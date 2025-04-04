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4 апреля 16:32ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Мадрид - Валенсия, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Команда Анчелотти не даст «Барсе» уйти в отрыв
Руслан Ипполитов

В субботу, 5 апреля, «Реал» встречается на «Сантьяго Бернабеу» с «Валенсией». Мадридский гранд не имеет права терять очки в игре с аутсайдером, ведь это может обернуться предоставлением форы в чемпионской гонке «Барсе». Форы, которую на финише можно и не успеть отыграть. Оцениваем шансы противников и присматриваемся к привлекательным котировкам.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал» (Мадрид) 

05.04.2024, Сб

17:15 МСК

«Валенсия» (Валенсия) 

П1 - 1.34

Х - 6.00

П2 - 9.40

Турнир:  чемпионат Испании, 30-й тур

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»  (Мадрид, Испания)

Главный судья: Гильеомо Куадра Фернандес

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал»1114358400-269
«Валенсия»5843111269-400

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.04.2025«Реал»

4:4 ДВ

«Реал Сосьедад»

Кубок Испании

29.03.2025«Реал»

3:2

«Леганес»

Примера

15.03.2025«Вильярреал»

1:2

«Реал»

Примера

12.03.2025«Атлетико»

1:0, пен. 2:4

«Реал»

Лига чемпионов

09.03.2025«Реал»

2:1

«Райо Вальекано»

Примера

Последние пять матчей «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.03.2025«Валенсия»

1:0

«Мальорка»

Примера

15.03.2025«Жирона»

1:1

«Валенсия»

Примера

08.03.2025«Валенсия»

2:1

«Вальядолид»

Примера

02.03.2025«Осасуна»

3:3

«Валенсия»

Примера

22.02.2025«Валенсия»

0:3

«Атлетико»

Примера

Последние пять матчей «Реала» и «Валенсии»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

03.01.2025«Валенсия»

1:2

«Реал»

Примера

02.03.2024«Валенсия»

2:2

«Реал»

Примера

11.11.2023«Реал»

5:1

«Валенсия»

Примера

21.05.2023«Валенсия»

1:0

«Реал»

Примера

02.02.2023«Реал»

2:0

«Валенсия»

Примера

Турнирное положение

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«Реал» борется за чемпионство, «Валенсия» - за выживание.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона29213582-2866
2. Реал Мадрид29196462-2963
3. Атлетико29169447-2357
4. Атлетик291411446-2453
5. Бетис29138840-3647
6. Вильярреал28138751-3947
7. Райо Вальекано291010933-3140
8. Сельта291171142-4240
9. Мальорка291171128-3540
10. Реал Сосьедад291151327-3138
11. Севилья29991133-3936
12. Хетафе29991126-2536
13. Жирона29971337-4534
14. Осасуна29713933-4234
15. Валенсия297101232-4631
16. Эспаньол28781327-4029
17. Алавес29691432-4427
18. Леганес29691428-4627
19. Лас-Пальмас29681533-4826
20. Вальядолид29442119-6516

Прогноз на матч

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«Валенсия» своей игрой не оставляет жалкого впечатления, чем можно было бы объяснить скромное место именитого клуба в турнирной таблице. Но очки даются «летучим мышам» с превеликим трудом. Играя в Мадриде на поле предельно мотивированного гранда, гости могут рассчитывать разве что на недооценку со стороны соперника, чем «сливочные» периодически действительно грешат. На чашу весов гостей можно положить и усталость хозяев, которые лишь в дополнительное время на неделе дожали в полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад». Но серьезными перечисленные потенциальные козыри «Валенсии» не назвать. 

Команда Анчелотти выезжает на финишную прямую сезона, продолжая борьбу за три титула: Лига чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. Жертвовать трофеями мадридский гранд не привык. На своем поле во встрече с командой из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги «сливочные» будут очевидными фаворитами. Не факт, что дело закончится крупной победой хозяев, как это периодически случается в Мадриде во встречах этих команд. Возьмем скромную фору, чтобы немного облагородить коэффициент на удачу «Реала».

Бонусы на матч

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Трансляции

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Канал «МАТЧ! Футбол 2» покажет встречу в Мадриде в прямом эфире. 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 299 рубле в месяц
«Лига Ставок»Графическая-
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)

«Валенсия»: Риоха, Гайя, Фулкье (все - дисквалификация). Коррея, Хайме (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Валенсия»:

Позиция«Реал»

«Валенсия»

Позиция

Вратарь1. Куртуа

25. Мамардашвили

Вратарь

Защитник17. Васкес

4. Дьякаби

Защитник

Защитник14. Тчуамени

15. Таррега

Защитник

Защитник35. Асенсио

3. Москера

Защитник

Защитник20. Фран Гарсия

21. Васкес

Полузащитник

Полузащитник10. Модрич

16. Лопес

Полузащитник

Полузащитник 8. Вальверде

8. Герра

Полузащитник 

Нападающий5. Беллингем

18. Вайя

Полузащитник

Нападающий11. Родриго

10. Алмейда

Полузащитник

Нападающий7. Винисиус Жуниор

11. Мир

Нападающий

Нападающий9. Мбаппе

9. Дуро

Нападающий

Главный тренерКарло Анчелотти

Карлос Корберан

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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«Лига Ставок»  установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.34. Ничья котируется в конторе за 6.00. В случае сенсационного успеха гостей букмекер умножит номинал ставки на 9.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Реал» - «Валенсия»?

Самый скромный коэффициент (6.40) при ставке на точный счет полагается за победу «Реала» 2:0.

Где смотреть бесплатно матч «Реал» - «Валенсия»?

«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире без оплаты.  

В игре будет много голов?

Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает достаточно результативный футбол в испанской столице.

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