Ростов – Спартак, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

«Ростов» - одна из самых нерезультативных команд сезона, причем касается это как атаки, так и обороны. Меньше дончан в этом чемпионате забило только махачкалинское «Динамо» (14 голов), столько же - «Пари НН» (18). Но и пропускают южане совсем немного: 25 мячей в пассиве - лучший результат в нижней половине таблицы.

«Спартак» играет значительно веселее, но и у него при Карседо участились «сухие» матчи. За четыре последних матча красно-белые трижды сработали на ноль в обороне. Особенно испанского тренера должна была порадовать нулевая ничья в Санкт-Петербурге - ведь она через серию пенальти вывела москвичей в финал Пути регионов Кубка России (полуфинал по старому стилю).

Так что авантюрной игры на встречных курсах в тренерской дуэли испанцев Альбы и Карседо ожидать, наверное, не стоит. Полагаем, если кто-то в воскресенье и отличится голом (голами), то только одна команда.

