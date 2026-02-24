Реал Мадрид - Бенфика, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Партнерский проект
На этой неделе определятся все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Мадриде в третий раз за зиму сразятся «Реал» и «Бенфика». Хватит ли мадридцам для суммарного успеха задела в один мяч, созданного неделю назад в Лиссабоне. Аналитики не сомневаются в благополучном для испанского топа исходе стыковых матчей.
Турнир: Лига чемпионов, стыковые матчи. Ответный атч
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Славко Винчич (Марибор, Словения)
ПОЛУЧИТЬ БОНУС ОТ БЕТСИТИ
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|4
|1
|4
|18-22
|«Бенфика»
|4
|1
|4
|22-18
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
|Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Осасуна»
2:1
«Реал»
Ла Лига
|17.02.2026
|«Бенфика»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
|14.02.2026
|«Реал»
4:1
«Реал Сосьедад»
Ла Лига
|08.02.2026
|«Валенсия»
0:2
«Реал»
Ла Лига
|01.02.2026
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Ла Лига
Последние пять матчей «Бенфики»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|21.02.2026
|«Бенфика»
3:0
ABC
Чемпионат Португалии
|17.02.2026
|«Бенфика»
0:1
«Реал»
Лига чемпионов
|13.02.2026
|«Санта-Клара»
1:2
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
|08.02.2026
|«Бенфика»
2:1
«Алверка»
Чемпионат Португалии
|01.02.2026
|«Тондела»
0:0
«Бенфика»
Чемпионат Португалии
Стыковые матчи. Ответные игры
24.02.2026, 20:45. «Атлетико» (Испания) – «Брюгге» (Бельгия). Первый матч - 3:3
24.02.2026, 23:00. «Байер» (Германия) – «Олимпиакос» (Греция). Первый матч - 2:0
24.02.2026, 23:00. «Ньюкасл Юнайтед» (Англия) – «Карабах» (Азербайджан). Первый матч - 6:1
24.02.2026, 23:00. «Интер» (Италия) – «Буде-Глимт» (Норвегия). Первый матч - 1:3
25.02.2026, 20:45. «Аталанта» (Италия) – «Боруссия» (Германия). Первый матч - 0:2
25.02.2026, 23:00. «Ювентус» (Италия) – «Галатасарай» (Турция). Первый матч - 2:5
25.02.2026, 23:00. «ПСЖ» (Франция) – «Монако» (Монако). Первый матч - 3:2
25.02.2026, 23:00. «Реал» (Испания) – «Бенфика» (Португалия). Первый матч - 1:0
Недолго «Реал» упивался лидерством в Примере - всего одну неделю. Уже в эти выходные столичный гранд лишился первого места, причем при довольно драматичных обстоятельствах. Решающий гол в Памплоне от «Осасуны» мадридцы пропустили на 90-й минуте. Как результат - первое поражение и первая же потеря очков в национальной лиге с начала декабря, после неожиданного домашнего поражения от «Сельты» (0:2).
«Бенфика», напротив, в уикенд легко выиграла - 3:0 дома у ABC. Все три гола хозяева уместили в первый тайм.
Поражение в Лиссабоне недельной давности вынуждает команду Моуринью атаковать в Мадриде. Не забив, в 1/8 она точно не пройдет. «Реал» же дома в принципе наступает много и агрессивно. Исходя из вышесказанного, обмен голами в испанской столице выглядит вполне вероятным.
«БЕТСИТИ» дает на этот исход коэффициент 1.61.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|«БЕТСИТИ»
|До 2 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
ЛУЧШИЕ БОНУСЫ НА ФУТБОЛ В 2026 ГОДУ
В прямом эфире игру в Мадриде покажет онлайн-кинотеатр Okko.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|Okko
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка
|«БЕТСИТИ»
|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Мадрид»: Родриго, (дисквалификация), Милитао, Беллингем, Себальос, Хейсен (все - травмы)
«Бенфика»: Велозу (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Бенфика»:
|Позиция
|«Реал Мадрид»
|«Бенфика»
|Вратарь
|1. Куртуа
|1. Трубин
|Защитник
|12. Александер-Арнольд
|4. А. Силва
|Защитник
|17. Асенсио
|44. Араужу
|Защитник
|22. Рюдигер
|30. Отаменди
|Защитник
|18. Фернандес
|26. Даль
|Полузащитник
|14. Тчуамени
|18. Баррейро
|Полузащитник
|15. Гюлер
|27. Р. Силва
|Полузащитник
|8. Вальверде
|25. Престианни
|Полузащитник
|6. Камавинга
|21. Шельдеруп
|Нападающий
|7. Винисиус
|5. Барренечеа
|Нападающий
|10. Мбаппе
|14. Павлидис
|Главный тренер
|Альваро Арбелоа
|Жозе Моуринью
«БЕТСИТИ» установила коэффициент 1.47 на победу хозяев поля. Успех гостей котируется за 6.60. Удачная ставка на ничью обещает пятикратный выигрыш относительно номинала пари.
В линии «БЕТСИТИ» на точный счет самые низкие коэффициенты - 8.20 и 8.30 - установлены на два варианта победы фаворита - соответственно, 2:1 и 2:0.
Коэффициент 1.48 на тотал больше 2.5 обещает результативный матч в испанской столице.
В 1/8 победителя пиренейского противостояния ожидает «Спортинг» или «Манчестер Сити».