Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
22 февраля 6:14ГлавнаяПрогнозыФутболИспанская Примера

Реал Сосьедад - Леганес, 23 февраля: где смотреть матч Ла Лиги, прогноз, составы

Дела у Захаряна пошли на лад
Валентин Васильев

Посреди недели «Реал Сосьедад» развлек своих болельщиков сверхрезультативным матчем с датским  «Мидтьюлландом», а теперь принимает в Примере «Леганес». Возможно, в этот раз единственный россиянин в чемпионате Испании наконец-то появится в стартовом составе - заслужил!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

23.02.2025, Вс

23:00 МСК

«Леганес»

П1 - 1.55

Х - 3.80

П2 - 7.10

Турнир: чемпионат Испании, Примера, 25-й тур

Стадион: «Реале Арена»  (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Франсиско Хосе Эрнандес Маэсо (Испания)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»53219-11
«Леганес»23511-19

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

20.02.2025

«Реал Сосьедад»

5:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

16.02.2025

«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

06.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

«Осасуна»

Кубок Испании

Последние пять матчей «Леганеса»»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.02.2025

«Леганес»

3:3

«Алавес»

Примера

09.02.2025

«Валенсия»

2:0

«Леганес»

Примера

05.02.2025

«Леганес»

2:3

«Реал»

Кубок Испании

31.01.2025

«Леганес»

0:1

«Райо Вальекано»

Примера

26.01.2025

«Атлетик»

0:0

«Леганес»

Примера

Место в турнирной таблице

Свернуть

После 24 туров «Реал Сосьедад» занимает 11-е место в таблице, а его соперник - 16-е.

КлубИВНПМячиОчки
1. Барселона24163565-2551
2. Реал Мадрид24156352-2351
3. Атлетико24148239-1650
4. Атлетик24129337-2145
5. Вильярреал24118547-3541
6. Райо Вальекано2498727-2535
7. Мальорка241041023-3034
8. Бетис2488830-3132
9. Осасуна24711629-3332
10. Жирона24941132-3531
11. Реал Сосьедад24941120-2331
12. Севилья2487929-3431
13. Хетафе2479820-1830
14. Сельта24851135-3829
15. Эспаньол24661223-3624
16. Леганес24591022-3524
17. Лас-Пальмас24651329-4123
18. Валенсия24581125-3823
19. Алавес24571228-3822
20. Вальядолид24431715-5215

Прогноз на матч

Свернуть

Кажется, в этом сезоне международные состязания вдохновляют футболистов «Реала Сосьедад» гораздо сильнее внутренних. Если в Лиге Европы баски уже достигли 1/8 финала, то в Примере застряли в середине турнирной таблицы и, кажется, ни на что серьезное уже не претендуют. От нижнего порога зоны Лиги чемпионов команду Арсена Захаряна отделяют уже 14 очков, от пятого места и прямой путевки в ЛЕ - 10. Заставить себя выдать еще одно яркое шоу в течение одной недели лидерам клуба будет объективно сложно. Решить проблему недонастроя на аутсайдера может ротация состава. Возможно, свой шанс с первых минут получит и Арсен Захарян, который очень удачно вышел на замену в еврокубке, отдав голевой пас.

У «Леганеса» задача одна - не вернуться обратно в Сегунду. От зоны вылета команду отделяет всего одно очко. Разумеется, гости изо всех сил будут биться за очки в Сан-Себастьяне.   Одному «Реалу», мадридскому, они совсем недавно целых два мяча забили - почему бы другому не забить хотя бы один? При таких вводных кэф 2.40 от FONBET на голы обеих команд выглядит весьма заманчиво. 

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

Свернуть

В прямом эфире матч в Сан-Себастьяне в России покажет кабельный канал «Матч! Футбол 2». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч! Футбол 2»Видеотрансляция, HDПлатная подписка 249 рублей
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Леганес»: Франкеса, Баришич (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Леганес»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Леганес»Позиция
Вратарь1. Ремиро13. ДмитровичВратарь
Защитник27. Арамбуру6. ГонсалесЗащитник
Защитник5. Субельдия22. НастасичЗащитник
Защитник21. Агер20. ЭрнандесЗащитник
Защитник12. Лопес12. РозьеЗащитник
Полузащитник 4. Субименди14. БрашанацПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич5. ТапиаПолузащитник 
Полузащитник23. Мендес8. СиссеПолузащитник
Полузащитник14. Кубо10. РабаНападающий
Полузащитник8. Захарян11. КрусНападающий
Нападающий10. Оярсабаль19. ГарсияНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильБорха ХименесГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

FONBET оценил вероятность успеха басков коэффициентом 1.55. Ничья в компании котируется за 3.80, а победа аутсайдера - за 7.10.

🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET

Вопросы и ответы

Свернуть

С каким счетом закончится матч «Реал Сосьедад» - «Леганес»?

В случае минимальной победы хозяев со счетом 1:0 букмекер умножит номинал на ставки на 5.50, а при 2:0 - на шесть.

Будет ли играть Арсен Захарян?

За семь минут на поле в матче Лиши Европы российский полузащитник успел совершить результативное действие (голевой пас на 5:1) и вправе рассчитывать на место в составе в воскресенье.

Кто из россиян играет в Ла Лиге?

Помимо Арсена Захаряна россиян в чемпионате Испании сейчас нет.

Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров