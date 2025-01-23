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16 января 14:11ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома - Дженоа, 17 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Римляне попытаются обойти «Удинезе»
Руслан Ипполитов

17 января в матче 21-го тура чемпионата Италии по футболу «Рома» встретится с «Дженоа». Соседи по турнирной таблице Серии А поспорят за три очка, которые могут позволить приблизиться к еврокубковым местам. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

17.01.2025, Пт

22:45 МСК

«Дженоа» (Генуя)

П1 - 1.52

Х - 4.10

П2 - 6.60

Турнир: чемпионат Италии по футболу, 21-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: Лука Пайретто

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Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»602738192-130
«Дженоа»382760130-192

Последние пять игр «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Болонья»2:2«Рома»Серия А
05.01.2025«Рома»2:0«Лацио»Серия А
29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

22.12.2024«Рома»

5:0

«Парма»

Серия А

18.12.2024«Рома»

4:1

«Сампдория»

Кубок Италии

Последние пять матчей «Дженоа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.01.2025«Дженоа»1:0«Парма»Серия А
05.01.2025«Лечче»

0:0

«Дженоа»

Серия А

28.12.2024«Эмполи»

1:2

«Дженоа»

Серия А

21.12.2024«Дженоа»

1:2

«Наполи»

Серия А

15.12.2024«Милан»

0:0

«Дженоа»

Серия А

Последние пять матчей «Ромы» и «Дженоа»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

15.09.2024«Дженоа»1:1«Рома»Серия А
19.05.2024«Рома»1:0«Дженоа»Серия А
28.09.2023«Дженоа»

4:1

«Рома»

Серия А

12.01.2023«Рома»

1:0

«Дженоа»

Кубок Италии

05.02.2022«Рома»

0:0

«Дженоа»

Серия А

Место в турнирной таблице

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КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи20152332-1247
2. Интер19135148-1744
3. Аталанта20134344-2143
4. Лацио20113634-2836
5. Ювентус20713032-1734
6. Фиорентина1995532-2032
7. Милан1987429-1931
8. Болонья1979329-2530
9. Удинезе2075823-2826
10. Рома2066828-2624
11. Дженоа2058717-2723
12. Торино2057820-2522
13. Лечче20551014-3220
14. Эмполи2048819-2520
15. Парма2047925-3519
16. Комо2047922-3319
17. Верона20611324-4419
18. Кальяри20461019-3318
19. Венеция20351218-3314
20. Монца20271119-2813

Прогноз на матч

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С приходом на пост главного тренера опытного Клаудио Раньери игра и результаты «Ромы» постепенно стабилизируются. Римлянам не хватает точности в завершающей стадии, но исправляется это лишь на тренировках.

«Дженоа» уступает сопернику в классе исполнителей, но команда Патрика Виейра уже не раз проявляла в чемпионате характер и выцарапывала очки в сложнейших ситуациях. «Грифонам» порой не хватает слаженности в действиях, что периодически приводит к «привозам» не самых обязательных мячей в свои ворота.

На своем поле «Рома» будет очевидным фаворитом, но победа команде Раньери легко точно не достанется. Делаем осторожную ставку на выигрыш хозяев с любым счетом.

Бонусы на матч

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Трансляции

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1»  покажет встречу «Рома» - «Дженоа» в прямом эфире. Найти бесплатную трансляцию можно на сайтах букмекерских контор и в соцсетях.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ! Футбол 1»Видеотрансляция, HDплатная подписка
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери:

«Рома»: Кристанте (травма). 

«Дженоа»: Малиновский, Аханор (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Дженоа»:

Позиция«Рома»«Дженоа»Позиция
Вратарь99. Свилар1. ЛеалиВратарь
Защитник5. Н'Дика4. Де ВинтерЗащитник
Защитник15. Хуммельс13. БаниЗащитник
Защитник23. Манчини22. ВаскесЗащитник
Полузащитник3. Анхелиньо3. КарикольЗащитник
Полузащитник16. Паредес32. ФреннрупПолузащитник
Полузащитник 17. Коне 53. Каса Полузащитник 
Полузащитник7. Пеллегрини2. ТорсбюПолузащитник
Полузащитник56. Салемакерс59. ДзанолиПолузащитник
Нападающий11. Довбик23. МиреттиНападающий
Нападающий21. Дибала19. ПинамонтиНападающий
Главный тренерКлаудио РаньериПатрик ВиейраГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Вероятность победы «Ромы» аналитики БК PARI оценивают коэффициентом 1.52. На ничью можно поставить за 4.10, а на выигрыш «Дженоа» - за 6.60.

Вопросы и ответы

С каким счетом завершится матч «Рома» - «Дженоа»?

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Самый скромный коэффициент предлагается за победу «Ромы» со счетом 1:0 или 2:0 - 7.00. 0:0 и 1:1 котируются за 8.50. 

Где бесплатно смотреть матч «Рома» - «Дженоа»?

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Телеканал «МАТЧ! Футбол 1» покажет встречу в прямом эфире. Бесплатную трансляцию можно найти на сайтах букмекеров и в соцсетях.

Кто станет чемпионом Италии?

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Топ-3 фаворитов сезона в Серии А, по версии аналитиков PARI, выглядит следующим образом:

«Интер» - 1.60

«Наполи» - 3.30

«Аталанта» - 6.50

На чемпионство «Ромы» можно поставит за 5000.00, на «Дженоа» - за 5000.00.

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