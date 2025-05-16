Рома — Милан, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

То, что контракт с Сержиу Консейсау не будет продлен, а летом у «Милана» появится новый тренер - не секрет. Португальский специалист очень ярко начал работу с командой, неожиданно выиграв в первой декаде января Суперкубок. Но финиш сезона грозит обернуться полным провалом. В среду был проигран финал Кубка Италии, а в это воскресенье «россонери» рискуют остаться без еврокубков.

У «Ромы» расклад куда приятней. С ближайшим соперником ее в турнирной таблице разделяют лишь три очка, но у римлян есть и другие козыри, которые необходимо разыграть в предстоящей встрече.

Команда Клаудио Раньери потерпела в предыдущем туре первое поражение в календарном году в Серии А. 19-матчевая беспроигрышная серия длилась 19 матчей. Поражение от «Аталанты» с минимальным счетом вряд ли можно назвать ошибкой или просчетом, ведь из Бергамо на щите возвращаются многие. Но главным козырем римлян перед воскресной встречей является не серийность, не фактор своего поля, а более высокое качество игры. «Милан» в этом сезоне свои лучшие матчи сыграл в дерби с «Интером». Последние натерпелись от земляков на всех фронтах. А вот в остальных встречах «россонери» выглядели не столь ярко.

Не будь столь высока цена баллов в матче предпоследнего тура, можно было бы спрогнозировать ничью. Нулевую или 1:1, но точно не самую результативную. Но мирный расход «Рому» никак не устроит. С такими вводными выбираем победу хозяев, при общей результативности не больше трех голов.