Родина - Сокол, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Партнерский проект
В последнее воскресенье сентября пройдет шесть матчей 12-го тура Лиги PARI. Саратовский «Сокол» повторно за несколько дней выступит в Подмосковье. Теперь его ждет более квалифицированный противник, чем медиакоманда, пускай и усиленная Федором Смоловым. В этой паре фаворит другой - это «Родина». Рассказываем о котировках на игру и выбираем перспективный вариант для ставки.
Турнир: Лига PARI, 12-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История официальных матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|3
|2
|1
|11-5
|«Сокол»
|1
|2
|3
|5-11
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|24.09.2025
|«СКА-Хабаровск»
0:3
«Родина»
Кубок России
|20.09.2025
|«Челябинск»
4:0
«Родина»
Лига PARI
|15.09.2025
|«Родина»
2:0
«Факел»
Лига PARI
|07.09.2025
|«Родина»
2:0
«Енисей»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Нефтехимик»
1:5
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Сокола»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.09.2025
|Broke Boys
0:2
«Сокол»
Лига PARI
|20.09.2025
|«Сокол»
1:0
«Торпедо»
Лига PARI
|14.09.2025
|«Сокол»
0:0
«Шинник»
Лига PARI
|08.09.2025
|«Спартак» Кострома
2:1
«Сокол»
Лига PARI
|03.09.2025
|«Сокол»
0:2
«КАМАЗ»
Лига PARI
После 11-го тура «Родина» осталась на седьмом месте, а вот ее соперник оттолкнулся от турнирного дня и поднялся на 16-ю позицию.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Спартак Кострома
|11
|8
|2
|1
|20-11
|26
|2. Урал
|11
|7
|3
|1
|19-8
|24
|3. Факел
|11
|7
|2
|2
|10-7
|23
|4. Челябинск
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|5. Ротор
|11
|6
|3
|2
|18-5
|21
|6. КАМАЗ
|11
|5
|4
|2
|16-12
|19
|7. Родина
|11
|4
|4
|3
|17-13
|16
|8. Арсенал
|11
|3
|5
|3
|17-14
|14
|9. Шинник
|11
|3
|5
|3
|7-7
|14
|10. Нефтехимик
|11
|3
|5
|3
|12-13
|14
|11. СКА-Хабаровск
|11
|3
|4
|4
|10-12
|13
|12. Волга
|11
|3
|2
|6
|11-20
|11
|13. Уфа
|11
|2
|4
|5
|13-14
|10
|14. Енисей
|11
|2
|4
|5
|7-13
|10
|15. Черноморец
|11
|2
|3
|6
|13-16
|9
|16. Сокол
|11
|1
|5
|5
|5-11
|8
|17. Торпедо
|11
|1
|3
|7
|6-16
|6
|18. Чайка
|11
|1
|3
|7
|9-26
|6
«Родина» явно пришла в себя после провального старта сезона. Из шести последних матчей москвичи выиграли пять, причем все - убедительно: два - с разницей в два мяча, два - в три и один - в четыре. Провал случился только в Челябинске, но то была скорее разовая неудача. В следующем матче «Родина» разгромила хабаровских армейцев на их территории в Кубке - 3:0.
«Сокол» прожил пол-лета вообще без побед, а в сентябре наконец начал выигрывать. Победы над «Торпедо» (в лиге) и Broke Boys (в Кубке) должны добавить саратовцам уверенности в себе. Так что хотя бы на гол в гостях у фаворита парни Кашчелана могут рассчитывать. Отважимся на не самый очевидный прогноз в этой паре: обе забьют.
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
🎁 PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 «Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
🎁 Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Трансляция на сайте
|Бесплатно
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: Гуйе, Гогличидзе (оба - дисквалификации), Абдусаламов (травма)
«Сокол»: нет
БК PARI установила коэффициент 1.48 на победу хозяев поля и более чем в четыре раза выше - на гостей. Ничью можно взять за 3.85.
Получить до 25 000 рублей от PARI
Два варианта - 1:0 и 2:0 - в линии точного счета котируются за 6.00.
Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта».
Официальный сайт PARI покажет игру в прямом эфире.
Билеты номиналом от 300 рублей можно купить на официальном сайте столичного клуба.