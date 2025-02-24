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24 февраля 13:06ГлавнаяПрогнозыФутболКубок Испании по футболу

Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 26 февраля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Продолжат ли «сливочные» чудить в кубковых матчах?
Руслан Ипполитов

26 февраля в Сан-Себастьяне будет сыгран первый полуфинальный матч между местным «Реал Сосьедад» и мадридским «Реалом». Победитель пары в финале турнира встретится с сильнейшим из дуэта «Барселона» - «Атлетико». Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Реале Арене».

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)

26.02.2025, Ср

23:30 МСК

«Реал» (Мадрид)

П1 - 4.30

Х - 3.85

П2 - 1.80

Турнир: Кубок Испании, полуфинал, первый матч

Стадион: «Реале Арена»  (Сан-Себастьян, Испания)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Реал Сосьедад»3842100221-369
«Реал Мадрид»1004238369-221

Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Реал Сосьедад»

3:0

«Леганес»

Примера

20.02.2025

«Реал Сосьедад»

5:2

«Мидтьюлланд»

Лига Европы

16.02.2025

«Бетис»

3:0

«Реал Сосьедад»

Примера

13.02.2025

«Мидтьюлланд»

1:2

«Реал Сосьедад»

Лига Европы

09.02.2025

«Реал Сосьедад»

2:1

«Эспаньол»

Примера

Последние пять матчей «Реала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.02.2025«Реал»

2:0

«Жирона»

Примера

19.02.2025«Реал»

3:1

«Манчестер Сити»

Лига чемпионов

15.02.2025«Осасуна»

1:1

«Реал»

Примера

11.02.2025«Манчестер Сити»

2:3

«Реал»

Лига чемпионов

08.02.2025«Реал»

1:1

«Атлетико»

Примера

Последние пять матчей «Реала Сосьедад» и «Реала»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.09.2024

«Реал Сосьедад»

0:2

«Реал»

Примера

26.04.2024

«Реал Сосьедад»

0:1

«Реал»

Примера

17.09.2023

«Реал»

2:1

«Реал Сосьедад»

Примера

02.05.2023

«Реал Сосьедад»

2:0

«Реал»

Примера

29.01.2023

«Реал»

0:0

«Реал Сосьедад»

Примера

Турнирный путь

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«Реал Сосьедад»

1-й раунд: «Хове Эспаньол» - «Реал Сосьедад» - 0:5

2-й раунд: «Конкенсе» - «Реал Сосьедад» - 0:1 ДВ

1/16 финала: «Понферрадина» - «Реал Сосьедад» - 0:2

1/8 финала:  «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» - 3:1

Четвертьфинал: «Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 2:0

«Реал Мадрид»

1/16 финала: «Минера» - «Реал Мадрид» - 0:5

1/8 финала: «Реал Мадрид» - «Сельта» - 5:2 ДВ

Четвертьфинал: «Леганес» - «Реал Мадрид» - 2:3

Прогноз на матч

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Можно было бы сказать, что фаворит в этом матче очевиден, но кубковый характер игры может внести свои коррективы. Во-первых, не стоит забывать о том, что полуфинальная дуэль состоит из двух встреч, и имя победителя будет названо лишь первого апреля в Мадриде, когда и будет сыгран ответный матч. Во-вторых, каждый из соперников уже успел отметиться в турнире неоднозначными играми.

«Реал Сосьедад» заставил понервничать своих болельщиков в самом начале турнирного пути, когда лишь в дополнительное время сумел дожать «Конкенсе» во втором кубковом раунде. «Сливочные» и вовсе устроили настоящее шоу в 1/8 финала, упустив преимущество в два мяча в игре с «Сельтой», а затем трижды поразив ворота соперника в футбольном овертайме.

Сан-себастьянцы не ровня гранду европейского футбола, но «сливочные» уже не единожды демонстрировали умение сыграть спустя гетры в подобных ситуациях. Осмелимся предположить, что и в этот раз подопечные Карло Анчелотти не выложатся полностью. А возможность исправиться в ответной встрече станет дополнительным тормозом для гостей. Рискованно, но делаем выбор в пользу того, что «Реал Сосьедад» сумеет не проиграть в этом матче.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире матч в Сан-Себастьяне в России покажет общедоступный канал «Матч!». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч!»Видеотрансляция, HD-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)

«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Реал»:

Позиция«Реал Сосьедад»

«Реал»

Позиция

Вратарь1. Ремиро

1. Куртуа

Вратарь

Защитник27. Арамбуру

23. Менди

Защитник

Защитник5. Субельдия

14. Тчуамени

Защитник

Защитник21. Агер

35. Асенсио

Защитник

Защитник12. Лопес

17. Васкес

Защитник

Полузащитник 4. Субименди

10. Модрич

Полузащитник

Полузащитник 24. Сучич

8. Вальверде

Полузащитник 

Полузащитник23. Мендес

11. Родриго

Полузащитник

Полузащитник14. Кубо

21. Диас

Нападающий

Полузащитник8. Захарян

7. Винисиус Жуниор

Нападающий

Нападающий10. Оярсабаль

9. Мбаппе

Нападающий

Главный тренерИманол Альгуасиль

Карло Анчелотти

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Эксперты FONBET оценивают вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.30. Заключить пари на ничью можно за 3.85, а на выигрыш мадридского клуба - за 1.80.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Реал Сосьедад» - «Реал»?

Самый скромный коэффициент (7.50) аналитики FONBET предлагают за ничью 1:1. Победа мадридского клуба с минимально возможным счетом котируется за 8.00. 0:2 - за 9.00.

Будет ли играть Арсен Захарян?

В минувшие выходные российский полузащитник попал в стартовый состав в матче Ла Лиги с «Леганесом». На счету Арсена победный мяч сан-себастьянцев, забитый уже на 12-й минуте. Захарян постепенно набирает форму, но, видимо, еще не готов играть все 90 минут. В перерыве игрок был заменен. Есть все основания рассчитывать на то, что в матче с мадридским «Реалом» тренерский штаб вновь доверит россиянину место в основном составе. 

Кто чаще всего побеждал в Кубке Испании?

Рекордсменом является «Барселона», игроки которой 31 раз поднимали Кубок над головой. Второе место у «Атлетика» из Бильбао, 24 раза завоевывавшего почетный трофей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 20 побед в финалах турнира.

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