Ротор – Акрон, 20 мая: где смотреть стыковой матч РПЛ, прогноз, составы

В одном из стыковых противостояний за право выступить в следующем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) поборются волгоградский «Ротор» и тольятинский «Акрон». Кто окажется сильнее в первом из двух матчей?
Турнир: стыки за место в РПЛ, первый матч
Стадион: «Волгоград Арена» (Волгоград, Россия)
Судьи: Игорь Капленков (главный), Максим Гаврилин, Денис Петров (оба – ассистенты), Данил Набока (резервный), Анатолий Жабченко (VAR), Евгений Буланов (AVAR)
История матчей:
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Разница голов
|«Ротор»
|0
|0
|2
|1-3
|«Акрон»
|2
|0
|0
|3-1
Последние пять матчей «Ротора»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|16.05.2026
|«Ротор»
5:0
«Чайка»
Лига PARI
|10.05.2026
|«Уфа»
1:0
«Ротор»
Лига PARI
|04.05.2026
|«Арсенал»
2:2
«Ротор»
Лига PARI
|26.04.2026
|«Ротор»
0:0
«Волга»
Лига PARI
|22.04.2026
|«Ротор»
2:0
«Родина»
Лига PARI
Последние пять матчей «Акрона»:
|Дата
|Команда 1
Счет
Команда 2
Турнир
|17.05.2026
|«Крылья Советов»
4:1
«Акрон»
РПЛ
|11.05.2026
|«Акрон»
1:3
«Ростов»
РПЛ
|03.05.2026
|«Акрон»
0:1
«Краснодар»
РПЛ
|27.04.2026
|«Балтика»
0:1
«Акрон»
РПЛ
|23.04.2026
|«Акрон»
1:1
«Динамо» (Махачкала)
РПЛ
«Акрон» так и остался худшей командой РПЛ после зимней паузы. На этом отрезке у тольяттинцев только одна победа и шесть очков за 12 туров. На фоне результатов и качества игра итоговое 13-е место в таблице даже кажется успехом. Но Заура Тедеева это не спасло с отставки с поста главного тренера перед стыковыми матчами. Вдобавок лидер атаки в лице Артёма Дзюбы только восстановился после травмы, и его кондиции вызывают сомнения.
«Ротор» же подходит к переходным играм в более цельном состоянии. Волгоградцы после зимней паузы потерпели лишь одно поражение, а заодно подтвердили статус сильной домашней команды. «Ротор» за весь сезон на своём поле проиграл только трижды, а по количеству очков уступил только воронежскому «Факелу». Мало сомнений в том, что при активной поддержке болельщиков волгоградцы будут иметь хорошие шансы в домашнем матче.
Рискнем предположить, что на своем поле «Ротор» не проиграет. Но для более высокого коэффициента выберем не «Двойной шанс», а нулевую фору. В таком случае ставка выиграет при победе волгоградцев, а в случае ничьей принесет возврат.
Эксклюзивным партнером трансляций всех переходных матчей РПЛ выступает платформа VK Видео.
|Вещатель
|Тип трансляции
|Условия
|VK Видео
|Видеотрансляция
|Бесплатно
|PARI
|Графическая
|Регистрация в системе БК
|«Спорт-Экспресс»
|Текстовая
|-
|«Чемпионат»
|Текстовая
|-
Потери
«Ротор»: Бардыбахин, Макаров, Арбузов, Плотников (все – травмы)
«Акрон»: нет
Ориентировочные стартовые составы на матч «Ротор» – «Акрон»:
|Позиция
|«Ротор»
|«Акрон»
|Позиция
|Вратарь
|13. Чагров
|88. Гудиев
|Вратарь
|Защитник
|2. Коротков
|71. Пестряков
|Защитник
|Защитник
|11. Клещенко
|24. Неделчару
|Защитник
|Защитник
|97. Покидышев
|26. Эшковал
|Защитник
|Защитник
|17. Шильников
|21. Фернандес
|Защитник
|Полузащитник
|6. Макаров
|5. Джурасович
|Полузащитник
|Полузащитник
|5. Трошечкин
|15. Лончар
|Полузащитник
|Полузащитник
|18. Кайнов
|6. Кузьмин
|Полузащитник
|Полузащитник
|9. Давидян
|11. Беншимол
|Полузащитник
|Нападающий
|73. Азнауров
|91. Болдырев
|Полузащитник
|Нападающий
|77. Эльдарушев
|22. Дзюба
|Нападающий
|Главный тренер
|Дмитрий Парфенов
|Мурат Искаков
|Главный тренер
По мнению аналитиков PARI, шансы на все три исхода основного времени примерно равны. Коэффициент на победу «Ротора» – 2,75, на выигрыш «Акрона» – 2,85, а на ничью – 2,95.