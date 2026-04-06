Реал Мадрид - Бавария, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

На этой неделе стартует четвертьфинальная стадия главного клубного турнира в европейском и, пожалуй, мировом футболе. На главный трофей Лиги чемпионов осталось восемь претендентов. Мадридский «Реал» во вторник, 7 апреля, сразится дома с мюнхенской «Баварией». Крупнейшие букмекеры уже представили широкие линии на битву топов в испанской столице.
Турнир: Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|15
|5
|15
|54-53
|«Бавария»
|15
|5
|15
|53-54
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Мальорка»
2:1
«Реал»
Ла Лига
|22.03.2026
|«Реал»
3:2
«Атлетико»
Ла Лига
|17.03.2026
|«Манчестер Сити»
1:2
«Реал»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Реал»
4:1
«Эльче»
Ла Лига
|11.03.2026
|«Реал»
3:0
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
Последние пять матчей «Баварии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|04.04.2026
|«Фрайбург»
2:3
«Бавария»
Бундеслига
|21.03.2026
|«Бавария»
4:0
«Унион»
Бундеслига
|18.03.2026
|«Бавария»
4:1
«Аталанта»
Лига чемпионов
|14.03.2026
|«Байер»
1:1
«Бавария»
Бундеслига
|10.03.2026
|«Аталанта»
1:6
«Бавария»
Лига чемпионов
1/4 финала
Первые матчи
07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)
07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)
08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)
08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
Ответные матчи
14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)
14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)
15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)
15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)
«Реал» при Арбелоа крайне нестабилен. Команда может выбить могучий «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, а затем проиграть какому-нибудь середнячку. Только в первой половине весны таких случаев было два: 0:1 дома от «Хетафе» и вот теперь 1:2 на Балеарских островах. Возможно, столичные звезды в субботу уже мысленно были во вторничном противостоянии с «Баварией» - чем-то иным объяснить рассеянность в обороне сложно. Гости пропустили по мячу в концовках каждого из таймов, причем второй гол - уже в компенсированное время. На 88-й минуте Милитао после углового сравнял счета, а на 90+1-й Мурики принес «Мальорке» важнейшую победу. Как результат, отставание Мадрида от «Барселоны» в таблице выросло с четырех до семи очков. Такой отрыв Мбаппе и компании уже вряд ли отыграть. Есть смысл сосредоточиться на Лиге чемпионов.
«Бавария», напротив, в субботу в добавленное время забивала. Да не раз, а дважды! Лидер Бундеслиги устроил сумасшедший камбэк во Фрайбурге, превратив 2:0 в 2:3. Том Бишоф дважды упаковал мяч по углам ворот ударами из-за штрафной площади, а когда восемь компенсированных минут уже истекли, Леннарт Карль с близкого расстояния поразил пустые ворота развалившегося «Фрайбурга».
Этой весной «Бавария» не выиграла лишь однажды - 1:1 в Леверкузене с «Байером». За 10 последних матчей у обоих клубов набралось по восемь результативных и по семь - с забитыми и пропущенными голами.
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Асенсио, Менди, Себальос, Родриго, Куртуа (все - травмы)
«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кейн, Урбиг, Мусиала, Кланац, Ульрих (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Бавария»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Бавария»
|Позиция
|Вратарь
|13. Лунин
|1. Нойер
|Вратарь
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|2. Упамекано
|Защитник
|Защитник
|24. Хейсен
|4. Та
|Защитник
|Защитник
|22. Рюдигер
|44. Станишич
|Защитник
|Защитник
|6. Камавинга
|20. Бишоф
|Защитник
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|6. Киммих
|Полузащитник
|Полузащитник
|15. Гюлер
|22. Геррейро
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
|14. Диас
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Беллингем
|8. Горецка
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Винисиус
|42. Карл
|Нападающий
|Нападающий
|10. Мбаппе
|7. Гнабри
|Нападающий
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Венсан Компани
|Главный тренер
Кажется, впервые в сезоне коэффициент на домашнюю победу мадридского суперклуба поднят на такую высоту - 3.00. Успешное пари на ничью и вовсе обещает четырехкратный выигрыш. Успех «Баварии» котируется за 2.18.
Аналитики ожидают конкурентную игру, но находят шансы немцев на успех чуть более предпочтительными.
Эксперты считают главным фаворитом розыгрыша «Арсенал». Ставки на триумф лондонского клуба «БЕТСИТИ» принимает по коэффициенту 3.50. За 4.50 можно поставить на итоговую победу «Баварии». Успешные пари на успех «Реала» будут рассчитаны по котировке 9.00.