Александр Романов — Тимоти Джонсон, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

Джонсон — классический ветеран, который уже не тянет топовый уровень. Но дерется американец обычно бескомпромиссно и часто, поэтому в лиге его уважают и по-прежнему поддерживают. Но вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает на то, что представитель США пройдёт в следующий раунд.

Скорее, это чуть ли не идеальный соперник для эффектного дебюта Романова. Молдаванин вполне может выйти на ведущие роли в тяжелом дивизионе PFL, но пока надо с чего-то начинать. И таким стартом наверняка будет досрочная победа над Джонсоном. Гольцов и Немков сминали американца уже в первом раунде, Романову по силам если не повторить это, то успеть до окончания третьего.

По сути, единственный реальный шанс Джонсона — классический лаки-панч. Но Романов знает свои проблемы в стойке и без повода на верхнем этаже не рискует. Вот и сейчас потенциально оптимальный сценарий для молдаванина — оформить тейкдаун и переехать соперника в партере. В борьбе Романов очень хорош и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд. В общем, играем его досрочную победу.