Ростов - ЦСКА, 14 сентября: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Программу восьмого тура чемпионата России по футболу завершит встреча в Ростове-на-Дону. В гости к южанам приехал ЦСКА. Два с половиной месяца назад команды соперничали в Суперфинале Кубка страны, но с тех пор кардинально изменились. В любом случае будет интересно!
Турнир: чемпионат России по футболу, 8-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: Сергей Карасев (Москва, Россия)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|19
|17
|40
|62-124
|ЦСКА
|40
|17
|19
|124-62
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|«Ростов»
1:1
«Ахмат»
РПЛ
|27.08.2025
|«Ростов»
1:3
«Динамо» Махачкала
Кубок России
|23.08.2025
|«Локомотив»
3:3
«Ростов»
РПЛ
|17.08.2025
|«Рубин»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.08.2025
|«Пари НН»
1:0
«Ростов»
Кубок России
Последние пять матчей ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.08.2025
|ЦСКА
1:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.08.2025
|«Балтика»
0:2
ЦСКА
Кубок России
|24.08.2025
|ЦСКА
3:1
«Акрон»
РПЛ
|17.08.2025
|«Динамо»
1:3
ЦСКА
РПЛ
|12.08.2025
|«Акрон»
1:1, пен. 5:4
ЦСКА
Кубок России
Последние пять игр «Ростова» и ЦСКА:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|01.06.2023
|«Ростов»
0:0, пен. 3:4
ЦСКА
FONBET Кубок России
|23.11.2024
|ЦСКА
1:2
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2024
|«Ростов»
0:0
ЦСКА
РПЛ
|12.03.2024
|ЦСКА
2:0
«Ростов»
FONBET Кубок России
|03.12.2023
|ЦСКА
2:0
«Ростов»
РПЛ
После семи туров ЦСКА всего на одно очко отстает от лидера и чемпиона в одном лице. Ростовчане занимают третье место с конца.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|7
|5
|1
|1
|18-4
|16
|2. ЦСКА
|7
|4
|3
|0
|15-6
|15
|3. Балтика
|7
|4
|3
|0
|13-5
|15
|4. Локомотив
|7
|4
|3
|0
|18-11
|15
|5. Зенит
|7
|3
|3
|1
|13-7
|12
|6. Спартак
|7
|3
|2
|2
|10-11
|11
|7. Рубин
|7
|3
|2
|2
|10-12
|11
|8. Крылья Советов
|7
|2
|3
|2
|11-14
|9
|9. Динамо Москва
|7
|2
|2
|3
|7-7
|8
|10. Ахмат
|7
|2
|2
|3
|8-9
|8
|11. Динамо Махачкала
|7
|2
|2
|3
|4-9
|8
|12. Оренбург
|7
|1
|4
|2
|9-10
|7
|13. Акрон
|7
|1
|3
|3
|9-10
|6
|14. Ростов
|7
|1
|2
|4
|7-12
|5
|15. Пари НН
|7
|1
|0
|6
|4-14
|3
|16. Сочи
|7
|0
|1
|6
|4-19
|1
В первый день лета желто-синие с красно-синими сражались за национальный Кубок на главной арене страны. Времени вроде бы прошло совсем немного, а команды серьезнейшим образом изменились. Особенно ЦСКА, как ни странно. Из июньского состава команду покинули сразу шесть человек - Роша, Гаич, Пьянич, Бистрович, Гуарирапа и Файзуллаев. Но главное - сменился тренер: место Марко Николича занял Фабио Челестини. Коллектив перестраивается буквально на марше, но делает это более чем успешно. Второе место в таблице - лучшее тому подтверждение.
Дончане из основных фигур лишились только Осипенко с Комличенко, но оба были лидерами, соответственно, обороны и атаки. Поэтому, собственно, за ними и пришли состоятельные столичные клубы.
В последнем летнем туре обе команды сыграли дома с одинаковым счетом 1:1, но по своей ценности эти ничьи вышли не равнозначными. Если дончане разделили очки с «Ахматом», то москвичи - с чемпионом.
ЦСКА Челестини много забивает: средняя результативность последних 10 матчей составляет ровно два гола. Но и пропускают армейцы регулярно. На этом отрезке у них восемь игр с забитыми и пропущенными мячами. Полагаем, и в это воскресенье тенденция продолжится.
В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет «Матч Премьер». Клиенты «Фонбет» могут следить за перипетиями встречи на официальном сайте компании.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|«Фонбет»
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Одоевский, Игнатов (оба - травмы)
ЦСКА: Глебов (травма)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - ЦСКА:
|Позиция
|«Ростов»
|ЦСКА
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|35. Акинфеев
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|22. Гаич
|Защитник
|Защитник
|5. Прохин
|90. Лукин
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|78. Дивеев
|Защитник
|Защитник
|34. Эль-Аскалани
|27. Мойзес
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|31. Кисляк
|Полузащитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|10. Обляков
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|3. Круговой
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|7. Матеус
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|8. Шуманский
|Нападающий
|Нападающий
|99. Сулейманов
|11. Мусаев
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Фабио Челестини
|Главный тренер
Букмекерская контора «Фонбет» выкатила щедрые коэффициенты на все основные исходы матча. Котировка на успех ЦСКА составляет 2.05. При ничьей букмекер рассчитает соответствующее пари по коэффициенту 3.40. На победу хозяев предложение еще более щедрое - 3.70.
Аналитики считают ЦСКА фаворитом в паре. За последние 10 встреч с ростовчанами армейцы уступили только раз.
Трейдеры считают наиболее вероятным исходом встречи ничью 1:1. Успешная ставка на этот счет обещает семикратный выигрыш.
Армейцы близки к тому, чтобы повторить свою рекордную серию без поражений в чемпионате - 22 матча. Сейчас она составляет 21 игру. FONBET предлагает отдельную линию на это событие. Вероятность положительного для гостей результата в Ростове-на-Дону аналитики оценили коэффициентом 1.28. На то, что рекорд устоит, можно поставить за 3.35.
Следить за игрой без оплаты можно на сайтах некоторых легальных БК.