Рома — Милан, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

Партнерский проект
После поражения в финале национального кубка «Милан» может пропустить второй чувствительный удар за неделю. Неудачный результат в Риме с большой долей вероятности грозит обернуться для «россонери» пролетом мимо еврокубков. А вот команда Клаудио Раньери еще способна финишировать в зоне Лиге чемпионов.
Турнир: АПЛ, 37-й тур
Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Рома»
|53
|63
|85
|227-286
|«Милан»
|85
|63
|53
|286-227
Последние пять матчей «Ромы»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.05.2025
|«Аталанта»
2:1
«Рома»
Серия А
|04.05.2025
|«Рома»
1:0
«Фиорентина»
Серия А
|27.04.2025
|«Интер»
0:1
«Рома»
Серия А
|19.04.2025
|«Рома»
1:0
«Верона»
Серия А
|13.04.2025
|«Лацио»
1:1
«Рома»
Серия А
Последние пять матчей «Милана»:
Дата
Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|14.05.2025
|«Милан»
0:1
«Болонья»
Кубок Италии. Финал
|09.05.2025
|«Милан»
3:1
«Болонья»
Серия А
|05.05.2025
|«Дженоа»
1:2
«Милан»
Серия А
|27.04.2025
|«Венеция»
0:2
«Милан»
Серия А
|23.04.2025
|«Интер»
0:3
«Милан»
Кубок Италии
Последние пять матчей «Ромы» и «Милана»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.02.2025
|«Милан»
3:1
«Рома»
Кубок Италии
|29.12.2024
|«Милан»
1:1
«Рома»
Серия А
|18.04.2024
|«Рома»
2:1
«Милан»
Лига Европы
|11.04.2024
|«Милан»
0:1
«Рома»
Лига Европы
|14.01.2024
|«Милан»
3:1
«Рома»
Серия А
За два тура до финиша первенства «Рома» занимает 6-е место, а «Милан» - 8-е.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Наполи
|36
|23
|9
|4
|57-27
|78
|2. Интер
|36
|23
|8
|5
|75-33
|77
|3. Аталанта
|36
|21
|8
|7
|73-32
|71
|4. Ювентус
|36
|16
|16
|4
|53-33
|64
|5. Лацио
|36
|18
|10
|8
|59-46
|64
|6. Рома
|36
|18
|9
|9
|51-34
|63
|7. Болонья
|36
|16
|14
|6
|54-41
|62
|8. Милан
|36
|17
|9
|10
|58-40
|60
|9. Фиорентина
|36
|17
|8
|11
|54-37
|59
|10. Комо
|36
|13
|9
|14
|48-49
|48
|11. Торино
|36
|10
|14
|12
|39-42
|44
|12. Удинезе
|36
|12
|8
|16
|39-51
|44
|13. Дженоа
|36
|9
|13
|14
|32-45
|40
|14. Кальяри
|36
|8
|9
|19
|37-54
|33
|15. Верона
|36
|9
|6
|21
|31-64
|33
|16. Парма
|36
|6
|14
|16
|41-56
|32
|17. Венеция
|36
|5
|14
|17
|30-50
|29
|18. Лечче
|36
|6
|10
|20
|25-58
|28
|19. Эмполи
|36
|5
|13
|18
|29-56
|28
|20. Монца
|36
|3
|9
|24
|27-64
|18
То, что контракт с Сержиу Консейсау не будет продлен, а летом у «Милана» появится новый тренер - не секрет. Португальский специалист очень ярко начал работу с командой, неожиданно выиграв в первой декаде января Суперкубок. Но финиш сезона грозит обернуться полным провалом. В среду был проигран финал Кубка Италии, а в это воскресенье «россонери» рискуют остаться без еврокубков.
У «Ромы» расклад куда приятней. С ближайшим соперником ее в турнирной таблице разделяют лишь три очка, но у римлян есть и другие козыри, которые необходимо разыграть в предстоящей встрече.
Команда Клаудио Раньери потерпела в предыдущем туре первое поражение в календарном году в Серии А. 19-матчевая беспроигрышная серия длилась 19 матчей. Поражение от «Аталанты» с минимальным счетом вряд ли можно назвать ошибкой или просчетом, ведь из Бергамо на щите возвращаются многие. Но главным козырем римлян перед воскресной встречей является не серийность, не фактор своего поля, а более высокое качество игры. «Милан» в этом сезоне свои лучшие матчи сыграл в дерби с «Интером». Последние натерпелись от земляков на всех фронтах. А вот в остальных встречах «россонери» выглядели не столь ярко.
Не будь столь высока цена баллов в матче предпоследнего тура, можно было бы спрогнозировать ничью. Нулевую или 1:1, но точно не самую результативную. Но мирный расход «Рому» никак не устроит. С такими вводными выбираем победу хозяев, при общей результативности не больше трех голов.
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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«МАТЧ!»
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|PARI
|Графическая
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|«Спорт-Экспресс»
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|Текстовая
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Потери
«Рома»: Пеллегрини (травма)
«Милан»: Соттиль, Бондо (все - травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:
|Позиция
|«Рома»
«Милан»
Позиция
|Вратарь
|99. Свилар
16. Меньян
Вратарь
|Защитник
|19. Челик
46. Габбиа
Защитник
|Защитник
|23. Манчини
23. Томори
Защитник
|Защитник
|5. Н'Дика
31. Павлович
Защитник
|Защитник
|3. Анхелиньо
19. Эрнандес
Защитник
|Полузащитник
|17. Коне
29. Фофана
Защитник
|Полузащитник
|61. Писилли
8. Лофтус-Чик
Полузащитник
|Полузащитник
|4. Кристанте
14. Рейндерс
Полузащитник
|Нападающий
|14. Шомуродов
11. Пулишич
Полузащитник
|Нападающий
|18. Соуле
20. Хименес
Полузащитник
|Нападающий
|11. Довбик
9. Йович
Нападающий
|Главный тренер
|Клаудио Раньери
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Коэффициенты на победу каждого из соперников очень приличные, что говорит о том, что эксперты не видят явного фаворита. Выигрыш римлян оценен кэфом 2.30. Успех гостей котируется за внушительные 2.95, а ничья - за 3.55.
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В линии на точный счет коэффициент 7.50 присвоен ничьей 1:1. Поставить на 2:1 можно за 9.50.
Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.80, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 2.10. Вариант «никто не забьет» можно взять за 12.50.
Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.72, а ТМ 3.5 можно взять за 1.48. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.60.
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