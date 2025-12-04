Ведомости
Ростов - Рубин, 6 декабря: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Без лучших бомбардиров голов много не будет
Валентин Васильев

Субботнюю программу 18-го тура чемпионата России по футболу откроет любопытная встреча в Ростове-на-Дону. В гостит к местным желто-синим спешит «Рубин». Выбираем перспективный вариант для пари на игру. 

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» 

06.12.2025, Сб

14:00 МСК

«Рубин» (Казань)

П1 - 2.13

Х - 3.20

П2 - 3.70

Турнир: чемпионат России по футболу, Премьер-лига, 18-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону)

Судьи: еще не назначены

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов»17141955-55
«Рубин»19141755-55

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Ростов»

1:3

«Локомотив»

РПЛ

26.11.2025«Нефтехимик»

1:3

«Ростов»

РПЛ

23.11.2025«Крылья Советов»

2:0

«Ростов»

РПЛ

08.11.2025«Сочи»

0:1

«Ростов»

РПЛ

01.11.2025«Ростов»

0:1

«Акрон»

РПЛ

Последние пять матчей «Рубина»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

30.11.2025«Зенит»

1:0

«Рубин»

РПЛ

25.11.2025«Арсенал»

0:0, пен. 3:2

«Рубин»

Кубок России

22.11.2025«Рубин»

1:0

«Ахмат»

РПЛ

08.11.2025«Пари НН»

0:0

«Рубин»

РПЛ

01.11.2025«Рубин»

0:0

«Динамо» Махачкала

РПЛ

Место в турнирной таблице

После 17 туров туров «Ростов» занимает 11-е место в таблице, а его гость - седьмое.  

КлубИВНПМячиОчки
1. Краснодар17114234-1037
2. ЦСКА17113328-1436
3. Зенит17106132-1236
4. Локомотив1797135-2134
5. Балтика1788122-732
6. Спартак1784525-2228
7. Рубин1765616-2023
8. Акрон1756622-2421
9. Динамо Москва1755726-2520
10. Ахмат1754821-2519
11. Ростов1746713-2018
12. Крылья Советов1745820-3117
13. Динамо Махачкала173688-2015
14. Оренбург1726917-2812
15. Пари НН17321211-2811
16. Сочи17231214-379

Прогноз на матч

Обе команды не блещут результативностью и превыше яркой атаки ценят надежную оборону. Поэтому и результаты у них все больше «низовые». Из 10 последних матчей у «Ростова» семь было на «тотал меньше 2.5», у «Рубина» - восемь. Вряд ли заключительная игра года нарушит общую для соперников тенденцию. Особенно - в свете вероятного отсутствия самого грозного «оружия» Рашида Рахимова - по фамилии Даку. Пропустит игру и лучший бомбардир дончан - Сулейманов (дисквалификация).

Трансляции

В прямом эфире встречу в Ростове-на-Дону покажет «Матч Премьер». Также игру можно будет посмотреть на ресурсах титульного букмекера РПЛ.

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПодписка на канал, 299 рублей в месяц
PARIВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-
Составы команд

Потери

«Ростов»: Эль-Аскалани (травма), Сулейманов (дисквалификация)

«Рубин»: Дрезгич, Даку, Ломовицкий, Мальдонадо, Швец (оба - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» - «Рубин»:

Позиция«Ростов»«Рубин»Позиция
Вратарь1. Ятимов38. СтаверВратарь
Защитник87. Лангович98. ЛобовЗащитник
Защитник3. Сако27. ГрицаенкоЗащитник
Защитник4. Мелехин51. РожковЗащитник
Защитник40. Вахания23. БезруковЗащитник
Полузащитник10. Щетинин12. АрройоЗащитник
Полузащитник 58. Шанталий14. КузяевПолузащитник
Полузащитник19. Байрамян8. ЙокичПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо22. ХоджаПолузащитник
Полузащитник62. Комаров43. СивеНападающий
Нападающий69. Голенков99. ШабанхаджайНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаРашид РахимовГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики БК PARI отдают небольшое предпочтение в паре хозяевам (2.13). На гостей коэффициент повыше - 3.70. Ничья котируется за 3.20.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» - «Рубин»?

Южане пять матчей уже не могут победить казанцев в основное время. В два предыдущих заезда в столицу Татарстана они получили по 0:1. Возможно, в субботу эта мини-серия прервется.

С каким счетом закончится матч «Ростов» - «Рубин»?

Если соперники не вскроют ворота друг друга, сыграет коэффициент 6.00. Этот вариант эксперты считают самым реальным на маркете точного счета. 

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» - «Рубин»?

Бесплатная трансляция будет доступна зарегистрированным пользователям некоторых легальных букмекеров (в частности, Winline).

Где купить билеты на матч  «Ростов» - «Рубин»?

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ростовского клуба.

