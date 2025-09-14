Ведомости
Ростов - ЦСКА, 14 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Ремейк кубкового финала на берегах Дона
Валентин Васильев

Программу восьмого тура чемпионата России по футболу завершит встреча в Ростове-на-Дону. В гости к южанам приехал ЦСКА. Два с половиной месяца назад команды соперничали в Суперфинале Кубка страны, но с тех пор кардинально изменились. В любом случае будет интересно!

 Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов»

14.09.2025, Вс

19:30 МСК

ЦСКА (Москва)

П1 - 3.70

Х - 3.40

П2 - 2.05

Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур

Стадион: «Ростов Арена»  (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: Сергей Карасев (Москва, Россия)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»19174062-124
ЦСКА401719124-62

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025«Ростов»

1:1

«Ахмат»

РПЛ

27.08.2025«Ростов»

1:3

«Динамо» Махачкала

Кубок России

23.08.2025«Локомотив»

3:3

«Ростов»

РПЛ

17.08.2025«Рубин»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.08.2025«Пари НН»

1:0

«Ростов»

Кубок России

Последние пять матчей ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.08.2025ЦСКА

1:1

«Краснодар»

РПЛ

27.08.2025«Балтика»

0:2

ЦСКА

Кубок России

24.08.2025ЦСКА

3:1

«Акрон»

РПЛ

17.08.2025«Динамо»

1:3

ЦСКА

РПЛ

12.08.2025«Акрон»

1:1, пен. 5:4

ЦСКА

Кубок России

Последние пять игр «Ростова» и ЦСКА:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

01.06.2023«Ростов»

0:0, пен. 3:4

ЦСКА

FONBET  Кубок России

23.11.2024ЦСКА

1:2

«Ростов»

РПЛ

20.07.2024«Ростов»

0:0

ЦСКА

РПЛ

12.03.2024ЦСКА

2:0

«Ростов»

FONBET  Кубок России

03.12.2023ЦСКА

2:0

«Ростов»

РПЛ

Место в таблице

Свернуть

После семи туров ЦСКА всего на одно очко отстает от лидера и чемпиона в одном лице. Ростовчане занимают третье место с конца.

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар751118-416
2. ЦСКА743015-615
3. Балтика743013-515
4. Локомотив743018-1115
5. Зенит733113-712
6. Спартак732210-1111
7. Рубин732210-1211
8. Крылья Советов723211-149
9. Динамо Москва72237-78
10. Ахмат72238-98
11. Динамо Махачкала72234-98
12. Оренбург71429-107
13. Акрон71339-106
14. Ростов71247-125
15. Пари НН71064-143
16. Сочи70164-191

Прогноз на матч

Свернуть

В первый день лета желто-синие с красно-синими сражались за национальный Кубок на главной арене страны. Времени вроде бы прошло совсем немного, а команды серьезнейшим образом изменились. Особенно ЦСКА, как ни странно. Из июньского состава команду покинули сразу шесть человек - Роша, Гаич, Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Файзуллаев. Но главное - сменился тренер: место Марко Николича занял Фабио Челестини. Коллектив перестраивается буквально на марше, но делает это более чем успешно. Второе место в таблице - лучшее тому подтверждение.

Дончане из основных фигур лишились только Осипенко с Комличенко, но оба были лидерами, соответственно, обороны и атаки. Поэтому, собственно, за ними и пришли состоятельные столичные клубы.

В последнем летнем туре обе команды сыграли дома с одинаковым счетом 1:1, но по своей ценности эти ничьи вышли не равнозначными. Если дончане разделили очки с «Ахматом», то москвичи - с чемпионом.   

ЦСКА Челестини много забивает: средняя результативность последних 10 матчей составляет ровно два гола. Но и пропускают армейцы регулярно. На этом отрезке у них восемь игр с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, и в это воскресенье тенденция продолжится.

