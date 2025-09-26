Ведомости
Родина - Сокол, 29 сентября: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Аутсайдер ожил и даст бой фавориту
Валентин Васильев

В последнее воскресенье сентября пройдет шесть матчей 12-го тура Лиги PARI. Саратовский «Сокол» повторно за несколько дней выступит в Подмосковье. Теперь его ждет более квалифицированный противник, чем медиакоманда, пускай и усиленная Федором Смоловым. В этой паре фаворит другой - это «Родина». Рассказываем о котировках на игру и выбираем перспективный вариант для ставки.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

29.09.2025, Вс

18:30 МСК

 «Сокол» (Саратов)

П1 - 1.48

Х - 3.85

П2 - 6.90

Турнир: Лига PARI, 12-й тур

Стадион:  «Арена Химки»  (Химки, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История официальных матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»32111-5
 «Сокол»1235-11

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

24.09.2025«СКА-Хабаровск»

0:3

«Родина»

Кубок России

20.09.2025«Челябинск»

4:0

«Родина»

Лига PARI

15.09.2025«Родина»

2:0

«Факел»

Лига PARI

07.09.2025«Родина»

2:0

«Енисей»

Лига PARI

03.09.2025«Нефтехимик»

1:5

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Сокола»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.09.2025Broke Boys

0:2

«Сокол»

Лига PARI

20.09.2025«Сокол»

1:0

«Торпедо»

Лига PARI

14.09.2025«Сокол»

0:0

«Шинник»

Лига PARI

08.09.2025«Спартак» Кострома

2:1

«Сокол»

Лига PARI

03.09.2025«Сокол»

0:2

«КАМАЗ»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

После 11-го тура «Родина» осталась на седьмом месте, а вот ее соперник оттолкнулся от турнирного дня и поднялся на 16-ю позицию.

КлубИВНПМячиОчки
1. Спартак Кострома1182120-1126
2. Урал1173119-824
3. Факел1172210-723
4. Челябинск1163218-1021
5. Ротор1163218-521
6. КАМАЗ1154216-1219
7. Родина1144317-1316
8. Арсенал1135317-1414
9. Шинник113537-714
10. Нефтехимик1135312-1314
11. СКА-Хабаровск1134410-1213
12. Волга1132611-2011
13. Уфа1124513-1410
14. Енисей112457-1310
15. Черноморец1123613-169
16. Сокол111555-118
17. Торпедо111376-166
18. Чайка111379-266

Прогноз на матч

«Родина» явно пришла в себя после провального старта сезона. Из шести последних матчей москвичи выиграли пять, причем все - убедительно: два - с разницей в два мяча, два - в три и один - в четыре. Провал случился только в Челябинске, но то была скорее разовая неудача. В следующем матче «Родина» разгромила хабаровских армейцев на их территории в Кубке - 3:0.

«Сокол» прожил пол-лета вообще без побед, а в сентябре наконец начал выигрывать. Победы над «Торпедо» (в лиге) и Broke Boys (в Кубке) должны добавить саратовцам уверенности в себе. Так что хотя бы на гол в гостях у фаворита парни Кашчелана могут рассчитывать. Отважимся на не самый очевидный прогноз в этой паре: обе забьют.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Прямая трансляция из Подмосковья пройдет на платформах «Матч ТВ» и БК PARI.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Трансляция на сайте Бесплатно
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Родина»: Гуйе, Гогличидзе (оба - дисквалификации), Абдусаламов (травма)

«Сокол»: нет

Коэффициенты букмекеров

БК PARI установила коэффициент 1.48 на победу хозяев поля и более чем в четыре раза выше - на гостей. Ничью можно взять за 3.85.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Родина» - «Сокол»

Два варианта - 1:0 и 2:0 - в линии точного счета котируются за 6.00.

Если вы хотите узнать, где можно получить фрибет за регистрацию БК, можно узнать это на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Сокол»?

Официальный сайт PARI покажет игру в прямом эфире. 

Где купить билеты на матч «Родина» - «Сокол»?

Билеты номиналом от 300 рублей можно купить на официальном сайте столичного клуба. 

Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
