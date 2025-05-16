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15 мая 9:17ГлавнаяПрогнозыФутболСерия А

Рома — Милан, 18 мая: где смотреть матч Серии А, прогноз, составы

«Россонери» заваливают сезон
Руслан Ипполитов

После поражения в финале национального кубка «Милан» может пропустить второй чувствительный удар за неделю. Неудачный результат в Риме с большой долей вероятности грозит обернуться для «россонери» пролетом мимо еврокубков. А вот команда Клаудио Раньери еще способна финишировать в зоне Лиге чемпионов.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Рома» (Рим)

18.05.2025, ВС

21:45 МСК

«Милан» (Милан)  

П1 - 2.30

Х - 3.55

П2 - 2.95

Турнир: АПЛ, 37-й тур

Стадион: «Олимпико» (Рим, Италия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Рома»536385227-286
«Милан»856353286-227

Последние пять матчей «Ромы»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

12.05.2025«Аталанта»

2:1

«Рома»

Серия А

04.05.2025«Рома»

1:0

«Фиорентина»

Серия А

27.04.2025«Интер»

0:1

«Рома»

Серия А

19.04.2025«Рома»

1:0

«Верона»

Серия А

13.04.2025«Лацио»

1:1

«Рома»

Серия А

Последние пять матчей «Милана»:

Дата

Команда 1

Счет

Команда 2

Турнир

14.05.2025«Милан»

0:1

«Болонья»

Кубок Италии. Финал

09.05.2025«Милан»

3:1

«Болонья»

Серия А

05.05.2025«Дженоа»

1:2

«Милан» 

Серия А

27.04.2025«Венеция»

0:2

«Милан» 

Серия А

23.04.2025«Интер»

0:3

«Милан» 

Кубок Италии

Последние пять матчей «Ромы» и «Милана»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.02.2025«Милан»

3:1

«Рома»

Кубок Италии

29.12.2024«Милан»

1:1

«Рома»

Серия А

18.04.2024«Рома»

2:1

«Милан»

Лига Европы

11.04.2024«Милан»

0:1

«Рома»

Лига Европы

14.01.2024«Милан»

3:1

«Рома»

Серия А

Турнирное положение

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За два тура до финиша первенства «Рома» занимает 6-е место, а «Милан» - 8-е. 

КлубИВНПМячиОчки
1. Наполи36239457-2778
2. Интер36238575-3377
3. Аталанта36218773-3271
4. Ювентус361616453-3364
5. Лацио361810859-4664
6. Рома36189951-3463
7. Болонья361614654-4162
8. Милан361791058-4060
9. Фиорентина361781154-3759
10. Комо361391448-4948
11. Торино3610141239-4244
12. Удинезе361281639-5144
13. Дженоа369131432-4540
14. Кальяри36891937-5433
15. Верона36962131-6433
16. Парма366141641-5632
17. Венеция365141730-5029
18. Лечче366102025-5828
19. Эмполи365131829-5628
20. Монца36392427-6418

Прогноз на матч

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То, что контракт с Сержиу Консейсау не будет продлен, а летом у «Милана» появится новый тренер - не секрет. Португальский специалист очень ярко начал работу с командой, неожиданно выиграв в первой декаде января Суперкубок. Но финиш сезона грозит обернуться полным провалом. В среду был проигран финал Кубка Италии, а в это воскресенье «россонери» рискуют остаться без еврокубков.

У «Ромы» расклад куда приятней. С ближайшим соперником ее в турнирной таблице разделяют лишь три очка, но у римлян есть и другие козыри, которые необходимо разыграть в предстоящей встрече.

Команда Клаудио Раньери потерпела в предыдущем туре первое поражение в календарном году в Серии А. 19-матчевая беспроигрышная серия длилась 19 матчей. Поражение от «Аталанты» с минимальным счетом вряд ли можно назвать ошибкой или просчетом, ведь из Бергамо на щите возвращаются многие. Но главным козырем римлян перед воскресной встречей является не серийность, не фактор своего поля, а более высокое качество игры. «Милан» в этом сезоне свои лучшие матчи сыграл в дерби с «Интером». Последние натерпелись от земляков на всех фронтах. А вот в остальных встречах «россонери» выглядели не столь ярко.

Не будь столь высока цена баллов в матче предпоследнего тура, можно было бы спрогнозировать ничью. Нулевую или 1:1, но точно не самую результативную. Но мирный расход «Рому» никак не устроит. С такими вводными выбираем победу хозяев, при общей результативности не  больше трех голов.  

Бонусы на матч

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Трансляции

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Все воскресные матчи 37-го тура Серии А начинаются в одно время. Общедоступный телеканал «МАТЧ!» проведет онлайн трансляцию игр. Следить за ходом каждого матча можно по текстовым трансляциям на различных спортивных ресурсах.

ВещательТип трансляцииУсловия
«МАТЧ!»Видеотрансляция, HDПлатная подписка
PARIГрафическаяРегистрация в БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-
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Составы команд

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Потери

«Рома»: Пеллегрини (травма)

«Милан»: Соттиль, Бондо (все - травма)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Рома» - «Милан»:

Позиция«Рома»

«Милан»

Позиция

Вратарь99. Свилар

16. Меньян

Вратарь

Защитник19. Челик

46. Габбиа

Защитник

Защитник23. Манчини

23. Томори

Защитник

Защитник5. Н'Дика

31. Павлович

Защитник

Защитник3. Анхелиньо

19. Эрнандес

Защитник

Полузащитник 17. Коне

29. Фофана

Защитник

Полузащитник 61. Писилли

8. Лофтус-Чик

Полузащитник 

Полузащитник4. Кристанте

14. Рейндерс

Полузащитник

Нападающий14. Шомуродов

11. Пулишич

Полузащитник

Нападающий18. Соуле

20. Хименес

Полузащитник

Нападающий11. Довбик

9. Йович

Нападающий

Главный тренерКлаудио Раньери

Сержиу Консейсау

Главный тренер

Коэффициенты букмекеров

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Коэффициенты на победу каждого из соперников очень приличные, что говорит о том, что эксперты не видят явного фаворита. Выигрыш римлян оценен кэфом 2.30. Успех гостей котируется за внушительные 2.95, а ничья - за 3.55.

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Вопросы и ответы

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С каким счетом закончится матч «Рома» - «Милан»?

В линии на точный счет коэффициент 7.50 присвоен ничьей 1:1. Поставить на 2:1 можно за 9.50.

Кто откроет счет в матче в матче «Рома» - «Милан»?

Вероятность того, что первыми ключи к воротам соперника подберут хозяева поля котируется за 1.80, а поставить на первый гол в матче от миланцев предложено за 2.10. Вариант «никто не забьет» можно взять за 12.50.

Будет ли много голов в матче «Рома» - «Милан»?

Судя по котировкам, эксперты не ждут большого количества забитых мячей, но на пару голов зрители рассчитывать вполне могут. На ТБ 2.5 предложен коэффициент 1.72, а ТМ 3.5 можно взять за 1.48. Номинал сыгравшей ставки на то, что отличатся обе команды, будет умножен на 1.60.

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+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных