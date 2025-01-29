Рома — Айнтрахт, 30 января: где смотреть матч Лиги Европы, прогноз, составы

Традиционно в последних турах на первый план выходит мотивация. При неудачном стечении обстоятельств римляне могут не попасть в число 24-х лучших команд и остаться без плей-офф. «Айнтрахту» же не приходится беспокоиться за турнирное положение - место в топ-8 немецкий клуб себе уже гарантировал.

«Рома» с возвращением на пост главного тренера Клаудио Раньери поступательно набирает ход. Римлянам не всегда везет в завершающей стадии атак, но баланс в игре налаживается. В последних шести матчах в разных турнирах «Рома» одержала шесть побед.

«Айнтрахт» не сильно мотивирован на битву на «Олимпико». «Орлам» нет смысла ломать когти о мощного соперника, да и состояние «Ромы» намекает, что и без мотивационного фактора римляне были бы фаворитами. Хозяевам надо выигрывать, а гости имеют право сыграть без лишнего груза ответственности. Так что делаем выбор в пользу ставки на победу «Ромы» и ТБ 2.5.