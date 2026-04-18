Родина - Волга, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

Лучшая команда весны в ФНЛ несется в РПЛ!
Валентин Васильев
В прошлый понедельник «Родина» оправдала статус лучшей команды весны в Лиге PARI, обезоружив «Факел» на его поле. В 29-м туре столичных футболистов ожидает соперник попроще - «Волга». Хотя проходным для одного из лидеров субботний матч точно не будет. Сейчас объясним почему.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Родина» (Москва)

18.04.2026, Сб

17:00 МСК

«Волга» (Ульяновск)

П1 - 1.55

Х - 4.00

П2 - 5.90

Турнир: Лига PARI, 29-й тур

Стадион: «Арена Химки» (Химки)

Главный судья: Лапатухин (Москва)

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Родина»4005-2
«Волга»0042-5

Последние пять матчей «Родины»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

13.04.2026«Факел»

1:3

«Родина»

Лига PARI

05.04.2026«Сокол»

1:3

«Родина»

Лига PARI

29.03.2026«Родина»

3:1

«Урал»

Лига PARI

23.03.2026«Родина»

5:2

«Чайка»

Лига PARI

14.03.2026«СКА-Хабаровск»

2:2

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Волги»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.04.2026«Волга»

0:1

«Шинник»

Лига PARI

05.04.2026«СКА-Хабаровск»

1:1

«Волга»

Лига PARI

28.03.2026«Волга»

1:0

«Спартак»

Лига PARI

21.03.2026«Уфа»

2:1

«Волга»

Лига PARI

15.03.2026«Волга»

2:2

«Челябинск»

Лига PARI

Место в турнирной таблице

Победой в Воронеже «Родина» сократила отставание от «Факела» до четырех очков и в заключительных турах сезона постарается выскочить на первое место. «Волга» идет 14-й.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Факел28185535-1659
2Родина281510348-2455
3Урал28147741-2749
4Ротор28129736-2245
5Спартак-Кострома281111640-3344
6КАМАЗ28913641-2840
7Челябинск28912737-3139
8Енисей28910927-3237
9Арсенал28812838-3436
10Шинник28812823-2336
11Нефтехимик28812831-3236
12Торпедо28981129-3435
13СКА-Хабаровск28811931-3735
14Волга28871331-4131
15Черноморец28781332-3929
16Уфа286101229-3528
17Чайка28471726-6319
18Сокол282101612-3616

Прогноз на матч

Весной 2026 года «Родина» выступает лучше всех в дивизионе: шесть побед, одна ничья, 20 забитых мячей, 19 очков. Но и «Волге» зимняя пауза пошла на пользу. Укрепив свои ряды несколькими опытными мастерами, ульяновский клуб прибавил темпа и стал методично набирать очки. В пассиве команды всего два поражения после рестарта при двух же победах и трех ничьих. В «весенней» таблице Лиги PARI команда Михаила Бокова идет восьмой. Риск вернуться во второй дивизион все еще существует, но динамика результатов внушает оптимизм в сердца поклонников симпатичного клуба. 

«Родина» много забивает: средняя результативность последних 10 матчей - 2.10 гола. Пять последних игр у парней Хуана Диаса были «верховыми», три предыдущих принесли одинаковый счет - 3:1. У «Волги», наоборот, три последних матча были «низовыми». Полагаем, что в гостях у одного из лидеров сезона ульяновцы захотят показать себя в наилучшем свете, и игра получится яркой и насыщенной голами. 

В PARI поставить на тотал больше 2.5 можно по довольно высокому коэффициенту 1.90.

Бонусы на матч

БукмекерСумма бонусаВид бонуса
🎁 PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
🎁 «Фонбет»До 15 тысяч рублейПриветственный
🎁 WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита

Трансляции

Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.

ВещательТип трансляцииУсловия
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
Вконтакте Видеотрансляция 
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы одного из лидеров сезона коэффициентом 1.55. Ничья котируется в конторе за 4.00, а выигрыш гостей - за 5.90.

Вопросы и ответы

Где смотреть бесплатно матч «Родина» - «Волга»?

БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.

Где купить билеты на  матч «Родина» - «Волга»?

Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Родины». Минимальная стоимость - 300 рублей. 

Кто выиграет Лигу PARI?

Топ-3 фаворитов сезона, по версии PARI, выглядит следующим образом:

Команда1 место - да1 место - нет1-2 место - да1-2 место - нет
«Факел»1.203.90--
«Родина»5.001.131.253.50
«Урал»25.00-3.501.25

