«Атлетико»

1:1

«Сельта»

Примера

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Атлетико»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

29.09.2024«Атлетико»

1:1

«Реал»

Примера

04.02.2024«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

18.01.2024«Атлетико»

4:2 д. в.

«Реал

Кубок Испании

10.01.2024«Реал»

5:3 д. в.

«Атлетико»

Суперкубок Испании

Календарь игр

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1/8 финала. Первые матчи

04.03.2025.  20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025.  23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025.  23:00. «ПСВ Эйндховен»  – «Арсенал»
04.03.2025.  23:00. «Боруссия»  Д – «Лилль»
05.03.2025.  20:45. «Фейеноорд»  – «Интер»
05.03.2025.  23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»  
05.03.2025.  23:00. «Бавария»  – «Байер» 

Прогноз на матч

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Трудно найти в мире лучше знающую друг друга пару команд. Мало того что «Реала» с «Атлетико» живут в одном городе, они еще и играют между собой везде, где только можно: Примера, Кубок Испании, Лига чемпионов. Карло Анчелотти с Диего Симеоне так часто встречаются на кромке поля, что уже, наверное, успели друг другу надоесть. Предстоящая дуэль станет для тренеров уже 27-й по счету. И здесь у них равенство: по девять побед каждого при восьми ничьих.

Видимо, «реалисты» были настолько поглощены мыслями о предстоящем дерби, что провалились в Севилье. Встреча с бывшими одноклубниками вдохновила Иско на один из самых ярких перформансов в сезоне: 32-летний полузащитник передал Мадриду двойной привет в виде результативной передачи и гола с пенальти. Это поражение отбросило «сливочных» на третье место в таблице. 

«Атлетико» свои очки в субботу аккуратно забрал. Меткого удара Хулиана Альвареса «матрасникам» хватило для победы над «Атлетиком». Но все это не имеет особого отношения к предстоящему противостоянию. Дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. На что обратим особое внимание: за пять последних столкновений земляки ни разу не выиграли в основное время! В Суперкубке «Реал» вырвал победу в экстра-тайме, в Кубке Испании - «Атлетико», а три следующих встречи в чемпионате закончились одинаково - 1:1. Пари на обоюдное взятие ворот напрашивается в этом случае.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
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Трансляции

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В России игру легально покажет онлайн-кинотеатр Okko.

ВещательТип трансляцииУсловия
Okko ВидеотрансляцияПробная подписка - 1 рубль в месяц
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал»: Беллингем (дисквалификация), Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (оба - травмы)

«Атлетико»: Коке (травма), Барриос (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:

Позиция«Реал»«Атлетико»

Позиция

Вратарь1. Куртуа13. Облак

Вратарь

Защитник23. Менди16. Молина

Защитник

Защитник14. Тчуамени24. Ле Норман

Защитник

Защитник35. Асенсио15. Лангле

Защитник

Защитник17. Васкес3. Аспиликуэта

Защитник

Полузащитник 10. Модрич5. де Пауль

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде8. Сауль

Полузащитник 

Полузащитник11. Родриго14. Льоренте

Полузащитник

Полузащитник21. Диас10. Корреа

Нападающий

Полузащитник7. Винисиус Жуниор19. Альварес

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе7. Гризманн

Нападающий

Главный тренерКарло АнчелоттиДиего Симеоне

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Заключить пари на ничью можно за 3.55, а на выигрыш гостей - за 4.20. Также можно, не дожидаясь «ответки», сделать ставку на проход в четвертьфинал. На «Реал» сейчас дают 1.55, на «Атлетико» - 2.20.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч  «Реал» - «Атлетико»?

Самый скромный коэффициент (7.50) в FONBET зафиксирован на два точных счета - 1:0 и 1:1.

Где смотреть матч  «Реал» - «Атлетико» бесплатно?

Следить за мадридским дерби без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Команда Анчелотти считается главным фаворитом розыгрыша. Ставки на 16-й триумф Мадрида в чемпионском турнире принимаются с коэффициентом 4.50. Впрочем, котировка на триумф «Барселоны» всего на 0.5 выше. На победу английских «Арсенала» и «Ливерпуля» сейчас можно поставить за 7.00.

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