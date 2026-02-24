Ведомости
Спорт

23 февраля 17:04

Реал Мадрид - Бенфика, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Жозе Моуринью - снова на «Бернабеу». Но теперь в качестве гостя
Валентин Васильев

На этой неделе определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Мадриде в третий раз за зиму сразятся «Реал» и «Бенфика». Хватит ли мадридцам для суммарного успеха задела в один мяч, созданного неделю назад в Лиссабоне. Аналитики не сомневаются в благополучном для испанского топа исходе стыковых матчей.  

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид, Испания) 

25.02.2026, Ср

23:00 МСК

«Бенфика» (Лиссабон, Португалия)

П1 - 1.47

Х - 5.00

П2 - 6.60

Турнир:  Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный атч

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья:  Славко Винчич (Марибор, Словения)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»41418-22
«Бенфика»41422-18

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Осасуна»

2:1

«Реал»

Ла Лига

17.02.2026«Бенфика»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

14.02.2026«Реал»

4:1

«Реал Сосьедад»

Ла Лига

08.02.2026«Валенсия»

0:2

«Реал»

Ла Лига

01.02.2026«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Ла Лига

Последние пять матчей «Бенфики»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

21.02.2026«Бенфика»

3:0

ABC

Чемпионат Португалии

17.02.2026«Бенфика»

0:1

«Реал»

Лига чемпионов

13.02.2026«Санта-Клара»

1:2

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

08.02.2026«Бенфика»

2:1

«Алверка»

Чемпионат Португалии

01.02.2026«Тондела»

0:0

«Бенфика»

Чемпионат Португалии

Календарь и результаты игр

Стыковые матчи. Ответные игры

24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3

24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0

24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1

24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3

25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2

25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5

25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2  

25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0

Прогноз на матч

Недолго «Реал» упивался лидерством в Примере - всего одну неделю. Уже в эти выходные столичный гранд лишился первого места, причем при довольно драматичных обстоятельствах. Решающий гол в Памплоне от «Осасуны» мадридцы пропустили на 90-й минуте. Как результат - первое поражение и первая же потеря очков в национальной лиге с начала декабря, после неожиданного домашнего поражения от «Сельты» (0:2). 

«Бенфика», напротив, в уикенд легко выиграла - 3:0 дома у ABC. Все три гола хозяева уместили в первый тайм. 

Поражение в Лиссабоне недельной давности вынуждает команду Моуринью атаковать в Мадриде. Не забив, в 1/8 она точно не пройдет. «Реал» же дома в принципе наступает много и агрессивно. Исходя из вышесказанного, обмен голами в испанской столице выглядит вполне вероятным. 

«БЕТСИТИ» дает на этот исход коэффициент 1.61. 

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
Трансляции

Свернуть

В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko. 

ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка
«БЕТСИТИ»Графическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал Мадрид»: Родриго, (дисквалификация), Милитао, Беллингем, Себальос, Хейсен (все - травмы)

«Бенфика»: Велозу (травма) 


Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Бенфика»:

Позиция«Реал Мадрид»«Бенфика»
Вратарь1. Куртуа1. Трубин
Защитник12. Александер-Арнольд4. А. Силва
Защитник17. Асенсио44. Араужу
Защитник22. Рюдигер30. Отаменди
Защитник18. Фернандес26. Даль
Полузащитник14. Тчуамени18. Баррейро
Полузащитник15. Гюлер27. Р. Силва
Полузащитник8. Вальверде25. Престианни
Полузащитник6. Камавинга21. Шельдеруп
Нападающий7. Винисиус5. Барренечеа
Нападающий10. Мбаппе14. Павлидис
Главный тренерАльваро АрбелоаЖозе Моуринью

«БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.47 на победу хозяев поля. Успех гостей котируется за 6.60. Удачная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари.

С каким счетом закончится матч «Реал» - «Бенфика»?

В линии «БЕТСИТИ» на точный счет самые низкие коэффициенты - 8.20 и 8.30 - установлены на два варианта победы фаворита - соответственно, 2:1 и 2:0. 

Будет ли матч «Реал» - «Бенфика»» результативным?

Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в испанской столице. 

С кем сыграет победитель матча  «Реал» - «Бенфика»?

В 1/8 победителя пиренейского противостояния ожидает  «Спортинг» или «Манчестер Сити».

