Александр Романов — Тимоти Джонсон, 2 мая: прогноз на бой PFL, трансляция и полный кард

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Молдаванин Александр Романов покинул UFC и теперь будет выступать в PFL. Дебютом для него станет четвертьфинал Гран-при в тяжелом весе (до 120,2 кг), а первым соперником в лиге — американец Тимоти Джонсон. Без шансов для ветерана из США?
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Романов
Джонсон
Молдова
Страна
США
34
Возраст
40
21
Бои
29
18 (6 / 9 / 3)
Победы (нокауты / сабмишены / решения)
18 (10 / 3 / 5)
3 (1 / 1 / 1)
Поражения (нокауты / сабмишены / решения)
11 (6 / 2 / 3)
188
Рост (см)
191
190,5
Размах рук (см)
198
109
Размах ног (см)
107
В семь лет начал заниматься вольной борьбой, попадал в сборные Молдовы разных возрастов в этом виде спорта. Стал бронзовым призером чемпионата мира среди студентов. С 2016 года выступает в профессиональных MMA, был чемпионом Eagle FC в тяжелом весе. В 2020-м с идеальным рекордом дебютировал в UFC, где одержал семь побед при трех поражениях. В последнем поединке в ноябре одолел Родриго Насименто единогласным решением судей.
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В профессиональных MMA выступает с 2010 года. В 2014-м стал чемпионом Dakota FC в тяжелом весе. Защитил титул трижды, после чего перешел в UFC. С 2018 года бился в Bellator. В 2024-м дебютировал в PFL с победы, но затем потерпел два поражения подряд — от россиян Дениса Гольцова (август, ТКО) и Вадима Немкова (январь, удушающий прием).
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Джонсон — классический ветеран, который уже не тянет топовый уровень. Но дерется американец обычно бескомпромиссно и часто, поэтому в лиге его уважают и по-прежнему поддерживают. Но вряд ли кто-то всерьёз рассчитывает на то, что представитель США пройдёт в следующий раунд.
Скорее, это чуть ли не идеальный соперник для эффектного дебюта Романова. Молдаванин вполне может выйти на ведущие роли в тяжелом дивизионе PFL, но пока надо с чего-то начинать. И таким стартом наверняка будет досрочная победа над Джонсоном. Гольцов и Немков сминали американца уже в первом раунде, Романову по силам если не повторить это, то успеть до окончания третьего.
По сути, единственный реальный шанс Джонсона — классический лаки-панч. Но Романов знает свои проблемы в стойке и без повода на верхнем этаже не рискует. Вот и сейчас потенциально оптимальный сценарий для молдаванина — оформить тейкдаун и переехать соперника в партере. В борьбе Романов очень хорош и может как оформить сабмишен, так и использовать граунд-энд-паунд. В общем, играем его досрочную победу.
Турнир стартует на арене «Universal Studios Florida» в Орландо (штат Флорида, США) в пятницу, 2 мая, в 02:30 по московскому времени. Бой Молдавский — Билостенный стоит ожидать около 04:30 мск.
В полном объеме турнир в рамках платной подписки на территории России покажет сервис Okko.
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