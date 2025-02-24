Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 26 февраля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Партнерский проект
26 февраля в Сан-Себастьяне будет сыгран первый полуфинальный матч между местным «Реал Сосьедад» и мадридским «Реалом». Победитель пары в финале турнира встретится с сильнейшим из дуэта «Барселона» - «Атлетико». Оцениваем шансы соперников перед стартовым свистком на «Реале Арене».
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Реал Сосьедад» (Сан-Себастьян)
26.02.2025, Ср
23:30 МСК
«Реал» (Мадрид)
|П1 - 4.30
Турнир: Кубок Испании, полуфинал, первый матч
Стадион: «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Реал Сосьедад»
|38
|42
|100
|221-369
|«Реал Мадрид»
|100
|42
|38
|369-221
Последние пять матчей «Реала Сосьедад»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Реал Сосьедад»
3:0
«Леганес»
Примера
20.02.2025
«Реал Сосьедад»
5:2
«Мидтьюлланд»
Лига Европы
16.02.2025
«Бетис»
3:0
«Реал Сосьедад»
Примера
13.02.2025
«Мидтьюлланд»
1:2
«Реал Сосьедад»
Лига Европы
09.02.2025
«Реал Сосьедад»
2:1
«Эспаньол»
Примера
Последние пять матчей «Реала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.02.2025
|«Реал»
2:0
«Жирона»
Примера
|19.02.2025
|«Реал»
3:1
«Манчестер Сити»
Лига чемпионов
|15.02.2025
|«Осасуна»
1:1
«Реал»
Примера
|11.02.2025
|«Манчестер Сити»
2:3
«Реал»
Лига чемпионов
|08.02.2025
|«Реал»
1:1
«Атлетико»
Примера
Последние пять матчей «Реала Сосьедад» и «Реала»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
14.09.2024
«Реал Сосьедад»
0:2
«Реал»
Примера
26.04.2024
«Реал Сосьедад»
0:1
«Реал»
Примера
17.09.2023
«Реал»
2:1
«Реал Сосьедад»
Примера
02.05.2023
«Реал Сосьедад»
2:0
«Реал»
Примера
29.01.2023
«Реал»
0:0
«Реал Сосьедад»
Примера
«Реал Сосьедад»
1-й раунд: «Хове Эспаньол» - «Реал Сосьедад» - 0:5
2-й раунд: «Конкенсе» - «Реал Сосьедад» - 0:1 ДВ
1/16 финала: «Понферрадина» - «Реал Сосьедад» - 0:2
1/8 финала: «Реал Сосьедад» - «Райо Вальекано» - 3:1
Четвертьфинал: «Реал Сосьедад» - «Осасуна» - 2:0
«Реал Мадрид»
1/16 финала: «Минера» - «Реал Мадрид» - 0:5
1/8 финала: «Реал Мадрид» - «Сельта» - 5:2 ДВ
Четвертьфинал: «Леганес» - «Реал Мадрид» - 2:3
Можно было бы сказать, что фаворит в этом матче очевиден, но кубковый характер игры может внести свои коррективы. Во-первых, не стоит забывать о том, что полуфинальная дуэль состоит из двух встреч, и имя победителя будет названо лишь первого апреля в Мадриде, когда и будет сыгран ответный матч. Во-вторых, каждый из соперников уже успел отметиться в турнире неоднозначными играми.
«Реал Сосьедад» заставил понервничать своих болельщиков в самом начале турнирного пути, когда лишь в дополнительное время сумел дожать «Конкенсе» во втором кубковом раунде. «Сливочные» и вовсе устроили настоящее шоу в 1/8 финала, упустив преимущество в два мяча в игре с «Сельтой», а затем трижды поразив ворота соперника в футбольном овертайме.
Сан-себастьянцы не ровня гранду европейского футбола, но «сливочные» уже не единожды демонстрировали умение сыграть спустя гетры в подобных ситуациях. Осмелимся предположить, что и в этот раз подопечные Карло Анчелотти не выложатся полностью. А возможность исправиться в ответной встрече станет дополнительным тормозом для гостей. Рискованно, но делаем выбор в пользу того, что «Реал Сосьедад» сумеет не проиграть в этом матче.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|FONBET
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный
В прямом эфире матч в Сан-Себастьяне в России покажет общедоступный канал «Матч!».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч!»
|Видеотрансляция, HD
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Реал Сосьедад»: Траоре (травма)
«Реал»: Карвахаль, Милитао (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Реал Сосьедад» - «Реал»:
|Позиция
|«Реал Сосьедад»
«Реал»
Позиция
|Вратарь
|1. Ремиро
1. Куртуа
Вратарь
|Защитник
|27. Арамбуру
23. Менди
Защитник
|Защитник
|5. Субельдия
14. Тчуамени
Защитник
|Защитник
|21. Агер
35. Асенсио
Защитник
|Защитник
|12. Лопес
17. Васкес
Защитник
|Полузащитник
|4. Субименди
10. Модрич
Полузащитник
|Полузащитник
|24. Сучич
8. Вальверде
Полузащитник
|Полузащитник
|23. Мендес
11. Родриго
Полузащитник
|Полузащитник
|14. Кубо
21. Диас
Нападающий
|Полузащитник
|8. Захарян
7. Винисиус Жуниор
Нападающий
|Нападающий
|10. Оярсабаль
9. Мбаппе
Нападающий
|Главный тренер
|Иманол Альгуасиль
Карло Анчелотти
Главный тренер
Эксперты FONBET оценивают вероятность победы хозяев поля коэффициентом 4.30. Заключить пари на ничью можно за 3.85, а на выигрыш мадридского клуба - за 1.80.
🎁 ПОЛУЧИТЬ ДО 15 000 РУБЛЕЙ ОТ FONBET
Самый скромный коэффициент (7.50) аналитики FONBET предлагают за ничью 1:1. Победа мадридского клуба с минимально возможным счетом котируется за 8.00. 0:2 - за 9.00.
В минувшие выходные российский полузащитник попал в стартовый состав в матче Ла Лиги с «Леганесом». На счету Арсена победный мяч сан-себастьянцев, забитый уже на 12-й минуте. Захарян постепенно набирает форму, но, видимо, еще не готов играть все 90 минут. В перерыве игрок был заменен. Есть все основания рассчитывать на то, что в матче с мадридским «Реалом» тренерский штаб вновь доверит россиянину место в основном составе.
Рекордсменом является «Барселона», игроки которой 31 раз поднимали Кубок над головой. Второе место у «Атлетика» из Бильбао, 24 раза завоевывавшего почетный трофей. Замыкает тройку лидеров мадридский «Реал», на счету которого 20 побед в финалах турнира.
Партнерский проект