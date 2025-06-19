Ривер Плейт - Монтеррей, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

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«Ривер Плейт» мощно стартовал на клубном чемпионате мира по футболу. В первом туре аргентинцы уверенно переиграли «Ураву Ред Даймондз». На очереди - мексиканский «Монтеррей». Удастся ли парням Марсело Гальярдо досрочно выйти из группы? Соперник у них совсем не так прост, как можно было подумать до начала турнира!
Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 2-й тур
Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)
Главный арбитр: еще не назначен
Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые
История матчей:
Ранее соперники не встречались
Последние пять игр «Ривер Плейт»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.06.2025
|«Ривер Плейт»
3:1
«Урава Ред Даймондз»
Клубный чемпионат мира
|28.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1
«Университарио»
Кубок Либертадорес
|21.05.2025
|«Ривер Плейт»
1:1, пен. 2:4
«Платенсе»
плей-офф чемпионата Аргентины
|16.05.2025
|«Ривер Плейт»
6:2
«Индепендьенте дель Валье»
Кубок Либертадорес
|13.05.2025
|«Ривер Плейт»
3:0
«Барракас Сентраль»
плей-офф чемпионата Аргентины
Последние пять матчей «Монтеррея»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|18.06.2025
|«Монтеррей»
1:1
«Интер»
Клубный чемпионат мира
|11.05.2025
|«Толука»
2:1
«Монтеррей»
Плей-офф чемпионата Мексики
|08.05.2025
|«Монтеррей»
3:2
«Толука»
Плей-офф чемпионата Мексики
|05.05.2025
|«Монтеррей»
2:0
«Пумас»
Плей-офф чемпионата Мексики
|28.04.2025
|«Монтеррей»
1:2
«Пачука»
Плей-офф чемпионата Мексики
Группа E
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Ривер Плейт
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|2. Монтеррей
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|3. Интер
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|4. Урава Ред Даймондс
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
До старта состязаний казалось, что европейский и южноамериканский топы спокойно распределят между собой первое-второе места в группе и совместно выйдут в плей-офф. Сумятицу в турнирные расклады внес «Монтеррей». Мексиканский клуб оказал ожесточенное сопротивление финалисту Лиги чемпионов, даже вел в счете после удара нестареющего Серхио Рамоса и в конечном итоге добился почетной и стратегически важной ничьей.
«Ривер Плейт», в отличие от миланцев, свой фаворитский статус в первом туре подтвердил. Команда Гальярдо провела сильный матч против японской «Уравы» и заслуженно внесла три очка на свой турнирный счет.
Противостояние делегатов Южной и Северной Америки обещает быть страстным и напряженным. Мексиканцы совсем немного уступили официально второй команде Европы по ударам (11:15), а против «Ривера» тем более не станут окапываться в обороне. Есть надежда, что голы в Пасадене будут, причем авторства обеих команд. Winline оценил вероятность такого сценария котировкой 1.91.
Потери
«Ривер Плейт»: Симон, Руберто (все - травмы)
«Монтеррей»: Сальседо (травма)
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|Графическая
|-
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики Winline дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода бигмаркета. Победа аргентинцев котируется за 2.14, мексиканцев - за 3.55, а ничья - за 3.40.
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По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является ничья 1:1. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 5.40.
Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 свидетельствует о невысокой вероятности голевого фейерверка в Пасадене.
Легенда испанского футбола никак не наиграется. Сейчас 40-летний защитник защищает цвета «Монтеррея». Мало того, именно он забил первый гол клуба на текущем турнире.