Реал Сосьедад — Осасуна, 6 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Всего пару дней назад эти команды соперничали в чемпионате Испании. В Памплоне сильнее оказались хозяева - 2:1. Для российского болельщика матч оказался примечателен долгожданным возвращением на поле Захаряна. Арсен впервые в сезоне появился на поле и получил от тренера 12 игровых минут, не считая компенсированных. Можно ожидать россиянина на поле и в четверг.

Баски в четырех из пяти последних матчей пропускали. У «Осасуны» на этом же отрезке четыре игры с обоюдным взятием ворот. Есть основания понадеяться на достаточно результативный футбол в четверг и голы в исполнении обеих команд.