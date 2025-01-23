Рома - Дженоа, 17 января: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

С приходом на пост главного тренера опытного Клаудио Раньери игра и результаты «Ромы» постепенно стабилизируются. Римлянам не хватает точности в завершающей стадии, но исправляется это лишь на тренировках.

«Дженоа» уступает сопернику в классе исполнителей, но команда Патрика Виейра уже не раз проявляла в чемпионате характер и выцарапывала очки в сложнейших ситуациях. «Грифонам» порой не хватает слаженности в действиях, что периодически приводит к «привозам» не самых обязательных мячей в свои ворота.

На своем поле «Рома» будет очевидным фаворитом, но победа команде Раньери легко точно не достанется. Делаем осторожную ставку на выигрыш хозяев с любым счетом.