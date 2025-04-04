Реал Мадрид - Валенсия, 5 апреля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
В субботу, 5 апреля, «Реал» встречается на «Сантьяго Бернабеу» с «Валенсией». Мадридский гранд не имеет права терять очки в игре с аутсайдером, ведь это может обернуться предоставлением форы в чемпионской гонке «Барсе». Форы, которую на финише можно и не успеть отыграть. Оцениваем шансы противников и присматриваемся к привлекательным котировкам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал» (Мадрид)
05.04.2024, Сб
17:15 МСК
«Валенсия» (Валенсия)
|П1 - 1.34
Турнир: чемпионат Испании, 30-й тур
Стадион: «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания)
Главный судья: Гильеомо Куадра Фернандес
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал»
|111
|43
|58
|400-269
|«Валенсия»
|58
|43
|111
|269-400
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.04.2025
|«Реал»
4:4 ДВ
«Реал Сосьедад»
Кубок Испании
|29.03.2025
|«Реал»
3:2
«Леганес»
Примера
|15.03.2025
|«Вильярреал»
1:2
«Реал»
Примера
|12.03.2025
|«Атлетико»
1:0, пен. 2:4
«Реал»
Лига чемпионов
|09.03.2025
|«Реал»
2:1
«Райо Вальекано»
Примера
Последние пять матчей «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.03.2025
|«Валенсия»
1:0
«Мальорка»
Примера
|15.03.2025
|«Жирона»
1:1
«Валенсия»
Примера
|08.03.2025
|«Валенсия»
2:1
«Вальядолид»
Примера
|02.03.2025
|«Осасуна»
3:3
«Валенсия»
Примера
|22.02.2025
|«Валенсия»
0:3
«Атлетико»
Примера
Последние пять матчей «Реала» и «Валенсии»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|03.01.2025
|«Валенсия»
1:2
«Реал»
Примера
|02.03.2024
|«Валенсия»
2:2
«Реал»
Примера
|11.11.2023
|«Реал»
5:1
«Валенсия»
Примера
|21.05.2023
|«Валенсия»
1:0
«Реал»
Примера
|02.02.2023
|«Реал»
2:0
«Валенсия»
Примера
«Реал» борется за чемпионство, «Валенсия» - за выживание.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|29
|21
|3
|5
|82-28
|66
|2. Реал Мадрид
|29
|19
|6
|4
|62-29
|63
|3. Атлетико
|29
|16
|9
|4
|47-23
|57
|4. Атлетик
|29
|14
|11
|4
|46-24
|53
|5. Бетис
|29
|13
|8
|8
|40-36
|47
|6. Вильярреал
|28
|13
|8
|7
|51-39
|47
|7. Райо Вальекано
|29
|10
|10
|9
|33-31
|40
|8. Сельта
|29
|11
|7
|11
|42-42
|40
|9. Мальорка
|29
|11
|7
|11
|28-35
|40
|10. Реал Сосьедад
|29
|11
|5
|13
|27-31
|38
|11. Севилья
|29
|9
|9
|11
|33-39
|36
|12. Хетафе
|29
|9
|9
|11
|26-25
|36
|13. Жирона
|29
|9
|7
|13
|37-45
|34
|14. Осасуна
|29
|7
|13
|9
|33-42
|34
|15. Валенсия
|29
|7
|10
|12
|32-46
|31
|16. Эспаньол
|28
|7
|8
|13
|27-40
|29
|17. Алавес
|29
|6
|9
|14
|32-44
|27
|18. Леганес
|29
|6
|9
|14
|28-46
|27
|19. Лас-Пальмас
|29
|6
|8
|15
|33-48
|26
|20. Вальядолид
|29
|4
|4
|21
|19-65
|16
«Валенсия» своей игрой не оставляет жалкого впечатления, чем можно было бы объяснить скромное место именитого клуба в турнирной таблице. Но очки даются «летучим мышам» с превеликим трудом. Играя в Мадриде на поле предельно мотивированного гранда, гости могут рассчитывать разве что на недооценку со стороны соперника, чем «сливочные» периодически действительно грешат. На чашу весов гостей можно положить и усталость хозяев, которые лишь в дополнительное время на неделе дожали в полуфинале Кубка Испании «Реал Сосьедад». Но серьезными перечисленные потенциальные козыри «Валенсии» не назвать.
Команда Анчелотти выезжает на финишную прямую сезона, продолжая борьбу за три титула: Лига чемпионов, чемпионат Испании и Кубок Испании. Жертвовать трофеями мадридский гранд не привык. На своем поле во встрече с командой из нижней части турнирной таблицы Ла Лиги «сливочные» будут очевидными фаворитами. Не факт, что дело закончится крупной победой хозяев, как это периодически случается в Мадриде во встречах этих команд. Возьмем скромную фору, чтобы немного облагородить коэффициент на удачу «Реала».
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|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
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|«Лига Ставок»
|Графическая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
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Потери
«Реал»: Карвахаль, Милитао, Себальос, Вальехо, Менди (все - травмы)
«Валенсия»: Риоха, Гайя, Фулкье (все - дисквалификация). Коррея, Хайме (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал» - «Валенсия»:
|Позиция
|«Реал»
«Валенсия»
Позиция
|Вратарь
|1. Куртуа
25. Мамардашвили
Вратарь
|Защитник
|17. Васкес
4. Дьякаби
Защитник
|Защитник
|14. Тчуамени
15. Таррега
Защитник
|Защитник
|35. Асенсио
3. Москера
Защитник
|Защитник
|20. Фран Гарсия
21. Васкес
Полузащитник
|Полузащитник
|10. Модрич
16. Лопес
Полузащитник
|Полузащитник
|8. Вальверде
8. Герра
Полузащитник
|Нападающий
|5. Беллингем
18. Вайя
Полузащитник
|Нападающий
|11. Родриго
10. Алмейда
Полузащитник
|Нападающий
|7. Винисиус Жуниор
11. Мир
Нападающий
|Нападающий
|9. Мбаппе
9. Дуро
Нападающий
|Главный тренер
|Карло Анчелотти
Карлос Корберан
Главный тренер
«Лига Ставок» установила коэффициент на победу хозяев на отметке 1.34. Ничья котируется в конторе за 6.00. В случае сенсационного успеха гостей букмекер умножит номинал ставки на 9.40.
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Самый скромный коэффициент (6.40) при ставке на точный счет полагается за победу «Реала» 2:0.
«Матч ТВ» покажет встречу в прямом эфире без оплаты.
Коэффициент 1.53 на тотал больше 2.5 предвещает достаточно результативный футбол в испанской столице.
Партнерский проект