Ростов – Спартак, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Почти месяц Ростов-на-Дону не виделся со своей любимой командой. В ближайшее воскресенье они снова встретятся. И гость для аншлага на местном стадионе подходящий - московский «Спартак». Чего ждать от игры с точки зрения разнообразных исходов, нам подскажут цифры статистики и выкладки букмекеров.
Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур
Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)
Главный судья: еще не назначен
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ростов»
|21
|15
|42
|92-135
|«Спартак»
|42
|15
|21
|135-92
Последние пять матчей «Ростова»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|05.04.2026
|«Пари НН»
0:1
«Ростов»
РПЛ
|21.03.2026
|«Ахмат»
1:0
«Ростов»
РПЛ
|14.03.2026
|«Ростов»
0:1
«Динамо» (Москва)
РПЛ
|07.03.2026
|«Ростов»
1:1
«Балтика»
РПЛ
|28.02.2026
|«Ростов»
0:2
«Динамо» (Махачкала)
Кубок России
Последние пять матчей «Спартака»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|08.04.2026
|«Зенит»
0:0, пен. 6:7
«Спартак»
Кубок России
|05.04.2026
|«Спартак»
2:1
«Локомотив»
РПЛ
|22.03.2026
|«Оренбург»
0:2
«Спартак»
РПЛ
|18.03.2026
|«Спартак»
1:0
«Динамо» Москва
Кубок России
|14.03.2026
|«Зенит»
2:0
«Спартак»
РПЛ
«Спартак» пока только шестой, но от «бронзовой» третьей позиции отстает всего на три очка. «Ростов» идет 10-м.
|Место
|Клуб
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|1
|Краснодар
|23
|16
|4
|3
|48-16
|52
|2
|Зенит
|23
|15
|6
|2
|43-16
|51
|3
|Локомотив
|23
|12
|8
|3
|49-32
|44
|4
|Балтика
|23
|11
|10
|2
|32-11
|43
|5
|ЦСКА
|23
|13
|3
|7
|36-25
|42
|6
|Спартак
|23
|12
|5
|6
|37-31
|41
|7
|Рубин
|23
|9
|6
|8
|23-25
|33
|8
|Динамо Москва
|23
|8
|7
|8
|40-33
|31
|9
|Ахмат
|23
|8
|6
|9
|27-29
|30
|10
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|18-25
|25
|11
|Акрон
|23
|5
|7
|11
|28-40
|22
|12
|Динамо Махачкала
|23
|5
|7
|11
|14-29
|22
|13
|Крылья Советов
|23
|5
|6
|12
|23-42
|21
|14
|Пари НН
|23
|6
|2
|15
|18-37
|20
|15
|Оренбург
|23
|4
|7
|12
|24-36
|19
|16
|Сочи
|23
|2
|3
|18
|20-53
|9
«Ростов» - одна из самых нерезультативных команд сезона, причем касается это как атаки, так и обороны. Меньше дончан в этом чемпионате забило только махачкалинское «Динамо» (14 голов), столько же - «Пари НН» (18). Но и пропускают южане совсем немного: 25 мячей в пассиве - лучший результат в нижней половине таблицы.
«Спартак» играет значительно веселее, но и у него при Карседо участились «сухие» матчи. За четыре последних матча красно-белые трижды сработали на ноль в обороне. Особенно испанского тренера должна была порадовать нулевая ничья в Санкт-Петербурге - ведь она через серию пенальти вывела москвичей в финал Пути регионов Кубка России (полуфинал по старому стилю).
Так что авантюрной игры на встречных курсах в тренерской дуэли испанцев Альбы и Карседо ожидать, наверное, не стоит. Полагаем, если кто-то в воскресенье и отличится голом (голами), то только одна команда.
Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|«Матч ТВ»
|Видеотрансляция, Full HD
|Бесплатно
|Winline
|Видеотрансляция
|Регистрация в системе БК
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
|«Спорт-экспресс»
|Текстовая
|-
Потери
«Ростов»: Голенков (дисквалификация)
«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»:
|Позиция
|«Ростов»
|«Спартак»
|Позиция
|Вратарь
|1. Ятимов
|98. Максименко
|Вратарь
|Защитник
|78. Чистяков
|97. Денисов
|Защитник
|Защитник
|4. Мелехин
|68. Литвинов
|Защитник
|Защитник
|3. Сако
|3. Ву
|Защитник
|Полузащитник
|40. Вахания
|2. Рябчук
|Защитник
|Полузащитник
|62. Комаров
|83. Фернандеш
|Полузащитник
|Полузащитник
|8. Миронов
|18. Умяров
|Полузащитник
|Полузащитник
|7. Роналдо
|5. Барко
|Полузащитник
|Нападающий
|69. Голенков
|7. Солари
|Нападающий
|Нападающий
|99. Сулейманов
|10. Маркиньос
|Нападающий
|Нападающий
|9. Мохеби
|9. Угальде
|Нападающий
|Главный тренер
|Джонатан Альба
|Хуан Карседо
|Главный тренер
Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 3.30, а гостей - 2.15. На ничью можно поставить с котировкой 3.60.
Высокие коэффициенты на три базовых исхода свидетельствуют о непредсказуемости матча. Стабильностью пока не отличаются обе команды.
Стоимость стандартных билетов на игру начинается с 600 рублей. Оформить покупку можно с помощью официального сайта ростовского клуба.