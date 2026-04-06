Доминик Рейес – Джонни Уокер, 12 апреля: прогноз на бой UFC, трансляция и полный кард

В основном карде турнира UFC 327 пройдет рейтинговый поединок в полутяжелом весе (до 93 кг) между американцем Домиником Рейесом и бразильцем Джонни Уокером. Кто из них упрочит свое положение в дивизионе?
Рейес
Уокер
|США
Страна
Бразилия
|36
Возраст
34
|20
Бои
32
|15 (10 / 2 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
22 (17 / 3 / 2)
|5 (4 / 0 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
9 (6 / 1 / 2)
|0
Без результата
1
|10
Место в рейтинге полутяжелого дивизиона UFC
12
|193
Рост (см)
198
|195,5
Размах рук (см)
208
|110,5
Размах ног (см)
113
Активно играл в американский футбол на университетском уровне, владеет синим поясом по бразильскому джиу-джитсу. В профессиональных ММА выступает с 2014-го, в UFC – с 2017-го. В 2020 г. непобежденным бился за пояс в полутяжелом весе, но уступил Джону Джонсу. После этого потерпел еще три поражения подряд. Затем вышел на серию из трех побед, но в последнем поединке в сентябре проиграл Карлосу Олбергу нокаутом в первом раунде.
Выступает в профессиональных MMA с 2013 г. Несколько раз бился в тяжелом весе, но большую часть карьеры провел в полутяжелой категории. В 2018 г. выиграл пояс EBD, после чего победил в Претендентской серии Дэйны Уайта и получил контракт с UFC. В сильнейшем промоушене мира одержал восемь побед при шести поражениях и одном поединке без результата. В последнем бою в августе нокаутировал Чжана Мингианга во втором раунде.
Два базовых ударника, подбородки которых уже довольно сильно пробиты. В UFC явно надеются на эффектную развязку поединка, хотя даже Уокер в последние годы пытается действовать рациональнее. Симптоматично, что бразильцу в любом случае тяжело даются бои с топовыми соперниками. Рейес же в статусных поединках более стабилен, хотя тоже не всегда результативен.
Резюмируя, видим американца фаворитом. Он работает в стойке менее хаотично и более системно. При этом букмекеры дают почти равные коэффициенты, но это издержки стиля бойцов. В таком противостоянии всё может решить один удар. Потому, склоняясь к победе американца, всё же остановимся на тотале – этот вариант кажется менее рискованным. Играем ТМ (2,5) – коэффициент появится ближе к турниру.
Турнир UFC 327 пройдет на арене «Kaseya Center» в Майами (штат Флорида, США). Шоу стартует в воскресенье, 12 апреля, в 01:00 по московскому времени. Основной кард начнется в 04:00 мск, поэтому бой Рейес – Уокер стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир покажут специализированный сервис промоушена UFC Fight Pass (по платной подписке), легальные букмекерские конторы Winline и BetBoom (для зарегистрированных пользователей) и канал «Матч! Боец». Федеральный «Матч ТВ» проведет прямой эфир основного карда.
