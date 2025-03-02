Реал Мадрид - Атлетико, 4 марта: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
В 1/8 финала Лиги чемпионов нас ждут сразу два национальных междусобойчика - испанский и немецкий. Первый из них пройдет во вторник, 4 марта, в Мадриде. Классическое дерби Примеры «Реал» - «Атлетико» снова выходит на европейский уровень!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид, Испания)
04.03.2025, Вт
«Атлетико» (Мадрид, Испания)
|П1 - 1.87
Турнир: Лига чемпионов, 1/8 финала, первый матч
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|115
|62
|57
|386-292
|«Атлетико»
|57
|62
|115
|292-386
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Бетис»
2:1
«Реал»
Примера
|26.02.2025
|«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Кубок Испании
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
Последние пять игр «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.03.2025
|«Атлетико»
1:0
«Атлетик»
Примера
|25.02.2025
|«Атлетико»
4:4
«Барселона»
Кубок Испании
|22.02.2025
|«Валенсия»
0:3
«Атлетико»
Примера
|15.02.2025
|«Атлетико»
1:1
«Сельта»
Примера
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Атлетико»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|29.09.2024
|«Атлетико»
1:1
«Реал»
Примера
|04.02.2024
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
|18.01.2024
|«Атлетико»
4:2 д. в.
«Реал
Кубок Испании
|10.01.2024
|«Реал»
5:3 д. в.
«Атлетико»
Суперкубок Испании
04.03.2025. 20:45. «Брюгге» – «Астон Вилла»
04.03.2025. 23:00. «Реал Мадрид» – «Атлетико»
04.03.2025. 23:00. «ПСВ Эйндховен» – «Арсенал»
04.03.2025. 23:00. «Боруссия» Д – «Лилль»
05.03.2025. 20:45. «Фейеноорд» – «Интер»
05.03.2025. 23:00. ПСЖ – «Ливерпуль»
05.03.2025. 23:00. «Бавария» – «Байер»
Трудно найти в мире лучше знающую друг друга пару команд. Мало того что «Реала» с «Атлетико» живут в одном городе, они еще и играют между собой везде, где только можно: Примера, Кубок Испании, Лига чемпионов. Карло Анчелотти с Диего Симеоне так часто встречаются на кромке поля, что уже, наверное, успели друг другу надоесть. Предстоящая дуэль станет для тренеров уже 27-й по счету. И здесь у них равенство: по девять побед каждого при восьми ничьих.
Видимо, «реалисты» были настолько поглощены мыслями о предстоящем дерби, что провалились в Севилье. Встреча с бывшими одноклубниками вдохновила Иско на один из самых ярких перформансов в сезоне: 32-летний полузащитник передал Мадриду двойной привет в виде результативной передачи и гола с пенальти. Это поражение отбросило «сливочных» на третье место в таблице.
«Атлетико» свои очки в субботу аккуратно забрал. Меткого удара Хулиана Альвареса «матрасникам» хватило для победы над «Атлетиком». Но все это не имеет особого отношения к предстоящему противостоянию. Дерби - это всегда вещь в себе, отдельная история. На что обратим особое внимание: за пять последних столкновений земляки ни разу не выиграли в основное время! В Суперкубке «Реал» вырвал победу в экстра-тайме, в Кубке Испании - «Атлетико», а три следующих встречи в чемпионате закончились одинаково - 1:1. Пари на обоюдное взятие ворот напрашивается в этом случае.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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|Текстовая
|-
Потери
«Реал»: Беллингем (дисквалификация), Вальехо, Себальос, Карвахаль, Милитао (оба - травмы)
«Атлетико»: Коке (травма), Барриос (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Атлетико»:
|Позиция
|«Реал»
|«Атлетико»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
|13. Облак
Вратарь
|Защитник
|23. Менди
|16. Молина
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
|24. Ле Норман
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
|15. Лангле
Защитник
|Защитник
|17. Васкес
|3. Аспиликуэта
Защитник
|Полузащитник
|10. Модрич
|5. де Пауль
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|8. Сауль
Полузащитник
|Полузащитник
|11. Родриго
|14. Льоренте
Полузащитник
|Полузащитник
|21. Диас
|10. Корреа
Нападающий
|Полузащитник
|7. Винисиус Жуниор
|19. Альварес
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
|7. Гризманн
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
|Диего Симеоне
Главный тренер
Эксперты FONBET оценили вероятность победы хозяев поля коэффициентом 1.87. Заключить пари на ничью можно за 3.55, а на выигрыш гостей - за 4.20. Также можно, не дожидаясь «ответки», сделать ставку на проход в четвертьфинал. На «Реал» сейчас дают 1.55, на «Атлетико» - 2.20.
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Самый скромный коэффициент (7.50) в FONBET зафиксирован на два точных счета - 1:0 и 1:1.
Следить за мадридским дерби без оплаты можно на сайтах некоторых букмекерских контор.
Команда Анчелотти считается главным фаворитом розыгрыша. Ставки на 16-й триумф Мадрида в чемпионском турнире принимаются с коэффициентом 4.50. Впрочем, котировка на триумф «Барселоны» всего на 0.5 выше. На победу английских «Арсенала» и «Ливерпуля» сейчас можно поставить за 7.00.
Партнерский проект