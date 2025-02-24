Реал Сосьедад - Реал Мадрид, 26 февраля: где смотреть полуфинал Кубка Испании, прогноз, составы

Можно было бы сказать, что фаворит в этом матче очевиден, но кубковый характер игры может внести свои коррективы. Во-первых, не стоит забывать о том, что полуфинальная дуэль состоит из двух встреч, и имя победителя будет названо лишь первого апреля в Мадриде, когда и будет сыгран ответный матч. Во-вторых, каждый из соперников уже успел отметиться в турнире неоднозначными играми.

«Реал Сосьедад» заставил понервничать своих болельщиков в самом начале турнирного пути, когда лишь в дополнительное время сумел дожать «Конкенсе» во втором кубковом раунде. «Сливочные» и вовсе устроили настоящее шоу в 1/8 финала, упустив преимущество в два мяча в игре с «Сельтой», а затем трижды поразив ворота соперника в футбольном овертайме.

Сан-себастьянцы не ровня гранду европейского футбола, но «сливочные» уже не единожды демонстрировали умение сыграть спустя гетры в подобных ситуациях. Осмелимся предположить, что и в этот раз подопечные Карло Анчелотти не выложатся полностью. А возможность исправиться в ответной встрече станет дополнительным тормозом для гостей. Рискованно, но делаем выбор в пользу того, что «Реал Сосьедад» сумеет не проиграть в этом матче.