Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыФутболЛига PARI

Родина - Урал, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обновлено:
Предматчевые расклады и лучшие коэффициенты на центральную игру уикенда
Валентин Васильев

Центральный матч 26-го тура Лиги PARI определить проще простого: достаточно сверить расписание игр с турнирной таблицей. Противостояние второй и третьей команд сезона не заметить просто невозможно! Удастся ли «Уралу» вернуть себе место в проходной двойке? Рассмотрим воскресную игру в контексте статистики и вариантов для прогноза.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

29.03.2026, Вс

19:00 МСК

«Урал» (Екатеринбург)

П1 - 2.30

Х - 3.30

П2 - 3.00

Турнир: Лига PARI, 26-й тур

Стадион «Арена Химки» (Химки, Россия)

Главный судья: Новиков (Петрозаводск)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»24211-11
«Урал» 24211-11

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

23.03.2026«Родина»

5:2

«Чайка»

Лига PARI

14.03.2026«СКА-Хабаровск»

2:2

«Родина»

Лига PARI

08.03.2026«Торпедо»

0:2

«Родина»

Лига PARI

02.03.2026«Родина»

2:1

«Шинник»

Лига PARI

20.02.2026«Челябинск»

1:0

«Родина»

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Урала»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

22.03.2026«Урал»

2:4

«Енисей»

Лига PARI

15.03.2026«Урал»

2:0

«Арсенал»

Лига PARI

09.03.2026«Ротор»

1:1

«Урал»

Лига PARI

27.02.2026«Факел»

1:0

«Урал»

Лига PARI

20.02.2026«Урал»

0:1

«Акрон»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

Свернуть

После прошлого тура команды поменялись местами в таблице. В случае победы уральцев уже в воскресенье возможна обратная рокировка. 

МестоКомандаИВНПМячиО
1Факел24164430-1252
2Родина251210339-2146
3Урал25136635-2445
4Спартак 25911536-3038
5КАМАЗ25910641-2837
6Челябинск25910633-2637
7Ротор2599728-2036
8Нефтехимик24810630-2734
9СКА Хабаровск2589827-3033
10Арсенал 25711733-3032
11Енисей25710821-2931
12Шинник25710822-2331
13Торпедо М25861123-3130
14Черноморец25771129-3228
15Волга 25761229-3927
16Уфа25681128-3326
17Чайка25371523-5316
18Сокол252101310-2916

Прогноз на матч

Свернуть

Обе команды со старта относили к числу фаворитов сезона - только «Урал» - явным, а «Родину» - к скрытым. И поначалу они в полной мере этим своим статусам соответствовали. Екатеринбуржцы мощно по результатам начали первенство, тогда как москвичи старт откровенно «проспали». Новый год клубы тоже начали по-разному, но теперь будто поменялись местами. Столичный коллектив после рестарта набрал 10 очков из 12 возможных, а его ближайший соперник - четыре. Как следствие - подъем «Родины» на вторую позицию и спуск «Урала» на третью. Для клуба, ставящего задачу вернуться в РПЛ напрямую, даже такое локальное отступление крайне болезненно. 

Василию Березуцкому нужно срочно улучшить результаты, если не хочет повторить участь своего предшественника Мирослава Ромащенко.  Но и «Родина», ворвавшись в «призовую» двойку, по доброй воле ее не оставит. В том, что встреча лидеров дивизиона в Подмосковье будет ожесточенной, можно быть уверенным. А вот начет высокой результативности есть сомнения.   

Очевидно, что оба тренера уделят повышенное внимание именно обороне. Цена ошибки в отдельно взятом эпизоде, а в конечном итоге и в целом матче невероятно высока! Поэтому тотал меньше 2.5 выглядит здесь более чем реалистичным сценарием. 

Официальный букмекер дивизиона дает коэффициент 1.60 на этот исход.

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Свернуть

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Родина»: нет

«Урал»: Аюпов, Кордейро (оба - травмы), Бардачев (в сборной), Ишков (дисквалификация)

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

Аналитики PARI установили высокие коэффициенты на главное событие выходных. Успех  хозяев поля котируется за 2.30, ничья - на 1.00 выше. Успешная ставка на уральцев предвещает трехкратный выигрыш.

Получить до 25 000 рублей от PARI

Вопросы и ответы

Свернуть

Будет ли матч «Родина» - «Урал» результативным?

Коэффициент 2.20 на тотал больше 2.5 подразумевает скорее отрицательный ответ на этот вопрос, чем положительный. 

Если вы хотите узнать, где получить фрибет за регистрацию БК, сделать это можно на сайте «Советского спорта». 

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Урал»?

Посмотреть игру без оплаты можно на сайтах «Матч ТВ», БК PARI и Вконтакте.

Где купить билеты на  матч «Родина» - «Урал»?

Билеты стоимостью от 300 рублей можно приобрести на официальном сайте «Родины». Fan ID для прохода на трибуну не требуется.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Кешбэк в PARI для новых и действующих игроковhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_cash_a19fd75925.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 30%
Кешбэк в PARI для новых и действующих игроков
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша-
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит-
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_b84a19abee.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_matafon_bet_9cbcb6fe73.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer95 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_winline_freebet2_09fe9f61be.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/BK_logo_2_214ab35aa3.pngдо 3000 ₽
Бонус от БК Winline на сумму до 3000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша30 д.
  • мин. коэф.1.3
  • мин. депозит500 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer279 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть всё