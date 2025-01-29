Рома — Айнтрахт, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

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В заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграют «Рома» и «Айнтрахт». Клуб из Франкфурта-на-Майне уже обеспечил себе место в восьмерке сильнейших команд на этом этапе и место в 1/8 финала турнира. Римляне занимают 21-е место в турнирной таблице и могут остаться за пределами плей-офф.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Италия)
30.01.2025, Чт
23:00 МСК
«Айнтрахт» (Германия)
|П1 - 1.68
Турнир: Лига Европы УЕФА, общий этап, 8-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный арбитр: еще не определен
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Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Удинезе»
|1:2
|«Рома»
|Серия А
|23.01.2025
|«АЗ Алкар»
|1:0
|«Рома»
|Лига Европы
|17.01.2025
|«Рома»
|3:1
|«Дженоа»
|Серия А
|12.01.2025
|«Болонья»
|2:2
|«Рома»
|Серия А
|05.01.2025
|«Рома»
|2:0
|«Лацио»
|Серия А
Последние пять матчей «Айнтрахта»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|26.01.2025
|«Хоффенхайм»
|2:2
|«Айнтрахт»
|Бундеслига
|23.01.2025
|«Айнтрахт»
|2:0
|«Ференцварош»
|Бундеслига
|17.01.2025
|«Айнтрахт»
|2:0
|«Боруссия Д»
|Бундеслига
|14.01.2025
|«Айнтрахт»
|4:1
|«Фрайбург»
|Бундеслига
|11.01.2025
|«Санкт-Паули»
|0:1
|«Айнтрахт»
|Бундеслига
Перед последним игровым днем общего этапа расклад в таблице следующий:
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Лацио
|7
|6
|1
|0
|17-4
|19
|2. Айнтрахт
|7
|5
|1
|1
|14-8
|16
|3. Атлетик
|7
|5
|1
|1
|12-6
|16
|4. Манчестер Юнайтед
|7
|4
|3
|0
|14-9
|15
|5. Лион
|7
|4
|2
|1
|15-7
|14
|6. Тоттенхэм
|7
|4
|2
|1
|14-9
|14
|7. Андерлехт
|7
|4
|2
|1
|11-8
|14
|8. ФКСБ
|7
|4
|2
|1
|10-7
|14
|9. Галатасарай
|7
|3
|4
|0
|18-14
|13
|10. Буде-Глимт
|7
|4
|1
|2
|13-10
|13
|11. Виктория
|7
|3
|3
|1
|12-9
|12
|12. Олимпиакос
|7
|3
|3
|1
|6-3
|12
|13. Рейнджерс
|7
|3
|2
|2
|14-9
|11
|14. АЗ Алкмаар
|7
|3
|2
|2
|10-9
|11
|15. Юнион
|7
|3
|2
|2
|7-6
|11
|16. Аякс
|7
|3
|1
|3
|14-7
|10
|17. ПАОК
|7
|3
|1
|3
|12-8
|10
|18. Реал Сосьедад
|7
|3
|1
|3
|11-9
|10
|19. Митьюлланд
|7
|3
|1
|3
|7-7
|10
|20. Эльфсборг
|7
|3
|1
|3
|9-11
|10
|21. Рома
|7
|2
|3
|2
|8-6
|9
|22. Ференцварош
|7
|3
|0
|4
|11-12
|9
|23. Фенербахче
|7
|2
|3
|2
|7-9
|9
|24. Бешикташ
|7
|3
|0
|4
|10-14
|9
|25. Порту
|7
|2
|2
|3
|12-11
|8
|26. Твенте
|7
|1
|4
|2
|7-9
|7
|27. Брага
|7
|2
|1
|4
|8-12
|7
|28. Хоффенхайм
|7
|1
|3
|3
|7-11
|6
|29. Маккаби ТА
|7
|2
|0
|5
|8-16
|6
|30. РФШ
|7
|1
|2
|4
|6-12
|5
|31. Славия Прага
|7
|1
|1
|5
|5-9
|4
|32. Мальме
|7
|1
|1
|5
|8-15
|4
|33. Лудогорец
|7
|0
|3
|4
|3-10
|3
|34. Карабах
|7
|1
|0
|6
|6-17
|3
|35. Ницца
|7
|0
|2
|5
|6-15
|2
|36. Динамо Киев
|7
|0
|1
|6
|4-18
|1
Традиционно в последних турах на первый план выходит мотивация. При неудачном стечении обстоятельств римляне могут не попасть в число 24-х лучших команд и остаться без плей-офф. «Айнтрахту» же не приходится беспокоиться за турнирное положение - место в топ-8 немецкий клуб себе уже гарантировал.
«Рома» с возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери поступательно набирает ход. Римлянам не всегда везет в завершающей стадии атак, но баланс в игре налаживается. В последних шести матчах в разных турнирах «Рома» одержала шесть побед.
«Айнтрахт» не сильно мотивирован на битву на «Олимпико». «Орлам» нет смысла ломать когти о мощного соперника, да и состояние «Ромы» намекает, что и без мотивационного фактора римляне были бы фаворитами. Хозяевам надо выигрывать, а гости имеют право сыграть без лишнего груза ответственности. Так что делаем выбор в пользу ставки на победу «Ромы» и ТБ 2.5.
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Потери
«Рома»: нет травмированных
«Айнтрахт»: Эбимбе (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Айнтрахт»:
|Позиция
|«Рома»
|«Айнтрахт»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|1. Трапп
|Вратарь
|Защитник
|5. Н'Дика
|3. Теате
|Защитник
|Защитник
|15. Хуммельс
|4. Кох
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|35. Тута
|Защитник
|Полузащитник
|3. Анхелиньо
|13. Кристенсен
|Защитник
|Полузащитник
|16. Паредес
|20. Узун
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Коне
|16. Ларссон
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
|15. Скири
|Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
|36. Кнауфф
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Довбик
|27. Гетце
|Нападающий
|Нападающий
|21. Дибала
|11. Этитике
|Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
|Дино Топпмеллер
|Главный тренер
Для аналитиков PARI в этой паре явным фаворитом являются хозяева поля. Коэффициент на победу «Ромы» - 1.68. Заключить пари на ничью можно за 3.75, а вероятность выигрыша гостей оценена щедрым кэфом 5.30.
Самый скромный коэффициент при выборе точного счета за ничью 1:1 - 7.50. Победа итальянского клуба со счетом 1:0 идет за 8.00. 2:0 и 2:1 - за 9.00.
Напрямую в 1/8 финала отправятся восемь лучших команд по итогам группового этапа. Клубы, которые займут места с 9-го по 24-е, сыграют в стыковых матчах за право выхода в число 16 лучших.
Перед заключительным туром Общего этапа БК PARI обновила коэффициенты на победителя турнира. Теперь топ-5 выглядит так:
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