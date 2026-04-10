Партнерский проект

Ростов – Спартак, 12 апреля: где смотреть матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Испанская тренерская дуэль на берегах великой русской реки
Валентин Васильев

Почти месяц Ростов-на-Дону не виделся со своей любимой командой. В ближайшее воскресенье они снова встретятся. И гость для аншлага на местном стадионе подходящий - московский «Спартак». Чего ждать от игры с точки зрения разнообразных исходов, нам подскажут цифры статистики и выкладки букмекеров.

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ростов» (Ростов-на-Дону)

12.04.2026, Вс

16:30 МСК

«Спартак» (Москва)

П1 - 3.30

Х - 3.60

П2 - 2.15

Турнир: чемпионат России по футболу, 24-й тур

Стадион: «Ростов Арена» (Ростов-на-Дону, Россия)

Главный судья: еще не назначен

Форма команд

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ростов» 21154292-135
«Спартак»421521135-92

Последние пять матчей «Ростова»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

05.04.2026«Пари НН»

0:1

«Ростов»

РПЛ

21.03.2026«Ахмат»

1:0

«Ростов»

РПЛ

14.03.2026«Ростов»

0:1

«Динамо» (Москва)

РПЛ

07.03.2026«Ростов»

1:1

«Балтика»

РПЛ

28.02.2026«Ростов»

0:2

«Динамо» (Махачкала)

Кубок России

Последние пять матчей «Спартака»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

08.04.2026«Зенит»

0:0, пен. 6:7

«Спартак»

Кубок России

05.04.2026«Спартак»

2:1

«Локомотив»

РПЛ

22.03.2026«Оренбург»

0:2

«Спартак»

РПЛ

18.03.2026«Спартак»

1:0

«Динамо» Москва

Кубок России

14.03.2026«Зенит»

2:0

«Спартак»

РПЛ

Место в турнирной таблице

«Спартак» пока только шестой, но от «бронзовой» третьей позиции отстает всего на три очка. «Ростов» идет 10-м.

МестоКлубИВНПМячиОчки
1Краснодар23164348-1652
2Зенит23156243-1651
3Локомотив23128349-3244
4Балтика231110232-1143
5ЦСКА23133736-2542
6Спартак23125637-3141
7Рубин2396823-2533
8Динамо Москва2387840-3331
9Ахмат2386927-2930
10Ростов23671018-2525
11Акрон23571128-4022
12Динамо Махачкала23571114-2922
13Крылья Советов23561223-4221
14Пари НН23621518-3720
15Оренбург23471224-3619
16Сочи23231820-539

Прогноз на матч

«Ростов» - одна из самых нерезультативных команд сезона, причем касается это как атаки, так и обороны. Меньше дончан в этом чемпионате забило только махачкалинское «Динамо» (14 голов), столько же - «Пари НН» (18). Но и пропускают южане совсем немного: 25 мячей в пассиве - лучший результат в нижней половине таблицы.

«Спартак» играет значительно веселее, но и у него при Карседо участились «сухие» матчи. За четыре последних матча красно-белые трижды сработали на ноль в обороне. Особенно испанского тренера должна была порадовать нулевая ничья в Санкт-Петербурге - ведь она через серию пенальти вывела москвичей в финал Пути регионов Кубка России (полуфинал по старому стилю).

Так что авантюрной игры на встречных курсах в тренерской дуэли испанцев Альбы и Карседо ожидать, наверное, не стоит. Полагаем, если кто-то в воскресенье и отличится голом (голами), то только одна команда. 

Трансляции

Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

ВещательТип трансляцииУсловия
«Матч ТВ»Видеотрансляция, Full HDБесплатно
WinlineВидеотрансляцияРегистрация в системе БК
«Чемпионат»Текстовая-
«Спорт-экспресс»Текстовая-

Составы команд

Потери

«Ростов»: Голенков (дисквалификация)

«Спартак»: Бабич, Самошников, Саусь (все - травмы)

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ростов» – «Спартак»:

Позиция«Ростов»«Спартак»Позиция
Вратарь1. Ятимов98. МаксименкоВратарь
Защитник78. Чистяков97. ДенисовЗащитник
Защитник4. Мелехин68. ЛитвиновЗащитник
Защитник3. Сако3. ВуЗащитник
Полузащитник40. Вахания2. РябчукЗащитник
Полузащитник62. Комаров83. ФернандешПолузащитник
Полузащитник 8. Миронов18. УмяровПолузащитник
Полузащитник7. Роналдо5. БаркоПолузащитник
Нападающий69. Голенков7. СолариНападающий
Нападающий99. Сулейманов10. Маркиньос Нападающий
Нападающий9. Мохеби9. УгальдеНападающий
Главный тренерДжонатан АльбаХуан КарседоГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Аналитики PARI оценили вероятность победы хозяев коэффициентом 3.30, а гостей - 2.15. На ничью можно поставить с котировкой 3.60.

Вопросы и ответы

Кто победит в матче «Ростов» – «Спартак»?

Высокие коэффициенты на три базовых исхода свидетельствуют о непредсказуемости матча. Стабильностью пока не отличаются обе команды.

Где смотреть бесплатно матч «Ростов» – «Спартак»?

Winline как официальный букмекер РПЛ покажет игру в прямом эфире.

Сколько стоит билет на матч «Ростов» – «Спартак»?

Стоимость стандартных билетов на игру начинается с 600 рублей. Оформить покупку можно с помощью официального сайта ростовского клуба.

