Родина - Факел, 15 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

10-й тур Лиги PARI завершится в ближнем Подмосковье в понедельник, 15 сентября. Лидера сезона протестирует «Родина». Рассказываем о котировках на игру и выбираем интересный вариант для ставки.
Турнир: Лига PARI, 10-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Игорь Капленков (Москва, Россия)
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|1
|0
|0
|2-0
|«Факел»
|0
|0
|1
|0-2
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Нефтехимик»
1:5
«Родина»
Лига PARI
|29.08.2025
|«Родина»
3:0
«Торпедо»
Лига PARI
|23.08.2025
|«Шинник»
1:1
«Родина»
Лига PARI
|16.08.2025
|«Уфа»
0:0
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Факела»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.09.2025
|«Факел»
1:0
«Арсенал»
Лига PARI
|04.09.2025
|«Челябинск»
1:1
«Факел»
Лига PARI
|31.08.2025
|«Урал»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|24.08.2025
|«Факел»
1:0
«Нефтехимик»
Лига PARI
|17.08.2025
|«Черноморец»
0:1
«Факел»
Лига PARI
После девятого тура команды остались на своих местах: «Факел» - на первом, «Родина» - на седьмом.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Факел
|9
|7
|1
|1
|9-4
|22
|2. Урал
|9
|6
|2
|1
|16-6
|20
|3. Спартак Кострома
|9
|6
|2
|1
|14-8
|20
|4. КАМАЗ
|9
|5
|3
|1
|16-9
|18
|5. Челябинск
|9
|5
|2
|2
|13-9
|17
|6. Ротор
|9
|5
|2
|2
|15-5
|17
|7. Родина
|9
|3
|4
|2
|15-9
|13
|8. Арсенал
|9
|3
|4
|2
|14-10
|13
|9. Шинник
|9
|3
|3
|3
|7-7
|12
|10. Уфа
|9
|2
|3
|4
|9-9
|9
|11. СКА-Хабаровск
|9
|2
|3
|4
|8-11
|9
|12. Енисей
|9
|2
|3
|4
|6-11
|9
|13. Волга
|9
|2
|2
|5
|7-14
|8
|14. Нефтехимик
|9
|1
|5
|3
|7-12
|8
|15. Черноморец
|9
|1
|3
|5
|9-14
|6
|16. Торпедо
|9
|1
|3
|5
|4-12
|6
|17. Чайка
|9
|1
|3
|5
|6-18
|6
|18. Сокол
|9
|0
|4
|5
|4-11
|4
«Родина» постепенно разгоняется после провального старта и смены главного тренера. Победа над «Енисеем» стала для москвичей третьей подряд. Общий счет этих игр тоже вызывает уважение - 10:1. Так что лидера ожидает тяжелейшее испытание.
Визитной карточкой команды Шалимова в этом сезоне стали минимальные победы со счетом 1:0 (шесть случаев за девять туров!). Полагаем, если в Химках кто-то и отличится, то лишь одна команда. В лучшем случае.
Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Абдусаламов (дисквалификация)
«Факел»: Дзиов (травма), Багамаев (дисквалификация)
БК PARI установила высокие коэффициенты на все основные исходы игры: 2.30 на победу хозяев, 3.45 - на гостей и 2.85 - на ничью.
Коэффициент 5.00 свидетельствует о высокой вероятности нулевой ничьей.
Среди опций официального сайта PARI есть и видеотрансляции матчей первого дивизиона.
Билеты на игру доступны на официальном сайте столичного клуба. Минимальная стоимость составляет 300 рублей. Отдельно можно приобрести пропуск на парковку.
4 сентября столичный клуб возглавил испанский специалист Хуан Диас.