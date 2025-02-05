Реал Сосьедад — Осасуна, 6 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

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На этой неделе определятся полуфиналисты Кубка Испании по футболу. Внимание российских болельщиков традиционно приковано к единственному соотечественнику в Примере - Арсену Захаряну. Его «Реал Сосьедад» в четверг примет «Осасуну».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
06.02.2025, Чт
21:30 МСК
«Осасуна» (Памплона)
|П1 - 1.72
Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)
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Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
30.01.2025
«Реал Сосьедад»
2:0
ПАОК
Лига Европы
26.01.2025
«Реал Сосьедад»
0:3
«Хетафе»
Примера
23.01.2025
«Лацио»
3:1
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
19.01.2025
«Валенсия»
1:0
«Реал Сосьедад»
Примера
Последние пять матчей «Осасуны»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
02.02.2025
«Осасуна»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
24.01.2025
«Лас-Пальмас»
1:1
«Осасуна»
Примера
19.01.2025
«Осасуна»
1:1
«Райо Вальекано»
Лига Европы
16.01.2025
«Атлетик»
2:3
«Осасуна»
Кубок Испании
12.01.2025
«Атлетико»
1:0
«Осасуна»
Примера
Четвертьфинал
05.02.2025. 23:00. «Леганес» – «Реал Мадрид»
06.02.2025. 21:30. «Реал Сосьедад» – «Осасуна»
06.02.2025. 23:30. «Валенсия» – «Барселона»
Всего пару дней назад эти команды соперничали в чемпионате Испании. В Памплоне сильнее оказались хозяева - 2:1. Для российского болельщика матч оказался примечателен долгожданным возвращением на поле Захаряна. Арсен впервые в сезоне появился на поле и получил от тренера 12 игровых минут, не считая компенсированных. Можно ожидать россиянина на поле и в четверг.
Баски в четырех из пяти последних матчей пропускали. У «Осасуны» на этом же отрезке четыре игры с обоюдным взятием ворот. Есть основания понадеяться на достаточно результативный футбол в четверг и голы в исполнении обеих команд.
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Потери
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Осасуна»: Сарагоса (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Осасуна»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
|«Осасуна»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
|1. Эррера
|Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
|22. Бойомо
|Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
|24. Катена
|Защитник
|Защитник
|21. Агер
|12. Аресо
|Защитник
|Защитник
|12. Лопес
|3. Крус
|Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
|14. Гарсия
|Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
|7. Монкайола
|Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
|10. Орос
|Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
|6. Торро
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Бекер
|11. Борха
|Нападающий
|Нападающий
|10. Оярсабаль
|17. Будимир
|Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
|Висенте Морено
|Главный тренер
Несмотря на совсем свежую победу «Осасуны» в очном матче, аналитики FONBET считают фаворитом в паре команду Захаряна. Коэффициент на успех гостей в три раза превышает предложение на хозяев - 5.20 против 1.72. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60.
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