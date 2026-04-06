Доминик Рейес – Джонни Уокер, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцем Домиником Рейесом и бразильцем Джонни Уокером. Кто из них упрочит свое положение в дивизионе?

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Рейес

 

Уокер

США

Страна

Бразилия

36

Возраст

34

20

Бои

32

15 (10 / 2 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

22 (17 / 3 / 2)

5 (4 / 0 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

9 (6 / 1 / 2)

0

Без результата

1

10

Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC

12

193

Рост (см)

198

195,5

Размах рук (см)

208

110,5

Размах ног (см)

113

Доминик Рейес

Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC – с 2017-го. В 2020 г. непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Затем вышел на серию из трех побед, но в последнем поединке в сентябре проиграл Карлосу Олбергу нокаутом в первом раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок во время боя

Джонни Уокер

Выступает в профессиональных MMA с 2013 г. Несколько раз бился в тяжелом весе, но большую часть карьеры провел в полутяжелой категории. В 2018 г. выиграл пояс EBD, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал восемь побед при шести поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в августе нокаутировал Чжана Мингианга во втором раунде.

Лучшие букмекерские конторы для ставок на MMA с телефона

Сравнение коэффициентов

 Победа РейесаПобеда УокераТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,852,002,171,65

Прогноз на бой

Два базовых ударника, подбородки которых уже довольно сильно пробиты. В UFC явно надеются на эффектную развязку поединка, хотя даже Уокер в последние годы пытается действовать рациональнее. Симптоматично, что бразильцу в любом случае тяжело даются бои с топовыми соперниками. Рейес же в статусных поединках более стабилен, хотя тоже не всегда результативен.

Резюмируя, видим американца фаворитом. Он работает в стойке менее хаотично и более системно. При этом букмекеры дают почти равные коэффициенты, но это издержки стиля бойцов. В таком противостоянии всё может решить один удар. Потому, склоняясь к победе американца, всё же остановимся на тотале – этот вариант кажется менее рискованным. Играем ТМ (2,5) – коэффициент появится ближе к турниру.

ПОЛУЧИТЬ ДО 25 000 РУБЛЕЙ ОТ PARI

Полный кард, где смотреть бой Рейес – Уокер

Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Рейес – Уокер стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.

Основной кард

Прелимы

  • Патрисио «Питбуль» Фрейре (Бразилия) – Аарон Пико (США). Полулегкий вес;
  • Матеуш Гамрот (Польша) – Эстебан Рибович (Аргентина). Легкий вес;
  • Кевин Холланд (США) – Рэнди Браун (Ямайка). Полусредний вес;
  • Татьяна Суарес (США) – Лупита Годинес (Мексика). Женский минимальный вес;
  • Келвин Гастелум (США) – Висенте Люке (Бразилия). Средний вес;
  • Маркел Медерос (Бразилия) – Крис Падилья (США). Легкий вес;
  • Чарльз Радтке (США) – Франсиско Прадо (Аргентина). Полусредний вес.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer85 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer269 дней 9 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё