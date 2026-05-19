Ротор – Акрон, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

«Акрон» так и остался худшей командой РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке у тольяттинцев только одна победа и шесть очков за 12 туров. На фоне результатов и качества игра итоговое 13-е место в таблице даже кажется успехом. Но Заура Тедеева это не спасло с отставки с поста главного тренера перед стыковыми матчами. Вдобавок лидер атаки в лице Артёма Дзюбы только восстановился после травмы, и его кондиции вызывают сомнения.

«Ротор» же подходит к переходным играм в более цельном состоянии. Волгоградцы после зимней паузы потерпели лишь одно поражение, а заодно подтвердили статус сильной домашней команды. «Ротор» за весь сезон на своём поле проиграл только трижды, а по количеству очков уступил только воронежскому «Факелу». Мало сомнений в том, что при активной поддержке болельщиков волгоградцы будут иметь хорошие шансы в домашнем матче.

Рискнем предположить, что на своем поле «Ротор» не проиграет. Но для более высокого коэффициента выберем не «Двойной шанс», а нулевую фору. В таком случае ставка выиграет при победе волгоградцев, а в случае ничьей принесет возврат.