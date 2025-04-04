Реал Мадрид - Валенсия, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

«Валенсия» своей игрой не оставляет жалкого впечатления, чем можно было бы объяснить скромное место именитого клуба в турнирной таблице. Но очки даются «летучим мышам» с превеликим трудом. Играя в Мадриде на поле предельно мотивированного гранда, гости могут рассчитывать разве что на недооценку со стороны соперника, чем «сливочные» периодически действительно грешат. На чашу весов гостей можно положить и усталость хозяев, которые лишь в дополнительное время на неделе дожали в полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад». Но серьезными перечисленные потенциальные козыри «Валенсии» не назвать.

Команда Анчелотти выезжает на финишную прямую сезона, продолжая борьбу за три титула: Лига чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. Жертвовать трофеями мадридский гранд не привык. На своем поле во встрече с командой из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги «сливочные» будут очевидными фаворитами. Не факт, что дело закончится крупной победой хозяев, как это периодически случается в Мадриде во встречах этих команд. Возьмем скромную фору, чтобы немного облагородить коэффициент на удачу «Реала».