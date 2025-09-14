Ростов - ЦСКА, 14 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

В первый день лета желто-синие с красно-синими сражались за национальный Кубок на главной арене страны. Времени вроде бы прошло совсем немного, а команды серьезнейшим образом изменились. Особенно ЦСКА, как ни странно. Из июньского состава команду покинули сразу шесть человек - Роша, Гаич, Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Файзуллаев. Но главное - сменился тренер: место Марко Николича занял Фабио Челестини. Коллектив перестраивается буквально на марше, но делает это более чем успешно. Второе место в таблице - лучшее тому подтверждение.

Дончане из основных фигур лишились только Осипенко с Комличенко, но оба были лидерами, соответственно, обороны и атаки. Поэтому, собственно, за ними и пришли состоятельные столичные клубы.

В последнем летнем туре обе команды сыграли дома с одинаковым счетом 1:1, но по своей ценности эти ничьи вышли не равнозначными. Если дончане разделили очки с «Ахматом», то москвичи - с чемпионом.

ЦСКА Челестини много забивает: средняя результативность последних 10 матчей составляет ровно два гола. Но и пропускают армейцы регулярно. На этом отрезке у них восемь игр с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, и в это воскресенье тенденция продолжится.