Реал Мадрид - Бенфика, 25 февраля: где смотреть матч Лиги чемпионов, прогноз, составы

Недолго «Реал» упивался лидерством в Примере - всего одну неделю. Уже в эти выходные столичный гранд лишился первого места, причем при довольно драматичных обстоятельствах. Решающий гол в Памплоне от «Осасуны» мадридцы пропустили на 90-й минуте. Как результат - первое поражение и первая же потеря очков в национальной лиге с начала декабря, после неожиданного домашнего поражения от «Сельты» (0:2).

«Бенфика», напротив, в уикенд легко выиграла - 3:0 дома у ABC. Все три гола хозяева уместили в первый тайм.

Поражение в Лиссабоне недельной давности вынуждает команду Моуринью атаковать в Мадриде. Не забив, в 1/8 она точно не пройдет. «Реал» же дома в принципе наступает много и агрессивно. Исходя из вышесказанного, обмен голами в испанской столице выглядит вполне вероятным.

