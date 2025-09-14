Родина - Факел, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Родина» постепенно разгоняется после провального старта и смены главного тренера. Победа над «Енисеем» стала для москвичей третьей подряд. Общий счет этих игр тоже вызывает уважение - 10:1. Так что лидера ожидает тяжелейшее испытание.

Визитной карточкой команды Шалимова в этом сезоне стали минимальные победы со счетом 1:0 (шесть случаев за девять туров!). Полагаем, если в Химках кто-то и отличится, то лишь одна команда. В лучшем случае.