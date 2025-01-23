Рома - Дженоа, 17 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
17 января в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» встретится с «Дженоа». Соседи по турнирной таблице Серии А поспорят за три очка, которые могут позволить приблизиться к еврокубковым местам.
|Команда 1
Время начала
Команда 2
|«Рома» (Рим)
17.01.2025, Пт
22:45 МСК
«Дженоа» (Генуя)
|П1 - 1.52
Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: Лука Пайретто
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История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|60
|27
|38
|192-130
|«Дженоа»
|38
|27
|60
|130-192
Последние пять игр «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Болонья»
|2:2
|«Рома»
|Серия А
|05.01.2025
|«Рома»
|2:0
|«Лацио»
|Серия А
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
|22.12.2024
|«Рома»
5:0
«Парма»
Серия А
|18.12.2024
|«Рома»
4:1
«Сампдория»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Дженоа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.01.2025
|«Дженоа»
|1:0
|«Парма»
|Серия А
|05.01.2025
|«Лечче»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|28.12.2024
|«Эмполи»
1:2
«Дженоа»
Серия А
|21.12.2024
|«Дженоа»
1:2
«Наполи»
Серия А
|15.12.2024
|«Милан»
0:0
«Дженоа»
Серия А
Последние пять матчей «Ромы» и «Дженоа»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|15.09.2024
|«Дженоа»
|1:1
|«Рома»
|Серия А
|19.05.2024
|«Рома»
|1:0
|«Дженоа»
|Серия А
|28.09.2023
|«Дженоа»
4:1
«Рома»
Серия А
|12.01.2023
|«Рома»
1:0
«Дженоа»
Кубок Италии
|05.02.2022
|«Рома»
0:0
«Дженоа»
Серия А
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|20
|15
|2
|3
|32-12
|47
|2. Интер
|19
|13
|5
|1
|48-17
|44
|3. Аталанта
|20
|13
|4
|3
|44-21
|43
|4. Лацио
|20
|11
|3
|6
|34-28
|36
|5. Ювентус
|20
|7
|13
|0
|32-17
|34
|6. Фиорентина
|19
|9
|5
|5
|32-20
|32
|7. Милан
|19
|8
|7
|4
|29-19
|31
|8. Болонья
|19
|7
|9
|3
|29-25
|30
|9. Удинезе
|20
|7
|5
|8
|23-28
|26
|10. Рома
|20
|6
|6
|8
|28-26
|24
|11. Дженоа
|20
|5
|8
|7
|17-27
|23
|12. Торино
|20
|5
|7
|8
|20-25
|22
|13. Лечче
|20
|5
|5
|10
|14-32
|20
|14. Эмполи
|20
|4
|8
|8
|19-25
|20
|15. Парма
|20
|4
|7
|9
|25-35
|19
|16. Комо
|20
|4
|7
|9
|22-33
|19
|17. Верона
|20
|6
|1
|13
|24-44
|19
|18. Кальяри
|20
|4
|6
|10
|19-33
|18
|19. Венеция
|20
|3
|5
|12
|18-33
|14
|20. Монца
|20
|2
|7
|11
|19-28
|13
С приходом на пост главного тренера опытного Клаудио Раньери игра и результаты «Ромы» постепенно стабилизируются. Римлянам не хватает точности в завершающей стадии, но исправляется это лишь на тренировках.
«Дженоа» уступает сопернику в классе исполнителей, но команда Патрика Виейра уже не раз проявляла в чемпионате характер и выцарапывала очки в сложнейших ситуациях. «Грифонам» порой не хватает слаженности в действиях, что периодически приводит к «привозам» не самых обязательных мячей в свои ворота.
На своем поле «Рома» будет очевидным фаворитом, но победа команде Раньери легко точно не достанется. Делаем осторожную ставку на выигрыш хозяев с любым счетом.
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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу «Рома» - «Дженоа» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ! Футбол 1»
|Видеотрансляция, HD
|платная подписка
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
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Потери:
«Рома»: Кристанте (травма).
«Дженоа»: Малиновский, Аханор (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Дженоа»:
|Позиция
|«Рома»
|«Дженоа»
|Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
|1. Леали
|Вратарь
|Защитник
|5. Н'Дика
|4. Де Винтер
|Защитник
|Защитник
|15. Хуммельс
|13. Бани
|Защитник
|Защитник
|23. Манчини
|22. Васкес
|Защитник
|Полузащитник
|3. Анхелиньо
|3. Кариколь
|Защитник
|Полузащитник
|16. Паредес
|32. Френнруп
|Полузащитник
|Полузащитник
|17. Коне
|53. Каса
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Пеллегрини
|2. Торсбю
|Полузащитник
|Полузащитник
|56. Салемакерс
|59. Дзаноли
|Полузащитник
|Нападающий
|11. Довбик
|23. Миретти
|Нападающий
|Нападающий
|21. Дибала
|19. Пинамонти
|Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
|Патрик Виейра
|Главный тренер
Самый скромный коэффициент предлагается за победу «Ромы» со счетом 1:0 или 2:0 - 7.00. 0:0 и 1:1 котируются за 8.50.
Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.
Партнерский проект