Родина - Факел, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Тяжелый выезд для лидера
Валентин Васильев

10-й тур Лиги PARI завершится в ближнем Подмосковье в понедельник, 15 сентября. Лидера сезона протестирует «Родина». Рассказываем о котировках на игру и выбираем интересный вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

15.09.2025, Пн

19:30 МСК

«Факел» (Воронеж)

П1 - 2.30

Х - 2.85

П2 - 3.45

Турнир: Лига PARI, 10-й тур

Стадион:  «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия)

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»1002-0
«Факел»0010-2

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Нефтехимик»

1:5

«Родина»

Лига PARI

29.08.2025«Родина»

3:0

«Торпедо»

Лига PARI

23.08.2025«Шинник»

1:1

«Родина»

Лига PARI

16.08.2025«Уфа»

0:0

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Факела»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.09.2025«Факел»

1:0

«Арсенал»

Лига PARI

04.09.2025«Челябинск»

1:1

«Факел»

Лига PARI

31.08.2025«Урал»

2:0

«Факел»

Лига PARI

24.08.2025«Факел»

1:0

«Нефтехимик»

Лига PARI

17.08.2025«Черноморец»

0:1

«Факел»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После девятого тура команды остались на своих местах: «Факел» - на первом, «Родина» - на седьмом.

КлубИВНПМячиОчки
1. Факел97119-422
2. Урал962116-620
3. Спартак Кострома962114-820
4. КАМАЗ953116-918
5. Челябинск952213-917
6. Ротор952215-517
7. Родина934215-913
8. Арсенал934214-1013
9. Шинник93337-712
10. Уфа92349-99
11. СКА-Хабаровск92348-119
12. Енисей92346-119
13. Волга92257-148
14. Нефтехимик91537-128
15. Черноморец91359-146
16. Торпедо91354-126
17. Чайка91356-186
18. Сокол90454-114

Прогноз на матч

«Родина» постепенно разгоняется после провального старта и смены главного тренера. Победа над «Енисеем» стала для москвичей третьей подряд. Общий счет этих игр тоже вызывает уважение - 10:1. Так что лидера ожидает тяжелейшее испытание.

Визитной карточкой команды Шалимова в этом сезоне стали минимальные победы со счетом 1:0 (шесть случаев за девять туров!). Полагаем, если в Химках кто-то и отличится, то лишь одна команда. В лучшем случае.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: Абдусаламов (дисквалификация)

«Факел»: Дзиов (травма), Багамаев (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы игры: 2.30 на победу хозяев, 3.45 - на гостей и 2.85 - на ничью. 

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «Факел»

Коэффициент 5.00 свидетельствует о высокой вероятности нулевой ничьей.

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Факел»?

Среди опций официального сайта PARI есть и видеотрансляции матчей первого дивизиона.

Где купить билеты на матч «Родина» - «Факел»?

Билеты на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей. Отдельно можно приобрести пропуск на парковку. 

Кто тренирует «Родину»?

4 сентября столичный клуб возглавил испанский специалист Хуан Диас.

