Родина - Урал, 29 марта: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Обе команды со старта относили к числу фаворитов сезона - только «Урал» - явным, а «Родину» - к скрытым. И поначалу они в полной мере этим своим статусам соответствовали. Екатеринбуржцы мощно по результатам начали первенство, тогда как москвичи старт откровенно «проспали». Новый год клубы тоже начали по-разному, но теперь будто поменялись местами. Столичный коллектив после рестарта набрал 10 очков из 12 возможных, а его ближайший соперник - четыре. Как следствие - подъем «Родины» на вторую позицию и спуск «Урала» на третью. Для клуба, ставящего задачу вернуться в РПЛ напрямую, даже такое локальное отступление крайне болезненно.

Василию Березуцкому нужно срочно улучшить результаты, если не хочет повторить участь своего предшественника Мирослава Ромащенко. Но и «Родина», ворвавшись в «призовую» двойку, по доброй воле ее не оставит. В том, что встреча лидеров дивизиона в Подмосковье будет ожесточенной, можно быть уверенным. А вот начет высокой результативности есть сомнения.

Очевидно, что оба тренера уделят повышенное внимание именно обороне. Цена ошибки в отдельно взятом эпизоде, а в конечном итоге и в целом матче невероятно высока! Поэтому тотал меньше 2.5 выглядит здесь более чем реалистичным сценарием.

