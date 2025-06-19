Ривер Плейт - Монтеррей, 22 июня: где смотреть матч клубного чемпионата мира, прогноз, составы

До старта состязаний казалось, что европейский и южноамериканский топы спокойно распределят между собой первое-второе места в группе и совместно выйдут в плей-офф. Сумятицу в турнирные расклады внес «Монтеррей». Мексиканский клуб оказал ожесточенное сопротивление финалисту Лиги чемпионов, даже вел в счете после удара нестареющего Серхио Рамоса и в конечном итоге добился почетной и стратегически важной ничьей.

«Ривер Плейт», в отличие от миланцев, свой фаворитский статус в первом туре подтвердил. Команда Гальярдо провела сильный матч против японской «Уравы» и заслуженно внесла три очка на свой турнирный счет.

Противостояние делегатов Южной и Северной Америки обещает быть страстным и напряженным. Мексиканцы совсем немного уступили официально второй команде Европы по ударам (11:15), а против «Ривера» тем более не станут окапываться в обороне. Есть надежда, что голы в Пасадене будут, причем авторства обеих команд. Winline оценил вероятность такого сценария котировкой 1.91.