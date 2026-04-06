Партнерский проект

Реал Мадрид - Бавария, 7 апреля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Обновлено:
Повышенные коэффициенты на битву топов в испанской столице
Валентин Васильев

На этой неделе стартует четвертьфинальная стадия главного клубного турнира в европейском и, пожалуй, мировом футболе. На главный трофей Лиги чемпионов осталось восемь претендентов. Мадридский «Реал» во вторник, 7 апреля, сразится дома с мюнхенской «Баварией». Крупнейшие букмекеры уже представили широкие линии на битву топов в испанской столице.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания)  

07.04.2026, Вт

22:00 МСК

 «Бавария» (Мюнхен, Германия)

П1 - 3.00

Х - 4.20

П2 - 2.18

Турнир:  Лига чемпионов УЕФА, 1/4 финала, первый матч

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья:  еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1551554-53
 «Бавария»1551553-54

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Мальорка»

2:1

«Реал»

Ла Лига

22.03.2026«Реал»

3:2

«Атлетико»

Ла Лига

17.03.2026«Манчестер Сити»

1:2

«Реал»

Лига чемпионов

14.03.2026«Реал»

4:1

«Эльче»

Ла Лига

11.03.2026«Реал»

3:0

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

Последние пять матчей «Баварии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

04.04.2026«Фрайбург»

2:3

«Бавария»

Бундеслига

21.03.2026«Бавария»

4:0

«Унион»

Бундеслига

18.03.2026«Бавария»

4:1

«Аталанта»

Лига чемпионов

14.03.2026«Байер»

1:1

«Бавария»

Бундеслига

10.03.2026«Аталанта»

1:6

«Бавария»

Лига чемпионов

Календарь матчей

1/4 финала

Первые матчи

07.04.2026, 22:00. «Спортинг» (Лиссабон, Португалия) – «Арсенал» (Лондон, Англия)

07.04.2026, 22:00. «Реал» (Мадрид, Испания) – «Бавария» (Мюнхен, Германия)

08.04.2026, 22:00. «ПСЖ» (Париж, Франция) – «Ливерпуль» (Англия)

08.04.2026, 22:00. «Барселона» (Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

Ответные матчи

14.04.2026, 22:00. «Ливерпуль» (Англия) – «ПСЖ» (Париж, Франция)

14.04.2026, 22:00. «Атлетико» (Мадрид, Испания) – «Барселона» (Испания)

15.04.2026, 22:00. «Арсенал» (Лондон, Англия) – «Спортинг» (Лиссабон, Португалия)

15.04.2026, 22:00. «Бавария» (Мюнхен, Германия) – «Реал» (Мадрид, Испания)

Прогноз на матч

«Реал»  при Арбелоа крайне нестабилен. Команда может выбить могучий «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов, а затем проиграть какому-нибудь середнячку. Только в первой половине весны таких случаев было два: 0:1 дома от «Хетафе» и вот теперь 1:2 на Балеарских островах. Возможно, столичные звезды в субботу уже мысленно были во вторничном противостоянии с «Баварией» - чем-то иным объяснить рассеянность в обороне сложно. Гости пропустили по мячу в концовках каждого из таймов, причем второй гол - уже в компенсированное время. На 88-й минуте Милитао после углового сравнял счета, а на 90+1-й Мурики принес «Мальорке» важнейшую победу. Как результат, отставание Мадрида от «Барселоны» в таблице выросло с четырех до семи очков. Такой отрыв Мбаппе и компании уже вряд ли отыграть. Есть смысл сосредоточиться на Лиге чемпионов.

«Бавария», напротив, в субботу в добавленное время забивала. Да не раз, а дважды! Лидер Бундеслиги устроил сумасшедший камбэк во Фрайбурге, превратив 2:0 в 2:3. Том Бишоф дважды упаковал мяч по углам ворот ударами из-за штрафной площади, а когда восемь компенсированных минут уже истекли, Леннарт Карль с близкого расстояния поразил пустые ворота развалившегося «Фрайбурга». 

Этой весной «Бавария» не выиграла лишь однажды - 1:1 в Леверкузене с «Байером». За 10 последних матчей у обоих клубов набралось по восемь результативных и по семь - с забитыми и пропущенными голами.  

В «БЕТСИТИ» поставить на такое комбо - обе забьют и тотал больше 2.5 - можно по коэффициенту 1.67. 

Трансляции

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Реал Мадрид»: Асенсио, Менди, Себальос, Родриго, Куртуа (все - травмы)

«Бавария»: Ндиайе (запрет на участие в матчах), Кейн, Урбиг, Мусиала, Кланац, Ульрих (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Бавария»:

Позиция«Реал Мадрид»«Бавария»Позиция
Вратарь13. Лунин1. НойерВратарь
Защитник12. Александер-Арнольд2. УпамеканоЗащитник
Защитник24. Хейсен4. ТаЗащитник
Защитник22. Рюдигер44. СтанишичЗащитник
Защитник6. Камавинга20. БишофЗащитник
Полузащитник14. Тчуамени6. КиммихПолузащитник
Полузащитник15. Гюлер22. ГеррейроПолузащитник
Полузащитник8. Вальверде14. ДиасПолузащитник
Полузащитник5. Беллингем8. ГорецкаПолузащитник
Полузащитник7. Винисиус42. КарлНападающий
Нападающий10. Мбаппе7. ГнабриНападающий
Главный тренерАльваро АрбелоаВенсан КомпаниГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Кажется, впервые в сезоне коэффициент на домашнюю победу мадридского суперклуба поднят на такую высоту - 3.00. Успешное пари на ничью и вовсе обещает четырехкратный выигрыш. Успех  «Баварии» котируется за 2.18.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Реал» - «Бавария»?

Аналитики ожидают конкурентную игру, но находят шансы немцев на успех чуть более предпочтительными.

Где смотреть матч «Реал» - «Бавария»?

Okko покажет игру в прямом эфире.

Кто выиграет Лигу чемпионов?

Эксперты считают главным фаворитом розыгрыша «Арсенал». Ставки на триумф лондонского клуба «БЕТСИТИ» принимает по коэффициенту 3.50. За 4.50 можно поставить на итоговую победу «Баварии». Успешные пари на успех «Реала» будут рассчитаны по котировке 9.00. 

