Родина - Сокол, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

«Родина» явно пришла в себя после провального старта сезона. Из шести последних матчей москвичи выиграли пять, причем все - убедительно: два - с разницей в два мяча, два - в три и один - в четыре. Провал случился только в Челябинске, но то была скорее разовая неудача. В следующем матче «Родина» разгромила хабаровских армейцев на их территории в Кубке - 3:0.

«Сокол» прожил пол-лета вообще без побед, а в сентябре наконец начал выигрывать. Победы над «Торпедо» (в лиге) и Broke Boys (в Кубке) должны добавить саратовцам уверенности в себе. Так что хотя бы на гол в гостях у фаворита парни Кашчелана могут рассчитывать. Отважимся на не самый очевидный прогноз в этой паре: обе забьют.