Ростов - Крылья Советов, 2 августа: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

После завершения в Самаре «эры Осинькина» в футбольном сообществе звучала тревога относительно дальнейшей судьбы «Крыльев Советов». Магомед Адиев собирал команду в авральном порядке. Поэтому успешный старт волжан в новом сезоне очень и очень многих удивил. После ничьей в областном дерби с «Акроном» «Крылья» всухую обыграли «Пари НН», а затем одолели чемпиона на его поле в первом туре кубкового турнира. При этом арендованный самарцами у «Локомотива» нападающий Раков в каждом из матчей чемпионата забивал эффектные голы.

Ростовчане, наоборот, во второй половине лета пока только проигрывают. Да, всякий раз в упорной борьбе, но очков за это не добавляют. В РПЛ южане уступили «Зениту» (1:2) и «Динамо» (0:1), в Кубке - «Спартаку». В оправдание дончанам можно сказать, что в соперники ему в июле достались исключительно топы, претенденты на чемпионство. Дальше должно быть полегче.

Чаще всего встречи этих команд проходят результативно. Из шести предыдущих матчей пять были «верховыми» (три или более голов). И во всех этих случаях отличались обе команды. Так что пари на обмен голами выглядит достаточно перспективным в этом случае.