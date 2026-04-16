Ростов – Сочи, 17 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

25-й тур чемпионата России по футболу стартует в пятницу, 17 апреля, в Ростове-на-Дону. В гости к команде Джонатана Альбы едет воспрянувший духом после сенсационной победы в Москве «Сочи». Анализируем шансы сторон на успех в южном противостоянии, отмечаем интересные варианты для пари.
Турнир: чемпионат России по футболу, 25-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|2
|3
|7
|12-30
|«Сочи»
|7
|3
|2
|30-12
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|«Ростов»
1:1
«Спартак»
РПЛ
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
Последние пять матчей «Сочи»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|12.04.2026
|ЦСКА
0:1
«Сочи»
РПЛ
|06.04.2026
|«Сочи»
0:1
«Рубин»
РПЛ
|21.03.2026
|«Балтика»
4:0
«Сочи»
РПЛ
|14.03.2026
|«Сочи»
1:2
«Краснодар»
РПЛ
|07.03.2026
|«Пари НН»
2:1
«Сочи»
РПЛ
После 24 туров «Ростов» занимает 10-е место в таблице, тогда как «Сочи» ее замыкает.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|24
|16
|5
|3
|49-17
|53
|2
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|44-17
|52
|3
|Локомотив
|24
|12
|9
|3
|50-33
|45
|4
|Балтика
|24
|11
|11
|2
|34-13
|44
|5
|ЦСКА
|24
|13
|3
|8
|36-26
|42
|6
|Спартак
|24
|12
|6
|6
|38-32
|42
|7
|Динамо Москва
|24
|9
|7
|8
|43-35
|34
|8
|Рубин
|24
|9
|7
|8
|23-25
|34
|9
|Ахмат
|24
|8
|7
|9
|29-31
|31
|10
|Ростов
|24
|6
|8
|10
|19-26
|26
|11
|Динамо Махачкала
|24
|5
|8
|11
|15-30
|23
|12
|Акрон
|24
|5
|7
|12
|30-43
|22
|13
|Крылья Советов
|24
|5
|7
|12
|25-44
|22
|14
|Пари НН
|24
|6
|3
|15
|20-39
|21
|15
|Оренбург
|24
|4
|8
|12
|24-36
|20
|16
|Сочи
|24
|3
|3
|18
|21-53
|12
«Сочи» задолго до финиша начали соболезновать, а кто-то и злорадствовать в связи с неизбежным возвращением в Лигу PARI. Видимо, в ЦСКА тоже прониклись этими настроениями - ничем другим домашнее поражение армейцев от худшей команды сезона не получается. Эта победа южан многих озадачила. Теперь совершенно непонятно, чего ждать от команды Игоря Осинькина дальше - развития локального успеха или дежурного поражения. Игра на берегах Дона покажет, что это было, случайный всплеск или закономерность.
«Ростов» после поражения 1:2 в Краснодаре в последний день зимы предпочитает исключительно «низовые» матчи: суммарное количество голов в последующих шести играх южан не превышало двух.
Есть подозрение, что и пятничная игра не будет отличаться зрелищностью, а следовательно, и повышенной результативностью.
PARI оценила вероятность «низа» в Ростове-на-Дону коэффициентом 1.80.
В прямом эфире игру покажет кабельный канал «Матч Премьер».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч Премьер»
|Видеотрансляция, Full HD
|Платная подписка (от 299 рублей в месяц)
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Ятимов (дисквалификация)
«Сочи»: Чирков (травма), Фуртадо (дисквалификация)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Сочи»
|Позиция
|Вратарь
|71. Одоевский
|35. Дегтев
|Вратарь
|Защитник
|78. Чистяков
|85. Волков
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|33. Алвес
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|3. Солдатенков
|Защитник
|Полузащитник
|40. Вахания
|28. Магаль
|Защитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|14. Кравцов
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|20. Васильев
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|10. Крамарич
|Полузащитник
|Полузащитник
|10. Щетинин
|23. Сантос
|Полузащитник
|Нападающий
|99. Сулейманов
|98. Ильин
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мохеби
|8. Игнатов
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Игорь Осинькин
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 1.47. Котировка на успех гостей в разы выше - 7.40. На ничью можно поставить за 4.30.
