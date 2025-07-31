Ростов - Крылья Советов, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

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Под первым порядковым номером в третьем туре РПЛ идет матч в Ростове-на-Дону. В гости к команде Альбы приехали непобедимые на старте сезона «Крылья Советов». Рассказываем о котировках на игру, выбираем перспективный вариант для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур
Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону)
Судьи: еще не определены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|26
|17
|20
|84-74
|«Крылья Советов»
|20
|17
|26
|74-84
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Спартак»
FONBET Кубок России
|26.07.2025
|«Динамо» Москва
1:0
«Ростов»
РПЛ
|20.07.2025
|«Зенит»
2:1
«Ростов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ростов»
0:2
«Факел»
Товарищеский матч
|09.07.2025
|«Ростов»
2:1
«Динамо» Махачкала
Товарищеский матч
Последние пять матчей «Крыльев Советов»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|29.07.2025
|«Краснодар»
1:2
«Крылья Советов»
FONBET Кубок России
|25.07.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Пари НН»
РПЛ
|19.07.2025
|«Акрон»
1:1
«Крылья Советов»
РПЛ
|12.07.2025
|«Ахмат»
1:0
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
|06.07.2025
|«Спартак»
2:2
«Крылья Советов»
Товарищеский матч
После двух туров хозяева занимают 13-е место в таблице, гости - пятое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Локомотив
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|2. Акрон
|2
|1
|1
|0
|5-1
|4
|3. Балтика
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|4. Рубин
|2
|1
|1
|0
|4-2
|4
|5. Крылья Советов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|6. Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|7. ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|8. Динамо Москва
|2
|1
|1
|0
|2-1
|4
|9. Краснодар
|2
|1
|0
|1
|4-2
|3
|10. Спартак
|2
|1
|0
|1
|1-3
|3
|11. Оренбург
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|12. Динамо Махачкала
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|13. Ростов
|2
|0
|0
|2
|1-3
|0
|14. Ахмат
|2
|0
|0
|2
|1-4
|0
|15. Пари НН
|2
|0
|0
|2
|0-5
|0
|16. Сочи
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
После завершения в Самаре «эры Осинькина» в футбольном сообществе звучала тревога относительно дальнейшей судьбы «Крыльев Советов». Магомед Адиев собирал команду в авральном порядке. Поэтому успешный старт волжан в новом сезоне очень и очень многих удивил. После ничьей в областном дерби с «Акроном» «Крылья» всухую обыграли «Пари НН», а затем одолели чемпиона на его поле в первом туре кубкового турнира. При этом арендованный самарцами у «Локомотива» нападающий Раков в каждом из матчей чемпионата забивал эффектные голы.
Ростовчане, наоборот, во второй половине лета пока только проигрывают. Да, всякий раз в упорной борьбе, но очков за это не добавляют. В РПЛ южане уступили «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1), в Кубке - «Спартаку». В оправдание дончанам можно сказать, что в соперники ему в июле достались исключительно топы, претенденты на чемпионство. Дальше должно быть полегче.
Чаще всего встречи этих команд проходят результативно. Из шести предыдущих матчей пять были «верховыми» (три или более голов). И во всех этих случаях отличались обе команды. Так что пари на обмен голами выглядит достаточно перспективным в этом случае.
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|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: нет
«Крылья Советов»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Крылья Советов»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Крылья Советов»
|Вратарь
|1. Ятимов
|30. Песьяков
|Защитник
|40. Вахания
|70. Лепский
|Защитник
|4. Мелехин
|92. Божин
|Защитник
|78. Чистяков
|5. Ороз
|Защитник
|64. Семенчук
|25. Печенин
|Полузащитник
|8. Миронов
|6. Бабкин
|Полузащитник
|58. Шанталий
|22. Костанца
|Полузащитник
|19. Байрамян
|29. Сутормин
|Нападающий
|7. Роналдо
|9. Хубулов
|Нападающий
|99. Сулейманов
|11. Рахманович
|Нападающий
|69. Голенков
|7. Раков
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Магомед Адиев
Аналитики БК FONBET установили достаточно высокий коэффициент на победу хозяев поля (1.90). На гостей он, конечно, выше - 4.10. Ничья в конторе котируется за 3.55.
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