Ростов - Рубин, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Субботнюю программу 18-го тура чемпионата России по футболу откроет любопытная встреча в Ростове-на-Дону. В гостит к местным желто-синим спешит «Рубин». Выбираем перспективный вариант для пари на игру.
Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)
Судьи: еще не назначены
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|17
|14
|19
|55-55
|«Рубин»
|19
|14
|17
|55-55
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Ростов»
1:3
«Локомотив»
РПЛ
|26.11.2025
|«Нефтехимик»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|23.11.2025
|«Крылья Советов»
2:0
«Ростов»
РПЛ
|08.11.2025
|«Сочи»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|01.11.2025
|«Ростов»
0:1
«Акрон»
РПЛ
Последние пять матчей «Рубина»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|30.11.2025
|«Зенит»
1:0
«Рубин»
РПЛ
|25.11.2025
|«Арсенал»
0:0, пен. 3:2
«Рубин»
Кубок России
|22.11.2025
|«Рубин»
1:0
«Ахмат»
РПЛ
|08.11.2025
|«Пари НН»
0:0
«Рубин»
РПЛ
|01.11.2025
|«Рубин»
0:0
«Динамо» Махачкала
РПЛ
После 17 туров туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице, а его гость - седьмое.
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1. Краснодар
|17
|11
|4
|2
|34-10
|37
|2. ЦСКА
|17
|11
|3
|3
|28-14
|36
|3. Зенит
|17
|10
|6
|1
|32-12
|36
|4. Локомотив
|17
|9
|7
|1
|35-21
|34
|5. Балтика
|17
|8
|8
|1
|22-7
|32
|6. Спартак
|17
|8
|4
|5
|25-22
|28
|7. Рубин
|17
|6
|5
|6
|16-20
|23
|8. Акрон
|17
|5
|6
|6
|22-24
|21
|9. Динамо Москва
|17
|5
|5
|7
|26-25
|20
|10. Ахмат
|17
|5
|4
|8
|21-25
|19
|11. Ростов
|17
|4
|6
|7
|13-20
|18
|12. Крылья Советов
|17
|4
|5
|8
|20-31
|17
|13. Динамо Махачкала
|17
|3
|6
|8
|8-20
|15
|14. Оренбург
|17
|2
|6
|9
|17-28
|12
|15. Пари НН
|17
|3
|2
|12
|11-28
|11
|16. Сочи
|17
|2
|3
|12
|14-37
|9
Обе команды не блещут результативностью и превыше яркой атаки ценят надежную оборону. Поэтому и результаты у них все больше «низовые». Из 10 последних матчей у «Ростова» семь было на «тотал меньше 2.5», у «Рубина» - восемь. Вряд ли заключительная игра года нарушит общую для соперников тенденцию. Особенно - в свете вероятного отсутствия самого грозного «оружия» Рашида Рахимова - по фамилии Даку. Пропустит игру и лучший бомбардир дончан - Сулейманов (дисквалификация).
|Букмекер
|Сумма бонуса
|Вид бонуса
|PARI
|До 25 тысяч рублей
|Приветственный
|«Фонбет»
|До 15 тысяч рублей
|Приветственный
|Winline
|До 3 тысяч рублей
|Приветственный, без депозита
В прямом эфире встречу в Ростове-на-Дону покажет «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Подписка на канал, 299 рублей в месяц
|PARI
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Эль-Аскалани (травма), Сулейманов (дисквалификация)
«Рубин»: Дрезгич, Даку, Ломовицкий, Мальдонадо, Швец (оба - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Рубин»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Рубин»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|38. Ставер
|Вратарь
|Защитник
|87. Лангович
|98. Лобов
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|27. Грицаенко
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|51. Рожков
|Защитник
|Защитник
|40. Вахания
|23. Безруков
|Защитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|12. Арройо
|Защитник
|Полузащитник
|58. Шанталий
|14. Кузяев
|Полузащитник
|Полузащитник
|19. Байрамян
|8. Йокич
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|22. Ходжа
|Полузащитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|43. Сиве
|Нападающий
|Нападающий
|69. Голенков
|99. Шабанхаджай
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Рашид Рахимов
|Главный тренер
Аналитики БК PARI отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам (2.13). На гостей коэффициент повыше - 3.70. Ничья котируется за 3.20.
Южане пять матчей уже не могут победить казанцев в основное время. В два предыдущих заезда в столицу Татарстана они получили по 0:1. Возможно, в субботу эта мини-серия прервется.
Если соперники не вскроют ворота друг друга, сыграет коэффициент 6.00. Этот вариант эксперты считают самым реальным на маркете точного счета.
Бесплатная трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям некоторых легальных букмекеров (в частности, Winline).
Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ростовского клуба.