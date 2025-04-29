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29 апреля 16:45ГлавнаяПрогнозыЕдиноборстваProfessional Fighters League (PFL)

Александр Романов — Тимоти Джонсон, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Первый поединок молдаванина после ухода из UFC
Александр Бокулёв
Источник: PFL
Источник: PFL

Молдаванин Александр Романов покинул UFC и теперь будет выступать в PFL. Дебютом для него станет четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг), а первым соперником в лиге — американец Тимоти Джонсон. Без шансов для ветерана из США?

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Статистика

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Романов

 

Джонсон

Молдова

Страна

США

34

Возраст

40

21

Бои

29

18 (6 / 9 / 3)

Победы (нокауты / сабмишены / решения)

18 (10 / 3 / 5)

3 (1 / 1 / 1)

Поражения (нокауты / сабмишены / решения)

11 (6 / 2 / 3)

188

Рост (см)

191

190,5

Размах рук (см)

198

109

Размах ног (см)

107

Александр Романов

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В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. В последнем поединке в ноябре одолел Родриго Насименто единогласным решением судей.

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Тимоти Джонсон

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В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м стал чемпионом Dakota FC в тяжелом весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. С 2018 года бился в Bellator. В 2024-м дебютировал в PFL с победы, но затем потерпел два поражения подряд — от россиян Дениса Гольцова (август, ТКО) и Вадима Немкова (январь, удушающий прием).

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Сравнение коэффициентов

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 Победа РомановаПобеда ДжонсонаТМ (1,5)ТБ (1,5)
PARI1,155,451,851,85

Прогноз на бой

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Джонсон — классический ветеран, который уже не тянет топовый уровень. Но дерется американец обычно бескомпромиссно и часто, поэтому в лиге его уважают и по-прежнему поддерживают. Но вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает на то, что представитель США пройдёт в следующий раунд.

Скорее, это чуть ли не идеальный соперник для эффектного дебюта Романова. Молдаванин вполне может выйти на ведущие роли в тяжелом дивизионе PFL, но пока надо с чего-то начинать. И таким стартом наверняка будет досрочная победа над Джонсоном. Гольцов и Немков сминали американца уже в первом раунде, Романову по силам если не повторить это, то успеть до окончания третьего.

По сути, единственный реальный шанс Джонсона — классический лаки-панч. Но Романов знает свои проблемы в стойке и без повода на верхнем этаже не рискует. Вот и сейчас потенциально оптимальный сценарий для молдаванина — оформить тейкдаун и переехать соперника в партере. В борьбе Романов очень хорош и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд. В общем, играем его досрочную победу.

Полный кард, где смотреть бой Романов — Джонсон

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Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Бой Молдавский — Билостенный стоит ожидать около 04:30 мск.

В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.

Основной кард

Предварительный кард

  • Александр Романов (Молдова) Тимоти Джонсон (США). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Карл Уильямс (США) Олег Попов (Россия). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Салливан Коули (США) Марсело Нуньес (Бразилия). Полутяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Родриго Насименто (Бразилия) Абрахам Бабли (Великобритания). Тяжелый вес. Четвертьфинал Гран-при;
  • Алекс Полицци (США) Рафаэль Шавьер (Германия). Полутяжелый вес.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

16plus

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»
И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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