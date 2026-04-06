Реал Мадрид - Бавария, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

«Реал» при Арбелоа крайне нестабилен. Команда может выбить могучий «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, а затем проиграть какому-нибудь середнячку. Только в первой половине весны таких случаев было два: 0:1 дома от «Хетафе» и вот теперь 1:2 на Балеарских островах. Возможно, столичные звезды в субботу уже мысленно были во вторничном противостоянии с «Баварией» - чем-то иным объяснить рассеянность в обороне сложно. Гости пропустили по мячу в концовках каждого из таймов, причем второй гол - уже в компенсированное время. На 88-й минуте Милитао после углового сравнял счета, а на 90+1-й Мурики принес «Мальорке» важнейшую победу. Как результат, отставание Мадрида от «Барселоны» в таблице выросло с четырех до семи очков. Такой отрыв Мбаппе и компании уже вряд ли отыграть. Есть смысл сосредоточиться на Лиге чемпионов.

«Бавария», напротив, в субботу в добавленное время забивала. Да не раз, а дважды! Лидер Бундеслиги устроил сумасшедший камбэк во Фрайбурге, превратив 2:0 в 2:3. Том Бишоф дважды упаковал мяч по углам ворот ударами из-за штрафной площади, а когда восемь компенсированных минут уже истекли, Леннарт Карль с близкого расстояния поразил пустые ворота развалившегося «Фрайбурга».

Этой весной «Бавария» не выиграла лишь однажды - 1:1 в Леверкузене с «Байером». За 10 последних матчей у обоих клубов набралось по восемь результативных и по семь - с забитыми и пропущенными голами.

