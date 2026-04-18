Родина - Волга, 18 апреля: где смотреть матч Лиги PARI, прогноз, составы

В прошлый понедельник «Родина» оправдала статус лучшей команды весны в Лиге PARI, обезоружив «Факел» на его поле. В 29-м туре столичных футболистов ожидает соперник попроще - «Волга». Хотя проходным для одного из лидеров субботний матч точно не будет. Сейчас объясним почему.
Турнир: Лига PARI, 29-й тур
Стадион: «Арена Химки» (Химки)
Главный судья: Лапатухин (Москва)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Родина»
|4
|0
|0
|5-2
|«Волга»
|0
|0
|4
|2-5
Последние пять матчей «Родины»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|13.04.2026
|«Факел»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|05.04.2026
|«Сокол»
1:3
«Родина»
Лига PARI
|29.03.2026
|«Родина»
3:1
«Урал»
Лига PARI
|23.03.2026
|«Родина»
5:2
«Чайка»
Лига PARI
|14.03.2026
|«СКА-Хабаровск»
2:2
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Волги»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Волга»
0:1
«Шинник»
Лига PARI
|05.04.2026
|«СКА-Хабаровск»
1:1
«Волга»
Лига PARI
|28.03.2026
|«Волга»
1:0
«Спартак»
Лига PARI
|21.03.2026
|«Уфа»
2:1
«Волга»
Лига PARI
|15.03.2026
|«Волга»
2:2
«Челябинск»
Лига PARI
Победой в Воронеже «Родина» сократила отставание от «Факела» до четырех очков и в заключительных турах сезона постарается выскочить на первое место. «Волга» идет 14-й.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Факел
|28
|18
|5
|5
|35-16
|59
|2
|Родина
|28
|15
|10
|3
|48-24
|55
|3
|Урал
|28
|14
|7
|7
|41-27
|49
|4
|Ротор
|28
|12
|9
|7
|36-22
|45
|5
|Спартак-Кострома
|28
|11
|11
|6
|40-33
|44
|6
|КАМАЗ
|28
|9
|13
|6
|41-28
|40
|7
|Челябинск
|28
|9
|12
|7
|37-31
|39
|8
|Енисей
|28
|9
|10
|9
|27-32
|37
|9
|Арсенал
|28
|8
|12
|8
|38-34
|36
|10
|Шинник
|28
|8
|12
|8
|23-23
|36
|11
|Нефтехимик
|28
|8
|12
|8
|31-32
|36
|12
|Торпедо
|28
|9
|8
|11
|29-34
|35
|13
|СКА-Хабаровск
|28
|8
|11
|9
|31-37
|35
|14
|Волга
|28
|8
|7
|13
|31-41
|31
|15
|Черноморец
|28
|7
|8
|13
|32-39
|29
|16
|Уфа
|28
|6
|10
|12
|29-35
|28
|17
|Чайка
|28
|4
|7
|17
|26-63
|19
|18
|Сокол
|28
|2
|10
|16
|12-36
|16
Весной 2026 года «Родина» выступает лучше всех в дивизионе: шесть побед, одна ничья, 20 забитых мячей, 19 очков. Но и «Волге» зимняя пауза пошла на пользу. Укрепив свои ряды несколькими опытными мастерами, ульяновский клуб прибавил темпа и стал методично набирать очки. В пассиве команды всего два поражения после рестарта при двух же победах и трех ничьих. В «весенней» таблице Лиги PARI команда Михаила Бокова идет восьмой. Риск вернуться во второй дивизион все еще существует, но динамика результатов внушает оптимизм в сердца поклонников симпатичного клуба.
«Родина» много забивает: средняя результативность последних 10 матчей - 2.10 гола. Пять последних игр у парней Хуана Диаса были «верховыми», три предыдущих принесли одинаковый счет - 3:1. У «Волги», наоборот, три последних матча были «низовыми». Полагаем, что в гостях у одного из лидеров сезона ульяновцы захотят показать себя в наилучшем свете, и игра получится яркой и насыщенной голами.
В PARI поставить на тотал больше 2.5 можно по довольно высокому коэффициенту 1.90.
Букмекерская контора PARI покажет игру в прямом эфире.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|Вконтакте
|Видеотрансляция
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Аналитики PARI оценили вероятность победы одного из лидеров сезона коэффициентом 1.55. Ничья котируется в конторе за 4.00, а выигрыш гостей - за 5.90.
БК PARI транслирует все матчи первого дивизиона на своем сайте бесплатно.
Приобрести билеты на игру можно на официальном сайте «Родины». Минимальная стоимость - 300 рублей.
Топ-3 фаворитов сезона, по версии PARI, выглядит следующим образом:
|Команда
|1 место - да
|1 место - нет
|1-2 место - да
|1-2 место - нет
|«Факел»
|1.20
|3.90
|-
|-
|«Родина»
|5.00
|1.13
|1.25
|3.50
|«Урал»
|25.00
|-
|3.50
|1.25