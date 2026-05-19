Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров



ГлавнаяПрогнозыРотор – Акрон, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Ротор – Акрон, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

Обновлено:
Команда из Первой лиги точно не выглядит аутсайдером в этой паре
Александр Бокулёв
PARI
5/5Рейтинг
25000 ₽Бонус
ОбзорСайт

Полное содержание

  • Форма команд
  • Прогноз на матч
  • Бонусы на матч
  • Трансляции
  • Составы команд
  • Коэффициенты букмекеров

В одном из стыковых противостояний за право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) поборются волгоградский «Ротор» и тольятинский «Акрон». Кто окажется сильнее в первом из двух матчей?

Команда 1

Время начала

Команда 2

«Ротор» (Волгоград)

20.05.2026, Ср

19:30 МСК

«Акрон» (Тольятти) 

П1 - 2,75

Х - 2,95

П2 - 2,85

Турнир: стыки за место в РПЛ, первый матч

Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия)

Судьи: Игорь Капленков (главный), Максим Гаврилин, Денис Петров (оба – ассистенты), Данил Набока (резервный), Анатолий Жабченко (VAR), Евгений Буланов (AVAR)

Форма команд

Свернуть

История матчей:

 ПобедыНичьиПораженияРазница голов
«Ротор» 0021-3
«Акрон»2003-1

Последние пять матчей «Ротора»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

16.05.2026«Ротор»

5:0

«Чайка»

Лига PARI

10.05.2026«Уфа»

1:0

«Ротор»

Лига PARI

04.05.2026«Арсенал»

2:2

«Ротор»

Лига PARI

26.04.2026«Ротор»

0:0

«Волга»

Лига PARI

22.04.2026«Ротор»

2:0

«Родина»

Лига PARI

Последние пять матчей «Акрона»:

ДатаКоманда 1

Счет

Команда 2

Турнир

17.05.2026«Крылья Советов»

4:1

«Акрон»

РПЛ

11.05.2026«Акрон»

1:3

«Ростов»

РПЛ

03.05.2026«Акрон»

0:1

«Краснодар»

РПЛ

27.04.2026«Балтика»

0:1

«Акрон»

РПЛ

23.04.2026«Акрон»

1:1

«Динамо» (Махачкала)

РПЛ

Прогноз на матч

Свернуть

«Акрон» так и остался худшей командой РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке у тольяттинцев только одна победа и шесть очков за 12 туров. На фоне результатов и качества игра итоговое 13-е место в таблице даже кажется успехом. Но Заура Тедеева это не спасло с отставки с поста главного тренера перед стыковыми матчами. Вдобавок лидер атаки в лице Артёма Дзюбы только восстановился после травмы, и его кондиции вызывают сомнения.

«Ротор» же подходит к переходным играм в более цельном состоянии. Волгоградцы после зимней паузы потерпели лишь одно поражение, а заодно подтвердили статус сильной домашней команды. «Ротор» за весь сезон на своём поле проиграл только трижды, а по количеству очков уступил только воронежскому «Факелу». Мало сомнений в том, что при активной поддержке болельщиков волгоградцы будут иметь хорошие шансы в домашнем матче.

Рискнем предположить, что на своем поле «Ротор» не проиграет. Но для более высокого коэффициента выберем не «Двойной шанс», а нулевую фору. В таком случае ставка выиграет при победе волгоградцев, а в случае ничьей принесет возврат.

💰 ПОЛУЧИТЬ ФРИБЕТ ОТ PARI

Бонусы на матч

Свернуть
БукмекерСумма бонусаВид бонуса
«БЕТСИТИ»До 2 000 рублейПриветственный
PARIДо 25 000 рублейПриветственный
FONBETДо 15 000 рублейПриветственный
Букмекеры с лучшими бонусами в 2026 году

Трансляции

Свернуть

Эксклюзивным партнером трансляций всех переходных матчей РПЛ выступает платформа VK Видео.

ВещательТип трансляцииУсловия
VK ВидеоВидеотрансляцияБесплатно
PARIГрафическаяРегистрация в системе БК
«Спорт-Экспресс»Текстовая-
«Чемпионат»Текстовая-

Составы команд

Свернуть

Потери

«Ротор»: Бардыбахин, Макаров, Арбузов, Плотников (все – травмы)

«Акрон»: нет

Ориентировочные стартовые составы на матч «Ротор» – «Акрон»:

Позиция«Ротор»«Акрон»Позиция
Вратарь13. Чагров88. ГудиевВратарь
Защитник2. Коротков71. ПестряковЗащитник
Защитник11. Клещенко24. НеделчаруЗащитник
Защитник97. Покидышев26. ЭшковалЗащитник
Защитник17. Шильников21. ФернандесЗащитник
Полузащитник6. Макаров5. ДжурасовичПолузащитник
Полузащитник5. Трошечкин15. ЛончарПолузащитник
Полузащитник18. Кайнов6. КузьминПолузащитник
Полузащитник9. Давидян11. БеншимолПолузащитник
Нападающий73. Азнауров91. БолдыревПолузащитник
Нападающий77. Эльдарушев22. ДзюбаНападающий
Главный тренерДмитрий ПарфеновМурат ИскаковГлавный тренер

Коэффициенты букмекеров

Свернуть

По мнению аналитиков PARI, шансы на все три исхода основного времени примерно равны. Коэффициент на победу «Ротора» – 2,75, на выигрыш «Акрона» – 2,85, а на ничью – 2,95.

Топы букмекеров

Смотреть всё
БК с минимальным депозитомСмотреть полный список
Букмекеры с бонусамиСмотреть полный список
Букмекеры с лайв-ставкамиСмотреть полный список
БК с мобильной версиейСмотреть полный список
Киберспортивные букмекерыСмотреть полный список
Топ букмекерских контор на iOSСмотреть полный список
Лучшие букмекерские конторыСмотреть полный список
Легальные букмекеры РоссииСмотреть полный список
Топ букмекеров на АндроидСмотреть полный список
Смотреть всё

Лучшие бонусы

Смотреть всё
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/new_banner_669b59cb4a.webp
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg
Бонус для новых игроков — до 25000 рублей.
Реклама 18+ / ООО «ПАРИ»
icon
Erid: 2VtzqwBJZPn
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 25 000 ₽
Промокод PARI на сумму до 25 000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит100 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_marafon_freebet_v2_7d9a4b27c2.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_marathon_blue_623976e3ef.svgдо 25 000 ₽
Бонус до 25 000 рублей от Марафона за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer41 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx5
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.1.5
  • мин. депозит500
Смотреть обзор бонуса Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозитhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_freebet_dbf3c6cc1c.jpgФрибеты за депозит
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svgдо 5000 ₽
Бонус БК PARI до 5000 рублей за регистрацию и депозит
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx1
  • срок отыгрыша5 д.
  • мин. коэф.1.01
  • мин. депозит1000 ₽
Смотреть обзор бонуса Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рожденияhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_melbet_bonus_f84940591b.jpgАкции
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/name_melbet_a8753f06ce.svgдо 20 000 ₽
Бонус Мелбет до 20 000 рублей на день рождения
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 20 часов
Условия
  • срок отыгрыша7 д.
  • мин. коэф.1.5
Смотреть обзор бонуса Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счетаhttps://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/small_pari_code_2478ff950f.jpgПромокоды
https://cdn.vedomosti-v2.prod.plat.agency/logo_pari_no_bg_60a7636922.svg9999 ₽
Промокод PARI на 9999 рублей за регистрацию и первое пополнение счета
Получить бонусПодробнее
bonus timer225 дней 20 часов
Условия
  • отыгрышx15
  • срок отыгрыша14 д.
  • мин. коэф.2
  • мин. депозит5000
Смотреть всё
loading