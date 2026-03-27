Родина - Урал, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Центральный матч 26-го тура Лиги PARI определить проще простого: достаточно сверить расписание игр с турнирной таблицей. Противостояние второй и третьей команд сезона не заметить просто невозможно! Удастся ли «Уралу» вернуть себе место в проходной двойке? Рассмотрим воскресную игру в контексте статистики и вариантов для прогноза.
Турнир: Лига PARI, 26-й тур
Стадион «Арена Химки» (Химки, Россия)
Главный судья: Новиков (Петрозаводск)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|2
|4
|2
|11-11
|«Урал»
|2
|4
|2
|11-11
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|23.03.2026
|«Родина»
5:2
«Чайка»
Лига PARI
|14.03.2026
|«СКА-Хабаровск»
2:2
«Родина»
Лига PARI
|08.03.2026
|«Торпедо»
0:2
«Родина»
Лига PARI
|02.03.2026
|«Родина»
2:1
«Шинник»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Челябинск»
1:0
«Родина»
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Урала»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|22.03.2026
|«Урал»
2:4
«Енисей»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Урал»
2:0
«Арсенал»
Лига PARI
|09.03.2026
|«Ротор»
1:1
«Урал»
Лига PARI
|27.02.2026
|«Факел»
1:0
«Урал»
Лига PARI
|20.02.2026
|«Урал»
0:1
«Акрон»
Товарищеский матч
После прошлого тура команды поменялись местами в таблице. В случае победы уральцев уже в воскресенье возможна обратная рокировка.
|Место
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|О
|1
|Факел
|24
|16
|4
|4
|30-12
|52
|2
|Родина
|25
|12
|10
|3
|39-21
|46
|3
|Урал
|25
|13
|6
|6
|35-24
|45
|4
|Спартак
|25
|9
|11
|5
|36-30
|38
|5
|КАМАЗ
|25
|9
|10
|6
|41-28
|37
|6
|Челябинск
|25
|9
|10
|6
|33-26
|37
|7
|Ротор
|25
|9
|9
|7
|28-20
|36
|8
|Нефтехимик
|24
|8
|10
|6
|30-27
|34
|9
|СКА Хабаровск
|25
|8
|9
|8
|27-30
|33
|10
|Арсенал
|25
|7
|11
|7
|33-30
|32
|11
|Енисей
|25
|7
|10
|8
|21-29
|31
|12
|Шинник
|25
|7
|10
|8
|22-23
|31
|13
|Торпедо М
|25
|8
|6
|11
|23-31
|30
|14
|Черноморец
|25
|7
|7
|11
|29-32
|28
|15
|Волга
|25
|7
|6
|12
|29-39
|27
|16
|Уфа
|25
|6
|8
|11
|28-33
|26
|17
|Чайка
|25
|3
|7
|15
|23-53
|16
|18
|Сокол
|25
|2
|10
|13
|10-29
|16
Обе команды со старта относили к числу фаворитов сезона - только «Урал» - явным, а «Родину» - к скрытым. И поначалу они в полной мере этим своим статусам соответствовали. Екатеринбуржцы мощно по результатам начали первенство, тогда как москвичи старт откровенно «проспали». Новый год клубы тоже начали по-разному, но теперь будто поменялись местами. Столичный коллектив после рестарта набрал 10 очков из 12 возможных, а его ближайший соперник - четыре. Как следствие - подъем «Родины» на вторую позицию и спуск «Урала» на третью. Для клуба, ставящего задачу вернуться в РПЛ напрямую, даже такое локальное отступление крайне болезненно.
Василию Березуцкому нужно срочно улучшить результаты, если не хочет повторить участь своего предшественника Мирослава Ромащенко. Но и «Родина», ворвавшись в «призовую» двойку, по доброй воле ее не оставит. В том, что встреча лидеров дивизиона в Подмосковье будет ожесточенной, можно быть уверенным. А вот начет высокой результативности есть сомнения.
Очевидно, что оба тренера уделят повышенное внимание именно обороне. Цена ошибки в отдельно взятом эпизоде, а в конечном итоге и в целом матче невероятно высока! Поэтому тотал меньше 2.5 выглядит здесь более чем реалистичным сценарием.
Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.60 на этот исход.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Родина»: нет
«Урал»: Аюпов, Кордейро (оба - травмы), Бардачев (в сборной), Ишков (дисквалификация)
Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на главное событие выходных. Успех хозяев поля котируется за 2.30, ничья - на 1.00 выше. Успешная ставка на уральцев предвещает трехкратный выигрыш.
Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 подразумевает скорее отрицательный ответ на этот вопрос, чем положительный.
Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.
Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Родины». Fan ID для прохода на трибуну не требуется.