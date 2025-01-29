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29 января 13:43ГлавнаяПрогнозыФутболЛига Европы

Рома — Айнтрахт, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Римляне рискуют не попасть в плей-офф ЛЕ
Руслан Ипполитов
Рома - Айнтрахт.jpg
Рома - Айнтрахт.jpg

В заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграют «Рома» и «Айнтрахт». Клуб из Франкфурта-на-Майне уже обеспечил себе место в восьмерке сильнейших команд на этом этапе и место в 1/8 финала турнира. Римляне занимают 21-е место в турнирной таблице и могут остаться за пределами плей-офф.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Италия)

30.01.2025, Чт

23:00 МСК

«Айнтрахт» (Германия)

П1 - 1.68

Х - 3.75

П2 - 5.30

Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный арбитр: еще не определен

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Форма команд

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Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Удинезе»1:2«Рома»Серия А
23.01.2025«АЗ Алкар»1:0«Рома»Лига Европы
17.01.2025«Рома»3:1«Дженоа»Серия А
12.01.2025«Болонья»2:2«Рома»Серия А
05.01.2025«Рома»2:0«Лацио»Серия А

Последние пять матчей «Айнтрахта»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

26.01.2025«Хоффенхайм»2:2«Айнтрахт»Бундеслига
23.01.2025«Айнтрахт»2:0«Ференцварош»Бундеслига
17.01.2025«Айнтрахт»2:0«Боруссия Д»Бундеслига
14.01.2025«Айнтрахт»4:1«Фрайбург»Бундеслига
11.01.2025«Санкт-Паули»0:1«Айнтрахт»Бундеслига

Турнирное положение

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Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:

КомандаИВНПМО
1. Лацио761017-419
2. Айнтрахт751114-816
3. Атлетик751112-616
4. Манчестер Юнайтед743014-915
5. Лион742115-714
6. Тоттенхэм742114-914
7. Андерлехт742111-814
8. ФКСБ742110-714
9. Галатасарай734018-1413
10. Буде-Глимт741213-1013
11. Виктория733112-912
12. Олимпиакос73316-312
13. Рейнджерс732214-911
14. АЗ Алкмаар732210-911
15. Юнион73227-611
16. Аякс731314-710
17. ПАОК731312-810
18. Реал Сосьедад731311-910
19. Митьюлланд73137-710
20. Эльфсборг73139-1110
21. Рома72328-69
22. Ференцварош730411-129
23. Фенербахче72327-99
24. Бешикташ730410-149
25. Порту722312-118
26. Твенте71427-97
27. Брага72148-127
28. Хоффенхайм71337-116
29. Маккаби ТА72058-166
30. РФШ71246-125
31. Славия Прага71155-94
32. Мальме71158-154
33. Лудогорец70343-103
34. Карабах71066-173
35. Ницца70256-152
36. Динамо Киев70164-181

Прогноз на матч

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Традиционно в последних турах на первый план выходит мотивация. При неудачном стечении обстоятельств римляне могут не попасть в число 24-х лучших команд и остаться без плей-офф. «Айнтрахту» же не приходится беспокоиться за турнирное положение - место в топ-8 немецкий клуб себе уже гарантировал.

«Рома» с возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери поступательно набирает ход. Римлянам не всегда везет в завершающей стадии атак, но баланс в игре налаживается. В последних шести матчах в разных турнирах «Рома» одержала шесть побед.

«Айнтрахт» не сильно мотивирован на битву на «Олимпико». «Орлам» нет смысла ломать когти о мощного соперника, да и состояние «Ромы» намекает, что и без мотивационного фактора римляне были бы фаворитами. Хозяевам надо выигрывать, а гости имеют право сыграть без лишнего груза ответственности. Так что делаем выбор в пользу ставки на победу «Ромы» и ТБ 2.5.  

Бонусы на матч

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WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный

Трансляции

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Последить за игрой можно на ресурсах легальных букмекеров и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
WinlineВидеотрансляция, HDРегистрация в системе букмекера
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: нет травмированных

«Айнтрахт»: Эбимбе (травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Айнтрахт»:

Позиция«Рома»«Айнтрахт»Позиция
Вратарь99. Свилар1. ТраппВратарь
Защитник5. Н'Дика3. ТеатеЗащитник
Защитник15. Хуммельс4. КохЗащитник
Защитник23. Манчини35. ТутаЗащитник
Полузащитник3. Анхелиньо13. КристенсенЗащитник
Полузащитник 16. Паредес20. УзунПолузащитник
Полузащитник 17. Коне 16. ЛарссонПолузащитник 
Полузащитник7. Пеллегрини15. СкириПолузащитник
Полузащитник56. Салемакерс36. КнауффПолузащитник
Нападающий11. Довбик27. ГетцеНападающий
Нападающий21. Дибала11. ЭтитикеНападающий
Главный тренерКлаудио РаньериДино ТоппмеллерГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Для аналитиков PARI в этой паре явным фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Ромы» - 1.68. Заключить пари на ничью можно за 3.75, а вероятность выигрыша гостей оценена щедрым кэфом 5.30.

Вопросы и ответы

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С каким счетом завершится матч «Рома» - «Айнтрахт»?

Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 7.50. Победа итальянского клуба со счетом 1:0 идет за 8.00. 2:0 и 2:1 - за 9.00.

Кто выходит в плей-офф Лиги Европы?

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Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.

Кто выиграет Лигу Европы?

Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:

  1. «Тоттенхэм» - 5.00
  2. «Манчестер Юнайтед» - 5.50
  3. «Атлетик» - 8.00
  4. «Лацио» - 8.00
  5. «Айнтрахт» - 10.00
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