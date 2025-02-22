Реал Сосьедад - Леганес, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Партнерский проект
Посреди недели «Реал Сосьедад» развлек своих болельщиков сверхрезультативным матчем с датским «Мидтьюлландом», а теперь принимает в Примере «Леганес». Возможно, в этот раз единственный россиянин в чемпионате Испании наконец-то появится в стартовом составе - заслужил!
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
23.02.2025, Вс
23:00 МСК
«Леганес»
|П1 - 1.55
Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|5
|3
|2
|19-11
|«Леганес»
|2
|3
|5
|11-19
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
20.02.2025
«Реал Сосьедад»
5:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
16.02.2025
«Бетис»
3:0
«Реал Сосьедад»
Примера
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
06.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
«Осасуна»
Кубок Испании
Последние пять матчей «Леганеса»»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
15.02.2025
«Леганес»
3:3
«Алавес»
Примера
09.02.2025
«Валенсия»
2:0
«Леганес»
Примера
05.02.2025
«Леганес»
2:3
«Реал»
Кубок Испании
31.01.2025
«Леганес»
0:1
«Райо Вальекано»
Примера
26.01.2025
«Атлетик»
0:0
«Леганес»
Примера
После 24 туров «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в таблице, а его соперник - 16-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Барселона
|24
|16
|3
|5
|65-25
|51
|2. Реал Мадрид
|24
|15
|6
|3
|52-23
|51
|3. Атлетико
|24
|14
|8
|2
|39-16
|50
|4. Атлетик
|24
|12
|9
|3
|37-21
|45
|5. Вильярреал
|24
|11
|8
|5
|47-35
|41
|6. Райо Вальекано
|24
|9
|8
|7
|27-25
|35
|7. Мальорка
|24
|10
|4
|10
|23-30
|34
|8. Бетис
|24
|8
|8
|8
|30-31
|32
|9. Осасуна
|24
|7
|11
|6
|29-33
|32
|10. Жирона
|24
|9
|4
|11
|32-35
|31
|11. Реал Сосьедад
|24
|9
|4
|11
|20-23
|31
|12. Севилья
|24
|8
|7
|9
|29-34
|31
|13. Хетафе
|24
|7
|9
|8
|20-18
|30
|14. Сельта
|24
|8
|5
|11
|35-38
|29
|15. Эспаньол
|24
|6
|6
|12
|23-36
|24
|16. Леганес
|24
|5
|9
|10
|22-35
|24
|17. Лас-Пальмас
|24
|6
|5
|13
|29-41
|23
|18. Валенсия
|24
|5
|8
|11
|25-38
|23
|19. Алавес
|24
|5
|7
|12
|28-38
|22
|20. Вальядолид
|24
|4
|3
|17
|15-52
|15
Кажется, в этом сезоне международные состязания вдохновляют футболистов «Реала Сосьедад» гораздо сильнее внутренних. Если в Лиге Европы баски уже достигли 1/8 финала, то в Примере застряли в середине турнирной таблицы и, кажется, ни на что серьезное уже не претендуют. От нижнего порога зоны Лиги чемпионов команду Арсена Захаряна отделяют уже 14 очков, от пятого места и прямой путевки в ЛЕ - 10. Заставить себя выдать еще одно яркое шоу в течение одной недели лидерам клуба будет объективно сложно. Решить проблему недонастроя на аутсайдера может ротация состава. Возможно, свой шанс с первых минут получит и Арсен Захарян, который очень удачно вышел на замену в еврокубке, отдав голевой пас.
У «Леганеса» задача одна - не вернуться обратно в Сегунду. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Разумеется, гости изо всех сил будут биться за очки в Сан-Себастьяне. Одному «Реалу», мадридскому, они совсем недавно целых два мяча забили - почему бы другому не забить хотя бы один? При таких вводных кэф 2.40 от FONBET на голы обеих команд выглядит весьма заманчиво.
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|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Леганес»: Франкеса, Баришич (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Леганес»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Леганес»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|13. Дмитрович
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|6. Гонсалес
|Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|22. Настасич
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|20. Эрнандес
|Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|12. Розье
|Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|14. Брашанац
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|5. Тапиа
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|8. Сиссе
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|10. Раба
|Нападающий
|Полузащитник
|8. Захарян
|11. Крус
|Нападающий
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|19. Гарсия
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Борха Хименес
|Главный тренер
FONBET оценил вероятность успеха басков коэффициентом 1.55. Ничья в компании котируется за 3.80, а победа аутсайдера - за 7.10.
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В случае минимальной победы хозяев со счетом 1:0 букмекер умножит номинал на ставки на 5.50, а при 2:0 - на шесть.
За семь минут на поле в матче Лиши Европы российский полузащитник успел совершить результативное действие (голевой пас на 5:1) и вправе рассчитывать на место в составе в воскресенье.
Помимо Арсена Захаряна россиян в чемпионате Испании сейчас нет.
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