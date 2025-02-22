Реал Сосьедад - Леганес, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Кажется, в этом сезоне международные состязания вдохновляют футболистов «Реала Сосьедад» гораздо сильнее внутренних. Если в Лиге Европы баски уже достигли 1/8 финала, то в Примере застряли в середине турнирной таблицы и, кажется, ни на что серьезное уже не претендуют. От нижнего порога зоны Лиги чемпионов команду Арсена Захаряна отделяют уже 14 очков, от пятого места и прямой путевки в ЛЕ - 10. Заставить себя выдать еще одно яркое шоу в течение одной недели лидерам клуба будет объективно сложно. Решить проблему недонастроя на аутсайдера может ротация состава. Возможно, свой шанс с первых минут получит и Арсен Захарян, который очень удачно вышел на замену в еврокубке, отдав голевой пас.

У «Леганеса» задача одна - не вернуться обратно в Сегунду. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Разумеется, гости изо всех сил будут биться за очки в Сан-Себастьяне. Одному «Реалу», мадридскому, они совсем недавно целых два мяча забили - почему бы другому не забить хотя бы один? При таких вводных кэф 2.40 от FONBET на голы обеих команд выглядит весьма заманчиво.