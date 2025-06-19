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18 июня 15:20ГлавнаяПрогнозыФутболКлубный чемпионат мира по футболу

Ривер Плейт - Монтеррей, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

Аргентинцы досрочно выйдут в плей-офф?
Валентин Васильев

«Ривер Плейт» мощно стартовал на клубном чемпионате мира по футболу. В первом туре аргентинцы уверенно переиграли «Ураву Ред Даймондз». На очереди - мексиканский «Монтеррей». Удастся ли парням Марсело Гальярдо досрочно выйти из группы?  Соперник у них совсем не так прост, как можно было подумать до начала турнира!

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ривер Плейт» (Буэнос-Айрес, Аргентина)

22.06.2025, Вс

04:00 МСК

«Монтеррей» (Мексика)

П1 - 2.14

Х - 3.40

П2 - 3.55

Турнир: Клубный чемпионат мира-2025, групповой этап, группа E, 2-й тур

Стадион: «Роуз Боул» (Пасадена, США)

Главный арбитр: еще не назначен

Гид по клубному чемпионату мира 2025: участники, календарь, фавориты, призовые

Форма команд

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История матчей:

Ранее соперники не встречались

Последние пять игр «Ривер Плейт»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.06.2025«Ривер Плейт»

3:1

 «Урава Ред Даймондз»

Клубный чемпионат мира

28.05.2025«Ривер Плейт»

1:1

«Университарио»

Кубок Либертадорес

21.05.2025«Ривер Плейт»

1:1, пен. 2:4

«Платенсе»

плей-офф чемпионата Аргентины

16.05.2025«Ривер Плейт»

6:2

«Индепендьенте дель Валье»

Кубок Либертадорес

13.05.2025«Ривер Плейт»

3:0

«Барракас Сентраль»

плей-офф чемпионата Аргентины

Последние пять матчей «Монтеррея»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

18.06.2025«Монтеррей» 

1:1

«Интер» 

Клубный чемпионат мира

11.05.2025«Толука» 

2:1

«Монтеррей» 

Плей-офф чемпионата Мексики

08.05.2025«Монтеррей» 

3:2

«Толука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

05.05.2025«Монтеррей» 

2:0

«Пумас» 

Плей-офф чемпионата Мексики

28.04.2025«Монтеррей» 

1:2

«Пачука» 

Плей-офф чемпионата Мексики

Турнирная таблица

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Группа E

КомандаИВНПМО
1. Ривер Плейт11003-13
2. Монтеррей10101-11
3. Интер10101-11
4. Урава Ред Даймондс10011-30

Прогноз на матч

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До старта состязаний казалось, что европейский и южноамериканский топы спокойно распределят между собой первое-второе места в группе и совместно выйдут в плей-офф. Сумятицу в турнирные расклады внес «Монтеррей». Мексиканский клуб оказал ожесточенное сопротивление финалисту Лиги чемпионов, даже вел в счете после удара нестареющего Серхио Рамоса и в конечном итоге добился почетной и стратегически важной ничьей. 

«Ривер Плейт», в отличие от миланцев, свой фаворитский статус в первом туре подтвердил. Команда Гальярдо провела сильный матч против японской «Уравы» и заслуженно внесла три очка на свой турнирный счет.  

Противостояние делегатов Южной и Северной Америки обещает быть страстным и напряженным. Мексиканцы совсем немного уступили официально второй команде Европы по ударам (11:15), а против «Ривера» тем более не станут окапываться в обороне. Есть надежда, что голы в Пасадене будут, причем авторства обеих команд. Winline оценил вероятность такого сценария котировкой 1.91.

Составы команд

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Потери

«Ривер Плейт»: Симон, Руберто (все - травмы)

«Монтеррей»: Сальседо (травма)

Бонусы на матч

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Трансляции

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ВещательТип трансляцииУсловия
OkkoВидеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 1 рубля в месяц)
WinlineГрафическая-
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики Winline дают высокие коэффициенты на все три базовых исхода бигмаркета. Победа аргентинцев котируется за 2.14, мексиканцев - за 3.55, а ничья - за 3.40.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Ривер Плейт» - «Монтеррей»?

По версии аналитиков, наиболее вероятным исходом матча является ничья 1:1. Ставки на этот исход принимаются с коэффициентом 5.40.

Матч  «Ривер Плейт» - «Монтеррей» будет результативным?

Коэффициент 2.12 на тотал больше 2.5 свидетельствует о невысокой вероятности голевого фейерверка в Пасадене.

Где сейчас Серхио Рамос?

Легенда испанского футбола никак не наиграется. Сейчас 40-летний защитник защищает цвета «Монтеррея». Мало того, именно он забил первый гол клуба на текущем турнире.

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