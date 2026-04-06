Доминик Рейес – Джонни Уокер, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

Два базовых ударника, подбородки которых уже довольно сильно пробиты. В UFC явно надеются на эффектную развязку поединка, хотя даже Уокер в последние годы пытается действовать рациональнее. Симптоматично, что бразильцу в любом случае тяжело даются бои с топовыми соперниками. Рейес же в статусных поединках более стабилен, хотя тоже не всегда результативен.

Резюмируя, видим американца фаворитом. Он работает в стойке менее хаотично и более системно. При этом букмекеры дают почти равные коэффициенты, но это издержки стиля бойцов. В таком противостоянии всё может решить один удар. Потому, склоняясь к победе американца, всё же остановимся на тотале – этот вариант кажется менее рискованным. Играем ТМ (2,5) – коэффициент появится ближе к турниру.