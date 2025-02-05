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5 февраля 11:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Реал Сосьедад — Осасуна, 6 февраля: где смотреть матч Кубка Испании, прогноз, составы

Ждем Захаряна на поле
Валентин Васильев

На этой неделе определятся полуфиналисты Кубка Испании по футболу. Внимание российских болельщиков традиционно приковано к единственному соотечественнику в Примере - Арсену Захаряну. Его «Реал Сосьедад»  в четверг примет «Осасуну».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

06.02.2025, Чт

21:30 МСК

«Осасуна» (Памплона)

П1 - 1.72

Х - 3.60

П2 - 5.20

Турнир: Кубок Испании по футболу, четвертьфинал

Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: Марио Мелеро Лопес (Малага, Испания)

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Форма команд

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Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

30.01.2025

«Реал Сосьедад»

2:0

ПАОК

Лига Европы

26.01.2025

«Реал Сосьедад»

0:3

«Хетафе»

Примера

23.01.2025

«Лацио»

3:1

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

19.01.2025

«Валенсия»

1:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Последние пять матчей «Осасуны»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

02.02.2025

«Осасуна»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

24.01.2025

«Лас-Пальмас»

1:1

«Осасуна»

Примера

19.01.2025

«Осасуна»

1:1

«Райо Вальекано»

Лига Европы

16.01.2025

«Атлетик»

2:3

«Осасуна»

Кубок Испании

12.01.2025

«Атлетико»

1:0

«Осасуна»

Примера

Календарь игр

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Четвертьфинал

05.02.2025.  23:00. «Леганес» – «Реал Мадрид» 

06.02.2025.  21:30. «Реал Сосьедад»  – «Осасуна» 

06.02.2025.  23:30. «Валенсия» – «Барселона» 

Прогноз на матч

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Всего пару дней назад эти команды соперничали в чемпионате Испании. В Памплоне сильнее оказались хозяева - 2:1. Для российского болельщика матч оказался примечателен долгожданным возвращением на поле Захаряна. Арсен впервые в сезоне появился на поле и получил от тренера 12 игровых минут, не считая компенсированных. Можно ожидать россиянина на поле и в четверг. 

Баски в четырех из пяти последних матчей пропускали. У «Осасуны» на этом же отрезке четыре игры с обоюдным взятием ворот. Есть основания понадеяться на достаточно результативный футбол в четверг и голы в исполнении обеих команд.

Бонусы на матч

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БукмекерСумма бонусаВид бонуса
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Следить за игрой онлайн можно на ресурсах легальных букмекеров.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Осасуна»: Сарагоса  (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Осасуна»:

Позиция«Реал Сосьедад»«Осасуна»Позиция
Вратарь1. Ремиро1. ЭррераВратарь
Защитник27. Арамбуру22. БойомоЗащитник
Защитник5. Субельдия24. КатенаЗащитник
Защитник21. Агер12. АресоЗащитник
Защитник12. Лопес3. КрусЗащитник
Полузащитник 4. Субименди14. ГарсияПолузащитник
Полузащитник 24. Сучич7. МонкайолаПолузащитник 
Полузащитник23. Мендес10. ОросПолузащитник
Полузащитник14. Кубо6. ТорроПолузащитник
Нападающий11. Бекер11. БорхаНападающий
Нападающий10. Оярсабаль17. БудимирНападающий
Главный тренерИманол АльгуасильВисенте МореноГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Несмотря на совсем свежую победу «Осасуны» в очном матче, аналитики FONBET считают фаворитом в паре команду Захаряна. Коэффициент на успех гостей в три раза превышает предложение на хозяев - 5.20 против 1.72. Заключить пари на ничью можно по котировке 3.60.

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