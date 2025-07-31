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31 июля 13:49ГлавнаяПрогнозыФутболЧемпионат России по футболу

Ростов - Крылья Советов, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Самарцы с Адиевым еще не проигрывали
Валентин Васильев

Под первым порядковым номером в третьем туре РПЛ идет матч в Ростове-на-Дону. В гости к команде Альбы приехали непобедимые на старте сезона «Крылья Советов». Рассказываем о котировках на игру, выбираем перспективный вариант для пари.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

02.08.2025, Сб

18:00 МСК

«Крылья Советов» (Самара)

П1 - 1.90

Х - 3.55

П2 - 4.10

Турнир: чемпионат России по футболу, 3-й тур

Стадион: «Ростов-Арена» (Ростов-на-Дону)

Судьи: еще не определены

Форма команд

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История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»26172084-74
«Крылья Советов»20172674-84

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.07.2025«Ростов»

0:2

«Спартак»

FONBET Кубок России

26.07.2025«Динамо» Москва

1:0

«Ростов»

РПЛ

20.07.2025«Зенит»

2:1

«Ростов»

РПЛ

12.07.2025«Ростов»

0:2

«Факел»

Товарищеский матч

09.07.2025«Ростов»

2:1

«Динамо» Махачкала

Товарищеский матч

Последние пять матчей «Крыльев Советов»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

29.07.2025«Краснодар»

1:2

«Крылья Советов»

FONBET Кубок России

25.07.2025«Крылья Советов»

2:0

«Пари НН»

РПЛ

19.07.2025«Акрон»

1:1

«Крылья Советов»

РПЛ

12.07.2025«Ахмат»

1:0

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

06.07.2025«Спартак»

2:2

«Крылья Советов»

Товарищеский матч

Место в турнирной таблице

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После двух туров хозяева занимают 13-е место в таблице, гости - пятое.

КлубИВНПМячиОчки
1. Локомотив22005-16
2. Акрон21105-14
3. Балтика21104-14
4. Рубин21104-24
5. Крылья Советов21103-14
6. Зенит21104-34
7. ЦСКА21102-14
8. Динамо Москва21102-14
9. Краснодар21014-23
10. Спартак21011-33
11. Оренбург20201-12
12. Динамо Махачкала20111-21
13. Ростов20021-30
14. Ахмат20021-40
15. Пари НН20020-50
16. Сочи20020-70

Прогноз на матч

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После завершения в Самаре «эры Осинькина» в футбольном сообществе звучала тревога относительно дальнейшей  судьбы «Крыльев Советов». Магомед Адиев собирал команду в авральном порядке. Поэтому успешный старт волжан в новом сезоне очень и очень многих удивил. После ничьей в областном дерби с «Акроном» «Крылья» всухую обыграли «Пари НН», а затем одолели чемпиона на его поле в первом туре кубкового турнира. При этом арендованный самарцами у «Локомотива» нападающий Раков в каждом из матчей чемпионата забивал эффектные голы. 

Ростовчане, наоборот, во второй половине лета пока только проигрывают. Да, всякий раз в упорной борьбе, но очков за это не добавляют. В РПЛ южане уступили «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1), в Кубке - «Спартаку». В оправдание дончанам можно сказать, что в соперники ему в июле достались исключительно топы, претенденты на чемпионство. Дальше должно быть полегче.

Чаще всего встречи этих команд проходят результативно. Из шести предыдущих матчей пять были «верховыми» (три или более голов). И во всех этих случаях отличались обе команды. Так что пари на обмен голами выглядит достаточно перспективным в этом случае.

Бонусы на матч

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Трансляции

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В прямом эфире игру в Ростове-на-Дону покажет кабельный канал «Матч Премьер». Бесплатная онлайн-видеотрансляция будет доступна на официальном сайте Winline.  

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

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Потери

«Ростов»: нет

«Крылья Советов»:  нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Крылья Советов»:

Позиция«Ростов»«Крылья Советов»
Вратарь1. Ятимов30. Песьяков
Защитник40. Вахания 70. Лепский
Защитник4. Мелехин92. Божин
Защитник78. Чистяков5. Ороз
Защитник64. Семенчук25. Печенин
Полузащитник8. Миронов6. Бабкин
Полузащитник 58. Шанталий22. Костанца
Полузащитник19. Байрамян29. Сутормин
Нападающий7. Роналдо9. Хубулов
Нападающий99. Сулейманов11. Рахманович
Нападающий69. Голенков7. Раков
Главный тренерДжонатан АльбаМагомед Адиев

Коэффициенты букмекеров

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Аналитики БК FONBET установили достаточно высокий коэффициент на победу хозяев поля (1.90). На гостей он, конечно, выше - 4.10. Ничья в конторе котируется за 3.55.

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Вопросы и ответы

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Кто победит в матче «Ростов» - «Крылья Советов»?

Последние пять матчей соперников на донских берегах неизменно заканчивались победой принимающей стороны. Специалисты прогнозируют похожий исход и в предстоящей встрече. 

Где бесплатно смотреть матч «Ростов» - «Крылья Советов»?

Официальный сайт букмекерской конторы Winline, являющейся партнером Российской Премьер-лиги, организует бесплатный показ игры в режиме реального времени.

Где купить билеты на матч «Ростов» - «Крылья Советов»

Проще всего приобрести билет через официальный сайт ростовского футбольного клуба. Минимальная цена начинается от 400 рублей.

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