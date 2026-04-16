Партнерский проект

Ростов – Сочи, 17 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Аутсайдер ожил - или показалось?
Валентин Васильев
25-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 17 апреля, в Ростове-на-Дону.  В гости к команде Джонатана Альбы едет воспрянувший духом после сенсационной победы в Москве «Сочи». Анализируем шансы сторон на успех в южном противостоянии, отмечаем интересные варианты для пари.

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

17.04.2026, Пт

19:30 МСК

«Cочи»

П1 - 1.47

Х - 4.30

П2 - 7.40

Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: еще не назначен

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов» 23712-30
«Сочи»73230-12

Последние пять матчей «Ростова»:

12.04.2026«Ростов»

1:1

«Спартак»

РПЛ

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

Последние пять матчей «Сочи»:

12.04.2026ЦСКА

0:1

«Сочи»

РПЛ

06.04.2026«Сочи»

0:1

«Рубин»

РПЛ

21.03.2026«Балтика»

4:0

«Сочи»

РПЛ

14.03.2026«Сочи»

1:2

«Краснодар»

РПЛ

07.03.2026«Пари НН»

2:1

«Сочи»

РПЛ

После 24 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице, тогда как «Сочи» ее замыкает.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар24165349-1753
2Зенит24157244-1752
3Локомотив24129350-3345
4Балтика241111234-1344
5ЦСКА24133836-2642
6Спартак24126638-3242
7Динамо Москва2497843-3534
8Рубин2497823-2534
9Ахмат2487929-3131
10Ростов24681019-2626
11Динамо Махачкала24581115-3023
12Акрон24571230-4322
13Крылья Советов24571225-4422
14Пари НН24631520-3921
15Оренбург24481224-3620
16Сочи24331821-5312

«Сочи» задолго до финиша начали соболезновать, а кто-то и злорадствовать в связи с неизбежным возвращением в Лигу PARI. Видимо, в ЦСКА тоже прониклись этими настроениями - ничем другим домашнее поражение армейцев от худшей команды сезона не получается. Эта победа южан многих озадачила. Теперь совершенно непонятно, чего ждать от команды Игоря Осинькина дальше - развития локального успеха или дежурного поражения. Игра на берегах Дона покажет, что это было, случайный всплеск или закономерность.

«Ростов» после поражения 1:2 в Краснодаре в последний день зимы предпочитает исключительно «низовые» матчи: суммарное количество голов в последующих шести играх южан не превышало двух.

Есть подозрение, что и пятничная игра не будет отличаться зрелищностью, а следовательно, и повышенной результативностью.  

PARI оценила вероятность «низа» в Ростове-на-Дону коэффициентом 1.80.

WinlineДо 3 тысяч рублейПриветственный, без депозита
PARIДо 25 тысяч рублейПриветственный
FONBETДо 15 тысяч рублейПриветственный
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер». 

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч Премьер»Видеотрансляция, Full HDПлатная подписка (от 299 рублей в месяц)
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Спорт-экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Потери

«Ростов»: Ятимов (дисквалификация)

«Сочи»: Чирков (травма), Фуртадо (дисквалификация)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»:

Позиция«Ростов»«Сочи»Позиция
Вратарь71. Одоевский35. ДегтевВратарь
Защитник78. Чистяков85. ВолковЗащитник
Защитник4. Мелехин33. АлвесЗащитник
Защитник3. Сако3. СолдатенковЗащитник
Полузащитник40. Вахания28. МагальЗащитник
Полузащитник62. Комаров14. КравцовПолузащитник
Полузащитник 8. Миронов20. ВасильевПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо10. КрамаричПолузащитник
Полузащитник10. Щетинин23. СантосПолузащитник
Нападающий99. Сулейманов98. ИльинНападающий
Нападающий9. Мохеби8. ИгнатовНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаИгорь ОсинькинГлавный тренер

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.47. Котировка на успех гостей в разы выше - 7.40. На ничью можно поставить за 4.30.

